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newstream.cz Zprávy z firem Spalováky v Číně ztrácejí pozice. BYD věří, že elektřina ovládne až 80 procent trhu

Spalováky v Číně ztrácejí pozice. BYD věří, že elektřina ovládne až 80 procent trhu

Stella Li
ČTK
nst
nst

Čínská automobilka BYD odmítá řeči o konci zlaté éry elektromobilů. Věří, že podíl elektrických aut v Číně se může rychle přiblížit 80 procentům, a sází na rychlé nabíjení i chytré asistenční systémy.

BYD věří, že domácí trh s elektromobily má před sebou další výrazný růst. A to navzdory tomu, že tempo prodejů v Číně v poslední době zpomaluje. Výkonná viceprezidentka BYD Stella Li v rozhovoru pro server CNBC uvedla, že díky novým technologiím se podíl elektromobilů na čínském trhu může rychle přiblížit 80 procentům.

Její vyjádření jde proti opatrnějšímu pohledu menšího konkurenta Nio, který nedávno uvedl, že „zlatá éra“ odvětví skončila.

Státní podpora a široká nabídka

Čínský trh se v posledních letech proměnil mimořádně rychle. Díky státní podpoře a široké nabídce modelů už hybridní a čistě bateriové vozy loni tvořily více než polovinu nově prodaných osobních aut. Minulý měsíc jejich podíl podle Čínské asociace osobních automobilů dosáhl rekordních 62,9 procenta.

Ve Spojených státech se přitom podíl elektromobilů drží jen kolem deseti procent a celosvětově činí zhruba čtvrtinu, uvedla podle CNBC Mezinárodní agentura pro energii.

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Nabití na 70 procent za pět minut

BYD sází hlavně na pokrok v bateriích. Podle Stelly Li je domácí poptávka po elektromobilech značky přibližně dvojnásobná oproti tomu, co je firma aktuálně schopna dodat. Zájem podporuje mimo jiné technologie rychlého nabíjení, která má podle dostupných zpráv zvládnout nabití na 70 procent během pěti minut.

Elektromobil BYD Haibao 07 EV ČTK

Zatímco elektromobily v Číně dál posilují, auta se spalovacím motorem ztrácejí. Jejich prodej se v květnu meziročně propadl o 39 procent. Asociace CPCA to podle CNBC spojila mimo jiné s vyššími cenami ropy v době pokračujícího napětí na Blízkém východě.

Další fáze konkurenčního boje se podle Li přesune k asistenčním systémům pro řidiče. BYD na konci května rozšířila pojistné krytí pro uživatele systémů „L2+“ a představila také vlastní čip pro řízení těchto funkcí. Li uvedla, že automobilka bude zatím z velké části dál využívat čipy od společnosti Nvidia, i když sama zaměstnává zhruba 7000 inženýrů zaměřených na vývoj polovodičů.

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ČTK

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Riziko přetrvává

Analytici však upozorňují, že postavení BYD není bez rizika. Leon Cheng z poradenské společnosti YCP pro CNBC uvedl, že i přes květnové oživení byly celkové prodeje BYD meziročně v zásadě beze změny. Podle něj tak nejde jen o to, zda si automobilka udrží vedoucí pozici v Číně, ale také zda ji dokáže obhájit globálně, kde stále agresivněji soutěží další čínští výrobci elektromobilů.

V květnu BYD prodala v Číně téměř třikrát více aut než druhá největší automobilka podle prodejů nových energetických vozidel. Firma tím zastavila osm měsíců trvající pokles prodejů.

Protože růst na domácím trhu je obtížnější, BYD se stále více opírá o export. V Evropě chce podle Li lokálně vyrábět 75 procent prodávaných vozů. Zároveň odmítla obvinění newyorské watchdogové organizace z porušování pracovních práv při výstavbě továrny BYD v Maďarsku. Dodala, že Evropská komise závod zatím nevyšetřovala.

Evropská unie podle CNBC minulý měsíc uvedla, že případ spadá do pravomoci maďarských pracovních úřadů.

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Skládací iPhone se blíží. Apple ho prozradil ve vlastním softwaru

Apple
ČTK
nst
nst

Apple ve svém novém softwaru zanechal zatím nejvýraznější stopy po chystaném skládacím iPhonu. Podle agentury Bloomberg se v iOS 27 a souvisejících aktualizacích objevují odkazy na skládací hardware, druhý displej i funkce určené pro větší a pružnější obrazovky.

Chystané zařízení má do řady iPhonů přinést nový formát po téměř dvaceti letech od jejího uvedení. Bloomberg dříve informoval, že skládací iPhone má být představen v září spolu s řadou iPhone 18 Pro. Cena má začínat kolem 2000 dolarů, tedy téměř 42 tisíc korun, a telefon má konkurovat skládacím modelům Samsungu a dalších výrobců.

Nové indicie pocházejí mimo jiné z první vývojářské betaverze iOS 27. Softwarový výzkumník vystupující pod přezdívkou M1Astra našel v první vývojářské betaverzi iOS 27 skryté odkazy na skládací zařízení. Jeden z mechanismů Apple interně označuje jako „foldState“. Další položky nazvané „mechanicalAngleDegrees“ a „angleDegrees“ naznačují, že software dokáže určit, pod jakým úhlem je zařízení otevřené.

Operační systém obsahuje také odkazy na aktualizovaný servisní nástroj Applu používaný při opravách displejů iPhonů. V iOS 27 se v něm objevují zmínky o sekundárním displeji, druhém krycím skle a dvou dalších světelných senzorech.

Větší obrazovka

Několik novinek ve veřejné verzi iOS 27 navíc působí jako příprava na zařízení s větší obrazovkou. Některé widgety mohou nově na iPhonu zabrat celou domovskou obrazovku. Aplikace jako Hudba, News nebo Počasí tak mohou využít větší plochu, což by se u skládacího iPhonu hodilo pro zobrazení více panelů vedle sebe.

Apple upravil také funkci zrcadlení iPhonu v nové verzi systému pro počítače Mac, nazvané macOS 27 Golden Gate. Připojený telefon je nově možné zobrazit ve větším rozvržení podobném iPadu. Bloomberg už dříve uvedl, že podpora rozměrů blízkých iPadu má být důležitou součástí práce se skládacím iPhonem.

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Nvidia chystá superčipy, které změní počítače k nepoznání. Klávesnici nahradí AI agenti

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Šéf Nvidie Jensen Huang ohlásil první revoluci v osobních počítačích za 40 let. Klávesnici a myš mají postupně nahradit AI agenti. To je jeden z dopadů nového čipu, na němž Nvidia pracovala společně s Microsoftem v uplynulých třech letech, uvádí Financial Times.

Stanislav Šulc

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Firma zároveň během vývojářské prezentace Platforms State of the Union mluvila o takzvané přizpůsobivosti aplikací. Vývojáři podle Applu nemají navrhovat software jen pro konkrétní zařízení a orientaci displeje, ale pro širší škálu velikostí obrazovek a poměrů stran. „Namísto navrhování pro konkrétní zařízení a orientace nyní navrhujete pro dynamický rozsah velikostí a poměrů stran,“ uvedla společnost.

Podobné stopy se v operačních systémech Applu objevují i proto, že firma software dopředu připravuje na budoucí hardware. Bloomberg upozorňuje, že další indicie míří také k nositelným zařízením s kamerami, například k AirPods nebo chytrým brýlím.

Nový systém pro Vision Pro například obsahuje schopnost rozpoznávat a analyzovat skutečné objekty v okolí uživatele. To zapadá do širší práce Applu v oblasti nositelné elektroniky.

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Konec poplatků za televizi a rozhlas míří na vládu. Babiš slibuje férové financování

Konec poplatků za televizi a rozhlas míří na vládu. Babiš slibuje férové financování
Profimedia
ČTK
ČTK

Konec koncesionářských poplatků míří na vládu. Ministr kultury Oto Klempíř chce už v pondělí předložit zákon, který převede financování ČT a ČRo na státní rozpočet. Ředitelé veřejnoprávních médií ale trvají na zachování poplatků a žádají pevné garance příjmů.

Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) předloží vládě zákon, který zruší televizní a rozhlasové poplatky. Po jednání pracovní skupiny o veřejnoprávních médiích to na síti X uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). O výši částky, kterou by Česká televize a Český rozhlas měly místo toho dostat ze státního rozpočtu, bude podle něj kabinet v pondělí diskutovat. Bude férová, předvídatelná a bude zahrnovat inflační doložku, uvedl.

Částka zatím nezazněla

Zástupci vládní koalice dnes jednali s řediteli České televize Hynkem Chudárkem a Českého rozhlasu Reném Zavoralem. Oba po schůzce uvedli, že na ní částka, kterou by média z rozpočtu měla dostávat, nezazněla. Klempíř po jednání řekl, že obě média neutrpí finanční újmu proti současnosti.

Babiš odmítá snahu média ovládnout

Babiš podotkl, že účelem změny není mluvit veřejnoprávním médiím do obsahu nebo je ovládnout, jak tvrdí opozice. „Cílem je, aby už občanům nechodily složenky za službu, kterou sami nevyužívají,“ uvedl. Premiér ocenil korektní a věcné jednání ředitelů ČT a ČRo. „Věřím, že v této rovině se povede i další debata v Poslanecké sněmovně,“ napsal.

Koalice dnes podle premiéra ředitelům ČT a ČRo znovu vysvětlila svůj záměr financování prostřednictvím poplatků zrušit. „Jiným způsobem než z koncesionářských poplatků jsou veřejnoprávní média financována v 17 zemích Evropské unie a například Polsko podobný krok chystá také,“ uvedl Babiš. Současný systém podle něj dával smysl před 35 lety.

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Michal Nosek: Klempířův návrh mediálního zákona padl. A ukázal slabost vlády

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Nový mediální zákon končí dřív, než se vůbec stal skutečným politickým návrhem. Vláda chtěla zrušit koncesionářské poplatky, ale místo promyšlené reformy předvedla chaos, slabou přípravu a nejasnou představu o tom, jak ochránit nezávislost České televize a Českého rozhlasu.

Michal Nosek

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„Ona to nebyla úplně pracovní skupina, jako spíš setkání se zástupci koaliční rady, kde proti nám seděli šéfové všech těch tří vládních stran, kde jsme víceméně byli jednostranně informováni o záměru vlády v pondělí projednat návrh zákona, který by rušil stávající poplatkový zákon, a naopak jej nahradit novým zákonem, který bude řešit financování ČT a ČRo ze státního rozpočtu,“ uvedl Zavoral.

Dodal, že nechce přistoupit na kompromis a požaduje tedy zachování poplatkového systému. V případě jeho zrušení chce Zavoral bojovat za výši příjmů. O té mluvil i Chudárek. „Výše peněz, které dostaneme, měla by být stejná – to je náš pocit – měla by tam být valorizace a za mě bych tam chtěl protlačit kvalifikovanou ústavní většinu pro schvalování jakékoliv změny, případně schvalování zvlášť v Senátu a zvlášť ve Sněmovně, aby se s tím nedalo hýbat,“ poznamenal.

Klempíř uvedl, že by mělo jít o mandatorní výdaj z rozpočtové kapitoly ministerstva kultury. „Celá naše koalice má zájem na tom, aby k jakémukoliv finančnímu dehonestování a nějaké nejistotě médií veřejné služby opravdu nedošlo,“ řekl. Návrh by podle něj měl zajistit transparentnost a dlouhodobost financování. Zákon by měl platit od 1. ledna 2027, dodal ministr.

Spor o Českou televizi se vyostřuje. Na Kavčích horách se chystá stávka

Zprávy z firem

Českou televizi čeká další protest proti změnám, které chystá vládní koalice. Po symbolickém černém oblečení zaměstnanců má následovat výstražná stávka.

ČTK

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ČT letos hospodaří s rozpočtem 8,5 miliardy korun, z toho 6,7 miliardy tvoří příjmy z poplatků. ČRo má naplánované příjmy a výdaje na více než 2,7 miliardy korun, z poplatků počítá s 2,4 miliardy korun. Původní komplexní zákon, který nakonec vláda nevyužije, počítal s návratem rozpočtů do roku 2024, tedy před loňské zvýšení poplatků. To by znamenalo snížení částky, kterou by měly ČT a ČRo z rozpočtu dostat, o jednu miliardu v případě televize a 400 milionů u rozhlasu.

V případě televize by to podle zástupce ředitele Milana Fridricha znamenalo propuštění 300 až 500 lidí z téměř 3000 zaměstnanců a zrušení části tvorby pořadů. Podobná úsporná opatření by musel přijmout i rozhlas. Zaměstnanci ČT a ČRo jsou v současnosti ve stávkové pohotovosti.

Kromě toho vznikl návrh poslanců v čele s místopředsedou Sněmovny Patrikem Nacherem (ANO), který osvobozuje od placení poplatků některé skupiny, například samostatně žijící seniory nad 75 let nebo firmy do 50 zaměstnanců. Předlohu rovněž ČT i ČRo kritizují, protože by je měl již letos připravit o část příjmů, s nimiž už počítají na rozběhnuté projekty. Podle Nachera, který se rovněž dnešní pracovní skupiny účastnil, se o jeho návrhu dnes vůbec nejednalo.

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