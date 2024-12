Britská vláda čelí kritice kvůli prodeji Royal Mail Křetínskému

Britská vláda čelí kritice za to, že schválila prodej britské pošty Royal Mail do rukou českého miliardáře Daniela Křetínského. Politici, podnikatelské skupiny a také aktivisté varují, že převzetí by mohlo vést k růstu cen a k poklesu kvality poštovních služeb. Píše o tom britský list Daily Mail.

Britská vláda v pondělí oznámila, že povolila Křetínského společnosti EP Group převzít firmu International Distribution Services (IDS), která je vlastníkem britské pošty. Křetínský už má část IDS pod kontrolou, cena zbylého podílu činí asi 3,6 miliardy liber (zhruba 109 miliard korun).

Vláda si ve firmě ponechá takzvanou zlatou akcii. To znamená, že jakékoli změny ve vlastnictví, daňovém sídle nebo sídle centrály budou vyžadovat její souhlas. Nový vlastník musí zachovat povinnost univerzální služby, což v současné době mimo jiné znamená, že pošta musí doručovat dopisy šest dní v týdnu, od pondělí do soboty, a balíky od pondělí do pátku.

Vazby na Rusko

EP Group nicméně podle Daily Mail neučinila žádné sliby, které by zajistily, že budou spotřebitelé za poštovní služby platit přiměřené ceny. List rovněž poukazuje na obavy ohledně údajných vazeb Křetínského na Rusko.

Vince Cable, který měl v minulosti jako ministr obchodu na starosti privatizaci společnosti Royal Mail, dal podle listu najevo, že by dohodu o převzetí britské pošty Křetínským neschválil. „Byl bych velmi opatrný v souvislosti s ruskými vazbami,“ uvedl.

Křetínský slíbil i další záruky, včetně respektování požadavku odborů, že nebude nuceně propouštět. „Jsou tady určité záruky ohledně poštovních služeb a práv zaměstnanců, ale jak dlouho budou trvat?“ ptá se univerzitní profesor Prem Sikka, který je členem Sněmovny lordů.

Podle mluvčí liberálních demokratů Sarah Gibsonové musí vláda zajistit, aby nezbytné poštovní služby nebyly omezovány na úkor zákazníků. „Ministři a vedoucí pracovníci společnosti Royal Mail musejí nést zodpovědnost za to, že místní komunity budou dostávat prvotřídní služby, které si zaslouží,“ uvedla Gibsonová.

Znepokojení kvůli schválení prodeje britské pošty vyjádřil i ředitel charitativní organizace Silver Voices zaměřené na starší lidi Dennis Reed. „Můžeme očekávat vyšší ceny, zaměstnanecké nepokoje a ve finále konec záruky univerzální služby,“ uvedl.

Odborový svaz sdružující zaměstnance v odvětvích komunikace a poštovnictví CWU, který se dříve důrazně stavěl proti převzetí, ale schválení transakce podpořil. Zároveň obvinil současný management, že vede podnik do záhuby.

Generální tajemník svazu CWU Dave Ward uvedl, že zachování současného stavu by vedlo k likvidaci poštovních služeb v Británii. „Pokud bude převzetí dokončeno, zajistíme, aby byly všechny části naší dohody s EP Group v plném rozsahu dodrženy,“ dodal.

Převzetí ještě musí získat souhlas akcionářů IDS a další regulační povolení. Dokončení transakce se očekává začátkem příštího roku.