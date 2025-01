Křetínský má britskou poštu na dosah. Regulátoři EU i USA dali obchodu zelenou

Miliardář a aspirant na nejbohatšího Čecha Daniel Křetínský získal další potřebné souhlasy k ovládnutí britské pošty. Poprvé od založení poštovní služby Jindřichem VIII. v roce 1516 bude mít Royal Mail zahraničního vlastníka.

Podnikatel Daniel Křetínský získal další souhlas s plánem převzít za 3,57 miliardy liber (bezmála 107 miliard korun) firmu International Distribution Services (IDS), která je vlastníkem britské pošty Royal Mail. Transakci schválily regulační úřady Evropské unie a Spojených států. S odkazem na oznámení firmy z úterního večera o tom informují britská média. Obchod v prosinci schválila britská vláda a očekává se, že dokončen bude v prvním letošním čtvrtletí.

Transakce vedle toho musela získat také povolení britských úřadů v rámci zákona o národní bezpečnosti a investicích.

Křetínského nabídka musí ještě projít předpisy o přímých zahraničních investicích v Dánsku, Rakousku, Německu a Rumunsku a pravidly EU pro poskytování dotací.

Společnost IDS bude po uzavření transakce vyřazena z obchodování na londýnské akciové burze. Loni v listopadu uvedla, že očekává zvýšení nákladů a nevyloučila zvýšení cen a zvýšení automatizace.

Tržby skupiny se za tři měsíce do konce prosince meziročně zvýšily o 0,8 procenta na 3,62 miliardy liber. Příznivý vývoj v Royal Mail kompenzoval horší výsledky mezinárodní jednotky GLS.

Politici, podnikatelské skupiny a také aktivisté varují, že převzetí britské pošty by mohlo vést k růstu cen a k poklesu kvality poštovních služeb. Křetínského společnosti EP Group už má část IDS pod kontrolou, v prosinci se dohodla na převzetí zbylého podílu.

