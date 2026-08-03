Dalibor Martínek: Šest let pro Blažka? Skvělé střelivo pro Babiše
Státní zástupkyně v Olomouci dokončila případ bitcoinové kauzy exministra spravedlnosti Pavla Blažka. Navrhla pro něj 6,5 roku vězení natvrdo. Wow, to vypadá jako slušná pálka pro zkušeného politika, dvakrát ministra spravedlnosti. Jak kauzu číst?
Pavel Blažek byl dlouhá léta členem ODS, v Brně byl zastupitelem, radním, byl místopředsedou ODS, poslancem, ministrem. Na všechny funkce, kterými prošel, je tento článek krátký. Blažek byl médii označován jako brněnský kmotr, jeho manželka byla beneficientkou aktivit, na které měl Blažek vliv. Například dostávala od úřadu Brno-střed, kde byl Blažek radním, zakázky na exekuce.
Blažek vždy vše ustál, v rámci ODS měl pořád vliv a slovo. Po takzvané bitcoinové kauze, které málokdo rozuměl, se vzdal v roce 2025 funkce ministra spravedlnosti, následně v podzimních parlamentních volbách nekandidoval. Možná si byl ještě příliš jistý v kramflecích, že ho justice nedostihne a nebude tudíž potřebovat ochranu poslaneckého mandátu. Jako ji v současnosti využívá též dříve trestně stíhaný Andrej Babiš.
Dar bitcoinů v hodnotě 960 milionů korun ministerstvu spravedlnosti má soudní dohru. Státní zástupkyně obžalovala čtyři lidi včetně bývalého ministra Pavla Blažka, kterému navrhuje 6,5 roku za mřížemi.
Bitcoinová kauza míří před soud. Žalobkyně chce pro Blažka 6,5 roku vězení
Politika
Dar bitcoinů v hodnotě 960 milionů korun ministerstvu spravedlnosti má soudní dohru. Státní zástupkyně obžalovala čtyři lidi včetně bývalého ministra Pavla Blažka, kterému navrhuje 6,5 roku za mřížemi.
Nyní se to Blažkovi možná všechno sečetlo. Státní žalobkyně z Olomouce ho obžalovala kvůli bitcoinové kauze, navrhuje pro něj celkem překvapivě vysokých 6,5 roku vězení. Obžalován je z praní špinavých peněz a zneužití pravomoci úřední osoby.
Na jednu stranu, pro Blažka asi nikdo slzu neuroní, má špatnou pověst. Na druhé straně, pověst není trestným činem. Veřejně není pořád příliš jasné, čeho se Blažek v bitcoinové kauze dopustil. Jde o zločiny nové doby, doby internetové, darknetu, bitcoinů. Už to nejsou miliony předávané někde v igelitce.
Blažek umožnil obchodníkovi, který údajně na tomto temném internetovém trhu legalizoval nelegální zisky a který právě sedí v base, aby ministerstvu zaplatil a vyhnul se tak trestu. To je asi základ, který zná veřejnost. Byla bitcoinová kauza úplatek, nebyla? Nevíme. Obžaloba tak zní.
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Je šest a půl roku dost?
Jestli je šest a půl roku pro exministra za takový čin hodně nebo málo, těžko říct, nikdo asi nezávidí takové rozhodování soudcům. Blažek byl politik s podpisovým právem. Měl odpovídat za celý resort. Dostal z toho konkrétního případu nějaký benefit, peníze? To nezaznělo. Jestli má jít o trest pro vlivného ódeesáka s pověstí kmotra, a současný režim se tím chce pochlubit, možná podobný trest padne. Blažek je vlivný právník, možná takový trest nepadne.
Pokud by měl jít do vězení, nebyl by prvním ministrem, který takto skončil. Zapomenutý Ivo Svoboda, který byl v letech 1998 a 1999 ministrem financí Zemanovy vlády, skončil na tři roky ve vězení za vytunelování podniku Liberta. U Davida Ratha byla situace jednoznačná, prostě byl chycen se sedmi miliony v krabici od vína. U Blažka můžeme čekat dlouhou právní bitvu. Po celou dobu si ji bude vládní koalice užívat plnými doušky a využívat při každé příležitosti, nejlépe až do voleb v roce 2029. Suchá nit na Blažkovi a na ODS nezůstane. A nevíme, jestli je to dobře, nebo špatně. V každém případě, Martin Kupka bude muset rychle najít nějaké nové, silné téma.