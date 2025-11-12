Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem Cena Wernera von Siemense: až 70 tisíc korun za odbornou práci

Cena Wernera von Siemense: až 70 tisíc korun za odbornou práci

Cena Wernera von Siemense: až 70 tisíc korun za odbornou práci
ČTK Protext
Komerční spolupráce
Komerční spolupráce

Už jen do 30. listopadu je možné přihlásit diplomovou nebo disertační práci do Ceny Wernera von Siemense 2025 a vyhrát až 70 tisíc korun. Do soutěže je možné přihlásit absolventské práce z technických a přírodovědných oborů obhájené v období od 1. 12. 2023 do 30. 11. 2025.

Cena Wernera von Siemense je ocenění, které společnost Siemens uděluje studentům a mladým vědcům z technických a přírodovědných oborů. Přihlašování do 28. ročníku soutěže končí už za několik dní.

Zároveň platí, že pro ty, kdo doporučí vítězné práce, je připravena odměna 10 tisíc korun. Podrobnosti a přihlášky na webu www.cenasiemens.cz.

Cena Wernera von Siemense je jedinečnou příležitostí pro studenty, kteří získávají ceny za své absolventské práce, i pro mladé vědce a vědecké týmy, které jsou oceňovány za úspěchy ve výzkumu. Vítězové si rozdělí odměny ve výši celkem jeden milion korun.

V soutěži se ceny udělují celkem v sedmi kategoriích, přičemž do některých kategorií nominují své zástupce samy univerzity, do kategorií absolventských prací se zájemci mohou hlásit sami. V případě, že doporučíte kandidáta, který se přihlásí a zvítězí, čeká finanční prémie 10 tisíc korun i na vás.

Přihlásit se nebo nominovat kandidáta je možné do těchto kategorií:

Kategorie / odměna 1. místo 2. místo 3. místo
Nejlepší diplomová práce

55 000 Kč

autor*ka / vedoucí

35 000 Kč

autor*ka / vedoucí

25 000 Kč

autor*ka / vedoucí
Nejlepší disertační práce

70 000 Kč

autor*ka / školitel*ka

40 000 Kč

autor*ka / školitel*ka

30 000 Kč

autor*ka / školitel*ka
Nejlepší absolventská práce zabývající se tématy konceptu Průmysl 4.0

30 000 Kč/20 000 Kč

autor*ka disertační/diplomové práce		    
Nejlepší absolventská práce zabývající se chytrou infrastrukturou a energetikou

30 000 Kč/20 000 Kč

autor*ka disertační/diplomové práce		    

Soutěž Cena Wernera von Siemense pořádá český Siemens spolu s významnými představiteli vysokých škol a Akademie věd ČR, kteří jsou i garanty jednotlivých kategorií a podílejí se na vyhodnocení prací. Rozsahem, výší finančních odměn i historií je tato cena jednou z nejvýznamnějších nezávislých iniciativ svého druhu v České republice.

Přihlašování do soutěže probíhá na webu www.cenasiemens.cz už jen do 30. listopadu 2025, proto neváhejte. Pokud zvažujete svou účast nebo víte o někom, kdo by měl být nominován, nečekejte a vyplňte přihlášku ještě dnes.

Autor: Siemens

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Hygiena pod kontrolou? V potravinářství často ne. Domácí praní pracovních oděvů představuje problém

Zprávy z firem

Komerční spolupráce

Přečíst článek
Cottagecore

Podzim ve stylu cottagecore. Romantické outfity inspirované přírodou a venkovem

Enjoy

Komerční spolupráce

Přečíst článek

Stanislav Šulc: Tahá v kauze Babišova střetu zájmů za kratší konec prezident, nebo šéf ANO?

Andrej Babiš má vládu nachystanou
ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Ani pět týdnů po volbách prezident Petr Pavel nejmenoval nikoho premiérem, což je jediný akt, který Ústava České republiky zná. Sice pověřil Andreje Babiše vyjednáváním, to ale není nijak formální věc. Babišovi přitom doutná střet zájmů kvůli vlastnictví Agrofertu, což mu podle zákona brání ve výkonu premiérského postu. Kdo uhne první? Prezident, nebo šéf hnutí ANO? A co by jedno či druhé vlastně znamenalo?

Populisté moderního střihu mají všichni jedno společné – veškerá pravidla chtějí co nejvíce ohnout svým směrem a pokud existuje jakákoli skulina v legislativě, okamžitě ji zaplní vlastními nápady. Mistr v tom je Donald Trump, mistrem v tom byl Miloš Zeman. Obě tyto figury přitom naplnily vrchovatě tezi Václava Havla, že demokracie je jen pro ty, kdo ji berou vážně.

Andrej Babiš se doposud ve svých rolích vlastně choval státnicky. Ať už jako ministr, tak i jako premiér dvou vlád, první bez důvěry, druhé s důvěrou. A vlastně i v opozici. Jenomže nyní může příslovečný Rubikon překročit i on. A je docela možné, že k tomu skutečně směřuje.

Jde samozřejmě o jeho nevyřešenou (a reálně nikdy neřešenou) dvojroli – politika a největšího (nejen) zemědělského podnikatele v zemi. Tento střet zájmů, který by v důsledcích měl dopadat poměrně krutě na hospodaření jeho Agrofertu, by dle zákona měl bránit v tom, aby se stal premiérem. Jenomže realita může být jinán.

Prezident Petr Pavel

Nejlepším prezidentem zůstává pro Čechy Havel, ukázal průzkum. Petr Pavel sesadil Klause

Leaders

Lidé považují za nejlepšího porevolučního prezidenta i nadále Václava Havla. Druhý nejlepší je nově nynější prezident Petr Pavel, který od minulého hodnocení z letošního jara předstihl Václava Klause. Čtvrtou příčku obsadil Pavlův předchůdce Miloš Zeman. U současné hlavy státu lidé hodnotí pozitivně hlavně vystupování na veřejnosti a to, jak reprezentuje české zájmy v zahraničí. Při známkování jako ve škole by dostal horší dvojku. Vyplývá to z průzkumu, který zveřejnila agentura STEM/MARK.

ČTK

Přečíst článek

Na tahu je prezident

Petr Pavel hned po volbách tuto kartu vytáhl a je to téměř určitě také hlavní důvod, proč šéf vítězného hnutí ANO ještě nebyl jmenován premiérem. Zdá se totiž, že jinak má téměř vše nachystáno. A to i přes podivné skandály u koaličních partnerů.

Jenomže prezident ví, že hrozí poměrně velká blamáž, pokud by Babišovi dal bianco šek v podobě jmenování premiérem. Tady je totiž onen nebohý prostor pro kreativitu, kterou tvůrci Ústavy a zákonů do české legislativy umožnily tím, že počítali s politiky ostrými, ale ne bezskrupulózními.

A tak pokud Petr Pavel Babiše jmenuje, je reálná šance, že ten bude premiérem vlády s důvěrou dalších X let, aniž by střet zájmů reálně řešil, natož vyřešil.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš a premiér a šéf ODS Petr Fiala

Dalibor Martínek: Žabomyší válka o rozpočet, který běžného Čecha vlastně nezajímá

Názory

Reálně lidi rozpočet státu vlastně nezajímá. Jestli bude jeho schodek 286 miliard nebo 360 miliard? Nikdo kromě Mojmíra Hampla si kvůli tomu vlasy na hlavě rvát nebude. Každého zajímá jen to, kolik peněz mu měsíčně přistává na účtu. A všichni chtějí víc. Soudci jsou dokonce schopni se za zvýšení svých vysokých platů soudit.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Rozdělená společnost

Podle odborníků to je zejména proto, že v Česku (na rozdíl od některých jiných zemí) neexistuje nikdo, kdo by na dodržení zákona o střetu zájmů uměl dohlížet. A to je pořád jen půlka příběhu, druhá půlka je ještě smutnější: vlastně neexistuje nástroj, jak postupovat dál, pokud by skutečně někdo seznal, že Babiš ve střetu zájmu je dál.

Volně přeloženo: pokud Petr Pavel Babiše jmenuje, ten bude premiérem ať už během zákonných 30 dní s Agrofertem učiní cokoli.

Tím se nám ovšem otevírá možnost pro menší ústavní krizi. Prezident Pavel může zdržovat jmenování premiéra, Babiš bude útočit a slibovat. A až to prezident nevydrží a premiéra jmenuje, Babiš samozřejmě duchu zákona o střetu zájmu téměř jistě nevyhoví. A nikdo s tím nic nenadělá.

Část voličů a politického spektra bude spokojena, část se bude bouřit. Ale v důsledcích to bude jen další hřebíček do rakve českého ústavního pořádku. Protože, abychom se ještě jednou vrátili k Havlovi, to s tou demokracií ti mocní zkrátka nemyslí vážně.

Autor knihy Kauza Česko David Ondráčka

David Ondráčka napsal knihu o Česku. Žijeme v oligarchii, říká

Leaders

Jako šéf Transparency International se David Ondráčka dostal ke kauzám, které mohly Česko připravit o stovky miliard korun. Někdy napomohl jejich odkrytí, jindy byl protikorupční aktivismus bezzubý. Proč? Protože porazit ten systém musí i jiní, politici, policie, soudci. Nyní Ondráčka vydává knihu Kauza Česko, v níž popisuje celou řadu kauz a problémů, které tento „systém“ způsobuje. A nabízí i možnou alternativu. „Polistopadový systém v Česku se vyčerpal, potřebujeme změnu. Říkám tomu druhá polistopadová republika, nad níž bychom měli začít co nejdříve uvažovat,“ říká Ondráčka, který své komentáře publikuje na newstream.cz.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Mileniálové i generace Z promlouvají do světa investic

Generace, která nevěří burze. Jak mileniálové mění investiční svět

Money

Mileniálové investují jinak než jejich rodiče. Zatímco starší generace dávají přednost akciím a konzervativním nástrojům, mladší investoři obracejí pozornost k rizikovějším „alternativám“ – například fondům private equity, venture kapitálu nebo realitním projektům. Vyplývá to z analýzy Goldman Sachs Asset Management, o níž informovala televize CNBC.

nst

Přečíst článek

Související

Předseda ANO a pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš, místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček

Lukáš Kovanda: Česko by při plnění všech vládních slibů hospodařilo úsporněji než většina Evropy

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

U fondů pro bohaté přibude konkurence. BDO bude upisovat a spravovat FKI

Ilustrační foto
iStock
nst
nst

Majetek Čechů ve fondech pro bohaté se pomalu blíží hranici jednoho bilionu korun. Není divu, že konkurence mezi administrátory fondů také roste.

Poradenská firma BDO získala pro svou dceřinou firmu BDO Fund Administration od České národní banky licenci k poskytování služeb administrátora fondů kvalifikovaných investorů (FKI). BDO tak rozšiřuje své dlouholeté působení v oblasti služeb pro investiční fondy o kompletní a regulované administrátorské činnosti, uvedla firma v tiskové zprávě. 

Evidentně jde o logický krok, protože BDO již řadu let spolupracuje s investičními fondy na poskytování dílčích služeb – zejména v oblasti daňového poradenství, účetnictví, auditu či oceňování. Nově udělená licence umožní klientům využít kompletní administraci v rámci jednoho profesionálního zázemí.

„Získání licence je významným milníkem v našem rozvoji. Navazuje na know-how, které jsme ve fondech dlouhodobě budovali napříč odbornými týmy BDO. Díky silnému zázemí globální sítě BDO a technologiím, které při administraci využíváme, nabídneme fondům kvalifikovaných investorů stabilního a inovativního partnera, který dokáže zajistit veškeré potřebné kompetence rychle a spolehlivě pod jednou střechou,“ uvedl Ivan Kovář, předseda představenstva BDO Fund Administration.

Na poli administrace FKI, jinak také fondů pro bohaté, přituhuje konkurence. Dle Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT) jsou největšími administrátory v Česku společnosti Amista, Codya, Avant, QI investiční společnost a Conseq. Tento typ investování je v tuzemsku velmi oblíbený - v polovině letošního roku FKI spravovaly dle AKAT 812 miliard korun. Loni stejnou dobou to bylo 542 miliard korun. 

Fond kvalifikovaných investorů (FKI) je investiční fond určený pro majetnější a zkušené investory, kteří mohou vložit alespoň 125 tisíc eur (nebo jeden milion korun při doložení odbornosti), a umožňuje jim investovat do širšího spektra aktiv s méně přísnou regulací než běžné podílové fondy.

Vojtěch Hebnar: FKI jako přímá konkurence burzy

Trhy

Fondy kvalifikovaných investorů se na českém kapitálovém trhu vyskytují již téměř dvě dekády. Postupně ale jejich legislativní úprava i reálné využití prošly vývojem. Aktuální fáze, za jejíž počátek se dá považovat založení fondu J&T ARCH INVESTMENTS na sklonku roku 2019, je spojena s nejmasovějším nárůstem obliby tohoto investičního nástroje za celou dobu jeho existence. A to jak mezi investory, tak i podnikatelskými subjekty, které tímto způsobem hledají další zdroj kapitálu.

Vojtěch Hebnar

Přečíst článek

Související

Doporučujeme