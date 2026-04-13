Chystá se změna spoření na penzi. V hledáčku jsou vysoké poplatky
Jak zreformovat třetí pilíř penzijního systému, aby se stal pro mladé Čechy atraktivnější? Vláda chystá reformu, v červnu ji hodlá představit. Také opozice je pro reformu. Panuje shoda, že by se měla zvýšit výnosnost penzijního spoření a prodloužit by se měla doba spoření. Výše úložek účastníků nejsou tak zásadní, tvrdí Filip Pertold z institutu IDEA při CERGE-EI, který s kolegou Lukášem Nádvorníkem zanalyzoval stávající stav penzijního připojištění.
Penzijní spoření je notoricky známé jako málo výnosné. Investovat je možné buď konzervativně, nebo dynamicky. Ekonomové doporučují využít takzvanou strategii životního cyklu. V mládí investovat dynamicky, odvážněji, až krátce před důchodem víc konzervativně.
„Dozrál čas na úpravu parametrů penzijního spoření ve třetím pilíři,“ uvedl v rámci diskusního setkání v Poslanecké sněmovně na téma třetí pilíř Jiří Rusnok, ekonom a bývalý guvernér ČNB. Vláda i opozice se shodují, že je nutné dobrovolný pilíř penzijního spoření upravit tak, aby přitáhl mladou generaci.
Výrazné snížení poplatků
Ministerstvo financí se zaměří na výrazné snížení poplatků, které by mělo klientům přinést lepší výnosy a naspořenou sumu při odchodu do důchodu. Úřad chce změny předložit vládě do konce června a dokončit legislativní proces do konce roku, aby změny vstoupily v platnost od ledna 2027.
Lidé, kteří v současnosti vstupují do systému penzijního spoření, které stát podporuje příspěvky i daňově, paradoxně podle poznatků finančních domů ze dvou třetin preferují konzervativní fondy. Podle Asociace penzijních společností i Pertoldovy studie by mladí lidé měli naopak investovat do dynamických fondů. Tak, aby v průběhu času vznikaly větší výnosy. „V mládí by měl být poměr 90 procent do dynamického fondu a deset procent do konzervativního fondu,“ říká Nádvorník.
„Chceme zatraktivnit třetí pilíř, chceme shodu napříč stranami. Garance nezáporného výsledku s sebou nesou nízké výnosy. Je tu i aspekt poplatků,“ zmínil při sněmovní diskusi Patrik Nacher. Garance se vztahuje na původní, takzvané transformované fondy. V nich má peníze pořád polovina lidí, kteří využívají třetí penzijní pilíř. V roce 2013 se penzijní spoření přeměnily na takzvané doplňkové penzijní spoření, v němž již není výnos zákonem vázán. Stát musí podle Nachera být schopen zaručit kontinuitu a stabilitu.
„Není třeba systém reformovat, ale upravit parametry. Lidé by do něj měli vstupovat dřív, investice musejí být dynamické,“ říká Libor Vošický, ředitel penzijní společnosti České spořitelny. „Říká se tomu osmý div světa, složené úročení.“ Čím déle se investuje, tím větší je zhodnocení peněz. Generální ředitel České spořitelny Tomáš Salomon uvedl, že nejde o jeden nebo dva parametry, je třeba shoda napříč, aby bylo dosaženo dlouhodobosti a robustnosti systému.
Také studie CERGE-EI zmiňuje jako součást opatření snížení poplatků, které za investice v dynamických fondech vybírají penzijní společnosti. Ty se pohybují nad dvěma procenty ročně. Analýza argumentuje například Maďarskem nebo Švédskem, kde jsou poplatky pod jedním procentem. „Systém musí být dlouhodobý a nízkonákladový,“ tvrdí Pertold. Podle něj nezvyšuje výnosnost státní podpora, která je spíš iniciačním nástrojem, ale právě výnosnost. Tu svazují jak poplatky, tak konzervativní úložky. A také krátká doba spoření.
Počet lidí, kteří si spoří na penzi se státním příspěvkem ve třetím pilíři penzijního systému, klesl loni podle statistik ministerstva financí o 84 tisíc na 3,9 milionu. Průměrná měsíční úložka činí 1100 korun měsíčně.
