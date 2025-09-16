Martina Šmuková už 25 let přináší radost do života dětí s rakovinou

Vyberte si z našich newsletterů

Martina Šmuková
Martina Šmuková zasvětila posledních deset let životní misi, která začala přátelstvím s onkologicky nemocnou dívkou. Založila nadaci Pink Bubble, která pomáhá dospívajícím a mladým dospělým překlenout nejtěžší období léčby rakoviny i návratu do běžného života. Pomáhá najít ztracenou sebedůvěru, splnit si sen nebo se znovu zasmát. Letos se za svůj dlouhodobý přínos stala finalistkou Impakt Awards.

Co považujete za svůj největší osobní úspěch a naopak, co byly nejobtížnější chvíle a jak jste je překonali? 

Podpoře dětí a mladých dospělých, kterým život zkomplikovalo onkologické onemocnění, se věnuji už 25 let. Potkala jsem díky tomu úžasně silné lidi a byla svědkem části jejich příběhů. 

Za úspěch Pink Bubble považuji, že se ty jednotlivé osamělé příběhy u nás propojují, že se slečny a kluci – říkáme jim Bublinky - díky našim pobytům začnou potkávat a už napořád ví, že v tom nejsou sami.  

A nejobtížnější? Asi přijmout fakt, že některé z těch stovek příběhů skončí smutně. A že s tím jako obyčejný člověk nic nezmůžu. Tak si aspoň neustále dokola opakuji, jak moc důležitý je každý hezký okamžik, který prožijeme a který si uložíme do srdce. 

Jakými hodnotami se řídíte? 

Laskavost a soucit je největší síla člověka. Ať je situace jakákoli, můžete s druhým vždycky jednat tak, aby měl šanci zachovat si důstojnost. Nesoudím, nemám ráda lži a věřím v sílu odpuštění. 

Je nějaká osobnost nebo příběh, který vás inspiruje? 

Patří k nim jeho svátost Dalajláma, Václav Havel, ale třeba i topmodelka Christy Turlington, nádherná žena, která se věnuje dobročinnosti. A mnoho našich Bublin. 

Co vás v nejbližší době čeká? A jaké jsou dlouhodobé plány? 

S kolegyněmi z nadace se moc těšíme na dva podzimní víkendové pobyty. Jeden je pro pacienty a jejich sourozence v Praze. Druhý, tentokrát pro celé rodiny onkologických pacientů, bude na horách v penzionu Modřín. Co se týká dlouhodobých projektů, snažíme se poslední dobou ještě víc věnovat psychické kondici našich Bublinek. Aby si pacienti nejen během léčby, ale hlavně dlouhodobě poté, co už se jako zdraví vrací zpět do společnosti, cítili silní. Jedna věc je totiž vyléčit se, druhá, nečekaně intenzivní disciplína, je znovu najít sebedůvěru a stabilitu v každodenním životě. 

Na jaké bariéry nejčastěji narážíte, co by vám pomohlo? 

Přijde mi šílené, že je ve společnosti stále ještě dost lidí, kteří si myslí, že onkologické onemocnění je nakažlivé. Že jsou učitelé ve školách, kteří se vědomě nepostarají o to, aby se třída stmelila a podpořila onkologicky léčeného spolužáka. Ale zároveň, a to je důležité, je opravdu čím dál víc těch, kteří si všímají, zajímají se a pomáhají.  

Kdo je váš největší fanoušek, podporovatel? Odkud přichází největší pomoc? 

Nejde to takto říct. My si stejně vážíme stokoruny, kterou posílá paní v důchodu pravidelně každý měsíc, jako významného daru od velké firmy. Největší fanoušek je pro nás každý, kdo věří, že práce Pink Bubble má smysl. 

