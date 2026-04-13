Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
Chystá se změna spoření na penzi. V hledáčku jsou vysoké poplatky

iStock
Dalibor Martínek
Jak zreformovat třetí pilíř penzijního systému, aby se stal pro mladé Čechy atraktivnější? Vláda chystá reformu, v červnu ji hodlá představit. Také opozice je pro reformu. Panuje shoda, že by se měla zvýšit výnosnost penzijního spoření a prodloužit by se měla doba spoření. Výše úložek účastníků nejsou tak zásadní, tvrdí Filip Pertold z institutu IDEA při CERGE-EI, který s kolegou Lukášem Nádvorníkem zanalyzoval stávající stav penzijního připojištění.

Penzijní spoření je notoricky známé jako málo výnosné. Investovat je možné buď konzervativně, nebo dynamicky. Ekonomové doporučují využít takzvanou strategii životního cyklu. V mládí investovat dynamicky, odvážněji, až krátce před důchodem víc konzervativně.

„Dozrál čas na úpravu parametrů penzijního spoření ve třetím pilíři,“ uvedl v rámci diskusního setkání v Poslanecké sněmovně na téma třetí pilíř Jiří Rusnok, ekonom a bývalý guvernér ČNB. Vláda i opozice se shodují, že je nutné dobrovolný pilíř penzijního spoření upravit tak, aby přitáhl mladou generaci.

Výrazné snížení poplatků

Ministerstvo financí se zaměří na výrazné snížení poplatků, které by mělo klientům přinést lepší výnosy a naspořenou sumu při odchodu do důchodu. Úřad chce změny předložit vládě do konce června a dokončit legislativní proces do konce roku, aby změny vstoupily v platnost od ledna 2027.

Lidé, kteří v současnosti vstupují do systému penzijního spoření, které stát podporuje příspěvky i daňově, paradoxně podle poznatků finančních domů ze dvou třetin preferují konzervativní fondy. Podle Asociace penzijních společností i Pertoldovy studie by mladí lidé měli naopak investovat do dynamických fondů. Tak, aby v průběhu času vznikaly větší výnosy. „V mládí by měl být poměr 90 procent do dynamického fondu a deset procent do konzervativního fondu,“ říká Nádvorník.

„Chceme zatraktivnit třetí pilíř, chceme shodu napříč stranami. Garance nezáporného výsledku s sebou nesou nízké výnosy. Je tu i aspekt poplatků,“ zmínil při sněmovní diskusi Patrik Nacher. Garance se vztahuje na původní, takzvané transformované fondy. V nich má peníze pořád polovina lidí, kteří využívají třetí penzijní pilíř. V roce 2013 se penzijní spoření přeměnily na takzvané doplňkové penzijní spoření, v němž již není výnos zákonem vázán. Stát musí podle Nachera být schopen zaručit kontinuitu a stabilitu.

„Není třeba systém reformovat, ale upravit parametry. Lidé by do něj měli vstupovat dřív, investice musejí být dynamické,“ říká Libor Vošický, ředitel penzijní společnosti České spořitelny. „Říká se tomu osmý div světa, složené úročení.“ Čím déle se investuje, tím větší je zhodnocení peněz. Generální ředitel České spořitelny Tomáš Salomon uvedl, že nejde o jeden nebo dva parametry, je třeba shoda napříč, aby bylo dosaženo dlouhodobosti a robustnosti systému.

Také studie CERGE-EI zmiňuje jako součást opatření snížení poplatků, které za investice v dynamických fondech vybírají penzijní společnosti. Ty se pohybují nad dvěma procenty ročně. Analýza argumentuje například Maďarskem nebo Švédskem, kde jsou poplatky pod jedním procentem. „Systém musí být dlouhodobý a nízkonákladový,“ tvrdí Pertold. Podle něj nezvyšuje výnosnost státní podpora, která je spíš iniciačním nástrojem, ale právě výnosnost. Tu svazují jak poplatky, tak konzervativní úložky. A také krátká doba spoření.

Počet lidí, kteří si spoří na penzi se státním příspěvkem ve třetím pilíři penzijního systému, klesl loni podle statistik ministerstva financí o 84 tisíc na 3,9 milionu. Průměrná měsíční úložka činí 1100 korun měsíčně.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Babiš: Účast Pavla na summitu NATO není logická

Na summit Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře v červenci pojede určitě vládní delegace, řekl po jednání vlády premiér Andrej Babiš (ANO). Neumí si představit, co by tam dělal současně i prezident Petr Pavel, který má v úmyslu delegací vést. Není to podle Babiše logické, ale ani možné z bezpečnostních důvodů. Nositelem zahraniční politiky je navíc vláda a názory prezidenta na některé zahraniční otázky se od kabinetu liší, dodal.

Babiš dnes současně opakovaně řekl, že složení delegace aktuálně není pro vládu tématem, protože se koná až za tři měsíce. Otázku nechce podle něj vláda řešit do jednání ministrů zahraničních věcí a generálního tajemníka NATO Marka Rutteho 20. května ve Švédsku, kde se bude probírat agenda summitu. „My se k tomu vrátíme po tom zasedání ministrů, kdy už přesně budeme vědět, na co se máme připravit,“ uvedl. Jednání je naplánováno na 21. a 22. květen.

Summity NATO v minulosti navštěvovali za ČR jak předsedové vlád, tak prezidenti. Pavel se zatím zúčastnil všech summitů NATO, které se od jeho nástupu do funkce konaly, tedy v roce 2023 ve Vilniusu, ve Washingtonu v roce 2024 i loni v Haagu. Babiš v polovině března řekl, že by měl tentokrát na summit jet on a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).

Pavel minulý týden v dopisu Babišovi napsal, že hodlá v souladu se svým ústavním postavením stát v čele české delegace. Podle Babiše však Pavel sám v minulosti připustil, že o složení delegace by měla rozhodnout vláda, ale i to, že její zástupci by měli na jednání obhajovat svůj obranný rozpočet a strategii. „Určitě mu (prezidentovi v cestě) bránit nebudeme, určitě se vrátí k názoru, co řekl 4. dubna, že rozhodne vláda,“ řekl.

K obsahu dopisu dnes Babiš prohlásil, že nemá v úmyslu si s prezidentem vyměňovat názory na ústavu přes média. Prezident má podle něj zvláštní zvyk volat mu na dovolenou, přičemž tentokrát to mělo být minutu před zveřejněním dopisu. „Je to nějaký způsob komunikace, já k tomu neříkám nic,“ prohlásil Babiš. Doplnil, že od svého nástupu dělá vše pro dobré vztahy s Hradem.

Pavel v dopisu napsal, že uvítá, pokud se Babiš zúčastní summitu spolu s ním. Babiš dnes zmínil, že si neumí představit společnou delegaci. „Jak to bude vypadat, to tam budeme vystupovat najednou?“ podotkl. Podle předsedy vlády to nedává logiku a odporuje to i bezpečnostním pravidlům.

„Lokální věc“

Ostré Macinkovy výpady vůči hlavě státu podle Babiše vychází z toho, že Motoristé stále nerozchodili Pavlovo odmítnutí jmenovat ministrem poslance Filipa Turka (za Motoristy). Macinka prezidenta označuje za součást opozice, na summit by podle něj také neměl jet, protože nemá v zemi reálný politický vliv. Česko takové chování podle Babiše v cizině nepoškozuje. „Myslím, že v zahraničí to nikdo neřeší, je to lokální věc,“ dodal.

„Bylo to kvůli zásahu z ministerstva obrany,“ uvedl pro Aktuálně.cz jeden z vysoce postavených důstojníků ozbrojených sil. „Nedovolili nám to. Co víc k tomu mám říct,“ dodal další z vojáků z centrálního velitelství.

Vztahy mezi vládou a Hradem jsou aktuálně napjaté. Situace v posledních dnech eskaluje kvůli neshodám ohledně delegace na nadcházející summit Severoatlantické aliance (NATO) v Turecku. Česko chce reprezentovat premiér Andrej Babiš (ANO) společně s ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé) a ministrem obrany Jaromír Zůna (za SPD). Na summit chce však jet také Pavel, který se zúčastnil všech dosavadních summitů NATO od zvolení prezidentem.

Související

Doporučujeme