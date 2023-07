Medaile z olympiády v Paříži budou luxusní. Vyrobí je klenotníci ze skupiny LVMH miliardáře Arnaulta

Francouzský výrobce luxusního zboží LVMH bude jedním ze sponzorů letních olympijských her v Paříži, které se bude konat příští rok. Koncern o tom informoval na svém webu. Do skupiny vedle módních značek Louis Vuitton, Dior, značky šampaňského a lihovin Moët Hennessy patří mimo jiné i klenotnictví Chaumet, které pro tuto vrcholnou sportovní událost navrhne medaile.

„Toto bezprecedentní partnerství s olympijskými a paralympijskými hrami v Paříži 2024 přispěje ke zvýšení přitažlivosti Francie po celém světě. Bylo jen přirozené, že LVMH a její Maisons byly součástí této výjimečné mezinárodní akce," uvedl Bernard Arnault, předseda a generální ředitel společnosti LVMH, která podporovala Paříž již v době její kandidatury na místo konání olympiády v roce 2024.

Podnik bude rovněž sponzorovat sportovce, například francouzského plavce Léona Marchanda. Prodejce kosmetiky Sephora finančně podpoří štafetu s olympijskou pochodní, uvedla LVMH. A vína a lihoviny Moët Hennessy poskytne své produkty v rámci pohostinských programů během olympijských a paralympijských her.

Dohoda za 150 milionů eur

Podmínky dohody, kterou vyjednal Antoine Arnault, jeden z pěti potomků a dědiců předsedy představenstva a generálního ředitele LVMH Bernarda Arnaulta, nebyly zveřejněny. Bernard Arnault je podle aktualizovaného žebříčku Bloomberg druhým nejbohatším člověkem světa. Jeho majetek žebříček vyčísluje na 204 miliard dolarů (4,4 bilionu korun).

Očekává se, že hodnota dohody se bude pohybovat kolem 150 milionů eur (3,6 miliardy korun), napsala agentura Reuters. Má zahrnovat propagační akce zaměřené na skupinu i její největší značky, uvedl v květnu obeznámený zdroj.