Roman Koděra z J&T Banky: Investice jsou dnes nejlepší ochranou před nejistotou
Jak uvažují čeští dolaroví milionáři? Proč čím dál více sázejí na private equity? A jakou roli ve wealth managementu hraje otázka předávání majetku? Data nejnovějšího Wealth Reportu J&T Banky ukazují, že tuzemští velmi úspěšní lidé uvažují strategicky a v dlouhodobé perspektivě. A nejvíce dnes vydělávají na investicích, říká manažer privátního bankovnictví J&T Banky Roman Koděra.
Ačkoli klíčovou část majetku čeští a slovenští dolaroví milionáři získali podnikáním, v poslední době své bohatství dále budují zejména prostřednictvím investic. To je jedno z klíčových sdělení nejnovějšího Wealth Reportu J&T Banky. Zatímco z podnikání má hlavní příjem 41 procent dotázaných, z investic to je již 50 procent.
Toto zjištění představuje zásadní obrat a posun k západnímu modelu práce s majetkem, který je dlouhodobější a strategičtější. Spolu s tím roste význam profesionálního investičního poradenství a wealth managementu.
„Našimi tradičními klienty jsou dolaroví milionáři, tedy úspěšní lidé s disponibilním majetkem přesahujícím jeden milion dolarů, kteří v nás mají profesionálního partnera nejen na jeho budování a ochranu, ale i na následné předávání majetku,“ vysvětluje Roman Koděra, manažer privátního bankovnictví J&T Banky.
„Nová generace českých milionářů už vyhledává privátní bankéře stále častěji. Každý druhý využívá profesionální správu jmění a ve své bance vidí víc než jen trezor – přínosy spatřují v networkingu, který podporuje jejich byznys, a v expertním zázemí pro komplexní majetkové poradenství.“
Mění se důvody, proč lidé investují
Změnou ale neprochází jen původ majetku, ale také cíle, s nimiž se buduje. A právě to také sleduje Wealth Report. Ukazuje se, že zatímco pro dolarové milionáře je klíčovým cílem další zhodnocování, pro obecnou populaci jde zejména o uchování hodnoty, tedy zejména ochranu před inflací. To se pak podle Koděry projevuje také na investičních nástrojích jednotlivých částí populace.
„Naše data jasně vykreslují dělící linii v investiční psychologii. Běžný investor hledá například konkrétně ve zlatě nebo pozemcích jistotu, že o své peníze nepřijde, což je legitimní postoj pro ochranu úspor. Dolaroví milionáři však na své jmění nahlížejí jako na živý kapitál, který musí pracovat. Proto masivně přesouvají pozornost k private equity a akciím – věří totiž v sílu trhů a schopnost firem generovat hodnotu i v nepředvídatelném světě. Tento posun od ‚uchovávání‘ k ‚rozvoji‘ zároveň vnímáme jako hlavní motor profesionalizace správy majetku v Česku,“ vysvětluje privátní bankéř J&T Banky.
Soukromá aktiva jako cesta k růstu
Právě investice do private equity, tedy do soukromých aktiv, jako jsou podíly ve firmách, které nejsou na burze, jsou velkým trendem posledních let.
Existují také finanční nástroje, zejména fondy kvalifikovaných investorů (FKI), které tyto investice zpřístupňují i menším hráčům. Jde o rizikové investice, a to i ve srovnání s klasickými akciemi, ale právě proto také nabízejí vysoké potenciální zhodnocení, protože jejich prostřednictvím se lze podílet na růstu vysoce inovativních firem, které nesvazují regulace společností obchodovaných na burze.
„Díky private equity bohatí investoři s naší pomocí pracují s trendy, které teprve čekají na širší tržní ocenění v rámci akciového světa. Hledáme příležitosti mimo veřejné trhy, kde vysoká konkurence tlačí ceny aktiv vzhůru,“ připomíná privátní bankéř.
„Správné investice do private equity často nabízejí jedinečnou možnost vstupu do rychle rostoucích či specializovaných sektorů – jako třeba biotechnologie, AI, energetika nebo zdravotnictví. Nevýhodou pro někoho s kratším investičním horizontem nebo vyšším požadavkem na řízení hotovosti může být nižší likvidita,“ dodává Roman Koděra.
Příležitosti v dobách neklidu
V posledních letech se staly investice jedním z obranných mechanismů před negativními majetkovými dopady geopolitických i jiných otřesů ve světě. Před energetickou krizí a následnou inflací bylo dobré se obrnit například akciemi energetických společností, problémy spojené s aktuálními válečnými konflikty zase mohou vyvážit investice do zbrojního průmyslu. To pak přináší spoustu výzev pro profesionální správce majetku.
„Rychlé změny přinášejí více rizika, ale ruku v ruce s ním také více příležitosti. Úspěšní investoři se už od pandemie covidu naučili nepanikařit a s pomocí privátních bankéřů využívají častější a dynamičtější pohyby finančních trhů ve svůj prospěch,“ souhlasí Roman Koděra. Podle něj tak měnící se svět klade vyšší nároky i na diverzifikaci bohatství.
„Klientům proto už neradíme jen rozdělení ‚vajec do více košíků‘ v rámci akcií, dluhopisů nebo komodit, ale řešíme mnohem víc i geografické rozložení investic a formy vlastnictví – například je velký rozdíl mít v portfoliu ETF navázaný na zlato, nebo držet fyzickou zlatou cihlu. Již zmiňované private equity je pak díky své nižší volatilitě a slabší cykličnosti právě jedním z velmi účinných nástrojů diverzifikace portfolia v době geopolitické nejistoty,“ uzavírá privátní bankéř J&T Banky.
