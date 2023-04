Firmy mají tři roky na to, aby vyřešily nerovné odměňování, zaznělo na konferenci Equal Pay Day

Nespravedlivé rozdíly v platech mužů a žen vedou později k nespravedlivým rozdílům v penzích. Jsou i důvodem, proč ženy s nízkými platy neodcházejí od násilných partnerů. Je proto nutné, aby zmizely genderové rozdíly v odměňování a ženy získaly větší sebevědomí a odvahu si říci o zvednutí platu či odejít ze špatného vztahu. Aktivita musí vycházet nejen od žen samotných, ale i od firem, organizací a také od státu, zaznělo na 14. ročníku konference Equal Pay Day, která se koná v Praze až do neděle. A že jde o aktuální téma, potvrzuje i ve čtvrtek schválená směrnice Evropského parlamentu o transparentnosti odměňování ve firmách.

Reklama

Ženy ve vedoucích pozicích, genderově vyvážené týmy, flexibilita pracovní doby nebo možnosti hybridní práce a částečné úvazky. To vše může podle 14. ročníku třídenní konference Equal Pay Day, která až do neděle probíhá v Praze, zásadně přispět k pozitivním změnám v dnešní společnosti.

Je třeba, aby ženy mohly mnohem více využívat své schopnosti, aby si uměly dodat odvahy a sebevědomí, nebály se říci si o zvýšení platu či o vedoucí pozici, nebo odejít ze vztahu, kde zažívají domácí násilí a postavit se na vlastní nohy. Současně je podle všech řečníků na konferenci nezbytné, aby ženy ale měly stejné výchozí možnosti a platy jako muži ve srovnatelných pozicích.

video Ženy v Česku berou v průměru o 36 procent méně než muži. To je dost smutná statistika, říká Lenka Šťastná z BPWCR Newstream TV Byznys byl doménou mužů a fungoval podle jejich, pro dnešní dobu již nepřijatelných pravidel. Přesto v české společnosti stále přetrvávají směrem k ženám nerovné podmínky. A nejde jen o odměňování, míní prezidentka organizace Business & Professional Women ČR Lenka Šťastná. Hlavním problémem je nedostatek respektu vůči ženám a jejich práci, řekla Šťastná v pořadu Eva Talks na Newstream TV. Eva Čerešňáková Přečíst článek

Česko má co zlepšovat

Genderoé rozdíly v platech na srovnatelných pozicích jsou v ČE skutečně propastné. Podle posledních zveřejněných statistik PWC Women in Work 2023 k rovnosti postavení žen a mužů na trhu práce jsme v dolní polovině žebříčku ze 33 sledovaných států. Mezi zeměmi Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) se letos oproti loňsku Česko propadlo ještě o tři místa a to na 27. pozici. V čele žebříčku Gender Pay Gap je Lucembursko a úplně na chvostu je Estonsko a Korea. Předstihlo nás dokonce i sousední Slovensko.

Češky tak vydělávají o 19 procent méně než muži na stejných pozicích a tento rozdíl se podle expertů poradenské společnosti PwC, která tato kritéria sleduje dlouhodobě, za 20 let příliš nezměnil. Jednoznačně patříme mezi nejhorší země v rámci OECD a to i podle dalších statistik k tomuto tématu. „V porovnání 150 zemí světa se ocitáme na 96. místě a předstihly nás dokonce i některé africké země. A s tím bychom měli něco už konečně udělat,“ zdůrazňuje Senior Vice President HR Elke Miltru-Altunok ze společnosti Mondelèz. Dokud se nenarovnají mzdové rozdíly mezi ženami a muži, žádná rovnost pohlaví podle ní není a nebude.

Reklama

Ženy vs. muži. V zápase za rovné odměňování ve sportu neplatí fair play, najdou se ale světlé výjimky Enjoy Průměrnému hráči NBA stačí pouhých 91 hodin, aby vydělal stejnou částku jako průměrná hráčka WNBA za celý rok. Rozdíly v odměnách mužů a žen jsou v profesionálním sportu daleko nad společenským průměrem. Zápas za férové odměny pokračuje - nutno ale dodat, že u některý sportů celkem úspěšně. „Mnohdy k tomu postačilo jen podpoření požadavků sportovkyň ze strany médií, politiků či širší veřejnosti, podotýká Denisa Linhartová, členka Komise rovných příležitostí Českého olympijského výboru. nst Přečíst článek

Chceme to mít takto i dalších 100 let?

„Špatnou zprávou je, že pokud s těmito rozdíly nezačneme teď něco dělat, bude to takto tady i za sto let,“ varuje izraelská velvyslankyně Anna Azari. Změny, ale musí podle ní nastolovat ženy samy. „Musíme posilovat uvědomění žen, potřebujeme ale jejich aktivní přístup. Nestačí jen, aby poslouchaly a pozorovaly dění kolem. Musí být bezpodmínečně také samy aktivní,“ apeluje velvyslankyně.

O rovnost mezi muži a ženami musí podle ní usilovat také firmy, organizace a především stát, který definuje legislativu. „Bez vlastní aktivity firem a státu se nám totiž jinak nikdy nepodaří prolomit skleněný strop,“ shoduje se Azari s Kamilou Makhmudovou z Raiffeisenbank.

Požádat o vyšší plat není ostuda

Požádat o vyšší plat se tak musí ženy podle Makhmudové opravdu naučit, i když je jim to nepříjemné. „Je možné, že se třeba cítíte špatně, když máte usilovat o stejný plat jako muži ve vašem týmu. Uvědomte si ale fakt, že když jste několik let s nimi pracovala za výrazně nižší mzdu, špatně jste se necítila. Není tedy žádný důvod, proč se cítit špatně při žádosti o vyšší plat a proč jej nemít stejný jako oni. Musíte to prostě vždy zkusit,“ upozorňuje Makhmudová.

Příčiny nerovností najdeme už ve školce

Naše přístupy k nerovnému postavení žen a k celému tématu genderu formuje podle Petra Pavlíka z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy mnoho faktorů. Začíná to podle něj už v mateřské školce, kde paní učitelky pro vybrané aktivity dělí děti na holčičky a kluky, a kde se jim určuje, co mají dělat jen podle toho, jakého jsou pohlaví. Nedělí je podle výšky, barvy vlasů nebo toho, co je baví. „A tento přístup často pokračuje i na dalších stupních škol, což je vidět třeba v matematice nebo technice, kde se vůbec nepředpokládá, že by tyto předměty mohly dívky bavit. Ty tak musí být často mnohem lepší než chlapci, aby dokázaly, že to vůbec umí,” říká Pavlík.

Další věcí, na kterou je třeba upozorňovat je, že do statistik genderu pay gapu se nezapočítávají ti nejbohatší, a to jsou ve většině případů právě muži. Nezapočítávají se tam ani speciální benefity, které bývají k platům top manažerů navíc. Pokud by se do těch statistik toto vše započítávalo, byly by nerovnosti ještě větší.

Změna už je na obzoru

O správném načasování tématu, které rezonuje celou konferencí Equal Pay Day, svědčí také fakt, že den před konáním akce Evropský parlament schválil směrnici o transparentnosti odměňování ve firmách. Podle Lenky Simerské z Ministerstva práce a sociálních věcí mají nyní firmy tři roky na to, aby se připravily na to, až směrnice začne platit.

Equal Pay Day v České republice pořádá od roku 2010 veřejně prospěšná organizace Business & Professional Women CR, která celoročně vede kampaň za #rovnémzdy medializuje ženské vzory, mentoringové programy, podporuje téma postavení a vlivu žen ve společnosti. Organizace je součástí mezinárodní sítě BPW International, jež působí již 90 let ve více než 100 zemích světa.

Newstream byl mediálním partnerem akce.