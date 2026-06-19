Kam zajít, co ochutnat a co stojí za pozornost

Odebírat newsletter
newstream.cz Money Penzijní společnosti se bouří proti nižším poplatkům. Novela podle nich ohrozí třetí pilíř

Penzijní společnosti se bouří proti nižším poplatkům. Novela podle nich ohrozí třetí pilíř

Penzijní společnosti se bouří proti nižším poplatkům. Novela podle nich ohrozí třetí pilíř
iStock
Ivana Pečinková
Ivana Pečinková

APS ČR vyvrací zásadní argumenty pro snížení poplatků. Vládní poradci prý srovnávali nesrovnatelné.

Asociace penzijních společností ČR (APS ČR) vítá úpravy dobrovolného penzijního připojištění či spoření se státním příspěvkem, takzvaného III. pilíře důchodového systému. Za nepřijatelné ale považuje, že zákonné novely, které má ještě v červnu projednat vláda, nařizují penzijním společnostem snížit poplatek za správu na půl procenta ročně. Proto bude pokračovat ve vyjednávání s vládou.

Ivana Pečinková: Lepší penzijko – cesta odnikud nikam

Money

Přání je otcem myšlenky. Tak by se dala zhodnotit představa vicepremiérky a ministryně financí Aleny Schillerové, potažmo vlády, o tom, jak zajistit Čechům lepší penze.

Ivana Pečinková

Přečíst článek

České penzijní společnosti přitom dlouhá léta čelí kritice, že poplatky za správu klientských portfolií jsou nepřiměřeně vysoké, čehož argumentem je, že v zahraničí si penzijní fondy strhávají menší procento. Česku to před pár lety vytklo i OECD a nyní se srovnání našich a zahraničních poplatků stalo jedním z východisek hlavních navrhovaných parametrických změn III. pilíře. Jak s odvoláním na studii CERGE-EI opakovaně uvedla ministryně financí Alena Schillerová, kvůli poplatkům je konečný finanční výsledek typické smlouvy o penzijním spoření poloviční, než by měl být.

Vyšší poplatky než v zahraničí? Tak to není

Penzijní společnosti s tím naprosto nesouhlasí. „To, co my slyšíme, a i poradce vlády dělali velmi umě, že zapomněli na první, druhý a třetí pilíř. Dívali se po světě a vybrali nejlevnější penzijní fondy. Zkuste se občas zeptat, co za fondy vybrali. Já jsem v těch studiích viděl dva fondy – Švédsko a Slovensko. Ty nejčastěji používají jako argumenty. Švédsko je někde na rozhraní mezi prvním a druhým pilířem. Takže vůbec nejde o soukromé peníze a bavíme se pouze o nákladech za správu portfolia. A na Slovensku šlo o druhý pilíř,“ tvrdí člen prezídia Asociace penzijních společností České republiky a nejvyšší šéf ČSOB Penzijní společnosti Aleš Zíb.

Podobného omylu se prý dopustila i někdejší studie OECD, na níž se řada kritiků výše poplatků v Česku odvolávala. 

Jádro pudla je v tom, že II. pilíř je povinný, klienti do něj vstoupí automaticky, takže není nutné se snažit je získat, tedy vynakládat peníze na síť finančních poradců, marketingové kampaně a podobně. Penzijní společnosti přitom tvrdí, že právě toto je hlavní složkou nákladů. Podle Aleše Zíba 90 procent klientů do penzijních společností přichází prostřednictvím sítě interních či externích poradců. Ti musejí být proškolení, musejí pravidelně aktualizovat své licence k prodeji tohoto produktu a také musejí být motivovaní, vysvětluje Zíb nejvýznamnější položku nákladů penzijních společností.

Jen samotná provize, kterou dostává poradce či banka a která je zastropovaná, činí podle Zíba aktuálně tři tisíce korun. Podobnou částku ovšem penzijní společnost stojí i člověk, který si penzijko sjedná sám. Jsou za tím různé pobídky, jako finanční dar při uzavření smlouvy, a náklady na marketingové kampaně.  

Stejně to podle člena prezídia APS ČR vidí i Asociace finančních poradců, která ve svém aktuálním stanovisku k legislativním návrhům ministerstva financí vysvětlují, že jejich členové jsou rovněž pod tlakem nákladů. Musejí například obnovovat své licence, aby mohli penzijní spoření prodávat. „V momentě, kdy budou dostávat výrazně sníženou anebo žádnou provizi, tak to prostě dělat nebudou,“ podtrhl Zíb.

Bankovky

Nalákat mladé na Lepší penzijko? Příliš ambiciózní, zní od lidí z byznysu

Money

Změny penzijního spoření se státním příspěvkem, které chce do konce června schválit vláda, cílí hlavně na to, aby si na penzi začali spořit už děti. Lidé z byznysu jsou k tomu skeptičtí.

Ivana Pečinková

Přečíst článek

„Bohužel nastavení poplatkového stropu na 0,5 procenta v podstatě téměř znemožní přísun nových klientů do systému,“ podotýká prezident APS ČR Radek Moc. Kvartálně podle něj do systému přichází zhruba 100 tisíc nových účastníků a podobný počet z něj odchází, protože už má nárok na výplatu. APSČR odhaduje, že při snížení poplatku na 0,5 procenta, což by vedlo ke snížení akvizičních nákladů, by do systému oproti současnému stavu vstupovala pouze čtvrtina. Odcházelo by ale stejně. „Docházelo by ke kontinuálnímu úbytku účastníků systému,“ vyzdvihl Moc.

Zvýšení státního příspěvku lidem do 30 let APSČR považuje za užitečný krok, který může zájem mladých lidí o penzijní spoření zvýšit. Ale pouze omezeně.  „Kdo z nás si řekl, je mi 25 let, měl bych si uzavřít penzijní spoření,“ navozuje otázku člen prezídia Aleš Zíb.

Nízká výnosovost portfolia? To skončí

Asociace penzijních společností ČR se vymezuje také proti tvrzení, že dosavadní poplatky obírají klienty penzijních společností tak, že jejich výnos je poloviční, než by být mohl. Hovoří o tom, že český klient neměl až do roku 2013 jinou možnost na výběr než nevýnosné transformované fondy. Ty nesměly a nesmějí (stále totiž fungují) jít do ztráty, což ve výsledku „zaručuje“ i nízkou výnosovost.  „Takže když uděláte srovnání výnosnosti našeho průměrného klienta s evropským, byli jsme vždy na chvostu,“ říká Aleš Zíb.

Proto penzijní společnosti vítají novinku, kterou chce vláda míněnými novelami zzakotvit. „Noví klienti půjdou do strategie životního cyklu. Když budou mladí, budou zainvestováni dynamicky a ve vyšším věku je budeme postupně převádět do konzervativní strategie“, říká Zíb s tím, že klientům, jejichž peníze byly dlouhodobě investovány v rámci dynamické investiční strategie, se začne výnosovost jejich portfolií „relativně rychle blížit tomu, co je normální ve světě“.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Bankovky

Nalákat mladé na Lepší penzijko? Příliš ambiciózní, zní od lidí z byznysu

Money

Ivana Pečinková

Přečíst článek

Důchodci „odemčeni“, na poplatky penzijních společností se chystá sekera

Money

Ivana Pečinková

Přečíst článek
Alena Schillerová

Zrušení poplatků za obnovitelné zdroje bude stát miliardy. Schillerová slibuje, že schodek neporoste

Politika

ČTK

Přečíst článek

Metrostav vyplatí akcionářům 435 milionů. Dividenda zůstává stejná jako loni

Společnost Metrostav
ČTK
nst
nst

Akcionáři stavební skupiny Metrostav na valné hromadě schválili dividendu 55 korun na akcii. Celkem si rozdělí 434,9 milionu korun, zatímco zhruba 834 milionů korun skupina ponechá na další investice. Čistý zisk Metrostavu loni mírně klesl na 1,65 miliardy korun.

Stavební skupina Metrostav vyplatí akcionářům stejnou dividendu jako v předchozím roce. Valná hromada schválila výplatu 55 korun na akcii, což při celkovém počtu 7,9 milionu akcií představuje 434,9 milionu korun.

Z celkové částky necelých 1,3 miliardy korun určené k rozdělení tak větší část zůstane ve firmě. Přibližně 834 milionů korun má skupina ponechat na další investice a rozvoj.

Výstavba dálnic v Česku pokračuje

Dálnice k Baltu mizí pod zemí. Tunel Opevnění na D11 je ze tří čtvrtin vyražený

Zprávy z firem

Stavba dálnice D11 mezi Trutnovem a polskou hranicí se posouvá do další klíčové fáze. V tunelu Opevnění je vyraženo přibližně 75 procent obou tubusů. Nový úsek má po dokončení výrazně zrychlit spojení Česka s Polskem, ulevit Trutnovsku od tranzitní dopravy a napojit českou síť na polskou rychlostní silnici S3 směrem k Baltu.

Michal Nosek

Přečíst článek

Akcionáři zároveň schválili účetní závěrku za rok 2025. Podle ní čistý zisk skupiny meziročně klesl o necelá tři procenta na 1,65 miliardy korun. Provozní výnosy se naopak mírně zvýšily, a to o 0,2 procenta, tedy zhruba o 140 milionů korun, na 57,45 miliardy korun.

Čistý zisk připadající na jednu akcii činil za rok 2025 celkem 209 korun. O rok dříve to bylo 215 korun.

Nejvíce získá DDM Group

Hlavním akcionářem Metrostavu je DDM Group, která drží 51 procent akcií. Dalšími významnými vlastníky jsou česká a slovenská společnost DOAS. Tuzemské a zahraniční fyzické osoby vlastní přibližně sedm procent akcií skupiny, ostatní právnické osoby pak 1,5 procenta.

Rozdělení dividend mezi jednotlivé akcionářské skupiny bude stejné jako v minulém roce. DDM Group získá 223,3 milionu korun, slovenský DOAS 100,8 milionu korun a česká větev stejnojmenné firmy 74,1 milionu korun.

Fyzické osoby si mezi sebe před zdaněním rozdělí 30,4 milionu korun. Ostatní právnické osoby získají zhruba 6,3 milionu korun.

Ocelová konstrukce nového mostu

Český mostařský balet v Německu. Metrostav posadil 725 tun oceli na milimetry přesně

Zprávy z firem

V německém Münsteru se přes kanál Dortmund–Ems během dvou dnů přesunul nový most Pleistermühlenweg. Ocelová konstrukce o hmotnosti zhruba 725 tun, vyrobená i v Česku, musela přesně dosednout na ložiska. Pro Metrostav šlo o další důležitou zahraniční referenci. Český stavební gigant se po domácích kauzách a zákazu veřejných zakázek snaží posilovat reputaci hlavně technicky náročnými stavbami doma i v Evropě.

nos

Přečíst článek

Dividendy vyplácené akciovými společnostmi, které jsou daňovými rezidenty České republiky, podléhají u českých rezidentů a rezidentů zemí se smlouvou o zamezení dvojího zdanění srážkové dani ve výši 15 procent.

Výsledky táhla mateřská společnost

Skupinu Metrostav tvoří zhruba 80 firem působících především ve stavebnictví, developmentu a souvisejících službách. Vedle akciové společnosti Metrostav do ní patří například Subterra nebo Metrostav Development.

Hospodaření skupiny podle výroční zprávy jako každoročně nejvýrazněji ovlivnila mateřská společnost Metrostav. Té v roce 2025 vzrostl zisk před zdaněním o čtyři procenta na 1,5 miliardy korun. Tržby jí však klesly o 15 procent na 12,3 miliardy korun.

Významné tržby podle výroční zprávy vykázaly také společnosti Metrostav CZ, Subterra, BeMo Tunneling a MI Roads.

Kočí míří do čela dozorčí rady

Valná hromada rozhodovala také o změnách ve vedení skupiny. Předsedou dozorčí rady Metrostavu zvolila dosavadního předsedu představenstva Františka Kočího. Ve funkci nahradí Jindřicha Hesse, který je členem správní rady DDM Group a v minulosti působil také jako její předseda.

Akcionáři zároveň schválili změnu stanov. Ta mimo jiné v některých případech posiluje roli dozorčí rady. Další organizační změny ve vedení skupiny mělo představenstvo projednat po skončení valné hromady.

Zákaz veřejných zakázek už skončil

Společnostem Metrostav a Metrostav Infrastructure loni 21. června vypršel tříletý zákaz účasti ve veřejných zakázkách. Firmy byly v roce 2022 uznány vinnými v takzvané druhé větvi korupční kauzy bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha.

Nová scéna Národního divadla

Začíná obnova Nové scény. Národní divadlo investuje miliardy

Reality

Novou scénu Národního divadla bude rekonstruovat sdružení společností Metrostav DIZ, OHLA ŽS a Trigema. V tendru uspělo s cenou 1,8 miliardy korun bez DPH. Stavba má trvat dva roky. Národní divadlo předpokládá, že práce začnou do konce aktuální divadelní sezony, tedy v prvním pololetí, informoval mluvčí ND Tomáš Staněk.

ČTK

Přečíst článek

Skupina mezitím vytvořila dceřinou společnost Metrostav DIZ, která v tendrech na projekty veřejné správy pokračovala. Podle Jindřicha Hesse nemá tato firma ve výpisu evidence rejstříku trestů právnických osob žádný záznam.

Metrostav figuruje také v kauze související s rekonstrukcí libereckého kostela z evropských peněz. V hlavní části případu soud nepovažoval za prokázané, že by pracovníci firmy upláceli libereckého hejtmana Martina Půtu ze Starostů pro Liberecký kraj.

František Kočí uvedl, že společnosti nebyl uložen žádný trest a žalobce se neodvolal. Věc by tak podle něj měla být do roka uzavřena a neměla by skupinu nijak ohrozit.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Praha se chystá na víkend plný chutí. Zmrzlina, asijské speciality i festival minipivovarů

Praha se chystá na víkend plný chutí. Zmrzlina, asijské speciality i festival minipivovarů
Profimedia
Natálie Mužíková
Natálie Mužíková

První letní víkend bude v Praze patřit dobrému jídlu. O slovo se hlásí největší zmrzlinový festival ve střední Evropě, náplavky zaplní asijský street food i desítky českých minipivovarů a neděle bude patřit Karlínu. Vybrali jsme čtyři gastro akce, které stojí za návštěvu.

První letní víkend je tu a spolu s ním začíná i sezóna food festivalů a venkovních gastronomických akcí. Pokud ještě nemáte plány na víkend, tady je naše pozvánka. V Praze se během nadcházejícího víkendu uskuteční hned několik akcí, které potěší milovníky sladkého, exotických chutí i řemeslného piva.

Od zmrzliny přes korejský street food až po burgery, grilované speciality nebo degustační sklenku z některého z českých minipivovarů. Tohle jsou naše tipy na víkend.

Prague Ice Cream Festival

Výstaviště Praha bude o víkendu 20. a 21. června patřit milovníkům zmrzliny. Prague Ice Cream Festival je největší akcí svého druhu ve střední Evropě a nabídne desítky stánků s gelatem, sorbety, točenou i veganskou zmrzlinou, nanuky a dalšími sladkými dobrotami. Chybět nebudou ani ochutnávky, soutěže, kvalitní káva nebo program pro celou rodinu.

Kdy: 20.–21. června od 10:00

Kde: Výstaviště Praha, Holešovice

Profimedia

Asia Food Fest na Smíchovské náplavce

Smíchovská náplavka se v sobotu promění v místo, kde během jednoho odpoledne ochutnáte chutě Asie napříč regiony. Vietnam, Korea, Japonsko, Thajsko, Indie i další kuchyně nabídnou autentický street food, který doplní letní atmosféra u Vltavy. Těšit se můžete na bao, ramen, sushi, korejské speciality i řadu dalších asijských pokrmů.

Kdy: sobota 20. června

Kde: Smíchovská náplavka

iStock

Pivo na Náplavce

Na opačném břehu Vltavy se bude ve stejnou dobu konat už 14. ročník festivalu Pivo na Náplavce. Na Rašínově nábřeží se představí kolem čtyřiceti českých minipivovarů, které doplní bohatá nabídka street foodu. Těšit se můžete na burgery, grilované speciality, belgické hranolky, řemeslnou pizzu, kvalitní české uzeniny, sýry nebo guláše. Vstup na festival je zdarma, v sobotu dopoledne se navíc uskuteční i pivní bleší trh pro sběratele etiket, tácků a dalších pivních suvenýrů.

Kdy: 19.–20. června

Kde: Rašínovo nábřeží, Praha 2

 

Karlínský Street Food Festival

Gastronomický víkend uzavře v neděli Karlínský Street Food Festival. Karlínské náměstí zaplní desítky stánků s kuchyněmi z celého světa – od mexických tacos přes americké burgery až po asijské speciality a sladké dezerty. Atmosféru doplní živá hudba, DJs i program pro děti, takže jde o ideální cíl pro pohodové nedělní odpoledne.

Kdy: neděle 21. června, 11:00–20:00

Kde: Karlínské náměstí, Praha 8

Profimedia

Ať už dáváte přednost sladkému, exotickým chutím nebo poctivému českému pivu, o gastronomické zážitky nebude o prvním letním víkendu nouze. Stačí si jen vybrat, kam zamíříte jako první.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Sober Bar

Sober Bar bude český unikát. Praha už brzy otevře první čistě nealkoholický bar

Enjoy

Petra Martínková

Přečíst článek
Asijské knedlíčky, které pobláznily Berlín, konečně v Praze! U Jiřáku otevírá Home of Dumplings

Asijské knedlíčky, které pobláznily Berlín, konečně v Praze. U Jiřáku otevírá Home of Dumplings

Enjoy

Petra Martínková

Přečíst článek
Dusíková káva, fialové latte i obláčková matcha. 6 trendů, které musíte v Praze ochutnat

Dusíková káva, fialové latte i obláčková matcha. 6 trendů, které musíte v Praze ochutnat

Enjoy

Petra Martínková

Přečíst článek