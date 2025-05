Továrny Snop, co vyrábějí autodíly, chtějí mít rovnoprávné ženy

Automobilový průmysl je doménou mužů. Přesto jsou první vlaštovky, které stojí i o ženy - firma Snop se zavázala k posilování postavení žen v chartě rovnoprávnosti.

Společnost Snop se jako první společnost v automobilovém průmyslu v České republice připojila k 10 618 společnostem z celého světa, které deklarovaly svůj závazek k naplňování rovnosti žen a mužů a posilování postavení žen v rámci agendy Cílů udržitelného rozvoje OSN a ESG. Stvrdila to svým podpisem iniciativy Women’s Empowerment Principles (WEPs) v rámci aktivit veřejně prospěšné organizace Business & Professional Women CR (BPWCR).

„Ve společnosti Snop Groupe - FSD jsme přesvědčeni, že diverzita nás posiluje. Pohlaví, věk, národnost, kulturní původ, sexuální orientace, náboženství a víra činí každého z nás jedinečným. Vize každého jednotlivce nás inspirují. Diverzita je naší hnací silou při objevování průkopnických myšlenek/nápadů, nových produktů a inovativních řešení a považujeme ji také za hlavní impuls k otevřenější, spravedlivější a prosperující společnosti pro všechny. Proto jsme se ve společnosti Snop - Groupe FSD plně zavázali k podpoře zásad OSN pro posílení postavení žen. Neustále usilujeme o pracovní prostředí, v němž mají ženy možnost naplno rozvinout svůj potenciál, a stanovili jsme si jasný firemní cíl v oblasti genderové diverzity. Veškeré naše úsilí je pevně založeno na našich firemních hodnotách - ambice, transparentnost, udržitelnost, profesionalita, respekt, důvěra,“ řekl šéf firmy Michel-Henri Pinaire, CEO prohlášení.

„Automobilový průmysl byl historicky světem mužů. Dodneška je tak vnímán celou řadou lidí, i když realita už je naštěstí často odlišná. Proto velmi oceňuji společnost Snop, která se přihlásila k závazku naplňovat princip rovnosti žen a mužů a posilovat postavení žen. Jde tak skvělým příkladem dalším firmám v odvětví a dává silný signál, že ženy mají i v automobilovém průmyslu otevřené dveře a možnost uplatnění v rovných podmínkách,“ ocenila krok společnosti prezidentka Business & Professional Women CR Eva Primus Kovandová.

Firma se zabývá lisováním, profilováním a svařováním kovových dílů pro automobilový průmysl. V České republice působí již od roku 1995 a má zde pět výrobních závodů - v Písku, v Pohořelicích, v Klášterci nad Ohří, v Zápech a v Nepřevázce. Snop patří do mezinárodní skupny Groupe Financière SNOP Dunois.

