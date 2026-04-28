Dědic Del Vecchiů posiluje vliv. Ray-Ban může být další velká AI sázka
Leonardo Maria Del Vecchio konsoliduje rodinný vliv v impériu EssilorLuxottica a naznačuje, že budoucnost ikonických brýlí Ray-Ban nebude jen módní, ale technologická. Dohoda za 10 miliard eur může změnit nejen dynastii Del Vecchiů, ale i celý byznys s brýlemi.
Ve světě luxusu a technologií se odehrává tah, který může definovat další dekádu fenoménu Ray-Ban. Leonardo Maria Del Vecchio, syn zakladatele optického impéria EssilorLuxottica Leonarda Del Vecchia, dle informací agentury Bloomberg dosáhl dohody o odkupu podílů dvou svých sourozenců v rodinném holdingu Delfin. Transakce v hodnotě přibližně 10 miliard eur by z něj učinila nejsilnějšího akcionáře s podílem 37,5 procenta.
Podle italských médií a agentury Bloomberg návrh schválila většina osmi akcionářů společnosti Delfin na mimořádné valné hromadě. Leonardo Maria tak upevňuje pozici v rodinné struktuře, která byla po smrti patriarchi Leonarda Del Vecchia v roce 2022 paralyzována neshodami a nutností konsenzu při klíčových rozhodnutích.
Streetwearová značka oděvů Supreme po čtyřech letech znovu mění majitele. Za 1,5 miliardy dolarů (34,7 miliardy korun) ji koupí výrobce luxusních brýlí EssilorLuxottica. Dá za ni o 600 milionů dolarů méně, než za kolik ji v roce 2020 kupovala americká firma VF, která vlastní mimo jiné značky Vans nebo North Face.
Ray-Ban: od ikonických aviatorů k umělé inteligenci
Nejde ale jen o rodinné mocenské přesuny. V sázce je budoucnost značky, která se z módní legendy mění v technologickou platformu.
EssilorLuxottica v posledních letech masivně investuje do zdravotnických technologií, chytrých brýlí a zařízení pro zlepšení zraku i sluchu. Klíčovým symbolem této transformace je partnerství s Meta Platforms na vývoji chytrých brýlí Ray-Ban Meta. Produktu, který má spojit design, konektivitu a umělou inteligenci.
Leonardo Maria, který ve skupině aktivně působí, je vnímán jako jeden z architektů této nové vize. Jeho posílený vliv může znamenat ještě agresivnější sázku na propojení luxusu a tech světa.
Fenomén Ray-Ban už dávno není jen o módě
Značka Ray-Ban je jedním z největších kulturních symbolů posledních dekád – od pilotek Aviator přes Wayfarer až po současné smart glasses. Ale Del Vecchiovo impérium stojí na mnohem širších základech.
Skupina vlastní i Oakley a Persol, licencuje značky jako Prada či Chanel a kontroluje retailové giganty jako Sunglass Hut nebo LensCrafters. To, co kdysi bylo byznysem s brýlovými obroučky, se dnes proměňuje v platformu pro nositelnou elektroniku, zdravotní data a AI asistenty.
Soukromé kluby, bytové restaurace, vlastní šéfkuchaři, jachty, private jety… soukromí se v posledních letech stává tématem, které řeší všichni od miliardářů přes celebrity po zcela obyčejné lidi, kteří jsou ochotní pořídit si v novostavbě luxusní dveře, jen aby měli garanci ticha. Soukromí se stává luxusem a dosáhnout jej dá občas hodně práce.
Rodinná dohoda může otevřít další obchody
Konsolidace v holdingu Delfin může být jen začátek. Holding drží významné podíly i ve finančních institucích jako Banca Monte dei Paschi di Siena a Assicurazioni Generali. Někteří členové rodiny navíc zvažují prodej části finančních investic, což by mohlo odstartovat další transakce.
Leonardo Maria podle Bloombergu jedná o financování s bankami včetně UniCredit, BNP Paribas a Crédit Agricole. Uvažuje se o překlenovacím úvěru krytém navýšeným podílem v Delfinu.
Boj o dědictví, nebo sázka na budoucnost?
Dohoda se může číst jako rodinné usmíření, ale i jako strategická příprava na novou fázi globálního byznysu s optikou.
V době, kdy se brýle mění z módního doplňku v osobní technologii, je kontrola nad EssilorLuxottica mnohem víc než vlastnictví ikonické značky. Je to sázka na to, kdo bude definovat budoucnost toho, co budeme nosit na očích. A Leonardo Maria Del Vecchio zjevně nechce být jen dědicem impéria. Chce být jeho dalším tvůrcem.
