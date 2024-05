Lukáš Kovanda: Dubnová inflace zaskočila i Michla

Výrazná inflace se vrací do Česka, její dubnová úroveň svojí výší zaskočila ČNB i analytiky, hlavně kvůli potravinám. Koruna v reakci citelně posiluje, hypotéky letos moc zlevňovat nebudou.

Reklama

Výrazná inflace se vrací do Česka. Její dubnová úroveň činí 2,9 v meziročním vyjádření. Jedná se o nejvyšší letošní údaj, který je při samé vrchní mezi tolerančního pásma cílování inflace ČNB. Ta ve své aktuální prognóze počítala s dubnovou inflací pouze ve výši 2,5 procenta. Analytici oslovení agenturou Bloomberg čekali ještě méně.

Ve střední hodnotě svých odhadů předpokládali inflaci pouze 2,4 procenta. O tom, že dubnová inflace svojí výší trh zaskočila, svědčí citelné posilování koruny, k němuž bezprostředně po zveřejnění údaje dochází. Koruna totiž zpevňuje až k úrovni 24,80 za euro, takže je nejsilnější od letošního 1. února, plyne z dat Bloombergu. Devizoví investoři totiž přehodnocují své sázky na další letošní pokles úrokových sazeb ČNB. Ten bude ještě pomalejší, než se dosud mínilo, a mnohem pomalejší, než se předpokládalo začátkem letošního roku. Důsledkem bude třeba ještě pomalejší než dosud předpokládané letošní zlevňování hypoték, které může ochromit probíhající oživování tuzemského nemovitostního trhu a zbrzdit růst cen realit.

Hypotéky už letos výrazně nezlevní, Čechům se přesto vrací dobrá spotřebitelská nálada Názory Česká národní banka zbrzdí tempo snižování svých úrokových sazeb, výrazné zlevnění hypoték už proto letos nečekejme. I tak lze vystihnout vzkaz, jejž o minulém týdnu vyslala tuzemská centrální banka veřejnosti. I přesto se běžným spotřebitelům vrací dobrá nálada. Ulevuje se však také vládě. Pokles úroků totiž znamená snížení nákladů obsluhy státního dluhu, který v uplynulých letech znatelně nabobtnal. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Inflace svojí výší překvapila také v meziměsíčním srovnání. Mezi březnem a dubnem letošního roku totiž ceny vzrostly hned o 0,7 procenta, zatímco trh předpokládal, že to bude jen o 0,2 procenta.

Za výraznější než očekávaný růst hladiny spotřebitelských cen mohou v meziročním pohledu zejména vyšší než předpokládané ceny potravin. Ty jsou sice meziročně zhusta stále níže, ale o méně, než se čekalo. Položky jako zelenina nebo čokoláda přešly z březnového meziročního poklesu už přímo do růstu. V případě čokolády jde o důsledek celosvětového historického zdražování burzovních cen kakaových bobů, které je dáno mimořádně slabou úrodou v zemích typu Pobřeží slonoviny či Ghany.

Horší než očekávání. Inflace v dubnu zrychlila na 2,9 procenta Money Inflace zpátky u trojky. Jen dva měsíce se česká inflace udržela u dvouprocentního cíle ČNB. ČTK Přečíst článek

K růstu cen přispěly ale také meziročně dražší pohonné hmoty, které odrážejí vzestup cen ropy na světových trzích a slabou úroveň kursu koruny k dolaru.

Za celý letošní rok je třeba počítat s inflací čítající 2,7 procenta, protože inflační tlaky v tuzemské ekonomice opět sílí a ČNB může mít problém inflaci udržet v tolerančním pásmu, tedy na úrovni tříprocentní a nižší.

video Martin Slaný: Inflace investorům ukázala, že nestačí být neaktivním střadatelem Newstream TV Jak dynamický bude vývoj úrokových sazeb a obecně české ekonomiky? Jak složité bylo financování projektů pro firmy v situaci, kdy úrokové sazby České národní banky byly na sedmi procentech? A jak se k vysoké inflaci postavili investoři? Nejen o tom hovořil v nové epizodě pořadu Victory Club Business hlavní ekonom investiční skupiny DRFG Martin Slaný. „Inflace rozhýbala k větší investiční aktivitě nejen stávající investory, ale i ty, kteří do té doby nad ní ani neuvažovali. Když se podíváme na strukturu úspor domácností, tak je tam hezky vidět, že narostl podíl jak investování do akcií, do termínovaných vkladů a do fondů, tak i do dluhopisových programů,“ řekl Martin Slaný. Stanislav Šulc Přečíst článek