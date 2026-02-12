EIB loni v Česku podpořila projekty za 1,93 miliardy eur, meziročně to bylo méně
Skupina Evropské investiční banky (EIB) loni v Česku podpořila projekty za 1,93 miliardy eur (46,8 miliardy korun), což je meziročně méně než předloni. Největší část prostředků směřovala do modernizace železnic, silniční infrastruktury a energetiky. Česko podle viceprezidenta EIB Marka Mory patří ve střední Evropě k nejúspěšnějším zemím ve využívání financování banky.
V roce 2024 EIB podpořila v Česku projekty za 2,47 miliardy eur (tehdy 62,6 miliardy korun). Loňský objem financování tak představuje pokles zhruba o pětinu.
Nejvíce peněz směřovalo do dopravy. EIB poskytla 480 milionů eur (11,6 miliardy korun) na zvýšení bezpečnosti železnic a dalších 200 milionů eur (4,8 miliardy korun) na rozvoj regionálních železničních sítí. Částka 205 milionů eur (pět miliard korun) podpořila výstavbu úseku Pražského okruhu mezi dálnicí D1 a Běchovicemi.
V energetice banka poskytla 100 milionů eur (2,4 miliardy korun) na rozvoj přenosové soustavy společnosti ČEPS. Další prostředky směřovaly do rozvoje měst a bydlení. Brno získalo rámcovou půjčku 121 milionů eur (2,9 miliardy korun) na investice do městské infrastruktury. Na projekty dostupného nájemního bydlení v Praze, které buduje Česká spořitelna, šlo 60 milionů eur (1,4 miliardy korun).
Mora upozornil, že Česko patří ve středoevropském regionu k premiantům ve využívání prostředků EIB. Srovnatelně velké Maďarsko loni získalo 700 milionů eur (17 miliard korun) a Slovensko, jehož populace je zhruba poloviční, přibližně 500 milionů eur (12,1 miliardy korun).
Objem financování by podle Mory mohl být letos obdobný jako loni. EIB se chce zaměřit zejména na transformaci bývalých uhelných regionů, rozvoj dopravní infrastruktury a měst, zdravotnictví, obnovitelné zdroje energie a podporu malých a středních podniků.
