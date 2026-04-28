Dědic Del Vecchiů posiluje vliv. Ray-Ban může být další velká AI sázka

Hlavní akcionář značky Ray Ban Leonardo Maria Del Vecchio
Leonardo Maria Del Vecchio konsoliduje rodinný vliv v impériu EssilorLuxottica a naznačuje, že budoucnost ikonických brýlí Ray-Ban nebude jen módní, ale technologická. Dohoda za 10 miliard eur může změnit nejen dynastii Del Vecchiů, ale i celý byznys s brýlemi.

Ve světě luxusu a technologií se odehrává tah, který může definovat další dekádu fenoménu Ray-Ban. Leonardo Maria Del Vecchio, syn zakladatele optického impéria EssilorLuxottica Leonarda Del Vecchia, dle informací agentury Bloomberg dosáhl dohody o odkupu podílů dvou svých sourozenců v rodinném holdingu Delfin. Transakce v hodnotě přibližně 10 miliard eur by z něj učinila nejsilnějšího akcionáře s podílem 37,5 procenta.

Podle italských médií a agentury Bloomberg návrh schválila většina osmi akcionářů společnosti Delfin na mimořádné valné hromadě. Leonardo Maria tak upevňuje pozici v rodinné struktuře, která byla po smrti patriarchi Leonarda Del Vecchia v roce 2022 paralyzována neshodami a nutností konsenzu při klíčových rozhodnutích.

Ray-Ban: od ikonických aviatorů k umělé inteligenci

Nejde ale jen o rodinné mocenské přesuny. V sázce je budoucnost značky, která se z módní legendy mění v technologickou platformu.

EssilorLuxottica v posledních letech masivně investuje do zdravotnických technologií, chytrých brýlí a zařízení pro zlepšení zraku i sluchu. Klíčovým symbolem této transformace je partnerství s Meta Platforms na vývoji chytrých brýlí Ray-Ban Meta. Produktu, který má spojit design, konektivitu a umělou inteligenci.

Leonardo Maria, který ve skupině aktivně působí, je vnímán jako jeden z architektů této nové vize. Jeho posílený vliv může znamenat ještě agresivnější sázku na propojení luxusu a tech světa.

Fenomén Ray-Ban už dávno není jen o módě

Značka Ray-Ban je jedním z největších kulturních symbolů posledních dekád – od pilotek Aviator přes Wayfarer až po současné smart glasses. Ale Del Vecchiovo impérium stojí na mnohem širších základech.

Skupina vlastní i Oakley a Persol, licencuje značky jako Prada či Chanel a kontroluje retailové giganty jako Sunglass Hut nebo LensCrafters. To, co kdysi bylo byznysem s brýlovými obroučky, se dnes proměňuje v platformu pro nositelnou elektroniku, zdravotní data a AI asistenty.

Rodinná dohoda může otevřít další obchody

Konsolidace v holdingu Delfin může být jen začátek. Holding drží významné podíly i ve finančních institucích jako Banca Monte dei Paschi di Siena a Assicurazioni Generali. Někteří členové rodiny navíc zvažují prodej části finančních investic, což by mohlo odstartovat další transakce.

Leonardo Maria podle Bloombergu jedná o financování s bankami včetně UniCredit, BNP Paribas a Crédit Agricole. Uvažuje se o překlenovacím úvěru krytém navýšeným podílem v Delfinu. 

Boj o dědictví, nebo sázka na budoucnost?

Dohoda se může číst jako rodinné usmíření, ale i jako strategická příprava na novou fázi globálního byznysu s optikou.

V době, kdy se brýle mění z módního doplňku v osobní technologii, je kontrola nad EssilorLuxottica mnohem víc než vlastnictví ikonické značky. Je to sázka na to, kdo bude definovat budoucnost toho, co budeme nosit na očích. A Leonardo Maria Del Vecchio zjevně nechce být jen dědicem impéria. Chce být jeho dalším tvůrcem.

Americká náměstkyně ministra zahraničí pro veřejnou diplomacii Sarah Rogersová se stává jednou z nejvýraznějších a zároveň nejspornějších tváří trumpovské politiky vůči Evropě. S podporou administrativy prezidenta Donalda Trumpa vede tažení proti tomu, co Washington označuje za cenzuru, masovou migraci a „civilizační vymazání“ Evropy.

Rogersová se profiluje jako hlas tvrdé konfrontace s evropským establishmentem. Otevřeně kritizuje unijní regulace digitálního prostoru, napadá evropské politické elity a podporuje síly, které se stavějí proti migraci a liberálnímu mainstreamu. Její rétorika, často záměrně provokativní, jí vysloužila obdiv části evropské pravice i kritiku spojenců Spojených států, uvádí Politico.

Silnou odezvu vyvolaly například její výroky o Německu, kde hovořila o „barbarských hordách“, nebo útoky na britské a unijní zákony regulující projevy na internetu. Podle Rogersové ohrožují svobodu slova i americké technologické firmy, protože nutí společnosti jako Meta, Google či X podřizovat se evropským pravidlům.

U slov se nekončí

Svobodu projevu označuje za klíčový politický boj současnosti. Kritizovala Španělsko kvůli zákonům o nenávistných projevech, Německo za postihy urážek i Británii za Online Safety Act, který označuje za absurdní a represivní.

Její agenda ale nekončí u slov. Při návštěvě Irska oznámila balík 500 milionů dolarů na podporu „digitální svobody“ a jedná o podpoře organizací, které sdílejí priority Trumpovy administrativy. V evropských kulturních a politických sporech se tak stále výrazněji profiluje nejen jako diplomatka, ale i ideologická aktérka.

Rogersová zároveň navazuje kontakty s nacionalistickými a populistickými silami v Evropě. Jednala s lidmi blízkými maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi, setkala se se zástupci Reform UK Nigela Farage a ve Washingtonu hostila političku z Alternativy pro Německo.

Podporu má i v Bílém domě. Trump ji nově nominoval do čela stanice Voice of America, což by jí mohlo dát ještě silnější platformu pro prosazování agendy, kterou sama popisuje jako obranu svobodného internetu a odpor proti cenzuře.

Kritici ale varují, že její konfrontační styl může poškodit vztahy se spojenci a dál prohloubit transatlantické napětí. Podle evropských diplomatů její útoky na evropské vlády často překračují hranici běžné diplomacie. Výhrady zaznívají i uvnitř americké administrativy, kde část činitelů podle zdrojů považuje její neustálé provokace vůči Evropě za kontraproduktivní.

Rogersová argumentuje, že pouze reaguje na nálady evropských voličů, kteří jsou podle ní unaveni migrací, cenzurou i liberálním establishmentem. Opírá se přitom o rostoucí podporu antiimigračních a protestních stran napříč Evropou.

Právě v tom ale kritici vidí podstatu problému. Podle nich americká diplomacie pod Trumpem opouští tradiční podporu liberálního konsenzu a místo toho aktivně podporuje ideologicky spřízněné proudy evropské pravice.

Sarah Rogersová se tak pro jedny stává obránkyní svobody projevu, pro druhé symbolem trumpovského vměšování do evropské politiky. Jisté je, že její role v transatlantických vztazích rychle roste – a s ní i kontroverze, které ji provázejí.

Švýcarský farmaceutický gigant Novartis čelí rostoucímu tlaku. Firma oznámila slabší než očekávané výsledky, když její jádrový provozní zisk klesl o 12 procent na 4,9 miliardy dolarů, čímž zaostal za odhady analytiků. Tržby se zároveň snížily o jedno procento, což představuje první pokles za téměř dva roky, uvádí agentura Bloomberg.

Za horšími čísly stojí mimo jiné sílící konkurence generických léků, která zasáhla některé klíčové produkty společnosti. Významnou výzvou je také takzvaný patentový útes – období, kdy Novartis přichází o exkluzivitu na své zavedené léky včetně srdečního přípravku Entresto.

Sázka na akvizice

Generální ředitel Vas Narasimhan reaguje sázkou na růst prostřednictvím akvizic. Klíčovým krokem se stalo převzetí Avidity Biosciences až za 12 miliard dolarů, největší akvizice společnosti za více než dekádu. Novartis od akvizice očekává průlom v nové technologii cíleného doručování léků do svalových buněk, ze které by mohly vzejít budoucí miliardové léky.

Navzdory aktuálním tlakům si akcie Novartisu letos připisují přes čtyři procenta, zatímco konkurenční Roche Holding ztrácí.

Součástí obranné i růstové strategie je také masivní posilování výroby ve Spojených státech. Novartis plánuje vybudovat sedm nových závodů v rámci investičního programu za 23 miliard dolarů. Krok má pomoci posílit domácí výrobu a omezit rizika spojená s možným celním tlakem administrativy Donalda Trumpa.

Výsledky tak ukazují, že Novartis vstupuje do rozhodující fáze transformace. Firma hledá nové motory růstu právě ve chvíli, kdy její tradiční pilíře čelí sílícímu tlaku trhu.

