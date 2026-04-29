newstream.cz Enjoy Dvě Lamborghini ve hře. FunOn Park vstupuje na trh velkou soutěží a láká na zábavní megaprojekt u Bratislavy

Dvě Lamborghini ve hře. FunOn Park vstupuje na trh velkou soutěží a láká na zábavní megaprojekt u Bratislavy

Na český trh vstupuje kampaň projektu FunOn Park, připravovaného rozsáhlého indoor zábavně-technologického areálu v Bratislavě
Nový projekt FunOn Park spouští kampaň, která poutá pozornost luxusní soutěží o dvě Lamborghini, Rolex nebo dovolenou za 20 tisíc eur. Připravovaný indoor zábavně-technologický park v Bratislavě chce propojit virtuální realitu, motorsport, gastronomii i eventový svět do unikátního celoročního konceptu.

Na český trh vstupuje kampaň projektu FunOn Park, připravovaného rozsáhlého indoor zábavně-technologického areálu v Bratislavě. První velkou pozornost budí veřejná soutěž, v níž mohou zájemci získat mimo jiné Lamborghini Urus, Lamborghini Huracán, hodinky Rolex, náramek Cartier nebo luxusní dovolenou v hodnotě 20 tisíc eur.

Soutěž je propojena s nákupem FunOnCoinu, který projekt představuje jako formu budoucího předplatného pro využití služeb v areálu. Nejde o investiční produkt ani nástroj slibující zhodnocení, ale o technický prostředek pro budoucí využívání atrakcí, gastronomie, eventů, firemních akcí nebo teambuildingů.

Mechanika kampaně je jednoduchá. Jeden FunOnCoin stojí 0,02 eura a za každých 250 tokenů získává účastník jeden soutěžní tiket. Minimální nákup činí 15 eur, tedy 750 tokenů a tři tikety do soutěže. Kompletní pravidla i detaily kampaně jsou zveřejněny na webu projektu.

Samotný FunOn Park má ambici stát se novou destinací pro moderní zábavu ve střední Evropě. Projekt počítá s propojením virtuální reality, simracingu, digitálních pohybových atrakcí, gastro zóny i prostor pro eventy. Výraznou součástí má být i motoristická sekce s víceúrovňovou motokárovou dráhou a profesionální simracingovou zónou.

Cílem projektu je postupně vybudovat celoroční prostor pro rodiny, hráče, firmy i širokou veřejnost. Kampaň se nyní snaží přitáhnout pozornost nejen soutěží o luxusní ceny, ale i samotnou vizí rozsáhlého zábavního konceptu, který má v Bratislavě vzniknout.

Evropská komise předběžně dospěla k závěru, že společnost Meta Platforms porušuje unijní pravidla podle European Commission a nařízení Digital Services Act. Podle Bruselu sítě Instagram a Facebook nedostatečně brání dětem mladším 13 let v přístupu na své platformy. Firmě nyní hrozí sankce až do výše šesti procent globálního ročního obratu.

Evropská komise vytýká Metě, že její dosavadní opatření na ověřování věku jsou neúčinná. Přestože podmínky Instagramu a Facebooku stanovují minimální věk uživatelů na 13 let, v praxi je podle Bruselu příliš snadné omezení obejít.  Například zadáním falešného data narození při registraci.

Podle komise chybějí účinné mechanismy, které by mladší děti dokázaly včas odhalit a zabránit jim ve využívání služeb.

Brusel žádá změnu přístupu k rizikům

Komise zároveň tvrdí, že Meta podceňuje samotná rizika, která přístup dětí k platformám představuje. Podle předběžných zjištění musí firma upravit metodiku hodnocení rizik v Evropské unii a posílit prevenci, detekci i odstraňování účtů uživatelů mladších 13 let.

„Obchodní podmínky nemohou být jen písemným prohlášením, musí být základem konkrétních kroků na ochranu uživatelů, včetně dětí,“ uvedla místopředsedkyně Evropské komise Henna Virkkunen.

Podle ní předběžné závěry ukazují, že Instagram a Facebook dělají jen minimum pro to, aby dětem pod věkovou hranicí zabránily v přístupu.

Meta se může bránit, hrozí ale vysoká pokuta

Předběžné stanovisko ještě není konečné. Meta nyní může nahlédnout do spisu, písemně reagovat a přijmout nápravná opatření v souladu s pravidly DSA.

Pokud se ale závěry komise potvrdí, může následovat formální rozhodnutí o porušení povinností a pokuta až do šesti procent celosvětového ročního obratu společnosti. V případě Mety by mohlo jít o miliardové částky.

Další tlak na velké platformy

Případ zapadá do širšího tlaku Bruselu na velké digitální platformy, které jsou podle DSA povinny aktivně chránit nezletilé uživatele a předcházet systémovým rizikům. Ochrana dětí online se přitom v posledních měsících stává jedním z hlavních témat evropské digitální regulace.

Bubble tea dohání kavárny. Mladí Češi mění nápojový trh rychleji, než se čekalo

Různé druhy čajů získávají oblibu mladých
Newstream
Bubble tea už není jen módní výstřelek. V Evropě patří k nejrychleji rostoucím nápojovým segmentům a podle analytiků začíná konkurovat i tradičním kavárnám. Trend táhne především generace Z, která mění způsob, jak lidé přemýšlejí o pití, zážitku i spotřebě.

Z původně exotického nápoje se stal evropský fenomén. Bubble tea podle dostupných tržních analýz roste tempem 8 až 8,5 procenta ročně a patří mezi nejrychleji expandující segmenty v nápojovém byznysu. Oproti tomu tradiční kávový trh zůstává stabilní, ale bez výraznější dynamiky.

Podle zástupců trhu se rozdíl mezi kavárenskými koncepty a bubble tea podniky rychle zmenšuje.

Mezera mezi kavárenskými koncepty a bubble tea se každým rokem zmenšuje. Zatímco káva stojí na rutině, bubble tea nabízí zážitek, personalizaci a vizuální atraktivitu, která je pro mladou generaci zásadní,“ říká Martin Princ ze značky Chatime.

Generace Z mění pravidla hry

Hlavním motorem růstu je mladší generace, především generace Z a mladší mileniálové. Ti podle expertů nehledají jen nápoj, ale i zážitek, možnost volby a sdílitelný produkt pro sociální sítě.

Bubble tea sází na stovky kombinací chutí, toppingů a sezónních variant. Právě personalizace je jedním z důvodů, proč si získává mladé zákazníky rychleji než klasické kavárenské koncepty.

Naopak spotřeba kávy v Evropě dlouhodobě stagnuje. Lidé ji pijí pravidelně, ale ne ve výrazně vyšším objemu než v minulosti, což omezuje tempo růstu trhu.

Evropské metropole ukazují směr

Trend je patrný zejména ve velkých evropských městech. V Londýně, Paříži nebo Berlíně už některé bubble tea provozovny podle trhu dosahují vyšší návštěvnosti než menší tradiční kavárny.

Podobný vývoj je vidět i v Praze, zejména v centrech města, kde bubble tea podniky rostou na popularitě i obratu.

„Bubble tea je dnes nejrychleji rostoucí nápojový segment v Evropě. Zákazníci hledají něco nového, svěžího a vizuálně atraktivního. Kávový segment zůstává silný, ale už není jediným dominantním hráčem,“ doplňuje Princ. Do roku 2030 může jít o klíčový segment

Analytici očekávají, že v horizontu let 2030 až 2032 bude bubble tea patřit mezi hlavní růstové segmenty evropského nápojového trhu.

Káva si pravděpodobně udrží pozici stabilního trhu, dynamiku růstu ale mají převzít nové koncepty reagující na proměnu spotřebitelského chování.

Právě spojení zážitku, individualizace a silné vizuální identity může podle expertů rozhodnout o tom, kdo bude v budoucnu dominovat městské gastronomii.

Z módy nový mainstream?

To, co začalo jako trend dovezený z Asie, se podle všeho mění v pevnou součást evropské gastronomie. A pokud současné tempo vydrží, bubble tea už nemusí být alternativou ke kavárnám, ale jejich plnohodnotným konkurentem.

