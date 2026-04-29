Dvě Lamborghini ve hře. FunOn Park vstupuje na trh velkou soutěží a láká na zábavní megaprojekt u Bratislavy
Nový projekt FunOn Park spouští kampaň, která poutá pozornost luxusní soutěží o dvě Lamborghini, Rolex nebo dovolenou za 20 tisíc eur. Připravovaný indoor zábavně-technologický park v Bratislavě chce propojit virtuální realitu, motorsport, gastronomii i eventový svět do unikátního celoročního konceptu.
Na český trh vstupuje kampaň projektu FunOn Park, připravovaného rozsáhlého indoor zábavně-technologického areálu v Bratislavě. První velkou pozornost budí veřejná soutěž, v níž mohou zájemci získat mimo jiné Lamborghini Urus, Lamborghini Huracán, hodinky Rolex, náramek Cartier nebo luxusní dovolenou v hodnotě 20 tisíc eur.
Soutěž je propojena s nákupem FunOnCoinu, který projekt představuje jako formu budoucího předplatného pro využití služeb v areálu. Nejde o investiční produkt ani nástroj slibující zhodnocení, ale o technický prostředek pro budoucí využívání atrakcí, gastronomie, eventů, firemních akcí nebo teambuildingů.
Moderní zábava
Mechanika kampaně je jednoduchá. Jeden FunOnCoin stojí 0,02 eura a za každých 250 tokenů získává účastník jeden soutěžní tiket. Minimální nákup činí 15 eur, tedy 750 tokenů a tři tikety do soutěže. Kompletní pravidla i detaily kampaně jsou zveřejněny na webu projektu.
Samotný FunOn Park má ambici stát se novou destinací pro moderní zábavu ve střední Evropě. Projekt počítá s propojením virtuální reality, simracingu, digitálních pohybových atrakcí, gastro zóny i prostor pro eventy. Výraznou součástí má být i motoristická sekce s víceúrovňovou motokárovou dráhou a profesionální simracingovou zónou.
Cílem projektu je postupně vybudovat celoroční prostor pro rodiny, hráče, firmy i širokou veřejnost. Kampaň se nyní snaží přitáhnout pozornost nejen soutěží o luxusní ceny, ale i samotnou vizí rozsáhlého zábavního konceptu, který má v Bratislavě vzniknout.
