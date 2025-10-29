Nový magazín právě vychází!

Gates: Mýlil jsem se. Klimatická změna není konec světa

Zakladatel softwarové firmy Microsoft a americký miliardář Bill Gates tvrdí, že se v odhadech dopadu klimatických změn mýlil. Tyto změny podle něj nepovedou k zániku lidstva, i když mohou způsobit vážné problémy.

V dopise před klimatickou konferencí OSN, která začne v listopadu v Brazílii, Gates vyzval státy, aby klimatické změny řešily souběžně s dalšími problémy, jimž čelí především chudší část světa. Podle něj by se vlády měly zaměřit na celkový blahobyt lidstva, nikoli pouze na zpomalení růstu globálních teplot.

Klimatická změna není konec světa

Podle Gatese jsou klimatické změny stále „velmi důležitým problémem“, který je však nutné vnímat v souvislosti s dalšími obtížemi, se kterými se potýkají zejména nejchudší země. „Stručně řečeno, změny klimatu, nemoci a chudoba jsou všechno významné problémy,“ poznamenal Gates.

Bill Gates

Gates jde proti proudu když říká: Za dvacet let bude svět lepším místem

Leaders

Svět posledních let není přívětivým místem. Geopolitické napětí, pandemie, války, chudoba, obchodní válka, přírodní katastrofy, vzrůstající extremismus, populisté ve vedení. Zkrátka žádná sláva. Přesto se najdou tací, kteří i přes současné chmury dokáží myslet pozitivně. Jedním z nich je zakladatel firmy Microsoft Bill Gates. Věří, že za dvacet let bude svět zase v pohodě.

fry

Přečíst článek

Nepanikařit, inovovat, zlepšovat 

Ve svém textu uvádí Gates trojici principů, jimiž by se měly řídit státy i další aktéři při řešení klimatických změn. „Změny klimatu jsou vážným problémem, ale nebudou znamenat konec civilizace,“ napsal.

Zároveň uvedl, že „teplota není nejlepším způsobem měření pokroku ohledně klimatu“. Narážel tím na pařížskou dohodu z roku 2015, která stanovila cíl udržet oteplení do 1,5 °C oproti předindustriální éře.

Podle Gatese by se svět měl spíše soustředit na celkový lidský rozvoj a snižování nerovností. „Zdraví a prosperita jsou nejlepší ochranou před klimatickou změnou,“ uvedl miliardář. Prognózy podle něj ukazují, že ekonomický růst může výrazně snížit počet úmrtí souvisejících s klimatem.

Zavádění nových technologií pak může zlepšit odolnost zemědělství v chudších zemích.

Gates je přesvědčen, že investice do inovací mohou v blízké budoucnosti přinést levné a nízkoemisní zdroje energie, které pomohou chudším zemím s jejich rozvojem.

„Musíme podpořit průlomy, které pomohou světu dosáhnout nulových emisí,“ uvedl. Vzhledem k tomu, že peníze na ekologickou transformaci chudších států ubývají, vyzval k podpoře nejefektivnějších projektů.

Konference COP30 by se podle něj měla soustředit na „věci, které mají největší dopad na lidský blahobyt“.

Bill Gates, miliardář, filantrop, zakladatel Microsoftu

Bill Gates: Do deseti let nahradí umělá inteligence mnoho lékařů i učitelů

Leaders

Během příštího desetiletí bude pokrok v oblasti umělé inteligence natolik překotný, že pro některé profese už nebudou lidé potřeba, myslí si jeden z nejbohatších lidí planety Bill Gates.

nst

Přečíst článek

Od Microsoftu k filantropii a zeleným inovacím

Bill Gates opustil výkonné funkce v Microsoftu v roce 2008 a od té doby se věnuje filantropii a investicím. Jeho fond Breakthrough Energy, založený v roce 2015, investoval asi dvě miliardy dolarů (asi 42 miliard korun) do technologií, které mohou pomoci s dosažením klimatických cílů.

Vlastislav Bříza: Přijde doba, kdy bude profesor medicíny na kolenou prosit instalatéra, aby mu opravil vodu

Vlastislav Bříza - majitel Koh-i-nooru
Tereza Zavadilová / Newstream
Stanislav Šulc, Tereza Zavadilová

Úspěšný podnikatel v oblasti kancelářských potřeb, ale také v realitním sektoru nebo v automotive. Vlastislav Bříza nepolevuje a stále hledá příležitosti pro dobrý byznys. A pomýšlel také na nákup fotbalového klubu, když kroužil kolem Dynama České Budějovice. „To je pro mě uzavřená záležitost. Mrzí mě, že to tenkrát nedopadlo, měli jsme jasnou vizi. Je to škoda,“ říká v rozhovoru pro magazín Newstream CLUB.

Konsolidované výsledky za rok 2024 jste ještě nezveřejnili. Jak se skupině daří?

Máme čtyři základní byznysové oblasti. První jsou tužky a kancelářské potřeby. Tam máme jednu bolest, kterou jsou prodejny. Máme stovku prodejen, ale velké části se nedaří. Výjimkou jsou prodejny v exponovaných lokalitách, kde jsou i turisté, ale do jiných chodí čím dál méně lidí. Budeme to muset řešit a postupně některé zavírat. Osobně mě to mrzí, protože za chvíli v centrech měst nebudou obchody už vůbec a bude to smutný pohled. Dalším problémem je dřevo, které jsme dřív kupovali v Rusku, dneska ho dovážíme z Číny. Přitom ho velmi pravděpodobně Číňani koupí v Rusku a pak nám je přeprodají. K tomu rostou mzdy a připočítejte si ceny energií. Taková je nyní realita.

Co s tím?

Odpověď je jasná: vyšší sázka na umělecký sortiment, kde je vyšší přidaná hodnota, vyšší ceny, které jsou lidé ochotní akceptovat. Ne každý to umí. A umělci mají své oblíbené značky. Na druhou stranu i tento trh klesá, protože děti papír a tužky používají čím dál méně.

A další sektory, tedy automotive, medical a reality?

Zdravotní výroba jede dobře a pojede dál. Co se automotivu týče, tam máme výhodu, že jsme už hodně velcí, takže jsme veškeré otřesy ustáli. Ale myslím, že ty menší čekají horší časy. A nemovitosti, tam se daří hlavně Myšákovi, který nese peníze, ať se děje cokoli. Může se to jevit jako snadno vydělané peníze, ale samozřejmě jsme museli nejdříve ty peníze vydělat jinde, abychom ho mohli koupit. K tomu A je potřeba vždy říct i B, ale na to se často zapomíná.

Přejděme k vašim investicím. Co nyní chystáte?

V oblasti nemovitostí se pořád díváme, protože peníze máme. Jednu asi velmi brzy oznámíme, ale zatím nemůžu říct detaily. Víte sami dobře, že u investic do nemovitostí platí: místo, místo, místo. Vůbec nezáleží na té stavbě, protože tu vždycky můžete zbořit nebo opravit. A není také kam spěchat, to je další moje pravidlo: festina lente. Občas raději přibrzdím. Když si vezmete přísloví našich dědů a převedete si to do dnešní mluvy, platí téměř vždy. Třeba si vezměte „bez peněz do hospody nelez“. Já z toho udělám „Peníze jsou krev, když nemám krev, umírám.“ A znovu říkám, při problémech můžete dát transfúzi, ale ne donekonečna.

Některé investice jsou takzvaně trofejní…

To určitě myslíte Myšáka. Ten byl trofejní. A dneska bych za něj dostal dvakrát tolik, co jsem zaplatil.

Zakladatel a vetšinový vlastník společnosti GymBeam Dalibor Cicman

Zakladatel GymBeam Dalibor Cicman: Chci spolupracovat s nejchytřejšími lidmi na globální úrovni

Leaders

GymBeam patří k nejrychleji rostoucím startupům v Evropě. Sázka na fitness potravinové doplňky se zakladateli a hlavnímu akcionáři firmy Daliboru Cicmanovi vydařila stejně jako snaha organicky růst nejprve na východoevropských trzích a nyní také v Německu. „Jsme firma, kde se zkouší hodně věcí, je to naše DNA," říká Dalibor Cicman v rozhovoru pro magazín Newstream CLUB, kde mimo jiné prozrazuje, jakou budoucnost pro svou firmu chystá.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

A něco podobného? Kroužil jste i kolem fotbalového týmu Dynamo České Budějovice…

To je pro mě uzavřená záležitost. Mrzí mě, že to tenkrát nedopadlo, měli jsme jasnou vizi. Je to škoda.

A rozšíření dalších byznysů do dalších zemí?

Naopak si myslím, že budeme spíš ubírat. Nejsou lidi.

Ale jsou inovace…

To ano, ale nejsou lidi, které nenahradí ani AI. Když máte linku, elektrikáře budete potřebovat vždycky. Garantuju vám, že jednou přijde doba, kdy profesor medicíny bude klečet na kolenou před instalatérem, aby mu opravil vodu. Každé kyvadlo, které se dostane na jednu stranu, nakonec kmitne zase na druhou. A ono to půjde zase tím směrem řemesel.

Šlechta si musí i dnes dávat dobré a vysoké cíle, říká Francesco Kinský dal Borgo

Leaders

V dalším dílu podcastu Dobré společnosti moderovaném Sarou Polak vystopil Francesco Kinský dal Borgo, který se účastnil kongresu GCC. "Sice nám zbývá historie, ale musíme pracovat v současnosti, a myslet na budoucnost. Nebýt zalezlí jako medvědi, ale dávat si vysoké cíle," říká.

nos

Přečíst článek

Takže jsme u problematiky vzdělávání.

No samozřejmě. My jsme udělali chybu, že jsme se pokusili z Gaussovy křivky udělat přímku. Dříve mělo vysokou školu sedm procent lidí a 30 procent maturitu. Teď je 30 procent vysokoškoláků a všichni rodiče touží po tom, aby jejich děti šly na gymnázium. V mezinárodním srovnání mám přitom ujíždí vlak, kvalita škol není příliš dobrá, tedy ve srovnání s celým světem. Ale pro ty nejtalentovanější děti je dneska skutečně otevřený celý svět, klidně mohou studovat v Londýně, v USA, kde dostanou úplně jiné vzdělání.

Vy sám máte dva syny a synovce, kteří se podílejí na chodu firmy. Už víte, jak firmu předáte?

Víte, já nemám moc rád veškerou tu vědu kolem předávání majetku a firmy. Mám takovou zásadu, kterou říkají Slováci: „Ohýbej mě mamko, dokud jsem já Janko. Až já budu Jano, neohneš mě mámo.“ Ale jinak já to mám docela jasně rozdělené. Vlastík, kterého teď řada lidí zná díky rozhlasu a televizi, se mnou dělá Koh-i-Noor, David má na starosti medical segment a synovec má doktorát ze strojařiny, takže ten vede Machinery. A sedmnáctiletý vnuk získává praktické zkušenosti v USA, které snad jednou zužitkuje přímo v Koh-i-nooru. Takže všechno funguje a ty kompetence se dělí nenásilnou formou.

Vlastislav Bříza

Český podnikatel, který od roku 2000 vlastní společnost Koh-i-Noor. V současnosti jsou v jeho byznysovém impériu desítky firem, které působí v několika odvětvích včetně automotive či medical. Je velkým investorem do realit, zajímá se také o sektor zemědělství. Patří mezi 100 nejbohatších Čechů.

Stanislav Šulc: Dojímat se, to jistě ano. Má ale cenu ještě slavit 28. říjen?

Názory

107 let. Tolik letos uplynulo od chvíle, kdy vznikla první republika. A je to také 87 let od chvíle, kdy republika padla a nikdy se již neobrodila. Tedy rozhodně ne v původních hranicích a nejspíš ani s původními ideály. Aktuální oslavy tak už postrádají smysl a je dobré si přiznat, že v posledních letech jde již spíš jen o platformu, jak se dojmout. V horším případně nad sebou, v lepším nad tím, co bývalo.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

OpenAI sází na chudší země a nabízí jim předplatné ChatuGPT téměř zdarma. Češi mají smůlu

Zprávy z firem

Nejhodnotnější startup světa OpenAI se pokouší získat uživatele v méně vyvinutých zemích. Již v 90 státech nabízí předplatné ChatGPT Go, které někde vyjde na méně než pět dolarů za rok. Česko na tomto seznamu chybí. Naopak třeba Indové dostanou roční předplatné zcela zdarma.

sta

Přečíst článek

Zakladatel a vetšinový vlastník společnosti GymBeam Dalibor Cicman

Zakladatel GymBeam Dalibor Cicman: Chci spolupracovat s nejchytřejšími lidmi na globální úrovni

Leaders

Stanislav Šulc

Přečíst článek

OpenAI sází na chudší země a nabízí jim předplatné ChatuGPT téměř zdarma. Češi mají smůlu

Nejhodnotnější startup světa OpenAI se pokouší získat uživatele v méně vyvinutých zemích. Již v 90 státech nabízí předplatné ChatGPT Go, které někde vyjde na méně než pět dolarů za rok. Česko na tomto seznamu chybí. Naopak třeba Indové dostanou roční předplatné zcela zdarma.

Boj o vítězství v oblasti umělé inteligence probíhá na různých frontách. Firmy se předhánějí v platech pro nejvýraznější inženýry, ve snaze získat přístup do největších datových center světa a také v možnostech vlastních modelů AI. Ale vedle toho probíhá také zatím nepříliš viditelná válka o uživatele. A v té se nyní snaží hodně zabojovat OpenAI, která má sice kolem 700 milionů měsíčních uživatelů, její služby si ale předplácejí jen procenta z této masy.

Nejhodnotnější startup světa se tak zaměřuje na méně rozvinuté trhy a chudší země. Zde začal již v srpnu nabízet své vůbec nejlevnější předplatné ChatGPT Go, které například v Indii vyjde podle agentury Bloomberg na 399 rupií, tedy méně než pět dolarů za měsíc. Jen pro srovnání: nejlevnější předplatné v České republice činí plán Plus stojí 20 dolarů měsíčně.

V současnosti přitom OpenAI nabízí své nejlevnější předplatné v devadesáti zemích světa. Většinou se přitom jedná o země z Afriky, Asie či Latinské Ameriky.

ChatGPT Atlas

ChatGPT Atlas

Zprávy z firem

Společnost OpenAI, tvůrce ChatuGPT, představila nový prohlížeč Atlas. Ten chce konkurovat vyhledavači Googlu. Podle expertů je to krok o operačnímu systému na bázi AI, což přinese řadu rizik.

nst

Přečíst článek

Nejde jen o peníze, ale i o data

OpenAI se nyní pokouší výrazněji oslovit největší trh světa, tedy Indii. Podle agentury Bloomberg se indičtí uživatelé ChatuGPT mohou těšit na roční platební prázdniny, protože již 4. listopadu nabídne možnost ročního předplatného zdarma.

„Indie je druhým největším trhem ChatuGPT a patří k nejrychleji rostoucím trhům světa,“ cituje agentura Bloomberg prohlášení společnosti OpenAI u příležitosti oznámení kampaně na zvýšení počtu předplatitelů. Indie je s 1,4 miliardy obyvatel největší zemí světa a velká část populace je technologicky mimořádně zdatná.

„Tvůrci modelu umělé inteligence jednak chtějí skokově navýšit počet předplatitelů, zároveň chtějí využít to, co tito uživatelé v modelu vytvoří,“ uvedla Saritha Rai z agentury Bloomberg.

Maluje, píše i skládá. Ale vše, co vytvoří umělá inteligence, autorský zákon nechrání

Zprávy z firem

Nový díl talkshow Na kus řeči s právníky se zabývá problematikou autorského práva v kontextu umělé inteligence (AI) a analyzuje, jak současný právní rámec – zejména český – reaguje na nové technologické výzvy. Hlavním tématem je otázka, zda mohou být výtvory vytvořené umělou inteligencí chráněny autorským právem, a pokud ano, za jakých podmínek.

nst

Přečíst článek

Boj o chytré Indy

OpenAI není jediný, kdo se pokouší získat rostoucí indické publikum. Například Perplexity se propojilo s místním operátorem Airtel, který má 360 milionů uživatelů, a nabízí jim předplatné Pro (podobně jako v Evropě například Revolut), Google tu zase nabízí Pro verzi své služby Gemini pro studenty zdarma a to na celý rok.

Dušičky levnější, útraty vyšší. Češi letos za svíčky a květiny zaplatí rekordních 1,7 miliardy

Názory

Češi se i letos chystají uctít památku svých blízkých. Dušičky, svátek, při němž si lidé připomínají zesnulé, už dávno nejsou pouze duchovní událostí. Z ekonomického pohledu jde o jednu z největších maloobchodních sezón roku. Spolu s Vánocemi, Velikonocemi a Silvestrem patří k obdobím, kdy obchody zaznamenávají nejvyšší tržby.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Dobrý týden pro vlastníka ChatuGPT. Nová investice jej vystřelila mezi nejcennější start-upy světa

Trhy

Stanislav Šulc

Přečíst článek
