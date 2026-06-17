Česká výroba aut dál roste. Elektrifikované vozy tvoří už 41 procent produkce
Tuzemské automobilky vyrobily za prvních pět měsíců letošního roku 639 681 osobních aut, meziročně o 4,7 procenta více. Stále větší roli hrají elektrifikované vozy. Hybridy, plug-in hybridy a elektromobily už tvoří 41 procent české produkce.
Výroba osobních automobilů v Česku za prvních pět měsíců letošního roku meziročně vzrostla o 4,7 procenta na 639 681 vozů. Vyplývá to z údajů Sdružení automobilového průmyslu.
Výrazný podíl na produkci mají elektrifikovaná vozidla, tedy elektromobily a hybridní modely. Celkem bylo od ledna do května vyrobeno 105 257 elektromobilů, 22 201 plug-in hybridů a 132 064 hybridních osobních aut.
Hybridy výrazně posilují
Podle výkonného ředitele Sdružení automobilového průmyslu Zdeňka Petzla hybridní automobily v posledních letech výrazně posilují svou pozici na evropském trhu a staly se nejoblíbenější volbou zákazníků.
Německý Mercedes-Benz se dohodl se společností Tytan Technologies na vývoji mobilních systémů proti dronům. Automobilka se tak přidává k dalším evropským výrobcům aut, kteří hledají příležitosti v rychle rostoucím obranném průmyslu.
Automobilky hledají byznys v obraně. Mercedes chce stavět systémy proti dronům
Zprávy z firem
Německý Mercedes-Benz se dohodl se společností Tytan Technologies na vývoji mobilních systémů proti dronům. Automobilka se tak přidává k dalším evropským výrobcům aut, kteří hledají příležitosti v rychle rostoucím obranném průmyslu.
Tento trend se promítá i do české výroby. Produkce hybridních vozů za prvních pět měsíců letošního roku meziročně vzrostla téměř o 46 procent. Hybridy tak už tvoří více než pětinu všech automobilů vyrobených v Česku. Významně k tomu přispívá Toyota, jejíž kolínská produkce je postavena výhradně na hybridních modelech.
Škoda Auto zvýšila výrobu o desetinu
Největší tuzemská automobilka Škoda Auto vyrobila od ledna do května ve svých českých závodech 431 960 osobních automobilů. Meziročně to představuje nárůst o 10,2 procenta.
Škoda Auto začne v červnu vyrábět svůj dosud nejdostupnější elektromobil Epiq. Malý městský crossover má nabídnout dojezd kolem 440 kilometrů, rychlé nabíjení a cenu od zhruba 26 tisíc eur, tedy asi 632 tisíc korun. Předprodej automobilka spustí ve středu, kdy zveřejní i kompletní ceník.
Nejlevnější elektrická Škoda míří do výroby. Epiq má stát kolem 632 tisíc
Zprávy z firem
Škoda Auto začne v červnu vyrábět svůj dosud nejdostupnější elektromobil Epiq. Malý městský crossover má nabídnout dojezd kolem 440 kilometrů, rychlé nabíjení a cenu od zhruba 26 tisíc eur, tedy asi 632 tisíc korun. Předprodej automobilka spustí ve středu, kdy zveřejní i kompletní ceník.
Auta s externím dobíjením tvořila čtvrtinu produkce značky. Nejvíce se vyráběly modely Kamiq, Fabia a Karoq.
Hyundai v Nošovicích klesl, Toyota v Kolíně mírně rostla
V nošovickém závodě automobilky Hyundai bylo za prvních pět měsíců roku vyrobeno 110.700 vozidel, což je meziročně o 10,1 procenta méně. Z celkového počtu mělo 11.677 aut čistě elektrický pohon, 7407 plug-in hybridní pohon a 35.043 vozů hybridní pohon.
Kolínská Toyota zvýšila výrobu o 824 vozů na 97.021 automobilů.
Rostla také výroba autobusů a motocyklů
Vedle osobních aut se v Česku zvýšila také výroba autobusů. Od ledna do května vzrostla meziročně o 7,2 procenta na 2406 vozidel. Na růstu se podílel zejména výrobce SOR Libchavy, který zkompletoval 279 autobusů, meziročně o 190 procent více. Vysokomýtské Iveco CR naopak zaznamenalo pokles o jedno procento na 2117 autobusů.
Růst vykázal také tradiční výrobce motocyklů Jawa Moto. Jeho výrobní závod za prvních pět měsíců roku opustilo 397 motocyklů, tedy o třetinu více než ve stejném období loňského roku.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.