Dobíjecí síť PRE Point dál roste. Počet zákazníků se za rok zdvojnásobil
Pražská energetika během prvního pololetí rozšířila síť PRE Point o 32 veřejných dobíjecích stanic. Řidiči elektromobilů v ní odebrali téměř sedm gigawatthodin elektřiny, meziročně o 42 procent více. Výrazně rostl také počet zákazníků a uskutečněných dobíjení.
Pražská energetika (PRE) rozšiřuje síť dobíjecích stanic pro elektromobily. Ta na konci prvního pololetí zahrnovala 928 veřejných dobíjecích stanic, které řidičům nabízejí celkem 1468 dobíjecích bodů. Oproti začátku roku přibylo 32 stanic.
Více než 74 procent dobíjecích bodů se nachází na území hlavního města. PRE POINT je podle společnosti druhou největší veřejnou dobíjecí sítí v Česku. PRE přitom provozuje také 114 stanic třetích stran, které jsou do této sítě zahrnuté.
Spotřeba vzrostla o více než 42 procent
Elektromobilisté během prvních šesti měsíců letošního roku odebrali v síti téměř 6,98 gigawatthodiny elektřiny. V meziročním srovnání to představuje růst o 42,1 procenta.
Počet jednotlivých dobíjecích transakcí se zvýšil o 37,1 procenta. Ještě výraznější posun PRE zaznamenala u počtu unikátních zákazníků, který se proti loňskému prvnímu pololetí více než zdvojnásobil.
Síť veřejného dobíjení PRE POINT dál výrazně roste. Pražská energetika v prvním čtvrtletí rozšířila síť o 27 nových stanic, celková spotřeba elektřiny na nabíječkách meziročně vyskočila o 41 procent a počet unikátních zákazníků narostl dokonce o 81 procent. Rostoucí zájem potvrzují i rekordní registrace elektromobilů v Česku.
PRE hlásí boom elektromobility. Výrazně roste spotřeba na nabíječkách i počet zákazníků
Zprávy z firem
Síť veřejného dobíjení PRE POINT dál výrazně roste. Pražská energetika v prvním čtvrtletí rozšířila síť o 27 nových stanic, celková spotřeba elektřiny na nabíječkách meziročně vyskočila o 41 procent a počet unikátních zákazníků narostl dokonce o 81 procent. Rostoucí zájem potvrzují i rekordní registrace elektromobilů v Česku.
„Stále evidujeme zvýšený zájem o elektromobily, který dáváme do souvislosti s vysokými cenami fosilních paliv. Zároveň pokračuje trend obměny velkých firemních flotil a jejich přechod k čistě bateriovým modelům,“ uvedl Libor Hladík, vedoucí sekce Emobilita v Pražské energetice.
Podle něj se rostoucí počet lidí s vlastní zkušeností s elektromobily promítá do vyššího využití veřejné infrastruktury. PRE současně eviduje větší poptávku po firemních i domácích dobíjecích řešeních.
Převládají pomalé stanice, přibývá ale rychlé dobíjení
Největší část sítě tvoří 705 pomalejších AC stanic, které jsou vhodné především pro dobíjení během delšího stání nebo přes noc. Dalších 176 stanic nabízí výkon do 149 kilowattů a 47 ultrarychlých stanic dosahuje výkonu od 150 do 400 kilowattů.
Všechny veřejné stanice PRE Point podle společnosti využívají certifikovanou bezemisní elektřinu.
Nejvíce energie zákazníci při jednom dobíjení odebrali na ultrarychlých stanicích. Průměrná spotřeba na jednu transakci tam dosáhla 29,4 kilowatthodiny. U ostatních stejnosměrných DC stanic činila 23,6 kilowatthodiny a u pomalejších AC stanic 15,8 kilowatthodiny.
Nejvytíženější byla stanice na Pankráci
Z jednotlivých lokalit vykázala nejvyšší spotřebu stanice Vločka Power Pankrác, kde zákazníci odebrali 187 megawatthodin elektřiny. Následoval dobíjecí hub v Novovysočanské ulici se 136 megawatthodinami a stanice u Hornbachu ve Velké Chuchli se 109 megawatthodinami.
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Zprávy z firem
Prodej nových osobních aut v Česku v prvním pololetí dál rostl. Od ledna do konce června se zaregistrovalo 129 810 nových vozů, meziročně o 5,85 procenta více. Samotný červen byl mimořádně silný: trh vyskočil téměř o pětinu a dosáhl nejlepšího měsíčního výsledku od roku 2018. Největší zájem zůstává o vozy Škoda, dál sílí také poptávka po autech s alternativním pohonem.
Rostlo také celkové vytížení infrastruktury. Využití podle výkonu stanic se zvýšilo meziročně o 26 procent na 4,61 procenta. Časové využití dosáhlo 8,56 procenta, zatímco před rokem činilo 6,82 procenta.
Po českých silnicích jezdí přes 73 tisíc elektromobilů
Rozvoj dobíjecí infrastruktury doprovází rostoucí počet bateriových vozidel. Podle Lukáše Kaduly z Centra dopravního výzkumu je v Česku registrováno více než 73 tisíc čistě elektrických osobních automobilů.
K nim se přidává téměř pět tisíc lehkých užitkových vozů. Po započtení elektrických autobusů a bateriových nákladních automobilů se celkový počet těchto vozidel blíží 78 500. V celé republice mají jejich řidiči podle dat CDV k dispozici necelých 6400 veřejných dobíjecích bodů.
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Money
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