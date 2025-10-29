Gates: Mýlil jsem se. Klimatická změna není konec světa
Zakladatel softwarové firmy Microsoft a americký miliardář Bill Gates tvrdí, že se v odhadech dopadu klimatických změn mýlil. Tyto změny podle něj nepovedou k zániku lidstva, i když mohou způsobit vážné problémy.
V dopise před klimatickou konferencí OSN, která začne v listopadu v Brazílii, Gates vyzval státy, aby klimatické změny řešily souběžně s dalšími problémy, jimž čelí především chudší část světa. Podle něj by se vlády měly zaměřit na celkový blahobyt lidstva, nikoli pouze na zpomalení růstu globálních teplot.
Klimatická změna není konec světa
Podle Gatese jsou klimatické změny stále „velmi důležitým problémem“, který je však nutné vnímat v souvislosti s dalšími obtížemi, se kterými se potýkají zejména nejchudší země. „Stručně řečeno, změny klimatu, nemoci a chudoba jsou všechno významné problémy,“ poznamenal Gates.
Podle Gatese jsou klimatické změny stále „velmi důležitým problémem", který je však nutné vnímat v souvislosti s dalšími obtížemi, se kterými se potýkají zejména nejchudší země. „Stručně řečeno, změny klimatu, nemoci a chudoba jsou všechno významné problémy," poznamenal Gates.
Nepanikařit, inovovat, zlepšovat
Svět posledních let není přívětivým místem. Geopolitické napětí, pandemie, války, chudoba, obchodní válka, přírodní katastrofy, vzrůstající extremismus, populisté ve vedení. Zkrátka žádná sláva. Přesto se najdou tací, kteří i přes současné chmury dokáží myslet pozitivně. Jedním z nich je zakladatel firmy Microsoft Bill Gates. Věří, že za dvacet let bude svět zase v pohodě.
Nepanikařit, inovovat, zlepšovat
Ve svém textu uvádí Gates trojici principů, jimiž by se měly řídit státy i další aktéři při řešení klimatických změn. „Změny klimatu jsou vážným problémem, ale nebudou znamenat konec civilizace,“ napsal.
Zároveň uvedl, že „teplota není nejlepším způsobem měření pokroku ohledně klimatu“. Narážel tím na pařížskou dohodu z roku 2015, která stanovila cíl udržet oteplení do 1,5 °C oproti předindustriální éře.
Podle Gatese by se svět měl spíše soustředit na celkový lidský rozvoj a snižování nerovností. „Zdraví a prosperita jsou nejlepší ochranou před klimatickou změnou,“ uvedl miliardář. Prognózy podle něj ukazují, že ekonomický růst může výrazně snížit počet úmrtí souvisejících s klimatem.
Zavádění nových technologií pak může zlepšit odolnost zemědělství v chudších zemích.
Gates je přesvědčen, že investice do inovací mohou v blízké budoucnosti přinést levné a nízkoemisní zdroje energie, které pomohou chudším zemím s jejich rozvojem.
„Musíme podpořit průlomy, které pomohou světu dosáhnout nulových emisí,“ uvedl. Vzhledem k tomu, že peníze na ekologickou transformaci chudších států ubývají, vyzval k podpoře nejefektivnějších projektů.
Konference COP30 by se podle něj měla soustředit na „věci, které mají největší dopad na lidský blahobyt“.
Od Microsoftu k filantropii a zeleným inovacím
Bill Gates: Do deseti let nahradí umělá inteligence mnoho lékařů i učitelů
Během příštího desetiletí bude pokrok v oblasti umělé inteligence natolik překotný, že pro některé profese už nebudou lidé potřeba, myslí si jeden z nejbohatších lidí planety Bill Gates.
Od Microsoftu k filantropii a zeleným inovacím
Bill Gates opustil výkonné funkce v Microsoftu v roce 2008 a od té doby se věnuje filantropii a investicím. Jeho fond Breakthrough Energy, založený v roce 2015, investoval asi dvě miliardy dolarů (asi 42 miliard korun) do technologií, které mohou pomoci s dosažením klimatických cílů.
