Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz V Kataru řeší dobíjení elektromobilů, projekt nese českou stopu

V Kataru řeší dobíjení elektromobilů, projekt nese českou stopu

Shutterstock / poskytnuto TTC
Klára Sýkora (Sudová), Newstream & Partner

Země Arabského poloostrova jsou tradičně spjaty především s ropou, přesto se dnes připravují na dobu elektrickou. V Kataru se nyní rozhodli vybudovat si s předstihem infrastrukturu potřebnou pro dobíjení elektromobilů. Vznikl ambiciózní projekt tisícovky nabíječek v hodnotě desítek milionů dolarů, do kterého se zapojí brněnský Mycroft Mind.

Obnovitelné zdroje jsou vítanou, avšak jen velmi těžko předvídatelnou součástí energetického mixu. Nikdo nemůže ovlivnit, kdy zrovna zafouká vítr nebo vysvitne slunce. To obvykle způsobuje vrásky především distributorům, kteří musí výkyvy v síti vyrovnávat. „Stále více se tak spoléhá na predikce, které jsou důležité nejen v rámci výroby, ale i spotřeby energií,“ zmiňuje Petr Možný, ředitel obchodu a marketingu ve společnosti Mycroft Mind ze skupiny TTC. Právě spin-off brněnské Masarykovy univerzity nyní s predikcemi pomůže v Kataru, kde vzniká projekt efektivnějšího řízení dobíjecích bodů pro elektromobily. 

Elektroauta zatím nemají, ale chtějí se připravit

Mycroft Mind se zúčastnil výzvy katarské státní agentury, obdoby Technologické agentury ČR. Jejich řešení uspělo, nejprve se ale museli popasovat s regionálními specifiky. „Pro oblast Blízkého východu je typické, že chtějí mít všechno ‚doma‘. Jednou z podmínek projektu bylo, že vlastnictví zůstane v rukou místní firmy,“ vysvětluje Možný. Proto se dohodli s lokální společností Ryal Technologies, která se v Kataru zabývá digitální infrastrukturou a v chystaném projektu se stane hlavním dodavatelem hardwaru. Výsledkem je založení společného podniku Rycroft Grid Solutions se sídlem v Kataru.

Spolehlivost komunikačních sítí a ochrana dat patří mezi hlavní výzvy kritické infrastruktury státu.

Kritická infrastruktura vstupuje do nové éry, prim hraje rychlá síť a umělá inteligence

Zprávy z firem

Spolehlivost sítí a ochrana dat před jejich falšováním i úniky. To jsou dnes hlavní témata nejen pro firmy, ale také pro kritickou infrastrukturu státu, kde na chyby není ani nejmenší prostor. „Když volám kolegovi a nedovolám se, zkusím to za chvíli znovu. Ale když volám záchranku, druhý pokus už obvykle nemám,“ říká Martin Bajer ze společnosti TTC Marconi, která v oblasti kritické infrastruktury a kritické komunikace působí coby poskytovatel technologických řešení.

Newstream & Partner, Klára Sýkora (Sudová)

Přečíst článek

Výzva vychází ze strategie Qatar National Vision 2030, která do čtyř let počítá s přibližně desetiprocentním zastoupením elektromobilů v prodejích nových vozů. V zemi už dnes funguje víc než tři sta rychlonabíjecích stanic, které provozuje katarský státní distributor Kahramaa. A to i přesto, že elektromobily jsou tady zatím spíše výjimkou. „Je to příprava na budoucnost, žádný tlak ani pobídky nyní nevznikají. Jen se chtějí s předstihem a v klidu připravit na dobu, kdy už automobilky nic jiného vyrábět nebudou,“ uvádí Možný, podle kterého se do roku 2030 počítá s přibližně tisícovkou dobíjecích bodů.

Mycroft Mind Ryal Technologies - podpis dohody na Velvyslanectví ČR v Dauhá

„S rostoucím počtem nabíječek přirozeně dochází k zatížení distribuční soustavy, což vede k hledání nových řešení. Odpovědí jsou právě technologie, které dokáží v reálném čase řídit výkon nabíjecích stanic a zabránit přetížení sítě,“ vysvětluje Možný a pokračuje: „Na základě dat, která jsme schopni posbírat z jednotlivých nabíjecích stanic, dokážeme predikovat jejich vytíženost. Pokud by požadovaný výkon mohl ohrozit lokální odběr, dokážeme se připravit na optimalizaci, tedy případné snížení výkonu.“ Takové kroky zabrání případným blackoutům a zajistí i efektivnější provoz nabíječek. 

Martin Jahn: Spalovací motory tu budou ještě desítky let

Leaders

Autoprůmysl sice někteří lidé odepisují jako zastaralé odvětví, pravý opak je ale pravdou. Martin Jahn, který má v představenstvu Škody Auto na starosti oblast prodeje a marketingu, v rozhovoru pro Export.cz upozorňuje, že veškeré současné inovace, včetně robotizace, digitalizace i umělé inteligence, se už naplno využívají právě v autoprůmyslu. „Nové technologie potřebují někoho, kdo je bude škálovat – dostane je k velkému počtu spotřebitelů,“ dodává známý manažer a také prezident českého Sdružení automobilového průmyslu.

Jan Žižka

Přečíst článek

Konflikt může ovlivnit logistiku, ale i pomoct elektromobilům

V tuto chvíli připravují pilotní projekt, který by měl odstartovat začátkem července. „Testovací fáze bude probíhat na čtyřech nabíjecích stanicích. Koncem roku potom vyhodnotíme, jak to funguje. Když vše půjde podle plánů, na začátku příštího roku začneme s další instalací,“ popisuje Možný. 

Jisté obavy zcela přirozeně budí aktuální nejistá situace v regionu. „Lidé v Kataru věří, že to bude v pořádku, ale nikdo nedokáže odhadnout další vývoj. Záleží především na tom, jak dlouho konflikt potrvá. Pokud bude přetrvávat, může mít dopady na logistiku, ale přirozeně i na priority v rámci rozvoje země,“ zmiňuje Možný a upozorňuje, že jisté dopady na logistiku a dodávky hardwaru řeší partnerská Ryal Technologies už dnes. 

V aktuální situaci však s ohledem na elektromobilitu vidí i jisté pozitivum. „Když cena ropy stoupá, elektrická auta jsou mnohem víc v kurzu, než když se ceny paliv drží nízko,“ vysvětluje. Na druhou stranu zásoby ropy jsou v těchto místech obrovské a průmysl je na ně natolik navázaný, že výraznější změnu kurzu si zatím představit nedokáže.  

Otevřené dveře do regionu

Jakmile se spustí ostrý provoz, řešení by mohlo najít využití i v dalších zemích. Například v Saúdské Arábii nebo Spojených arabských emirátech. Katarský projekt tak v Mycroft Mindu vnímají jako milník, který může otevřít dveře do celého regionu. Na základě vyhraného tendru už dostali pozvánku do regionálního inkubátoru, který vznikl pod záštitou Saúdské Arábie. 

„Cílem je vybudovat vlastní inkubátor pro firmy, které pracují s umělou inteligencí. Dotace ze strany Saúdské Arábie se pohybují v řádech vyšších desítek miliard dolarů,“ upřesňuje Možný. Právě otázka peněz je podle něj dalším ze specifik regionu. Vzniká tady obrovský důraz na preciznost inovace. Jakmile se naplní tyto požadavky, peníze už takovou roli nehrají. „V první řadě ovšem musíte přesvědčit, že jste důvěryhodný partner. Jinak se k žádnému představení produktu ani nedostanete,“ dodává.

železnice

Skupina TTC kupuje Ayudate. Posiluje v zabezpečení vlaků ETCS

Zprávy z firem

Česká technologická a realitní skupina TTC dokončila akvizici tuzemské konzultační a projektové společnosti Ayudate. Prostřednictvím firmy TTC HOLDING získala ve společnosti stoprocentní podíl. Hodnotu transakce strany nezveřejnily.

nst

Přečíst článek

České firmy se mají zaměřit na rozvoj rychlovlaků

Müller z TTC: České firmy spolu soupeří. Pokud chtějí uspět v zahraničí, musejí začít spolupracovat

Zprávy z firem

Začínala v devadesátkách, kdy svůj boom zažívaly telekomunikace, dnes je u toho, když podobný rozvoj přichází v energetice. Skupina TTC má velké cíle v Česku i zahraničí a chce přispět ke spolupráci tuzemských firem nebo rychlejšímu inovačnímu rozvoji. Pomůže jí s tím ekosystém BRAIN CONNECT Prague, který funguje od letošního května. Jak ostatně říká člen představenstva Luboš Müller, inovace má celá skupina v Dna. Před více než třiceti lety totiž vznikala na základech Výzkumného ústavu telekomunikací.

Newstream & Partner, Klára Sýkora (Sudová)

Přečíst článek

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Stanislav Šulc: Fluidní Visegrádská čtyřka aneb Když si Maďarsko, Polsko, Česko a Slovensko prohazují role

Péter Magyar po vyhraných volbách
ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Maďaři chtějí změnu a při rekordní volební účasti nechali Pétera Magyara převálcovat Viktora Orbána. Situace tak zračí výměnu rolí v další ze zemí Visegrádské čtyřky. Ale zároveň by se Magyar měl poučit z toho, jak jeho předchůdci v Česku či na Slovensku selhali.

Co jste vy, byli jsme i my. Co jsme my, budete i vy. Proslulý citát lze připomenout v souvislosti s maďarskými volbami a výměnou establishmentu ve východoevropské zemi. A to nikoli kvůli tomu, že by se z Pétera Magyara stal Viktor Orbán. Jde o srovnání vývoje politických situací v Česku, Polsku a na Slovensku s aktuální změnou v Maďarsku.

Ve všech z těchto zemí v poslední dekádě došlo k podobné výměně. V české politice vystřídala Fialova vláda předchozí působení Andreje Babiše, na Slovensku koalice vedená Progresivním Slovenskem nahradila Ficovy koalice, v Polsku se střídají liberálové s konzervativci vedené stranou Právo a spravedlnost.

Doposud to bylo jen Maďarsko, kde se dařilo držet pozice jedné dominantní straně, což se nyní mění. Jenomže právě další vývoj v ostatních zemích ukazuje, že vítězství Pétera Magyara je sice historické a zcela nepochybně bylo těžké, ale to mnohem těžší nastalo zhruba o půlnoci z volební neděle na povolební pondělí.

Výměna stráží

Získat moc je totiž jedna hra, ale přetavit ji v něco pozitivního, co navíc následně ocení i voliči, to už je něco úplně jiného. A právě vývoj v Česku a na Slovensku ukazuje, že to je v prostředí sociálních sítí mimořádně složité.

Fialova vláda se pokusila tradiční politikou zamřenou na výdajovou zodpovědnost čelit světu, ve kterém tyto efemérní koncepty již většinu lidí nezajímají. Slovenský model ukázal, že nadšení je sice hezká věc, ale samo o sobě nestačí a vládnout dnes musejí zejména zkušení praktici a technologové moci.

Nejzajímavější je příklad polský, kde se alespoň z českého pohledu zatím PiS nedaří populistická kritika o spálené zemi, byť s nástupem nového prezidenta tato linka posiluje. Stávající polská vláda ale umí pracovat s motivem války na Ukrajině, což majoritu drží v onom příslovečném „podrevolučním“ stavu.

Magyarovi začíná dřina

Co to znamená pro Magyara? Možná víc, než si tady uvědomujeme. Jako politický nováček může napáchat mnoho škod, kterých si nebude vědom. A první nastanou hned záhy: když začne vytipovávat priority, na které se zaměří. A to bude muset udělat co nejdříve, protože narovnávat zemi po 16 letech nepřetržité vlády Viktora Orbána nebude jednoduché.

Za priority Magyar označuje narovnání vztahů s EU a vůbec novou, racionálnější podobu mezinárodních vztahů. Vzhledem k tomu, že Maďarsko mělo solidní ekonomické vztahy s Ruskem a Čínou i díky Orbánově geopolitické obratnosti, může o část příjmů Maďarsko přijít. A pokud peníze z EU toto nedokážou pokrýt, zadělá si Magyar hned na zásadní problém.

A v závětří již bude stát Viktor Orbán, kterého si asi jako opozičního lídra proti sobě nikdo nechce ani představit. Natož mu čelit. Mohl by Orbán svou politickou dráhu lépe uzavřít než triumfálním vítězstvím v příštích volbách?

Související

Nastala nejlepší doba pro nákup nemovitosti, říká Jelínek z Century 21

Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Ceny nemovitostí dál rostou, hypotéky letos levnější nebudou. Je ideální čas k nákupu nemovitosti, říká Tomáš Jelínek, výkonný ředitel realitní společnosti Century 21. Je však třeba podle něj zvažovat lokalitu nebo také stáří nemovitosti. Starší rodinné domy v okrajových regionech totiž dokonce mohou ztrácet na hodnotě.

Vrátili jsme se na zdravou růstovou křivku, říká Jelínek. Vzhledem k faktu, že předchozí roky byly z hlediska objemu realitních transakcí slabší, vypadal loňský růst jako enormní. „U nás to bylo přes 33 procent,“ tvrdí Jelínek. Zájem o nemovitosti roste i v prvním čtvrtletí letošního roku.

Krize nahrává „cihle“

Na světové trhy nyní působí konflikt v Íránu. Jak se dotýká českého realitního trhu? Podle Jelínka se právě v takovýchto krizových okamžicích lidé vracejí k investicím do nemovitostí, které se dlouhodobě ukazují být jako méně rizikové. „Cítíme to. Hodně investorů nyní zvažuje, zda a jaké investice jsou dostatečně stabilní,“ říká Jelínek. Lidé se podle něj obracejí zpátky k cihle.

Stavba rodinného domu
Aktualizováno

Hypotéky prudce zdražují: sazby vyskočily nad pět procent

Money

Průměrná sazba hypoték na začátku dubna výrazně vzrostla a dosáhla 5,18 procenta. Meziměsíčně se zvýšila o 0,29 procentního bodu a je tak nejvyšší od prosince 2024. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindexu, který vychází z nabídkových sazeb bank na začátku každého měsíce.

nst

Přečíst článek

Hypotéky levnější nebudou

Proti tomu jde všeobecný růst cen. Jelínek se domnívá, že Česká národní banka letos nebude snižovat úrokové sazby, levnější už hypotéky nebudou. Naopak některé banky již úročení hypoték v souvislosti s Íránem zvyšují. Jelínek vidí, že lidé úrokové sazby kolem pěti procent akceptují, nikdo se nedomnívá, že by se mohly vrátit ke dvěma procentům, kde byly před pěti lety.

Při začátku války na Ukrajině byla mez úrokových sazeb, kterou klienti bank nepřijali, kolem sedmi procent. Nastal razantní pokles hypoték i realitních transakcí. „Myslím, že lidé pochopili, že ani číslovka sedm není ta, která by jim měla bránit půjčovat si a investovat do nemovitostí.“ Mnohem víc podle Jelínka rozhoduje aktuální cena nemovitosti.

Kupující tlačí na cenu

Ceny nemovitostí rychle rostou. U každého segmentu je ovšem situace odlišná. Byty v secondhandu loni rostly o patnáct procent, celkově všechny byty přes dvanáct procent. Daleko méně rostou ceny rodinných domů, v průměru méně než o šest procent.

V některých segmentech a krajích je dokonce růst nulový. „Jsou lokality, kde se i zlevňovalo, například v Karlovarském kraji,“ uvádí Jelínek. Týká se to i dalších okrajových míst v zemi. Možné zlevňování tam podle Jelínka bude trendem letošního roku. Vlastníci starších nemovitostí mývají často zkreslené představy o cenách a urputně drží ceny nad aktuálním zájmem kupujících. „Vlastníci často vnímají svůj rodinný dům jako novostavbu, i když byl vystavěn před dvaceti lety.“ Podle Jelínka je ideální poradit se s odborníkem a nastavit cenovou strategii správně.

video

Dalším trendem je, že kupující umí čím dál lépe vyjednávat. Dokážou vystihnout slabiny nemovitosti a snaží se tak cenu snížit. Podle Jelínka jim s tím nově výrazně pomáhá i umělá inteligence.

Ředitel Century 21 tvrdí, že v současnosti je nejlepší čas nakupovat nemovitosti. „Lepší už nikdy nebude.“ A to díky kombinaci několika faktorů. Nemovitosti zdražily hlavně na jaře a v létě loňského roku, od podzimu ceny víceméně stagnují. Úročení hypoték je stále poměrně výhodné, a očekává se další růst cen, zejména bytů ve velkých městech. Jelínek také vidí jako velký otazník vývoj cen energií a obecně vstupů ve výstavbě. Umí si představit, že se některé projekty pozastaví, což povede k dalšímu růstu cen.

Tomáš Jelínek ze Century 21 byl hostem podcastové série Realitní Club. Epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji také na Spotify či Apple Podcasts. Hezký poslech.

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Související

Doporučujeme