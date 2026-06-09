Spalováky v Číně ztrácejí pozice. BYD věří, že elektřina ovládne až 80 procent trhu
Čínská automobilka BYD odmítá řeči o konci zlaté éry elektromobilů. Věří, že podíl elektrických aut v Číně se může rychle přiblížit 80 procentům, a sází na rychlé nabíjení i chytré asistenční systémy.
BYD věří, že domácí trh s elektromobily má před sebou další výrazný růst. A to navzdory tomu, že tempo prodejů v Číně v poslední době zpomaluje. Výkonná viceprezidentka BYD Stella Li v rozhovoru pro server CNBC uvedla, že díky novým technologiím se podíl elektromobilů na čínském trhu může rychle přiblížit 80 procentům.
Její vyjádření jde proti opatrnějšímu pohledu menšího konkurenta Nio, který nedávno uvedl, že „zlatá éra“ odvětví skončila.
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Státní podpora a široká nabídka
Čínský trh se v posledních letech proměnil mimořádně rychle. Díky státní podpoře a široké nabídce modelů už hybridní a čistě bateriové vozy loni tvořily více než polovinu nově prodaných osobních aut. Minulý měsíc jejich podíl podle Čínské asociace osobních automobilů dosáhl rekordních 62,9 procenta.
Ve Spojených státech se přitom podíl elektromobilů drží jen kolem deseti procent a celosvětově činí zhruba čtvrtinu, uvedla podle CNBC Mezinárodní agentura pro energii.
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Názory
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Nabití na 70 procent za pět minut
BYD sází hlavně na pokrok v bateriích. Podle Stelly Li je domácí poptávka po elektromobilech značky přibližně dvojnásobná oproti tomu, co je firma aktuálně schopna dodat. Zájem podporuje mimo jiné technologie rychlého nabíjení, která má podle dostupných zpráv zvládnout nabití na 70 procent během pěti minut.
Zatímco elektromobily v Číně dál posilují, auta se spalovacím motorem ztrácejí. Jejich prodej se v květnu meziročně propadl o 39 procent. Asociace CPCA to podle CNBC spojila mimo jiné s vyššími cenami ropy v době pokračujícího napětí na Blízkém východě.
Další fáze konkurenčního boje se podle Li přesune k asistenčním systémům pro řidiče. BYD na konci května rozšířila pojistné krytí pro uživatele systémů „L2+“ a představila také vlastní čip pro řízení těchto funkcí. Li uvedla, že automobilka bude zatím z velké části dál využívat čipy od společnosti Nvidia, i když sama zaměstnává zhruba 7000 inženýrů zaměřených na vývoj polovodičů.
Německé automobilky ztrácejí dech. Zatímco američtí, japonští i někteří evropští konkurenti rostou, Volkswagen, Mercedes-Benz a BMW hlásí pokles tržeb. Největší bolestí zůstává Čína, kde drahé prémiové vozy narážejí na slabší ekonomiku i sílu domácích značek.
Německé automobilky mají problém. V Číně jim ujíždějí domácí značky
Zprávy z firem
Německé automobilky ztrácejí dech. Zatímco američtí, japonští i někteří evropští konkurenti rostou, Volkswagen, Mercedes-Benz a BMW hlásí pokles tržeb. Největší bolestí zůstává Čína, kde drahé prémiové vozy narážejí na slabší ekonomiku i sílu domácích značek.
Riziko přetrvává
Analytici však upozorňují, že postavení BYD není bez rizika. Leon Cheng z poradenské společnosti YCP pro CNBC uvedl, že i přes květnové oživení byly celkové prodeje BYD meziročně v zásadě beze změny. Podle něj tak nejde jen o to, zda si automobilka udrží vedoucí pozici v Číně, ale také zda ji dokáže obhájit globálně, kde stále agresivněji soutěží další čínští výrobci elektromobilů.
BYD sold 383,453 New Energy Vehicles in May 2026.— BYD (@BYDCompany) June 8, 2026
Every vehicle represents another step in BYD’s mission to make sustainable transportation more accessible around the world. pic.twitter.com/hMRlPUC9nD
V květnu BYD prodala v Číně téměř třikrát více aut než druhá největší automobilka podle prodejů nových energetických vozidel. Firma tím zastavila osm měsíců trvající pokles prodejů.
Protože růst na domácím trhu je obtížnější, BYD se stále více opírá o export. V Evropě chce podle Li lokálně vyrábět 75 procent prodávaných vozů. Zároveň odmítla obvinění newyorské watchdogové organizace z porušování pracovních práv při výstavbě továrny BYD v Maďarsku. Dodala, že Evropská komise závod zatím nevyšetřovala.
Evropská unie podle CNBC minulý měsíc uvedla, že případ spadá do pravomoci maďarských pracovních úřadů.
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