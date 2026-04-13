V Kataru řeší dobíjení elektromobilů, projekt nese českou stopu
Země Arabského poloostrova jsou tradičně spjaty především s ropou, přesto se dnes připravují na dobu elektrickou. V Kataru se nyní rozhodli vybudovat si s předstihem infrastrukturu potřebnou pro dobíjení elektromobilů. Vznikl ambiciózní projekt tisícovky nabíječek v hodnotě desítek milionů dolarů, do kterého se zapojí brněnský Mycroft Mind.
Obnovitelné zdroje jsou vítanou, avšak jen velmi těžko předvídatelnou součástí energetického mixu. Nikdo nemůže ovlivnit, kdy zrovna zafouká vítr nebo vysvitne slunce. To obvykle způsobuje vrásky především distributorům, kteří musí výkyvy v síti vyrovnávat. „Stále více se tak spoléhá na predikce, které jsou důležité nejen v rámci výroby, ale i spotřeby energií,“ zmiňuje Petr Možný, ředitel obchodu a marketingu ve společnosti Mycroft Mind ze skupiny TTC. Právě spin-off brněnské Masarykovy univerzity nyní s predikcemi pomůže v Kataru, kde vzniká projekt efektivnějšího řízení dobíjecích bodů pro elektromobily.
Elektroauta zatím nemají, ale chtějí se připravit
Mycroft Mind se zúčastnil výzvy katarské státní agentury, obdoby Technologické agentury ČR. Jejich řešení uspělo, nejprve se ale museli popasovat s regionálními specifiky. „Pro oblast Blízkého východu je typické, že chtějí mít všechno ‚doma‘. Jednou z podmínek projektu bylo, že vlastnictví zůstane v rukou místní firmy,“ vysvětluje Možný. Proto se dohodli s lokální společností Ryal Technologies, která se v Kataru zabývá digitální infrastrukturou a v chystaném projektu se stane hlavním dodavatelem hardwaru. Výsledkem je založení společného podniku Rycroft Grid Solutions se sídlem v Kataru.
Spolehlivost sítí a ochrana dat před jejich falšováním i úniky. To jsou dnes hlavní témata nejen pro firmy, ale také pro kritickou infrastrukturu státu, kde na chyby není ani nejmenší prostor. „Když volám kolegovi a nedovolám se, zkusím to za chvíli znovu. Ale když volám záchranku, druhý pokus už obvykle nemám," říká Martin Bajer ze společnosti TTC Marconi, která v oblasti kritické infrastruktury a kritické komunikace působí coby poskytovatel technologických řešení.
Kritická infrastruktura vstupuje do nové éry, prim hraje rychlá síť a umělá inteligence
Zprávy z firem
Spolehlivost sítí a ochrana dat před jejich falšováním i úniky. To jsou dnes hlavní témata nejen pro firmy, ale také pro kritickou infrastrukturu státu, kde na chyby není ani nejmenší prostor. „Když volám kolegovi a nedovolám se, zkusím to za chvíli znovu. Ale když volám záchranku, druhý pokus už obvykle nemám,“ říká Martin Bajer ze společnosti TTC Marconi, která v oblasti kritické infrastruktury a kritické komunikace působí coby poskytovatel technologických řešení.
Výzva vychází ze strategie Qatar National Vision 2030, která do čtyř let počítá s přibližně desetiprocentním zastoupením elektromobilů v prodejích nových vozů. V zemi už dnes funguje víc než tři sta rychlonabíjecích stanic, které provozuje katarský státní distributor Kahramaa. A to i přesto, že elektromobily jsou tady zatím spíše výjimkou. „Je to příprava na budoucnost, žádný tlak ani pobídky nyní nevznikají. Jen se chtějí s předstihem a v klidu připravit na dobu, kdy už automobilky nic jiného vyrábět nebudou,“ uvádí Možný, podle kterého se do roku 2030 počítá s přibližně tisícovkou dobíjecích bodů.
„S rostoucím počtem nabíječek přirozeně dochází k zatížení distribuční soustavy, což vede k hledání nových řešení. Odpovědí jsou právě technologie, které dokáží v reálném čase řídit výkon nabíjecích stanic a zabránit přetížení sítě,“ vysvětluje Možný a pokračuje: „Na základě dat, která jsme schopni posbírat z jednotlivých nabíjecích stanic, dokážeme predikovat jejich vytíženost. Pokud by požadovaný výkon mohl ohrozit lokální odběr, dokážeme se připravit na optimalizaci, tedy případné snížení výkonu.“ Takové kroky zabrání případným blackoutům a zajistí i efektivnější provoz nabíječek.
Autoprůmysl sice někteří lidé odepisují jako zastaralé odvětví, pravý opak je ale pravdou. Martin Jahn, který má v představenstvu Škody Auto na starosti oblast prodeje a marketingu, v rozhovoru pro Export.cz upozorňuje, že veškeré současné inovace, včetně robotizace, digitalizace i umělé inteligence, se už naplno využívají právě v autoprůmyslu. „Nové technologie potřebují někoho, kdo je bude škálovat – dostane je k velkému počtu spotřebitelů," dodává známý manažer a také prezident českého Sdružení automobilového průmyslu.
Leaders
Autoprůmysl sice někteří lidé odepisují jako zastaralé odvětví, pravý opak je ale pravdou. Martin Jahn, který má v představenstvu Škody Auto na starosti oblast prodeje a marketingu, v rozhovoru pro Export.cz upozorňuje, že veškeré současné inovace, včetně robotizace, digitalizace i umělé inteligence, se už naplno využívají právě v autoprůmyslu. „Nové technologie potřebují někoho, kdo je bude škálovat – dostane je k velkému počtu spotřebitelů,“ dodává známý manažer a také prezident českého Sdružení automobilového průmyslu.
Konflikt může ovlivnit logistiku, ale i pomoct elektromobilům
V tuto chvíli připravují pilotní projekt, který by měl odstartovat začátkem července. „Testovací fáze bude probíhat na čtyřech nabíjecích stanicích. Koncem roku potom vyhodnotíme, jak to funguje. Když vše půjde podle plánů, na začátku příštího roku začneme s další instalací,“ popisuje Možný.
Jisté obavy zcela přirozeně budí aktuální nejistá situace v regionu. „Lidé v Kataru věří, že to bude v pořádku, ale nikdo nedokáže odhadnout další vývoj. Záleží především na tom, jak dlouho konflikt potrvá. Pokud bude přetrvávat, může mít dopady na logistiku, ale přirozeně i na priority v rámci rozvoje země,“ zmiňuje Možný a upozorňuje, že jisté dopady na logistiku a dodávky hardwaru řeší partnerská Ryal Technologies už dnes.
V aktuální situaci však s ohledem na elektromobilitu vidí i jisté pozitivum. „Když cena ropy stoupá, elektrická auta jsou mnohem víc v kurzu, než když se ceny paliv drží nízko,“ vysvětluje. Na druhou stranu zásoby ropy jsou v těchto místech obrovské a průmysl je na ně natolik navázaný, že výraznější změnu kurzu si zatím představit nedokáže.
Otevřené dveře do regionu
Jakmile se spustí ostrý provoz, řešení by mohlo najít využití i v dalších zemích. Například v Saúdské Arábii nebo Spojených arabských emirátech. Katarský projekt tak v Mycroft Mindu vnímají jako milník, který může otevřít dveře do celého regionu. Na základě vyhraného tendru už dostali pozvánku do regionálního inkubátoru, který vznikl pod záštitou Saúdské Arábie.
„Cílem je vybudovat vlastní inkubátor pro firmy, které pracují s umělou inteligencí. Dotace ze strany Saúdské Arábie se pohybují v řádech vyšších desítek miliard dolarů,“ upřesňuje Možný. Právě otázka peněz je podle něj dalším ze specifik regionu. Vzniká tady obrovský důraz na preciznost inovace. Jakmile se naplní tyto požadavky, peníze už takovou roli nehrají. „V první řadě ovšem musíte přesvědčit, že jste důvěryhodný partner. Jinak se k žádnému představení produktu ani nedostanete,“ dodává.
Česká technologická a realitní skupina TTC dokončila akvizici tuzemské konzultační a projektové společnosti Ayudate. Prostřednictvím firmy TTC HOLDING získala ve společnosti stoprocentní podíl. Hodnotu transakce strany nezveřejnily.
Zprávy z firem
Česká technologická a realitní skupina TTC dokončila akvizici tuzemské konzultační a projektové společnosti Ayudate. Prostřednictvím firmy TTC HOLDING získala ve společnosti stoprocentní podíl. Hodnotu transakce strany nezveřejnily.
Začínala v devadesátkách, kdy svůj boom zažívaly telekomunikace, dnes je u toho, když podobný rozvoj přichází v energetice. Skupina TTC má velké cíle v Česku i zahraničí a chce přispět ke spolupráci tuzemských firem nebo rychlejšímu inovačnímu rozvoji. Pomůže jí s tím ekosystém BRAIN CONNECT Prague, který funguje od letošního května. Jak ostatně říká člen představenstva Luboš Müller, inovace má celá skupina v Dna. Před více než třiceti lety totiž vznikala na základech Výzkumného ústavu telekomunikací.
Zprávy z firem
Začínala v devadesátkách, kdy svůj boom zažívaly telekomunikace, dnes je u toho, když podobný rozvoj přichází v energetice. Skupina TTC má velké cíle v Česku i zahraničí a chce přispět ke spolupráci tuzemských firem nebo rychlejšímu inovačnímu rozvoji. Pomůže jí s tím ekosystém BRAIN CONNECT Prague, který funguje od letošního května. Jak ostatně říká člen představenstva Luboš Müller, inovace má celá skupina v Dna. Před více než třiceti lety totiž vznikala na základech Výzkumného ústavu telekomunikací.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.