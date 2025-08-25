Menstruace není volba, nesmí tak být tabu, říká průkopnice osvěty Lu Gregorová
Spoluzakladatelka neziskovky Sola Pomáhá Lu Gregorová se svým týmem dokázala to, co se zdálo být nemožné – dostat téma menstruace do veřejného prostoru, změnit vyhlášky a zajistit, aby vložky byly dostupné ve školách. V rozhovoru mluví o laskavosti jako o nejdůležitější životní hodnotě, o malých hrdinstvích, která mění svět, i o tom, proč je pro neziskové projekty těžké přežít bez stabilního financování. Lu Gregorová je jednou z desítky finalistů ocenění Impakt Awards by newstream. Podpořte ji svým hlasem.
Co považujete za svůj největší osobní úspěch a naopak, co byly nejobtížnější chvíle a jak jste je překonali?
To jsou celkem náročné a velmi osobní otázky. Odpovím jednoduše, největší úspěch i ty nejobtížnější chvíle jsou to, že jsem doteď zatím přežila. A myslím, že vše se mi daří překonávat díky tomu, že jsem velmi přizpůsobivý člověk. Vím, že vše v životě je pomíjivé. A tak se snažím žít dobře a naplno teď. Nepřemýšlím nad tím, co bude za 5, 10 nebo 15 let. Protože ty vůbec nemusí nastat. A taky si myslím, že mám nějakou základní moudrost odlišit od sebe to, co můžu změnit a co ne. To mi v životě také ulehčuje hodně věcí.
Velkým úspěchem je samozřejmě Sola. Za čtyři roky existence jsme přinesli téma menstruace do společnosti. Zavádíme sociální inovace, změnili jsme hygienickou vyhlášku a dostali vložky do všech škol. Sice to není můj osobní úspěch, ale vnímám jako osobní úspěch to, jak skvělé lidi Sola dostala k sobě a jak hýbou společností.
Lu Gregorová soutěží o cenu veřejnosti v ocenění Impakt Awards by newstream. Podpořte ji svým hlasem
Jakými hodnotami se řídíte?
Vždycky být laskavá. Myslím, že laskavost je důležitá životní hodnota. A svět by byl mnohem lepší, kdybychom všichni tuto vlastnost kultivovali. Laskavost provází hodně dalších věcí: pochopení, pomoc, nesouzení a obecně se s ní tak nějak lépe žije. A vždycky citlivě vnímat, když je někde útlak a nebát se ozvat.
Je nějaká osobnost nebo příběh, který vás inspiruje?
Těžko říct, obdivuju všechny, kdo se postaví nespravedlnosti. Jako malou mě inspirovala Pipi dlouhá punčocha a Ronja, dcera loupežníka. Ve starším věku mě bavili rockeři a rockerky. V pozdějším věku cením všechny malé příběhy těch, kdo se vzepřou svému osudu. Ať už je to romka v Břeclavi, která si v 50 dodělá maturitu. Nebo uprchlík, který se rozhodne hledat azyl. Myslím, že ta malá hrdinství a lidé, kteří místo remcání mění své okolí a své osudy, jsou nekonečně inspirativní.
Za největší úspěch Alena Votavová nepovažuje ocenění ani kariérní milníky, ale možnost změnit tvář umírání v regionu. Díky ní a jejímu týmu mohou lidé v Karlovarském kraji odcházet ze života doma, obklopeni blízkými. V rozhovoru mluví nejen o těžkostech s financováním a systémovou podporou, ale i o osobních hodnotách, inspiracích a vděčnosti za běžné každodenní okamžiky. Alena Votavová, ředitelka Hospice Sv. Jiří v Chebu je jednou z nominovaných na ocenění Impakt Awards by Newstream.
Důstojně až do konce. Plníme lidem přání zemřít doma, říká ředitelka hospice v Chebu
Filantropie
Za největší úspěch Alena Votavová nepovažuje ocenění ani kariérní milníky, ale možnost změnit tvář umírání v regionu. Díky ní a jejímu týmu mohou lidé v Karlovarském kraji odcházet ze života doma, obklopeni blízkými. V rozhovoru mluví nejen o těžkostech s financováním a systémovou podporou, ale i o osobních hodnotách, inspiracích a vděčnosti za běžné každodenní okamžiky. Alena Votavová, ředitelka Hospice Sv. Jiří v Chebu je jednou z nominovaných na ocenění Impakt Awards by Newstream.
Co vás v nejbližší době čeká? A jaké jsou dlouhodobé plány?
V nejbližší době nás čeká doufejme v Sole hodně vzdělávat, protože na naše workshopy čeká více než 25 sociálních služeb. Společně s Konsentem a Marií Ehrlich stavíme program pro školy, abychom je pomohli edukovat při zavádění menstruačních potřeb do škol. Nabízíme zřizovatelům kompletní edukaci od té úvodní, přes vzdělávání vyučujících až po vzdělávání žactva. A z toho mám velkou radost. Z toho, že umíme přemýšlet nad kontextem a vždy dobře reagovat. Také mě velmi brzy čeká cesta do Sarajeva, kam se vydávám pomáhat lidem na cestě za bezpečím.
Dlouhodobé plány více méně nemáme. Snem by bylo Sole zajistit stabilní financování, v čemž se na nás zatím štěstí neusmálo.
Na jaké bariéry nejčastěji narážíte, co by vám pomohlo?
Pro nás jako někoho, kdo se do světa „nezisku” dostal v podstatě náhodou, je překvapivé, jak málo lidi vnímají a chápou, že velké a úspěšné projekty, potřebují seniorní a šikovné lidi, kteří musí být dobře zaplacení. V dnešním světě, kde neziskové organizace a občanské aktivity často suplují roli státu, by takoví lidé měli být dobře placení a nemělo by se očekávat, že měnit zákony, pomáhat lidem okolo sebe a měnit společnost budou zvládat po práci ve svém volném čase.
Další bariérou, na kterou opakovaně narážíme a snažíme se překonat, je vnímání společnosti , že naše práce je méně důležitá než třeba péče o nemocné děti nebo nemocná koťátka. Měníme životy tisíců holek a žen. Normalizujeme téma menstruace. Téma, které bylo desetiletí neviditelné. To, že o tom naše babičky a mámy nemluvily, není proto, že by je netrápilo. Ale byly stydlivější, poslušnější, to už naše generace není. I přes to všechno je pro nás velmi těžké získat kvalitní velké podporovatele a finanční stabilitu. Protože naše téma je velmi stigmatizované. Více než 40 procent lidí v Česku o menstruaci nechce mluvit. Pomohlo by nám, kdyby někdo vlivný s námi spojil s své jméno a dal společnosti najevo, že téma menstruace a menstruační chudoby je důležité a není to téma, za které by se měl kdokoli stydět.
Kateřina Šédová ví, jak křehké je zdraví. Ve dvaadvaceti jí lékaři diagnostikovali zhoubný nádor. Díky tomu, že poslouchala své tělo, přežila – a od té doby inspiruje ostatní, aby nepodceňovali prevenci nepodceňovali. Založila organizaci Loono, která už pomohla desítkám lidí zachytit vážnou nemoc včas. „Kdyby naše práce pomohla jen jednomu člověku, stálo to za to,“ říká Kateřina Šédová, která je jednou z desítky osobností nominovaných na ocenění Impakt Award by newstream.
Mění přístup Čechů k prevenci. A zachraňuje životy. Příběh Kateřiny Šédové
Filantropie
Kateřina Šédová ví, jak křehké je zdraví. Ve dvaadvaceti jí lékaři diagnostikovali zhoubný nádor. Díky tomu, že poslouchala své tělo, přežila – a od té doby inspiruje ostatní, aby nepodceňovali prevenci nepodceňovali. Založila organizaci Loono, která už pomohla desítkám lidí zachytit vážnou nemoc včas. „Kdyby naše práce pomohla jen jednomu člověku, stálo to za to,“ říká Kateřina Šédová, která je jednou z desítky osobností nominovaných na ocenění Impakt Award by newstream.
Kdo je váš největší fanoušek, podporovatel? Odkud přichází největší pomoc?
Určitě Anna Pašková, která je nejen spoluzakladatelka Soly, ale také víc než dekádu má blízká kamarádka. Kdyby nevěřila mým nápadům, není tady Sola. A kdyby nevěřila mě a nepodporovala každý můj nápad, určitě by se mi žilo hůř. A pak je tu můj brácha, ten je celoživotně mojí velkou oporou, o které jsem nikdy nemusela pochybovat.
Sola získává největší pomoc ze své komunity. Máme báječné dárcovstvo a komunitu, která vždy aktivně pomáhá s čím je třeba.
Hlasujte pro svého favorita z desítky finalistů soutěže Impakt
Michal Tůma je nastavením věčný optimista. Věří, že poctivost a pracovitost mají vždy navrch. Že základem osobního štěstí je rodina, přátelé a společenství. A na těchto vztazích je třeba pracovat. V Horním Maxově, bývalé německé osadě v Sudetech, kde nikdo z místních nemá kořeny, Michal Tůma iniciuje řadu nezištných projektů. Začalo to obnovou místního hřbitova. „Žijeme v domech po Němcích, máme tak povinnost postarat se o jejich hroby,“ říká Tůma, který nyní shání prostředky na další projekt, kterým je obnova Kaple smíření. Díky jeho nadšení a nasazení vznikla také Stezka svobody, která spojuje tři obce, jež byly historicky součástí jednoho města. „To nebyl jen můj úspěch, nýbrž dílo celé komunity,“ zdůrazňuje Michal Tůma, který je mezi desítkou finalistů ocenění Impakt Awards by newstream. Podpořte ho i vy svým hlasem.
Svoboda není samozřejmostí. Dělat něco navíc pro společnost je nezbytné, říká záchrance odkazu sudetských Němců
Filantropie
Michal Tůma je nastavením věčný optimista. Věří, že poctivost a pracovitost mají vždy navrch. Že základem osobního štěstí je rodina, přátelé a společenství. A na těchto vztazích je třeba pracovat. V Horním Maxově, bývalé německé osadě v Sudetech, kde nikdo z místních nemá kořeny, Michal Tůma iniciuje řadu nezištných projektů. Začalo to obnovou místního hřbitova. „Žijeme v domech po Němcích, máme tak povinnost postarat se o jejich hroby,“ říká Tůma, který nyní shání prostředky na další projekt, kterým je obnova Kaple smíření. Díky jeho nadšení a nasazení vznikla také Stezka svobody, která spojuje tři obce, jež byly historicky součástí jednoho města. „To nebyl jen můj úspěch, nýbrž dílo celé komunity,“ zdůrazňuje Michal Tůma, který je mezi desítkou finalistů ocenění Impakt Awards by newstream. Podpořte ho i vy svým hlasem.