Turek je mstivý, vyhazov jsem čekal, říká šéf nového fondu Luďka Sekyry
Martin Abel, právník, analytik a absolvent Oxfordské univerzity skončil na jaře ve Výzkumném ústavu pro krajinu poté, co veřejně označil výroky vládního zmocněnce Filipa Turka za nesmysly. Nyní se stal šéfem správní rady prvního enviromentálního fondu v zemi, jehož vznik inicioval developer Luděk Sekyra. „Fond se chce zaměřit na tři oblasti změny, a to na kultivaci myšlení, kultivaci dialogu a kultivaci rozhodování,“ říká Abel.
Stal jste se předsedou správní rady nového nadačního fondu, který založil developer Luděk Sekyra, a má se zabývat environmentálními projekty. Co to znamená? Můžete nový fond představit?
Nadační fond regenerace inicioval pan Sekyra. Zakládá ho jeho nadace Sekyra Foundation spolu se třemi osobnostmi českého environmentálního hnutí – Bedřichem Moldanem, Yvonnou Gailly a Josefem Fantou. Fond bude usilovat o systémovou změnu v oblasti udržitelnosti.
Jaká je strategie fondu?
Fond bude shromažďovat finanční kapitál od velkých donorů v Česku. Sekyra Foundation je jen prvním z nich. Tento finanční kapitál bude vlastně přeměňovat na jiné formy kapitálu - přírodní, kulturní či sociální kapitál. A to nikoliv skrze vlastní činnost, ale přes aktivity těch, jejichž činnost fond podpoří. Podpora bude směřovat především k projektům a iniciativám, které posilují zdravý a dlouhodobě udržitelný vztah člověka k sobě samému, k druhým lidem i k přírodě. Fond se chce zaměřit na tři oblasti změny, a to na kultivaci myšlení, kultivaci dialogu a kultivaci rozhodování.
Na úrovni kultivace myšlení je důležité se soustředit na to, aby si lidé uvědomili, že jsou součástí většího celku, společnosti, přírody, komunity. V kultivaci dialogu budeme cílit na nové deliberativní formy rozhodování. Cílem je propojovat lidi napříč kulturami a generacemi. Budovat spolupráci.
Co se týká kultivace rozhodování, cílíme na propojování těch, kteří rozhodují, s těmi, kterých se následky jejich rozhodnutí dotknou. Konkrétně půjde o podporu nových ekonomických modelů, zejména na lokální úrovni, které lidem například umožní, aby sami rozhodovali o tom, jak se v jejich lokalitě budou využívat přírodní zdroje. Nebude to tedy tolik o podpoře místní ekonomiky jako o podpoře ekonomiky místních.
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Můžete přesněji popsat, do jakých projektů budete investovat?
Například do těch, které se snaží na lokální úrovni proměňovat potravinový systém, dále třeba komunitní energetiku, mohou to být i experimenty s lokální měnou, za určitých okolností také občanská shromáždění, která jsou určená k tomu, aby se lidé dokázali dohodnout i na kontroverzních otázkách. Ten výčet není uzavřený. Ve správní radě ale budeme otevření všem aktivitám, které budou splňovat základní kritéria. Ta vycházejí již z našeho názvu. Regeneraci chápeme jako proces obnovy vztahů a posilování odolnosti společnosti i přírodních ekosystémů.
Prioritizovat budeme projekty, které budou přinášet nějakou systémovou změnu. Nebudou mít jenom nějaké izolované dopady. Musí být patrný nějaký systémový efekt, nějaká kaskádová změna, přelévání do jiných sfér společnosti. Zároveň budeme cílit na inovativní projekty, na skutečně alternativní modely, které ještě nejsou v Česku dostatečně vyzkoušené. Dnes se k nim hledají zdroje financování velmi těžko. Je to mezera, kterou chceme zaplnit. Chceme financovat semínka změny.
Náš fond je specifický tím, že reaguje na kořenové příčiny současné polykrize. Tím rozumíme provázané ekologické, společenské a ekonomické krize, které dnes pozorujeme. Necílíme na jejich symptomy, ale na kořenové příčiny, tedy oddělenost lidí od přírody, oddělenost lidí od sebe samých a ztrátu důvěry.
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Vzdělání je základ
Jestli tomu správně rozumím, velká část podpory má jít také do vzdělávání.
Souhlasím, že součástí podpory fondu je i vzdělávání. Ale jde o vzdělávání v určité formě. Nás zajímá například zážitkové vzdělávání a jiné podoby, které nepovedou mladé lidi k biflování se faktů, ale k tomu, aby si uvědomili svou propojenost v širších, komplexních systémech, hlavně s přírodou. Současná lidská společnost je velmi hluboce zapuštěná do přírody a je na ní závislá, a stejně tak může být příroda závislá na nás. Potřebujeme, aby tento vztah byl zdravý, a k tomu je nutný určitý způsob myšlení. A v tom vidíme smysl vzdělávání, které chceme podporovat.
Fond se otevře ještě v červnu. Máte vytipované první projekty, do kterých budete investovat?
Prvním podpořeným projektem bude Re:generace mezinárodní iniciativy dětí a mládeže Plant-for-the-Planet. Cílí na vzdělávání mladých lídrů, zejména středoškoláků, v oblasti klimatické změny a ochrany přírody.
Jaká je struktura fondu? Kdo rozhoduje o tom, kam budou vložené peníze mířit?
Fond bude mít správní radu, ta má tři členy. Jsem v ní já, Lukáš Rolf a Jana Zrůst Nejedlá. Společně budeme rozhodovat o tom, jak rozdělovat peníze do jednotlivých projektů. Podobné filantropické projekty v Česku hospodaří s rozpočty na úrovni desítek milionů korun. To je minimum, na které bychom se v příštích letech chtěli dostat. Budeme mít i poradní orgán a výbor dárců, v němž budou zastoupeni ti největší donoři, kteří budou mít kontrolu nad personálním vedením fondu.
Když Rockefellerova nadace před několika dny společně se svými partnery z řad dalších světových donátorů oznámila vznik Globální koalice pro jadernou filantropii, symbolicky završila přechod od svých „fosilních kořenů“ k nízkoemisní energetice. John D. Rockefeller proslul před více než sto lety jako ropný magnát, nejbohatší muž světa a zakladatel proslulé nadace, která své aktivity financovala díky ziskům z „černého zlata“. V roce 2020 řekla definitivní „goodbye“ fosilním palivům, zaměřila se na podporu obnovitelných zdrojů a nyní se jasně přihlásila k rozvoji jaderné energetiky.
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Když Rockefellerova nadace před několika dny společně se svými partnery z řad dalších světových donátorů oznámila vznik Globální koalice pro jadernou filantropii, symbolicky završila přechod od svých „fosilních kořenů“ k nízkoemisní energetice. John D. Rockefeller proslul před více než sto lety jako ropný magnát, nejbohatší muž světa a zakladatel proslulé nadace, která své aktivity financovala díky ziskům z „černého zlata“. V roce 2020 řekla definitivní „goodbye“ fosilním palivům, zaměřila se na podporu obnovitelných zdrojů a nyní se jasně přihlásila k rozvoji jaderné energetiky.
Mají vás potenciální příjemci dotací oslovovat, nebo si je najdete sami?
Organizace – typově třeba spolky, obce, družstva a teoreticky i jednotlivci – nás mohou oslovit na webových stránkách fondregenerace.cz, kde bude jednoduchý formulář. Naším cílem není nikoho zahltit administrativou, ale budovat dlouhodobé partnerství.
O jakých částkách podpory se bavíme u jednotlivých projektů?
Nejsme statutárně limitováni tím, o jak vysoké částky může jít. Sumy budou přiměřené našemu rozpočtu. První grant byl ve výši 300 tisíc korun.
Máte už nějaký základní vklad do fondu?
Sekyra Foundation poskytla Fondu regenerace zakladatelskou podporu ve výši deseti milionů korun.
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Lídr udržitelnosti
Jakým způsobem budete shánět další dárce pro váš fond?
Působím v environmentálním sektoru již nějakou dobu a vidím, že je tady spousta filantropů, kteří by tu oblast rádi zafinancovali. Chtějí však vidět jasnou strategii, která cílí na systémovou změnu. My přicházíme s naprosto jasnou vizí změny, se kterou chceme oslovit firemní a rodinné dárce a filantropy, kteří přesně toto vyžadují.
Kde si představujete váš fond v nějakém dlouhodobějším horizontu?
Chtěl bych, aby za pět let byl Nadační fond regenerace jedním z lídrů snahy o udržitelnost, a aby byl kolem fondu celý ekosystém aktérů, které budeme propojovat navzájem. To je též důležité. Necílíme totiž jenom na grantovou podporu, ale i na budování provázaného ekosystému změny.
Jste soukromá iniciativa. Jakým způsobem chcete kooperovat s veřejným sektorem?
Nechceme ovlivňovat veřejné politiky, budeme fungovat nezávisle. Mimo jiné budeme podporovat inovace, zejména na lokální úrovni. Pokud se jim bude dařit, mohou se stát normou. Ať už v regionu, nebo i na celostátní úrovni, což může vést i k legislativním změnám. Ale my nebudeme jejich autory.
Jaký má být výsledek vaší mise, vašeho fondu?
Naší vizí je odolná česká společnost, ve které nebudou lidé a příroda žít jeden na úkor druhého. To je velký cíl, kterého nemůžeme dosáhnout sami.
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Motoristé nechápou svět
„Proslavil“ jste se ostrými výroky vůči Filipu Turkovi, když jste působil ve Výzkumném ústavu pro krajinu, který spadá pod ministerstvo životního prostředí. Následně jste byl vyhozen. Jak to zpětně berete?
Prvního dubna jsem byl v Poslanecké sněmovně na debatě s Filipem Turkem. Byl jsem nucen poslouchat z odborného pohledu řadu úplných nesmyslů, které Filip Turek říkal. Zatímco mí kolegové se dali do rozkrývání jednotlivých polopravd, já jsem mu v tu chvíli řekl, že to takto dál nejde. Tušil jsem, že takto mstivý člověk to nenechá jen tak být. Zpětně své rozhodnutí vnímám jako správné. Vyvolalo to potřebnou veřejnou diskusi. Obdržel jsem velkou míru podpory od lidí, kteří si myslí, že je potřeba se tomu, co nyní Motoristé v politice dělají, postavit.
Působil jste pod ministerstvem životního prostředí, nyní budete ve vedení soukromého fondu, který má podporovat vztah člověka s přírodou. Jste tedy konkurenti ministerstva?
Motoristé se dostali do vlády s rétorikou agrese vůči zeleným nevládním organizacím. Jsem přesvědčený o tom, že důvodem této agrese je fakt, že nevládky brání byznysovým zájmům, které za Motoristy stojí. V politice Motoristů vnímám velké nepochopení toho, jak jsou lidé závislí na přírodě. Příroda není pouze zdroj, který můžeme drancovat bez následků. Musí mít dostatečný prostor k regeneraci.
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