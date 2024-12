Britská vláda povolila Křetínskému převzetí Royal Mail, informuje Financial Times

Britské úřady daly zelenou prodeji britské pošty Royal Mail do rukou společnosti EP Group českého miliardáře Daniela Křetínského, napsal s odvoláním na své zdroje deník Financial Times (FT). Podle listu se vláda chystá očekávané rozhodnutí oznámit během pondělního dopoledne.

Vedení společnosti International Distribution Services (IDS), která je majitelem firmy Royal Mail, už v květnu přijalo Křetínského nabídku na převzetí za 3,6 miliardy liber (téměř 110 miliard korun) a doporučilo akcionářům, aby ji schválili. Transakce vedle toho musela získat také povolení britských úřadů v rámci zákona o národní bezpečnosti a investicích.

Zpravodajská společnost BBC na konci listopadu informovala, že vládní přezkum prodeje Royal Mail by mohl být do dvou týdnů hotový. Podle Financial Times je nyní vše připraveno pro to, aby kdysi státní poštovní společnost přešla do zahraničního vlastnictví.

Více než pět miliard liber

V rámci finální dohody by britské vládě ve vlastnické struktuře pošty zůstala takzvaná zlatá akcie, která držiteli dává zvláštní právo na řízení společnosti, uvedly nejmenované zdroje deníku. Financial Times zároveň píše o převzetí Royal Mail za 5,3 miliardy liber, nikoli 3,6 miliardy.

Royal Mail funguje přes 500 let a v současné době zaměstnává více než 150 tisíc lidí. Křetínský už dříve uvedl, že má k její historii a tradici „maximální respekt“. Jeden z nejbohatších Čechů má od roku 2022 v mateřské společnosti IDS podíl 27,5 procenta

