Tomáš Jaus: Klienti s námi své peníze nikdy neprodělali

Průměrný roční výnos na investičních produktech je podle ředitele privátního bankovnictví Trinity Bank Tomáše Jause šest až sedm procent. Takové zhodnocení chce banka držet i v období nižších úrokových sazeb, které aktuálně přichází. Ryze české bance se daří v dlouhodobém a stabilním zhodnocování volných prostředků i v oblasti firemního financování nemovitostních projektů. A letos přichází s novinkou, spotřebitelskými úvěry pro fyzické osoby s názvem Lepší půjčka.

Trinity Bank kontinuálně roste, v posledních letech byl ten růst ještě dynamičtější. Jak se dařilo bance loni? Co je nejvýznamnější částí zisku?

Trinity Bank opět překonala plán a v loňském roce dosáhla zisku přes 700 milionů korun. Počet klientů meziročně vzrostl o 50 procent a aktuálně je jich téměř 220 tisíc. Podle zatím neauditovaných údajů překročila ke konci roku 2024 aktiva banky 117 miliard korun, což je meziroční růst o 36 procent.

A co k tak dobrým výsledkům přispělo? Trinity Bank se dlouhodobě specializuje na dva hlavní segmenty, a to na depozita a úvěry v sektoru realit. V rámci depozit se dlouhodobě zaměřujeme na nadstandardní zhodnocení vkladů našich klientů a férové úrokové sazby. Růst depozit je tak jedním z hlavních pilířů, které nám zajišťují ziskovost. A pak je to velmi úspěšná divize Projektového a developerského financování se zaměřením na financování nemovitostních projektů. I tento segment loni významně rostl.

Trinity Bank dlouhodobě drží jednu z nejvýhodnějších sazeb na spořicím účtu, která není navázaná na žádné zavazující podmínky typu stanovené používání účtu či nákup dalších produktů banky – na rozdíl od konkurence. Jak to je možné?

Jsem přesvědčen, že je to především díky vyváženým a dlouhodobým vztahům s našimi klienty. Tyto jsou založené na důvěře a našich dalších hodnotách. A k tomu neodmyslitelně patří, že chceme klientům nabízet vždy ty nejlepší možné podmínky v závislosti na aktuální situaci na finančním trhu.

Nejlepší spořicí účty bez podmínek začínají v dubnu už jen trojkou Money Zhodnocování úspor na českých spořicích účtech není aktuálně žádná hitparáda, ale stále je ještě možné získat i čtyřprocentní sazbu. Bez splnění několika podmínek to ale už nepůjde. Pokud tak nechcete být svázáni pravidly banky, musíte se smířit se zhodnocením začínajícím trojkou. Podívejte se, které spořicí účty jsou pro vaše úspory nyní v Česku nejvýhodnější. Věra Tůmová Přečíst článek

Jak to vypadá konkrétně?

Například když Česká národní banka začala koncem roku 2021 zvyšovat úrokové sazby, tak Trinity Bank byla první, která nabídla zásadní zvýšení úrokových sazeb na spořicích účtech. Tento přístup – tedy snaha „podělit se“ o výnos se svými klienty – je jednou z nejdůležitějších vizí založených na našich hodnotách už od začátku historie banky, která letos oslaví třicet let svého působení na finančním trhu. Dlouhodobě hledáme rovnováhu tak, aby byl spokojený jak klient, tak samozřejmě i akcionáři banky. A současně také všechny mé kolegyně a kolegové.

Čeká se, že úrokové sazby budou nyní spíše klesat, jaká bude vaše politika dál?

Pokles sazeb už začal v loňském roce. Mohu říci, že jsem byl hrdý na přístup Trinity Bank k našim klientům. V prvních čtyřech měsících, kdy již ČNB realizovala snížení úrokových sazeb, jsme naše úrokové sazby ponechali, ba naopak ještě i zvýšili. A to i přes skutečnost, že naprostá většina bank začala okamžitě úrokové sazby snižovat. Se snížením úrokových sazeb jsme přišli jako jedni z posledních, čímž jsme skutečně našim klientům zajistili velmi zajímavé zhodnocení jejich finančních prostředků v daném období. I to považujeme za součást výjimečného přístupu k našim klientům. Samozřejmě tím, jak postupně dále dochází ke snižování sazeb, se tomuto vývoji také musíme přizpůsobovat. Pravidelně tedy sledujeme jak vývoj sazeb ČNB, tak situaci na finančním trhu, abychom i nadále klientům nabídli co nejlepší možné podmínky úročení spořicích účtů.

Trinity Bank loni financovala realitní obchody za 10 miliard korun Money Trinity Bank je stále významnějším hráčem v oblasti financování nemovitostních projektů v Česku. Financovala například projekt The Cloud One od Penta Real Estate, výstavbu rezidenční čtvrti ICON Park Kladno skupiny BHM Group nebo Allrisk Meridiem v Brně. nst Přečíst článek

A nabízíte i nějaké jiné varianty zhodnocení volných prostředků klientů?

Přicházíme i s nabídkou jiných produktů, které klientům přinesou zajímavé zhodnocení v době obecně nižších úrokových sazeb na spořicích účtech. V období, kdy zhodnocení spořicích účtů dosahovalo 6 procent a více, bylo časté, že spořicí účty byly skutečně nejpreferovanější formou zhodnocení peněz. Ale nyní, kdy se nám ekonomika vrací do běžnějšího standardu, můžeme na spořicích účtech očekávat podstatně nižší úrokové sazby. To se potvrzuje i aktuálním trendem, kdy ČNB pokračuje ve snižování sazeb v závislosti na aktuálně dosažené i v budoucnu předpokládané inflaci. I proto se aktuálně zaměřujeme právě na další možnosti zhodnocení prostředků, zejména pak v oblasti investičních a kapitálových produktů, aby si klienti zajistili vyšší zhodnocení i v této situaci.

Jaké konkrétní produkty myslíte?

Vedle depozitních produktů umíme našim klientům nabídnout investici přímo do kapitálu Trinity Bank, a to formou produktů Podřízený vklad a Investiční kapitálový vklad. Současně je více než 7,5 tisíce klientů našimi akcionáři. Mají tedy možnost investovat přímo do akcií Trinity Bank a tím si nejen zajistit velmi nadstandardní zhodnocení, ale také se podílet na rozvoji naší banky.

Vím, že důležitou součástí Trinity Bank je privátní bankovnictví. Jaká je jeho konkrétní role?

Individuálně se staráme o více než tři tisíce klientů s důrazem na zajištění individuálního přístupu, vysoký standard obsluhy a samozřejmě také na maximální diskrétnost. Typickým klientem našeho Privátního bankovnictví je klient, který má své finanční prostředky rozděleny téměř rovnoměrně do depozitních produktů a do kapitálových produktů. Proto je péče o privátní klienty jiná než péče o klienty pouze se základními bankovními produkty.

Co tedy nabízíte privátním klientům?

U privátního klienta se daleko více zaměřujeme na správné rozložení a tvorbu jeho celkového portfolia, a to v souladu s jeho finančními potřebami a plány. Většina našich klientů nám svěřila své celoživotní úspory. Jde se o klienty, kteří mají zájem zhodnotit částku 10 milionů a více. U privátních klientů je také velmi důležité zvolit optimální poměr mezi očekávaným výnosem a mírou rizika. Z veškerých investic klienti realizovali vždy kladný výnos, což je pro ně velké ujištění a pro mě osobně i celý tým privátních bankéřů to je velmi důležité a pozitivní.

Trinity Bank dál roste. Nabírá klienty na výhodné spoření Money Trinity Bank zlínského miliardáře Radomíra Lapčíka má za sebou další úspěšný rok. Banka pokračovala v ziskovém hospodaření a setrvalém růstu klientské základny. Klientům nabídla nadstandardní zhodnocení jejich úspor. nst Přečíst článek

Jací klienti to typově jsou?

Většina našich klientů jsou úspěšní lidé pracující nebo podnikající napříč širokým spektrem oborů. Spousta z nich vybudovala prosperující firmy, které již předávají dalším generacím.

Často jsou to klienti, kteří nehledají portfolio a produkty, kde budou muset čekat nějaký delší investiční horizont, například pět sedm let, ale hledají produkty s nízkou volatilitou a pravidelným výnosem, který je jim v průběhu roku pravidelně vyplácen.

Kolik musí mít člověk peněz, abyste jej přijali do služeb privátního bankovnictví? Je to těch deset milionů, co jste zmínil?

Není pro nás důležité splnění kritéria deseti milionů korun u každého klienta. Vždy vyhodnocujeme komplexně a individuálně, zda je péče privátního bankovnictví pro klienta a jeho rodinu, případně jeho ekonomickou skupinu dlouhodobě smysluplná. Naši klienti k nám často přivádějí své děti, vnoučata a mnohdy se zabýváme tím, jak vyřešit postupné předávání rodinných financí napříč generacemi. Zakládáme si na budování dlouhodobých vztahů. Klientům obvykle představíme, jak naše péče a služby fungují, jak by mohlo jejich investiční portfolio v určitém čase vypadat, a pak už se vše řeší průběžně a individuálně. Vždy je klíčové znát perfektně klientovy dlouhodobé plány a potřeby. Výsledné portfolio pak musí veškeré tyto okolnosti zohledňovat.

Jak kontakt privátního bankéře s klientem probíhá?

Asi vás nepřekvapím tím, když řeknu, že ve způsobu a četnosti kontaktu s našimi klienty se vždy individuálně přizpůsobujeme jejich požadavkům a možnostem. Bankéři se s klienty potkávají buď osobně na pobočkách, nebo za nimi jezdí na schůzky po celé republice. Pobočky privátního bankovnictví s výjimečným prostředím dnes máme v Ostravě, ve Zlíně, v Praze a aktuálně otevíráme pobočku v Brně.

Jak máte klientelu v privátním bankovnictví rozdělenou napříč republikou?

Historie naší banky se začala psát na Moravě, ve Zlíně, a právě ve Zlínském kraji máme velké množství klientů. Největší pobočku však dnes máme otevřenou v Praze, kde počet klientů roste nejvyšším tempem. Opomenout nemůžeme ani Ostravu, která se otevřela před dvěma lety a díky tomu můžeme naši výjimečnou péči nabídnout také v Moravskoslezském kraji. Stejná očekávání máme také od nové pobočky v Brně.

Kdo jsou typičtí klienti privátního bankovnictví jsme si již řekli, ale jak je to u klasického osobního bankovnictví? Jak vypadá nejklasičtější zákazník?

Trinity Bank je pro každého klienta, který hledá způsob, jak výhodně uložit – ať už dlouhodobě, nebo krátkodobě – svoje prostředky. Na tuto oblast se zaměřujeme téměř třicet let a jak už zaznělo, hledáme dlouhodobé, spíše konzervativní řešení. Tímto přístupem se nám daří i v osobním bankovnictví budovat dlouhodobé vztahy s velmi bonitními klienty, kteří naší bance mnohdy svěřují prostředky v nadprůměrné výši v rámci bankovního trhu.

Na druhé straně rozvahy jsou úvěry. Co je pro vás v této oblasti nejdůležitější?

Trinity Bank si zakládá na specializaci a vysoké expertize. A zatímco se na jedné straně věnujeme úspěšně depozitům a investicím, tak i v rámci financování se poměrně úzce specializujeme. Konkrétně na korporátní segment, na projektové a developerské financování. Těší nás, že můžeme být partnery u tak unikátních projektů, jako je například design hotel The Cloud One od Penty Real Estate, ICON Park od BHM Group nebo Polyfunkční komplex Allrisk Meridiem společnosti Allrisk Diverse Meridiem. Ředitelem nemovitostního financování je u nás Jiří Vančura, jemuž se společně s jeho týmem daří dynamicky růst souměrně s růstem celé banky. Kolegové jsou velmi úspěšní a stávají se jedním z nejvýznamnějších hráčů na poli financování realitních projektů. V celém týmu mají vysokou odbornost, která je jednoznačně konkurenční výhodou. Dokážou najít řešení téměř na každý projekt a stejně jako u nás na privátním bankovnictví přinášejí klientům výjimečné a individuální služby.

Chystáte i nějaké produkty v oblasti úvěrů pro domácnosti?

Tím, že máme dlouhodobou a úspěšnou zkušenost z financování právnických osob, rozhodli jsme se nově nabídnout úvěrový produkt i pro fyzické osoby. Nedávno jsme spustili neúčelový spotřebitelský úvěr s názvem Lepší půjčka. Je to velmi moderní online řešení s využitím nejmodernějších technologií PSD2 a Bankovní identity. Klient je schopen si během pěti minut úvěr vyřídit, aniž by nám dokládal jakýkoliv dokument fyzicky, a za těch pár minut mít peníze na účtu. Stejně jako přinášíme klientům dlouhodobě férové sazby na spořicích účtech, přišli jsme s naprosto férovou cenovou politikou i u tohoto produktu.

Trinity Bank rozšiřuje nabídku: po výhodných vkladech přichází se spotřebitelským úvěrem Money Trinity Bank přichází na trh s novinkou v oblasti spotřebitelských úvěrů. Takzvaná Lepší půjčka nabízí atraktivní sazbu 3,99 procenta i rychlé sjednání online. nst Přečíst článek

Jakou sazbu tedy na novém spotřebitelském úvěru nabízíte?

Aktuálně všem klientům, kteří dodrží řádné splácení, nabízíme sazbu 3,99 procenta, což je v tuto chvíli jedna z nejlepších sazeb na trhu.

Zatímco některé banky v poslední době spíše opouštěly fyzické pobočky, Trinity Bank některé otevírala a také koupila centrálu v centru Prahy. Proč na kamenné pobočky dáváte stále důraz?

Máme pobočky v krajských městech, protože vnímáme fyzickou přítomnost poboček a našich bankéřů jako velmi důležitou. Zejména pak v segmentu zhodnocování prostředků. Spousta velkých bank, když se podívám na poslední roky, klade velký důraz právě na on-line procesy, schůzky na dálku a podobně. My v Trinity Bank věříme tomu, že digitál musí být pomoc, ale ne nutnost. A to zejména v oblasti depozit, investic, popřípadě strukturovaného financování. Klient chce svého bankéře vidět a znát. Proto chceme být i fyzicky dostupní. No a centrála je naším nejnovějším přírůstkem. Je na nejprestižnější bankovní adrese v republice, v Praze Na Příkopě 33. Staráme se zde jak o klienty Osobního bankovnictví, tak Privátního bankovnictví.

Máte s budovou i nějaké další plány?

Tradicí a myslím i unikátní iniciativou Trinity Bank jsou klientská setkání. S klienty se chceme setkávat nejen na pobočkách v rámci pravidelných schůzek, ale i při jiných příležitostech. Loni jsme měli velkou road show v krajských městech, kde jsme se potkávali se stovkami až tisícovkami našich klientů. A úplně stejné záměry máme právě tady s budovou v Praze. Ceníme si toho, že je to historická budova, která má co říct. Připravujeme nejen pro klienty prohlídkový okruh, kde bychom chtěli našim klientům přiblížit historii této významné budovy. Také zde plánujeme různá setkání menšího nebo většího formátu, diskuse a podobně. A jak už jsem říkal, bance bude letos 30 let, takže není tajemstvím, že to budeme chtít samozřejmě oslavit i s našimi klienty. Naším záměrem je samozřejmě také využít prostory na této prestižní adrese k dosažení pozitivních ekonomických výsledků.

Trinity Bank už několik let podporuje soutěž Český slavík. Proč vlastně takhle sázíte na hudbu?

Propojení ryze české banky a legendární hudební ankety Český slavík je spojením dvou tradičních hodnot. Trinity Bank je hrdá, že se svým generálním partnerstvím může podílet na prestižní hudební anketě Český slavík, která se těší velkému zájmu veřejnosti i médií. Velké oblibě se těší i přední čeští interpreti, kteří vystupují i na pravidelných klientských setkáních banky. Našim klientům zpívali například Helena Vondráčková, Dasha, Monika Absolonová, Buty, Čechomor a další.

Tomáš Jaus

Ředitel privátního bankovnictví Trinity Bank. Vystudoval VŠB – Technickou univerzitu Ostrava. Do Trinity Bank nastoupil v roce 2021, předtím působil 12 let v Komerční bance na obchodních a manažerských pozicích. Volný čas věnuje rodině. Má dvě děti, rád hraje tenis a lyžuje.

Spolumajitel Trinity Bank Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz a magazínů Newstream Club a Realitní Club.