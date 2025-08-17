Trh s luxusními hodinkami stagnuje. Spásu má přinést Čína i umělá inteligence
Přestože kapitálové trhy v posledním roce značně posilují a klesají úrokové sazby, švýcarským výrobcům luxusních hodinek se nedaří využít rostoucího bohatství globální populace. Trh s hodinkami Swiss Made stagnuje, největšímu výrobci Swatch Group dokonce tržby výrazně klesají. A k tomu přicházejí americká cla, která luxusní hodinky dále masivně zdraží.
Zdálo se, že se trh s luxusními hodinkami definitivně oklepal z pandemického propadu. Rok 2023 byl rekordní, když se obrat vývozu švýcarských hodinek přiblížil 27 miliardám švýcarských franků. O rok později přišel sice mírný propad, ale nijak dramatický s tím, že zcela jistě jde o aktuální výkyv.
Podívejte se, jak to vypadá v prodejně českých hodinek Prim
Aktuální data o prodejích švýcarských hodinek však naznačují, že se trh nevrátil k růstu. Z pololetních statistik Švýcarské hodinářské asociace vyplývá, že první pololetí letošního roku je dokonce mírně horší než to loňské, tedy co do prodejů, tržby jsou v podstatě stejné (rozdíl představuje 13 milionů franků, což v celkovém obratu přes 10,5 miliardy nepředstavuje podstatný údaj).
Na stagnujícím růstu se podepisuje zejména pokračující nižší prodeje v Číně, které nedokážou kompenzovat nárůsty na trzích, jako jsou Japonsko, USA či Spojené arabské emiráty. Situace na trhu s luxusními hodinkami tak do jisté míry kopíruje velkou část luxusních brandů v čele s konglomerátem LVMH, který v posledních měsících také čelí propadu tržeb zejména kvůli ochlazení poptávky v Číně.
Podívejte se, jak to vypadá v prodejně českých hodinek Prim
Swatch Group výrazně propadá zisk
Největší hodinářská společnost světa Swatch Group, pod níž spadají značky jako Omega, Longines, Rado či Breguet, v prvním pololetí značně zaostala za loňským rokem. Propad byl ještě výraznější než u celého trhu, když prodeje jen mírně přesáhly hranici tří miliard švýcarských franků a meziročně klesly o 7,1 procenta (při započítání měnových dopadů však jde dokonce o 11 procent). Ještě více však propadl zisk, který aktuálně dosáhl 68 milionů franků proti loňským 204 milionům.
Také Swatch Group vysvětluje propad tržeb i zisku zejména sníženou poptávkou v Číně, ale také problémy na pracovním trhu v domovském Švýcarsku. Akcie největšího výrobce luxusních hodinek na světě letos také strádají, od začátku roku oslabily o 12 procent.
Pro další období však počítá s růstem. Již nyní pozoruje zlepšení situace v Číně, dále si hodně slibuje od nových modelů vybraných značek. V průběhu léta pak má Swatch spustit také unikátní platformu na personalizaci hodinek využívající umělou inteligenci. Naopak další problémy můžou způsobit cla, která americký prezident uvalil na švýcarský dovoz.
Daří se starým hodinkám
Možná paradoxně se však jednomu segmentu luxusních hodinek přeci jen daří. A to vintage kouskům. Index Bloomberg Subdial Watch, který sleduje 50 nejčastěji obchodovaných modelů podle hodnoty transakcí, vzrostl v prvním pololetí o 5,3 procenta a růst pokračuje i ve třetím čtvrtletí. Trh s použitými luxusními hodinkami tak zaznamenal nejvyšší pololetní růst od začátku roku 2022, uvádí Bloomberg.
Mezi nejdražší modely se zařadily zlaté hodinky Rolex Daytona 116508 a Patek Philippe Aquanaut 5167A.
