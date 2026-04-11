newstream.cz Money Roman Koděra z J&T Banky: Investice jsou dnes nejlepší ochranou před nejistotou

Manažer privátního bankovnictví J&T Banky Roman Koděra
J&T Banka, použito se svolením
Stanislav Šulc
Jak uvažují čeští dolaroví milionáři? Proč čím dál více sázejí na private equity? A jakou roli ve wealth managementu hraje otázka předávání majetku? Data nejnovějšího Wealth Reportu J&T Banky ukazují, že tuzemští velmi úspěšní lidé uvažují strategicky a v dlouhodobé perspektivě. A nejvíce dnes vydělávají na investicích, říká manažer privátního bankovnictví J&T Banky Roman Koděra.

Ačkoli klíčovou část majetku čeští a slovenští dolaroví milionáři získali podnikáním, v poslední době své bohatství dále budují zejména prostřednictvím investic. To je jedno z klíčových sdělení nejnovějšího Wealth Reportu J&T Banky. Zatímco z podnikání má hlavní příjem 41 procent dotázaných, z investic to je již 50 procent.

Toto zjištění představuje zásadní obrat a posun k západnímu modelu práce s majetkem, který je dlouhodobější a strategičtější. Spolu s tím roste význam profesionálního investičního poradenství a wealth managementu.

„Našimi tradičními klienty jsou dolaroví milionáři, tedy úspěšní lidé s disponibilním majetkem přesahujícím jeden milion dolarů, kteří v nás mají profesionálního partnera nejen na jeho budování a ochranu, ale i na následné předávání majetku,“ vysvětluje Roman Koděra, manažer privátního bankovnictví J&T Banky.

Nová generace českých milionářů už vyhledává privátní bankéře stále častěji. Každý druhý využívá profesionální správu jmění a ve své bance vidí víc než jen trezor – přínosy spatřují v networkingu, který podporuje jejich byznys, a v expertním zázemí pro komplexní majetkové poradenství.“

Mění se důvody, proč lidé investují

Změnou ale neprochází jen původ majetku, ale také cíle, s nimiž se buduje. A právě to také sleduje Wealth Report. Ukazuje se, že zatímco pro dolarové milionáře je klíčovým cílem další zhodnocování, pro obecnou populaci jde zejména o uchování hodnoty, tedy zejména ochranu před inflací. To se pak podle Koděry projevuje také na investičních nástrojích jednotlivých částí populace.

„Naše data jasně vykreslují dělící linii v investiční psychologii. Běžný investor hledá například konkrétně ve zlatě nebo pozemcích jistotu, že o své peníze nepřijde, což je legitimní postoj pro ochranu úspor. Dolaroví milionáři však na své jmění nahlížejí jako na živý kapitál, který musí pracovat. Proto masivně přesouvají pozornost k private equity a akciím – věří totiž v sílu trhů a schopnost firem generovat hodnotu i v nepředvídatelném světě. Tento posun od ‚uchovávání‘ k ‚rozvoji‘ zároveň vnímáme jako hlavní motor profesionalizace správy majetku v Česku,“ vysvětluje privátní bankéř J&T Banky.

Soukromá aktiva jako cesta k růstu

Právě investice do private equity, tedy do soukromých aktiv, jako jsou podíly ve firmách, které nejsou na burze, jsou velkým trendem posledních let.

Existují také finanční nástroje, zejména fondy kvalifikovaných investorů (FKI), které tyto investice zpřístupňují i menším hráčům. Jde o rizikové investice, a to i ve srovnání s klasickými akciemi, ale právě proto také nabízejí vysoké potenciální zhodnocení, protože jejich prostřednictvím se lze podílet na růstu vysoce inovativních firem, které nesvazují regulace společností obchodovaných na burze.

„Díky private equity bohatí investoři s naší pomocí pracují s trendy, které teprve čekají na širší tržní ocenění v rámci akciového světa. Hledáme příležitosti mimo veřejné trhy, kde vysoká konkurence tlačí ceny aktiv vzhůru,“ připomíná privátní bankéř.

„Správné investice do private equity často nabízejí jedinečnou možnost vstupu do rychle rostoucích či specializovaných sektorů – jako třeba biotechnologie, AI, energetika nebo zdravotnictví. Nevýhodou pro někoho s kratším investičním horizontem nebo vyšším požadavkem na řízení hotovosti může být nižší likvidita,“ dodává Roman Koděra.

Příležitosti v dobách neklidu

V posledních letech se staly investice jedním z obranných mechanismů před negativními majetkovými dopady geopolitických i jiných otřesů ve světě. Před energetickou krizí a následnou inflací bylo dobré se obrnit například akciemi energetických společností, problémy spojené s aktuálními válečnými konflikty zase mohou vyvážit investice do zbrojního průmyslu. To pak přináší spoustu výzev pro profesionální správce majetku.

„Rychlé změny přinášejí více rizika, ale ruku v ruce s ním také více příležitosti. Úspěšní investoři se už od pandemie covidu naučili nepanikařit a s pomocí privátních bankéřů využívají častější a dynamičtější pohyby finančních trhů ve svůj prospěch,“ souhlasí Roman Koděra. Podle něj tak měnící se svět klade vyšší nároky i na diverzifikaci bohatství.

„Klientům proto už neradíme jen rozdělení ‚vajec do více košíků‘ v rámci akcií, dluhopisů nebo komodit, ale řešíme mnohem víc i geografické rozložení investic a formy vlastnictví – například je velký rozdíl mít v portfoliu ETF navázaný na zlato, nebo držet fyzickou zlatou cihlu. Již zmiňované private equity je pak díky své nižší volatilitě a slabší cykličnosti právě jedním z velmi účinných nástrojů diverzifikace portfolia v době geopolitické nejistoty,“ uzavírá privátní bankéř J&T Banky.

Stanislav Šulc: Svět vyděsil nový model AI od Anthropicu. Zdá se, že oprávněně

Anthropic má nový model AI, který se bojí ukázat světu
ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Co dokáže nový model Mythos od Anthropicu? Nejspíš hodně, když se kvůli němu schází americký ministr financí se šéfy bank a kyberbezpečnostní firmy na celém světě panikaří.

Za zhruba tři a půl roku, během nichž svět aktivně sleduje vývoj modelů umělé inteligence, se toho stalo poměrně hodně. Přesto nyní nastává poměrně bezprecedentní situace. Vedení Anthropicu, která vyvíjí nástroj Claude, odmítlo uvést nejnovější model své AI na trh s tím, že je příliš dokonalý a v důsledku potenciálně nebezpečný. Mohl by to být dokonalý marketingový tah, ale zdá se, že není.

Anthropic totiž oslovil klíčové technologické společnosti s tím, že jim jednak ukázal možnosti tohoto modelu, který má podtitul Mythos, zároveň jim věnoval tokeny v hodnotě 100 milionů dolarů. Cílem přitom má být, že firmy jako Apple, Microsoft, Amazon, Google a další využijí tyto kredity na opravu internetové infrastruktury a vůbec na služby, na nichž v současnosti v podstatě jede svět.

Že je situace vážná pak potvrdila i svolaná schůzka amerického ministra financí Scotta Bessenta a šéfa americké centrální banky Fed Jeroma Powella s šéfy klíčových amerických bank.

Každý může zaútočit na každého

Je situace opravdu tak vážná? Nejspíš ano. Podle lidí, kteří měli možnost s modelem pracovat, totiž Mythos dokáže to, co doposud nedokázal žádný jiný systém: projít jakýkoli systém se sebedokonalejším zabezpečením, najít v něm chybu, tu využít a daný systém shodit. A co je možná ještě horší: Mythos se sám dokáže při podobném útoku měnit, aby byl ještě účinnější.

Potenciál pro zneužití je v podstatě nekonečný, z reakce těch, kteří jsou situaci nejblíž, se pak zdá, že obrana je prakticky nemožná.

Co by to znamenalo? Že každý člověk by pomocí tohoto nástroje dokázal zaútočit na libovolnou digitální infrastrukturu a tu když ne zničit, tak ochromit. Důsledky podobných možností jsou skutečně nedozírné, stačí připomenout kolaps řady systémů v červenci roku 2024, kdy kvůli chybě v aktualizaci bezpečnostního systému CrowdStrike spadly systémy po celém světě.

Vítězové a poražení

Netušené možnosti nového modelu výzkumníci objevili například tím, že se mu podařilo najít a využít chyby v operačním systému Linux, která v něm existovala 27 let a nikdo si ji doposud nevšiml.

Vedle bezpečnostních hrozeb přináší tento model také jednu zásadní byznysovou otázku: když AI model dokáže najít chybu, kterou desítky tisíc odborníků neodhalili za téměř tři dekády, nevstupujeme definitivně do éry AI-kyberbezpečnosti? Mají firmy působící v této oblasti ještě nějaký smysl a budoucnost?

I zde se láme byznysový chleba. Anthropic totiž vytipoval několik bezpečnostních firem, které do svého pilotního projektu pozval. Jsou to samozřejmě americké společnosti jako CrowdStrike, Palo Alto Networks nebo Cisco. Ostatní budou mít pravděpodobně smůlu.

Související

Kovanda vysvětluje investice: Jak vydělávat na poklesu trhu a proč na to většina investorů nemá

Natálie Mužíková
Natálie Mužíková

Vydělávat na růstu akcií umí pochopit každý. Co ale dělat, když trhy padají? Ekonom Lukáš Kovanda v druhém dílu seriálu Kovanda vysvětluje investice ukazuje, jak funguje spekulace na pokles cen akcií, takzvané shortování. 

I když burza padá, dá se na ní vydělat. „Je to ale příležitost pro zkušenější investory a začátečníci by se mu měli spíše vyhnout,“ říká Lukáš Kovanda v novém díle investičního seriálu newsteam.cz s názvem Kovanda vysvětluje investice. V prvním díle s moderátorkou Izabelou Kalinovou probrali základy investování.

Základní princip investování obecně je jednoduchý: koupit levně a prodat dráž. Finanční trhy však umožňují i opačný přístup, kdy se dá vydělávat i ve chvíli, kdy ceny klesají. 

Shortování neboli spekulace na pokles funguje tak, že si investor u brokera akcie půjčí, okamžitě je prodá a čeká, až jejich cena klesne. „Vydělávám na tom, že jsem prodal za tisíc, ale zpětně nakupuji třeba za osm set. Rozdíl v ceně je můj zisk,“ vysvětluje princip Kovanda. Následně akcie vrátí původnímu majiteli a rozdíl mu zůstává. Na první pohled jde o jednoduchou strategii. Má ale zásadní háček. 

Ekonom Lukáš Kovanda
Kovanda vysvětluje investice: Když se teď uskrovníte, můžete zbohatnout

Trhy

Inflace požírá úspory a světová ekonomika prochází turbulencemi. Jak v této době ochránit své peníze a začít rozumně investovat? Nový desetidílný seriál s Lukášem Kovandou vás provede světem financí – srozumitelně, bezpečně a od úplných základů. 

Natálie Mužíková

Proč je shortování rizikovější: Past neomezené ztráty 

Zatímco u běžného investování je maximální ztráta jasně daná – hodnota akcie nemůže klesnout pod nulu – u shortování je situace opačná. Zisk je omezený maximálně na 100 procent v případě bankrotu firmy, ztráta je ale teoreticky neomezená, protože cena akcie může růst bez limitu. „Právě proto bych shortování začátečníkům vůbec nedoporučoval. Je to disciplína pro zkušené investory,“ upozorňuje Kovanda. Začátečníkům se obecně doporučuje sázet na dlouhodobý růst a držet se jednodušších strategií

Ani slavní investoři nejsou neomylní 

Shortování často přitahuje pozornost díky slavným jménům, jako je Michael Burry, který předpověděl pád hypotečního trhu před finanční krizí. Jeho současné spekulace na pokles technologických firem ale nelze brát jako jednoznačný signál. Podle Kovandy může jít spíš o názor, že jejich ocenění je přehnané a časem se vrátí blíž k fundamentální hodnotě. I nejzkušenější investor se totiž může v odhadu budoucího vývoje mýlit a trh může zůstat „iracionální“ déle, než investor zůstane solventní. 

Ekonom Lukáš Kovanda
Vladimír Holovka z XTB: Investory s jasným cílem propady trhů neohrozí. Naopak nabídnou příležitosti

Newstream TV

Hostem podcastu Newstream Byznys Talks byl ředitel investiční platformy XTB pro Česko, Slovensko a Maďarsko Vladimír Holovka. V rozhovoru se Stanislavem Šulcem rozebíral investiční strategie v době extrémní nejistoty, která v geopolitice, a také na trzích aktuálně panuje.

nst

Shortaři jako „čističe“ trhu a role opcí 

Přestože je shortování vnímáno kontroverzně, plní na trhu důležitou roli v procesu stanovování ceny. Investoři sázející na pokles upozorňují na neefektivní firmy a přispívají k zániku tzv. „zombie“ společností, čímž podporují přesun kapitálu i pracovní síly do zdravějších částí ekonomiky. „Shortaři dělají rizikovou, ale vlastně záslužnou práci. Urychlují odchod firem, které už v ekonomice nemají místo, a tím zvyšují její celkovou dynamiku,“ vysvětluje ekonom. Pro ty, kteří chtějí spekulovat na pokles bezpečněji, existují takzvané put opce, kde je ztráta omezena pouze zaplacenou částkou. I tak jde ale o deriváty, které Kovanda nepovažuje za vhodný nástroj pro začínající investory. 

Svět shortování je fascinující, ale pro většinu investorů by měl zůstat spíše teoretickou zajímavostí než každodenní praxí. Jak Lukáš Kovanda v podcastu zdůrazňuje, klíčem k úspěchu je nepředbíhat vlastní zkušenosti. „Není to práce pro začátečníka. Ten by měl začít budovat své portfolio postupně a sázet spíše na dlouhodobý růst,“ uzavírá Kovanda. 

Celý druhý díl si můžete pustit přímo v přehrávači v článku. Pokud jste na cestách, seriál najdete i na všech velkých podcastových platformách jako Spotify či Apple Podcasts, nebo jako video na YouTube. 

V příštím díle se seriál zaměří na pasivní příjem a dividendy. Lukáš Kovanda vysvětlí, jak poznat akcii, která vám bude pravidelně posílat peníze, a jestli se z dividend dá v českých podmínkách skutečně vyžít. 

