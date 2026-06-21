Mladí investoři mění pravidla hry. U peněz řeší i dopad na svět
Češi stále častěji sledují, kam při investování posílají své peníze. Udržitelné fondy lákají skoro polovinu z nich, většina investorů se ale kvůli ekologii nechce vzdát výnosu.
Téměř polovina Čechů při investování sleduje, zda jejich peníze míří také do ekologicky šetrných a společensky odpovědných firem. Udržitelnost je pro ně stále důležitější, zároveň ale nechtějí, aby byla na úkor výnosu. Vyplývá to z průzkumu agentury NMS Market Research pro Raiffeisenbank.
Fondy zaměřené na udržitelné firmy upřednostňuje 48 procent Čechů. Naopak 24 procent je odmítá a zbytek dotázaných toto téma při investování nepovažuje za důležité.
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Dopad na životní prostředí
Větší zájem o ekologické a společensky odpovědné investice mají ženy a mladší lidé. Mezi ženami je preferuje 54 procent respondentek, mezi lidmi do 30 let dokonce 58 procent dotázaných.
„Češi dnes při investování stále více zohledňují nejen možné zhodnocení peněz, ale také to, jaký dopad mají jejich investice na společnost nebo životní prostředí. U mladších generací je vidět, že odpovědnost a udržitelnost začínají být přirozenou součástí finančního rozhodování,“ uvedla mluvčí Raiffeisenbank Tereza Kaiseršotová.
ČNB pouze vyslala potřebný signál, že nemíní nechat inflaci ulétnout, říká v rozhovoru behaviorální ekonom a bývalý člen představenstva několika velkých bank Ivan Černohorský.
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Money
ČNB pouze vyslala potřebný signál, že nemíní nechat inflaci ulétnout, říká v rozhovoru behaviorální ekonom a bývalý člen představenstva několika velkých bank Ivan Černohorský.
Průzkum ale zároveň ukazuje jasnou hranici. Investoři sice udržitelnost vnímají, nechtějí za ni však výrazně platit nižším výnosem. Čtyři z deseti investorů očekávají, že ekologicky zaměřené investice budou vydělávat stejně jako běžné projekty.
Přibližně třetina respondentů by byla ochotna přijmout mírně nižší výnos, pokud by jejich peníze podporovaly výhradně takzvané zelené projekty.
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Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.