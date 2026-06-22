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newstream.cz Filantropie Turek je mstivý, vyhazov jsem čekal, říká šéf nového fondu Luďka Sekyry

Turek je mstivý, vyhazov jsem čekal, říká šéf nového fondu Luďka Sekyry

Turek je mstivý člověk, čekal jsem, že mě vyhodí, říká Martin Abel (na snímku)
Profimedia
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Martin Abel, právník, analytik a absolvent Oxfordské univerzity skončil na jaře ve Výzkumném ústavu pro krajinu poté, co veřejně označil výroky vládního zmocněnce Filipa Turka za nesmysly. Nyní se stal šéfem správní rady prvního enviromentálního fondu v zemi, jehož vznik inicioval developer Luděk Sekyra. „Fond se chce zaměřit na tři oblasti změny, a to na kultivaci myšlení, kultivaci dialogu a kultivaci rozhodování,“ říká Abel.

Stal jste se předsedou správní rady nového nadačního fondu, který založil developer Luděk Sekyra, a má se zabývat environmentálními projekty. Co to znamená? Můžete nový fond představit?

Nadační fond regenerace inicioval pan Sekyra. Zakládá ho jeho nadace Sekyra Foundation spolu se třemi osobnostmi českého environmentálního hnutí – Bedřichem Moldanem, Yvonnou Gailly a Josefem Fantou. Fond bude usilovat o systémovou změnu v oblasti udržitelnosti.

Jaká je strategie fondu?

Fond bude shromažďovat finanční kapitál od velkých donorů v Česku. Sekyra Foundation je jen prvním z nich. Tento finanční kapitál bude vlastně přeměňovat na jiné formy kapitálu - přírodní, kulturní či sociální kapitál. A to nikoliv skrze vlastní činnost, ale přes aktivity těch, jejichž činnost fond podpoří. Podpora bude směřovat především k projektům a iniciativám, které posilují zdravý a dlouhodobě udržitelný vztah člověka k sobě samému, k druhým lidem i k přírodě. Fond se chce zaměřit na tři oblasti změny, a to na kultivaci myšlení, kultivaci dialogu a kultivaci rozhodování.

Na úrovni kultivace myšlení je důležité se soustředit na to, aby si lidé uvědomili, že jsou součástí většího celku, společnosti, přírody, komunity. V kultivaci dialogu budeme cílit na nové deliberativní formy rozhodování. Cílem je propojovat lidi napříč kulturami a generacemi. Budovat spolupráci.

Co se týká kultivace rozhodování, cílíme na propojování těch, kteří rozhodují, s těmi, kterých se následky jejich rozhodnutí dotknou. Konkrétně půjde o podporu nových ekonomických modelů, zejména na lokální úrovni, které lidem například umožní, aby sami rozhodovali o tom, jak se v jejich lokalitě budou využívat přírodní zdroje. Nebude to tedy tolik o podpoře místní ekonomiky jako o podpoře ekonomiky místních.

Penzijní společnosti se bouří proti nižším poplatkům. Novela podle nich ohrozí třetí pilíř

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APS ČR vyvrací zásadní argumenty pro snížení poplatků. Vládní poradci prý srovnávali nesrovnatelné.

Ivana Pečinková

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Ozdravíme Česko

Můžete přesněji popsat, do jakých projektů budete investovat?

Například do těch, které se snaží na lokální úrovni proměňovat potravinový systém, dále třeba komunitní energetiku, mohou to být i experimenty s lokální měnou, za určitých okolností také občanská shromáždění, která jsou určená k tomu, aby se lidé dokázali dohodnout i na kontroverzních otázkách. Ten výčet není uzavřený. Ve správní radě ale budeme otevření všem aktivitám, které budou splňovat základní kritéria. Ta vycházejí již z našeho názvu. Regeneraci chápeme jako proces obnovy vztahů a posilování odolnosti společnosti i přírodních ekosystémů.

Prioritizovat budeme projekty, které budou přinášet nějakou systémovou změnu. Nebudou mít jenom nějaké izolované dopady. Musí být patrný nějaký systémový efekt, nějaká kaskádová změna, přelévání do jiných sfér společnosti. Zároveň budeme cílit na inovativní projekty, na skutečně alternativní modely, které ještě nejsou v Česku dostatečně vyzkoušené. Dnes se k nim hledají zdroje financování velmi těžko. Je to mezera, kterou chceme zaplnit. Chceme financovat semínka změny.

Náš fond je specifický tím, že reaguje na kořenové příčiny současné polykrize. Tím rozumíme provázané ekologické, společenské a ekonomické krize, které dnes pozorujeme. Necílíme na jejich symptomy, ale na kořenové příčiny, tedy oddělenost lidí od přírody, oddělenost lidí od sebe samých a ztrátu důvěry.

Už i BBC? Osekávání a propouštění čeká i vzor veřejnoprávního vysílání

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BBC je instituce, kterou mohou Britům v zahraničí závidět. Má skvělé zpravodajství, zahraniční redakce a zpravodaje i silné regionální pokrytí. K tomu divákům servíruje seriály a filmy světové kvality prakticky zadarmo. Nové vedení však chce šetřit, čímž ohrožuje toto všechno. Nejvíce bude tratit divák, zvláště ten méně majetný.

Karel Pučelík

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Vzdělání je základ

Jestli tomu správně rozumím, velká část podpory má jít také do vzdělávání.

Souhlasím, že součástí podpory fondu je i vzdělávání. Ale jde o vzdělávání v určité formě. Nás zajímá například zážitkové vzdělávání a jiné podoby, které nepovedou mladé lidi k biflování se faktů, ale k tomu, aby si uvědomili svou propojenost v širších, komplexních systémech, hlavně s přírodou. Současná lidská společnost je velmi hluboce zapuštěná do přírody a je na ní závislá, a stejně tak může být příroda závislá na nás. Potřebujeme, aby tento vztah byl zdravý, a k tomu je nutný určitý způsob myšlení. A v tom vidíme smysl vzdělávání, které chceme podporovat.

Fond se otevře ještě v červnu. Máte vytipované první projekty, do kterých budete investovat?

Prvním podpořeným projektem bude Re:generace mezinárodní iniciativy dětí a mládeže Plant-for-the-Planet. Cílí na vzdělávání mladých lídrů, zejména středoškoláků, v oblasti klimatické změny a ochrany přírody.

Jaká je struktura fondu? Kdo rozhoduje o tom, kam budou vložené peníze mířit?

Fond bude mít správní radu, ta má tři členy. Jsem v ní já, Lukáš Rolf a Jana Zrůst Nejedlá. Společně budeme rozhodovat o tom, jak rozdělovat peníze do jednotlivých projektů. Podobné filantropické projekty v Česku hospodaří s rozpočty na úrovni desítek milionů korun. To je minimum, na které bychom se v příštích letech chtěli dostat. Budeme mít i poradní orgán a výbor dárců, v němž budou zastoupeni ti největší donoři, kteří budou mít kontrolu nad personálním vedením fondu.

Výstavba bloků Vogtle 3 a 4 v americké Georgii. Projekt byl dokončen v roce 2024 a stal se prvním novým jaderným rozšířením v USA po více než třiceti letech.

Rockefeller, filantropie a jaderná energetika – patří to k sobě? Dnes už ano

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Když Rockefellerova nadace před několika dny společně se svými partnery z řad dalších světových donátorů oznámila vznik Globální koalice pro jadernou filantropii, symbolicky završila přechod od svých „fosilních kořenů“ k nízkoemisní energetice. John D. Rockefeller proslul před více než sto lety jako ropný magnát, nejbohatší muž světa a zakladatel proslulé nadace, která své aktivity financovala díky ziskům z „černého zlata“. V roce 2020 řekla definitivní „goodbye“ fosilním palivům, zaměřila se na podporu obnovitelných zdrojů a nyní se jasně přihlásila k rozvoji jaderné energetiky.

Jan Žižka

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Mají vás potenciální příjemci dotací oslovovat, nebo si je najdete sami?

Organizace – typově třeba spolky, obce, družstva a teoreticky i jednotlivci – nás mohou oslovit na webových stránkách fondregenerace.cz, kde bude jednoduchý formulář. Naším cílem není nikoho zahltit administrativou, ale budovat dlouhodobé partnerství.

O jakých částkách podpory se bavíme u jednotlivých projektů?

Nejsme statutárně limitováni tím, o jak vysoké částky může jít. Sumy budou přiměřené našemu rozpočtu. První grant byl ve výši 300 tisíc korun.

Máte už nějaký základní vklad do fondu?

Sekyra Foundation poskytla Fondu regenerace zakladatelskou podporu ve výši deseti milionů korun.

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Lídr udržitelnosti

Jakým způsobem budete shánět další dárce pro váš fond?

Působím v environmentálním sektoru již nějakou dobu a vidím, že je tady spousta filantropů, kteří by tu oblast rádi zafinancovali. Chtějí však vidět jasnou strategii, která cílí na systémovou změnu. My přicházíme s naprosto jasnou vizí změny, se kterou chceme oslovit firemní a rodinné dárce a filantropy, kteří přesně toto vyžadují.

Kde si představujete váš fond v nějakém dlouhodobějším horizontu?

Chtěl bych, aby za pět let byl Nadační fond regenerace jedním z lídrů snahy o udržitelnost, a aby byl kolem fondu celý ekosystém aktérů, které budeme propojovat navzájem. To je též důležité. Necílíme totiž jenom na grantovou podporu, ale i na budování provázaného ekosystému změny.

Jste soukromá iniciativa. Jakým způsobem chcete kooperovat s veřejným sektorem?

Nechceme ovlivňovat veřejné politiky, budeme fungovat nezávisle. Mimo jiné budeme podporovat inovace, zejména na lokální úrovni. Pokud se jim bude dařit, mohou se stát normou. Ať už v regionu, nebo i na celostátní úrovni, což může vést i k legislativním změnám. Ale my nebudeme jejich autory.

Jaký má být výsledek vaší mise, vašeho fondu?

Naší vizí je odolná česká společnost, ve které nebudou lidé a příroda žít jeden na úkor druhého. To je velký cíl, kterého nemůžeme dosáhnout sami.

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Češi stále častěji sledují, kam při investování posílají své peníze. Udržitelné fondy lákají skoro polovinu z nich, většina investorů se ale kvůli ekologii nechce vzdát výnosu.

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Motoristé nechápou svět

„Proslavil“ jste se ostrými výroky vůči Filipu Turkovi, když jste působil ve Výzkumném ústavu pro krajinu, který spadá pod ministerstvo životního prostředí. Následně jste byl vyhozen. Jak to zpětně berete?

Prvního dubna jsem byl v Poslanecké sněmovně na debatě s Filipem Turkem. Byl jsem nucen poslouchat z odborného pohledu řadu úplných nesmyslů, které Filip Turek říkal. Zatímco mí kolegové se dali do rozkrývání jednotlivých polopravd, já jsem mu v tu chvíli řekl, že to takto dál nejde. Tušil jsem, že takto mstivý člověk to nenechá jen tak být. Zpětně své rozhodnutí vnímám jako správné. Vyvolalo to potřebnou veřejnou diskusi. Obdržel jsem velkou míru podpory od lidí, kteří si myslí, že je potřeba se tomu, co nyní Motoristé v politice dělají, postavit.

Působil jste pod ministerstvem životního prostředí, nyní budete ve vedení soukromého fondu, který má podporovat vztah člověka s přírodou. Jste tedy konkurenti ministerstva?

Motoristé se dostali do vlády s rétorikou agrese vůči zeleným nevládním organizacím. Jsem přesvědčený o tom, že důvodem této agrese je fakt, že nevládky brání byznysovým zájmům, které za Motoristy stojí. V politice Motoristů vnímám velké nepochopení toho, jak jsou lidé závislí na přírodě. Příroda není pouze zdroj, který můžeme drancovat bez následků. Musí mít dostatečný prostor k regeneraci.

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Lukáš Kovanda: Babiš straší dražšími hypotékami. Banky k nim ale teď nemají důvod

Lukáš Kovanda: Babiš straší dražšími hypotékami. Banky k nim ale teď nemají důvod
Profimedia
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Některé prognózy čekají růst sazeb hypoték až o 0,3 procentního bodu. Ekonom Lukáš Kovanda vysvětluje, proč je takový scénář krajně nepravděpodobný. Banky

Z cen hypoték se stává zásadní politické téma. Premiér Andrej Babiš viní Českou národní banku z jejich zdražování. K němu by podle něj mělo dojít v důsledku zvýšení základních úrokových sazeb centrální banky z konce minulého týdne, prvního po takřka čtyřech letech.

Banky už zdražily dopředu

Banky však pro zdražování hypoték nemají prakticky žádný důvod. Už totiž zdražily v uplynulých týdnech a měsících. ČNB vlastně zvýšením svých sazeb jejich zdražení spíše už jen potvrzuje. Trh totiž v režimu vyšších úrokových sazeb – tedy těch klíčových pro hypoteční sazby – „jede“ už delší čas, v podstatě od prvních dní války v Íránu na přelomu února a března. Lze tak říci, že trh zvýšení sazeb ČNB plně očekával a do svých – tržních – sazeb jej už plně započítal předtím, než samotný krok ČNB minulý týden nastal.

Prognózy dalšího zdražení jsou přehnané

V médiích se přitom v těchto dnech objevují i takové analytické prognózy, podle nichž banky v reakci na zvýšení základní úrokové sazby ČNB zvýší sazby hypoték o dalších až 0,3 procentního bodu. To je ale krajně nepravděpodobné. Ačkoli právě na těchto prognózách může Babiš stavět svou kritiku centrální banky.

Rozhodují swapy, ne jen sazba ČNB

Banky ovšem v praxi stanovují sazby hypoték mnohem spíše podle sazeb úrokových swapů než podle základní sazby ČNB. A to nejvýše se čtyřměsíčním zpožděním, jak plyne z loňské výzkumné zprávy ČNB.

Zdroje bank v červnu spíše zlevňují

Korunové úrokové swapy, například tříleté či pětileté, narostly zhruba před čtyřmi měsíci – viz graf Bloombergu, zachycující konkrétně pětiletý swap – zejména v důsledku zesílení inflačních očekávání kvůli uzavření Hormuzského průlivu. Od té doby swapy kolísají kolem zvýšené úrovně, ale dále nerostou. Právě teď jsou na stejné úrovni jako začátkem března. V červnu dokonce v porovnání s květnem dochází poprvé od začátku války k meziměsíčnímu poklesu průměrné měsíční pětileté swapové sazby; měsíční průměry zachycují přímky na grafu níže. Pokles činí osm bazických bodů, neboli 0,08 procentního bodu.

Bloomberg, poskytnuto Lukášem Kovandou

Bankám tak navzdory zvýšení sazeb ČNB jejich zdroje, jimiž hypotéky kryjí, mírně zlevňují. Alespoň tedy v červnu v porovnání s květnem. I z toho je zřejmé, proč je krajně nepravděpodobné, že hypotéky budou nyní zdražovat, navíc hned „až o 0,3 procentního bodu“, jak tvrdí někteří analytici. Proč by měly zdražovat až o 30 bazických bodů, když jim zdroje o osm bazických bodů zlevňují? To by předpokládalo, že v Česku náhle přestal existovat jakýkoli konkurenční boj mezi bankami.

ČNB další zdražení hypoték nespustí

Banky už tedy růst swapů plně promítly do sazeb hypoték, přičemž současně swapy dále nerostou, ba dokonce mírně klesají. Banky tudíž vskutku prakticky nemají žádný důvod nyní hypotéky dále zdražovat, a to ani v důsledku zvýšení základní sazby ČNB.

Další komentáře Lukáše Kovandy

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Česko není zaslíbenou zemí pro elektromobily. Za Evropou zaostává

Počet zákazníků nabíjecích stanic PRE výrazně roste
PRE
nst
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Česko má málo elektromobilů a v dobíjecí infrastruktuře neplní část cílů, upozornil NKÚ. Ministerstvo dopravy tvrdí, že jde jen o přechodný stav a že plánované dobíjecí stanice stát zvládne dokončit včas.

Česko v elektromobilitě dál zaostává za většinou evropských zemí. Podle Nejvyššího kontrolního úřadu má málo elektromobilů a neplní některé vnitrostátní cíle pro výstavbu dobíjecích a plnicích stanic. Chybějí také předpisy pro bezpečné parkování a dobíjení vozidel na alternativní pohon v hromadných garážích.

Vyplývá to z prověrky NKÚ, která se zaměřila na peníze určené na rozvoj takzvané čisté mobility v letech 2019 až 2025. Kontroloři prověřovali prostředky rozdělované ministerstvem průmyslu a obchodu a ministerstvem dopravy.

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Česká výroba aut dál roste. Elektrifikované vozy tvoří už 41 procent produkce

Zprávy z firem

Tuzemské automobilky vyrobily za prvních pět měsíců letošního roku 639 681 osobních aut, meziročně o 4,7 procenta více. Stále větší roli hrají elektrifikované vozy. Hybridy, plug-in hybridy a elektromobily už tvoří 41 procent české produkce.

nst

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Česko nesplnilo závazné cíle

V počtu elektromobilů a hybridních vozů v přepočtu na obyvatele je Česko v Evropě až na 24. místě. Ke konci září 2025 bylo v zemi registrováno 54 864 osobních elektromobilů a dodávek do 3,5 tuny. To představovalo 1,2 procenta českého vozového parku. Například v Německu, Rakousku a Británii tvořily elektromobily více než šest procent vozového parku, v Norsku dokonce přes 33 procent.

Elektromobilita v Česku

Česko za Evropou zaostává

Podle prověrky NKÚ má Česko nízký podíl elektromobilů, neplní část cílů pro dobíjecí infrastrukturu a stále nemá dokončená pravidla pro bezpečné parkování a dobíjení v hromadných garážích.

Registrováno 54 864 osobních elektromobilů a dodávek do 3,5 t
Podíl ve vozovém parku 1,2 % stav ke konci září 2025
Dobíjecí stanice 3 258 veřejně přístupných stanic v Česku
Podíl elektromobilů ve vozovém parku
Česko
 
1,2 %
Německo, Rakousko, Británie
 
> 6 %
Norsko
 
> 33 %
01 Evropské srovnání Česko je v počtu elektrovozů a hybridů v přepočtu na obyvatele až na 24. místě v Evropě.
02 Podíl elektroaut Ke konci září 2025 tvořily osobní elektromobily a dodávky do 3,5 tuny jen 1,2 % českého vozového parku.
03 Rozdíl proti Evropě V Německu, Rakousku a Británii byl podíl elektromobilů přes 6 %, v Norsku dokonce přes 33 %.
04 Dobíjecí síť V Česku bylo ke konci září 2025 celkem 3 258 veřejně přístupných dobíjecích stanic.
05 Dálniční mezery NKÚ upozornil na chybějící dobíjecí parky s výkonem alespoň 400 kW například na úsecích D5 a D11.
06 Dotace Asi dvě pětiny stanic vznikly s podporou z operačního programu Doprava 2014–2020; z programu 2021–2027 zatím žádná.
07 Cíl do roku 2029 Stát má z programu za 6 miliard korun podpořit vznik 17 000 dobíjecích a plnicích stanic do konce roku 2029.
08 Co se splnilo Česko splnilo cíl mít v roce 2025 nejméně 50 000 osobních bateriových vozidel.
09 Co se nesplnilo Nedaří se plnit cíle u bateriových užitkových vozidel, autobusů a vozidel na vodíkový pohon.
10 Chybějící pravidla Stále nejsou dokončená pravidla pro bezpečné dobíjení a parkování vozidel na alternativní paliva v hromadných garážích.
Zdroj: Nejvyšší kontrolní úřad, Ministerstvo dopravy, ČTK. Údaje vycházejí ze stavu ke konci září 2025 a z prověrky let 2019–2025.

Podle NKÚ Česko nesplnilo tři závazné cíle stanovené evropským nařízením. Týkají se pokrytí dálniční sítě veřejnými dobíjecími stanicemi pro osobní i nákladní elektrická vozidla. Kontroloři upozornili například na úsek dálnice D5 mezi státní hranicí a Plzní nebo dálnici D11 mezi Prahou a Jaroměří, kde podle nich chybějí veřejně dostupné dobíjecí parky pro osobní auta a dodávky s dostatečným výkonem.

Ke konci loňského září bylo v Česku 3258 veřejně přístupných dobíjecích stanic. Zhruba dvě pětiny z nich vznikly s podporou z evropského operačního programu Doprava 2014–2020. Z navazujícího programu Doprava 2021–2027 podle NKÚ do té doby nevznikla žádná, přestože dotace měly do konce roku 2024 podpořit výstavbu nejméně 500 stanic.

Do konce roku 2029 má být z tohoto programu za šest miliard korun vybudováno 17 tisíc dobíjecích a plnicích stanic. Riziko, že Česko tento cíl nesplní, ale NKÚ označil za malé. Ministerstvo dopravy totiž do ukončení kontroly zaregistrovalo 116 projektů za 5,5 miliardy korun.

Ministerstvo dopravy tvrdí, že kontrola zachycuje jen přechodný stav. Podle úřadu už současná dobíjecí síť dokáže obsloužit více než trojnásobný počet osobních elektromobilů a plug-in hybridů, než kolik jich je v Česku registrováno. V evropském srovnání veřejné dobíjecí infrastruktury je podle ministerstva Česko přibližně uprostřed žebříčku.

Stella Li

Spalováky v Číně ztrácejí pozice. BYD věří, že elektřina ovládne až 80 procent trhu

Zprávy z firem

Čínská automobilka BYD odmítá řeči o konci zlaté éry elektromobilů. Věří, že podíl elektrických aut v Číně se může rychle přiblížit 80 procentům, a sází na rychlé nabíjení i chytré asistenční systémy.

nst

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Náročná výstavba dobíjecích parků

Nesplněné cíle se podle ministerstva týkají hlavně veřejného dobíjení těžkých elektrických vozidel. Výstavba takových dobíjecích parků je podle resortu mimořádně náročná. Ministerstvo proto vyhlásilo několik dotačních výzev a očekává, že většinu cílů se podaří splnit. U osobních aut podle něj Česko aktuálně neplní cíl už jen na dálnici D11 a po započítání projektů dokončovaných letos a příští rok by měly být požadavky splněny na celém území.

Česko sice podle NKÚ splnilo domácí cíl mít v roce 2025 alespoň 50 tisíc osobních bateriových vozidel, zaostává ale u elektrických užitkových vozidel, autobusů a vodíkového pohonu. Ke konci září 2025 nebyla v zemi podle kontroly registrována žádná dodávka, nákladní auto ani autobus na vodík, přestože cíle počítaly s desítkami takových vozidel.

Kontroloři upozornili také na chybějící legislativu. Stále nejsou dokončena pravidla pro bezpečné dobíjení a parkování vozidel na alternativní paliva v hromadných garážích. Předpisy pro parkování vozů na plynná paliva měly být hotové už do konce roku 2021, pravidla pro bezpečné dobíjení elektromobilů do konce roku 2025. Podle NKÚ ale mezi odpovědnými ministerstvy zatím nepanuje shoda.

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Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

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