Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Filantropie Menstruace není volba, nesmí tak být tabu, říká průkopnice osvěty Lu Gregorová

Menstruace není volba, nesmí tak být tabu, říká průkopnice osvěty Lu Gregorová

Lu Gregorová, užito se svolením
nst
nst

Spoluzakladatelka neziskovky Sola Pomáhá Lu Gregorová se svým týmem dokázala to, co se zdálo být nemožné – dostat téma menstruace do veřejného prostoru, změnit vyhlášky a zajistit, aby vložky byly dostupné ve školách. V rozhovoru mluví o laskavosti jako o nejdůležitější životní hodnotě, o malých hrdinstvích, která mění svět, i o tom, proč je pro neziskové projekty těžké přežít bez stabilního financování. Lu Gregorová je jednou z desítky finalistů ocenění Impakt Awards by newstream. Podpořte ji svým hlasem.

Co považujete za svůj největší osobní úspěch a naopak, co byly nejobtížnější chvíle a jak jste je překonali? 

To jsou celkem náročné a velmi osobní otázky. Odpovím jednoduše, největší úspěch i ty nejobtížnější chvíle jsou to, že jsem doteď zatím přežila. A myslím, že vše se mi daří překonávat díky tomu, že jsem velmi přizpůsobivý člověk. Vím, že vše v životě je pomíjivé. A tak se snažím žít dobře a naplno teď. Nepřemýšlím nad tím, co bude za 5, 10 nebo 15 let. Protože ty vůbec nemusí nastat. A taky si myslím, že mám nějakou základní moudrost odlišit od sebe to, co můžu změnit a co ne. To mi v životě také ulehčuje hodně věcí. 

Velkým úspěchem je samozřejmě Sola. Za čtyři roky existence jsme přinesli téma menstruace do společnosti. Zavádíme sociální inovace, změnili jsme hygienickou vyhlášku a dostali vložky do všech škol. Sice to není můj osobní úspěch, ale vnímám jako osobní úspěch to, jak skvělé lidi Sola dostala k sobě a jak hýbou společností. 

Lu Gregorová soutěží o cenu veřejnosti v ocenění Impakt Awards by newstream. Podpořte ji svým hlasem

Jakými hodnotami se řídíte? 

Vždycky být laskavá. Myslím, že laskavost je důležitá životní hodnota. A svět by byl mnohem lepší, kdybychom všichni tuto vlastnost kultivovali. Laskavost provází hodně dalších věcí: pochopení, pomoc, nesouzení a obecně se s ní tak nějak lépe žije. A vždycky citlivě vnímat, když je někde útlak a nebát se ozvat. 

Je nějaká osobnost nebo příběh, který vás inspiruje? 

Těžko říct, obdivuju všechny, kdo se postaví nespravedlnosti. Jako malou mě inspirovala Pipi dlouhá punčocha a Ronja, dcera loupežníka. Ve starším věku mě bavili rockeři a rockerky. V pozdějším věku cením všechny malé příběhy těch, kdo se vzepřou svému osudu. Ať už je to romka v Břeclavi, která si v 50 dodělá maturitu. Nebo uprchlík, který se rozhodne hledat azyl. Myslím, že ta malá hrdinství a lidé, kteří místo remcání mění své okolí a své osudy, jsou nekonečně inspirativní. 

Důstojně až do konce. Plníme lidem přání zemřít doma, říká ředitelka hospice v Chebu

Filantropie

Za největší úspěch Alena Votavová nepovažuje ocenění ani kariérní milníky, ale možnost změnit tvář umírání v regionu. Díky ní a jejímu týmu mohou lidé v Karlovarském kraji odcházet ze života doma, obklopeni blízkými. V rozhovoru mluví nejen o těžkostech s financováním a systémovou podporou, ale i o osobních hodnotách, inspiracích a vděčnosti za běžné každodenní okamžiky. Alena Votavová, ředitelka Hospice Sv. Jiří v Chebu je jednou z nominovaných na ocenění Impakt Awards by Newstream.

nst

Přečíst článek

Co vás v nejbližší době čeká? A jaké jsou dlouhodobé plány? 

V nejbližší době nás čeká doufejme v Sole hodně vzdělávat, protože na naše workshopy čeká více než 25 sociálních služeb. Společně s Konsentem a Marií Ehrlich stavíme program pro školy, abychom je pomohli edukovat při zavádění menstruačních potřeb do škol. Nabízíme zřizovatelům kompletní edukaci od té úvodní, přes vzdělávání vyučujících až po vzdělávání žactva. A z toho mám velkou radost. Z toho, že umíme přemýšlet nad kontextem a vždy dobře reagovat. Také mě velmi brzy čeká cesta do Sarajeva, kam se vydávám pomáhat lidem na cestě za bezpečím.  

Dlouhodobé plány více méně nemáme. Snem by bylo Sole zajistit stabilní financování, v čemž se na nás zatím štěstí neusmálo. 

Na jaké bariéry nejčastěji narážíte, co by vám pomohlo? 

Pro nás jako někoho, kdo se do světa „nezisku” dostal v podstatě náhodou, je překvapivé, jak málo lidi vnímají a chápou, že velké a úspěšné projekty, potřebují seniorní a šikovné lidi, kteří musí být dobře zaplacení. V dnešním světě, kde neziskové organizace a občanské aktivity často suplují roli státu, by takoví lidé měli být dobře placení a nemělo by se očekávat, že měnit zákony, pomáhat lidem okolo sebe a měnit společnost budou zvládat po práci ve svém volném čase.

Další bariérou, na kterou opakovaně narážíme a snažíme se překonat, je vnímání společnosti , že naše práce je méně důležitá než třeba péče o nemocné děti nebo nemocná koťátka. Měníme životy tisíců holek a žen. Normalizujeme téma menstruace. Téma, které bylo desetiletí neviditelné. To, že o tom naše babičky a mámy nemluvily, není proto, že by je netrápilo. Ale byly stydlivější, poslušnější, to už naše generace není. I přes to všechno je pro nás velmi těžké získat kvalitní velké podporovatele a finanční stabilitu. Protože naše téma je velmi stigmatizované. Více než 40 procent lidí v Česku o menstruaci nechce mluvit. Pomohlo by nám, kdyby někdo vlivný s námi spojil s své jméno a dal společnosti najevo, že téma menstruace a menstruační chudoby je důležité a není to téma, za které by se měl kdokoli stydět. 

Mění přístup Čechů k prevenci. A zachraňuje životy. Příběh Kateřiny Šédové

Filantropie

Kateřina Šédová ví, jak křehké je zdraví. Ve dvaadvaceti jí lékaři diagnostikovali zhoubný nádor. Díky tomu, že poslouchala své tělo, přežila – a od té doby inspiruje ostatní, aby nepodceňovali prevenci nepodceňovali. Založila organizaci Loono, která už pomohla desítkám lidí zachytit vážnou nemoc včas. „Kdyby naše práce pomohla jen jednomu člověku, stálo to za to,“ říká Kateřina Šédová, která je jednou z desítky osobností nominovaných na ocenění Impakt Award by newstream.

nst

Přečíst článek

Kdo je váš největší fanoušek, podporovatel? Odkud přichází největší pomoc? 

Určitě Anna Pašková, která je nejen spoluzakladatelka Soly, ale také víc než dekádu má blízká kamarádka. Kdyby nevěřila mým nápadům, není tady Sola. A kdyby nevěřila mě a nepodporovala každý můj nápad, určitě by se mi žilo hůř. A pak je tu můj brácha, ten je celoživotně mojí velkou oporou, o které jsem nikdy nemusela pochybovat. 

Sola získává největší pomoc ze své komunity. Máme báječné dárcovstvo a komunitu, která vždy aktivně pomáhá s čím je třeba.  

Hlasujte pro svého favorita z desítky finalistů soutěže Impakt

Michal Tůma, iniciátor smíření

Svoboda není samozřejmostí. Dělat něco navíc pro společnost je nezbytné, říká záchrance odkazu sudetských Němců

Filantropie

Michal Tůma je nastavením věčný optimista. Věří, že poctivost a pracovitost mají vždy navrch. Že základem osobního štěstí je rodina, přátelé a společenství. A na těchto vztazích je třeba pracovat. V Horním Maxově, bývalé německé osadě v Sudetech, kde nikdo z místních nemá kořeny, Michal Tůma iniciuje řadu nezištných projektů. Začalo to obnovou místního hřbitova. „Žijeme v domech po Němcích, máme tak povinnost postarat se o jejich hroby,“ říká Tůma, který nyní shání prostředky na další projekt, kterým je obnova Kaple smíření. Díky jeho nadšení a nasazení vznikla také Stezka svobody, která spojuje tři obce, jež byly historicky součástí jednoho města. „To nebyl jen můj úspěch, nýbrž dílo celé komunity,“ zdůrazňuje Michal Tůma, který je mezi desítkou finalistů ocenění Impakt Awards by newstream. Podpořte ho i vy svým hlasem.

nst

Přečíst článek

Související

Svoboda není samozřejmostí. Dělat něco navíc pro společnost je nezbytné, říká záchrance odkazu sudetských Němců

Michal Tůma, iniciátor smíření
Archiv Michala Tůmy, užito se svolením
nst
nst

Michal Tůma je nastavením věčný optimista. Věří, že poctivost a pracovitost mají vždy navrch. Že základem osobního štěstí je rodina, přátelé a společenství. A na těchto vztazích je třeba pracovat. V Horním Maxově, bývalé německé osadě v Sudetech, kde nikdo z místních nemá kořeny, Michal Tůma iniciuje řadu nezištných projektů. Začalo to obnovou místního hřbitova. „Žijeme v domech po Němcích, máme tak povinnost postarat se o jejich hroby,“ říká Tůma, který nyní shání prostředky na další projekt, kterým je obnova Kaple smíření. Díky jeho nadšení a nasazení vznikla také Stezka svobody, která spojuje tři obce, jež byly historicky součástí jednoho města. „To nebyl jen můj úspěch, nýbrž dílo celé komunity,“ zdůrazňuje Michal Tůma, který je mezi desítkou finalistů ocenění Impakt Awards by newstream. Podpořte ho i vy svým hlasem.

Co považujete za svůj největší osobní úspěch a naopak, co byly nejobtížnější chvíle a jak jste je překonali? 

I přes mé velké pracovní vytížení a spoustu někdy až nerealistických nápadů mám stále krásnou rodinu, se kterou žijeme v ráji. To, že tomu tak stále je, je však zásluhou především mé paní a našich dvou bezvadných dětí. 

Opravdu velké zadostiučinění a euforii jsem prožíval v den otevření Stezky svobody – projektu našeho neuvěřitelného společenství v Horním Maxově. To byl ale opět úspěch spíše ostatních než můj osobní… Tím chci říct, že to největší štěstí člověk zažívá velmi často jen díky těm druhým, a proto by měl každý z nás pečovat a rozvíjet své sociální vazby. Jen díky tomuto úsilí pak může zažívat své „osobní“ štěstí. 

Jakými hodnotami se řídíte? 

Jsem nezničitelný optimista. Jsem přesvědčený, že: Dobro zvítězí nad zlem. Pracovitost má výhodu před leností. Poctivost je jediná cesta. Usilovat o něco navíc je nezbytné.  A svoboda a demokracie jsou nade vše – ale rozhodně ne samozřejmostí! 

Hlasujte pro Michala Tůmu v ocenění Impakt Awards

Je nějaká osobnost nebo příběh, který vás inspiruje? 

Inspirace je asi slabé slovo… Já jsem daleko častěji fascinován těmi všemi, kteří o cokoliv v dobré víře, upřímně a pilně usilují. Nadšeně obdivuji děti při sportovním výkonu, pekaře, jak peče chleba, skláře, jak vyrábí vázu, stejně jako právníka, který sestaví dobrou smlouvu… 

Z těchto jednotlivých výkonů jednotlivých přátel je složen každý náš projekt a každý náš úspěch. Všechny tyto jednotlivé činnosti jednotlivých lidí dohromady tvoří třeba Horní Maxov – a pak celý svět. Je to ohromná energie, kterou nedokáže nikdo zastavit. A proto dobro nakonec vždy zvítězí nad zlem. 

Osobnost? Miloval jsem Václava Havla za to, že nám všem dal naději… Zbytek jsme si každý odpracovali po svém. 

Mění přístup Čechů k prevenci. A zachraňuje životy. Příběh Kateřiny Šédové

Filantropie

Kateřina Šédová ví, jak křehké je zdraví. Ve dvaadvaceti jí lékaři diagnostikovali zhoubný nádor. Díky tomu, že poslouchala své tělo, přežila – a od té doby inspiruje ostatní, aby nepodceňovali prevenci nepodceňovali. Založila organizaci Loono, která už pomohla desítkám lidí zachytit vážnou nemoc včas. „Kdyby naše práce pomohla jen jednomu člověku, stálo to za to,“ říká Kateřina Šédová, která je jednou z desítky osobností nominovaných na ocenění Impakt Award by newstream.

nst

Přečíst článek

Co Vás v nejbližší době čeká? A jaké jsou dlouhodobé plány? 

Jsem Vodnář – ti prý mají pořád nějaké plány… Celý tým je nyní velmi zaneprázdněn. Redakční rada a naši spolupracující přátelé za podpory Fondu budoucnosti dokončují druhý díl Kroniky Horního Maxova. 

Naše obec se nachází v oblasti, kde původně žili výhradně sudetští Němci. Ti byli po válce odsunuti a do hor se trvale žijících příliš nehrnulo. Většinu chalup zachránili chalupáři. Poslední vlna trvale žijících přišla do hor až v posledních dvaceti letech. Většina historických dokumentů byla zničena. Není tu nikdo, kdo by nám vyprávěl o minulosti. Dokumenty, které se dochovaly, jsou psány v Paurisch (místní dialekt). Proto se zabýváme shromažďováním historických písemností. Ty pak překládáme do češtiny a vydáváme.

Věříme, že tím se nám daří propojovat současnost s minulostí. Cítíme, že skrze toto propojení přichází porozumění a úcta – ale i vztah k místu. Dalším naším aktuálním a – co do rozpočtu – i největším projektem je obnova bývalé márnice na hřbitově v H. Maxově do podoby Kaple smíření. Máme za to, že když bydlíme a staráme se o domovy, které postavili naši předchůdci, měli bychom se postarat i o hroby jejich předků. Za téměř 20 let se nám podařilo náš hřbitůvek zachránit. Nyní nám zbývá poslední část jeho obnovy. Z torza původní márnice stavíme Kapli smíření. Její oltář v podobě skleněného kříže ve střeše bude uctěním sklářské tradice tohoto regionu, ale i symbolem tohoto místa. Kaple bude sloužit potřebám hřbitova, stejně jako bude místem spočinutí, útulkem pro pocestné a – věříme – i místem pro příležitostné kulturní akce. I přes podporu naší samosprávy v Lučanech a našich štědrých partnerů, kterými jsou Nadace VIA, Nadace Premedis, Nadace Jablotron, UnionOcel, Nadační fond rodiny Malých, Nadace Preciosa a mnoha drobných dárců, na tento projekt stále chybí finanční prostředky.

A plány? Usilujeme o revitalizaci naší návsi. Nyní je to místo, kde vládne asfalt a kontejnery s odpadem… ale i zde už je náš otisk – lípa s lavičkou svobody. Místo, kterým prochází naše Stezka svobody. 

Pavlousková z Oděvní banky: Každý rok zachráníme tuny oblečení, které by jinak skončilo na skládce

Filantropie

Češi ročně vyhodí kolem 180 tun oblečení jen pro to, že už z něj vyrostli, vyšlo z módy nebo se jim prostě okoukalo. A pak jsou rodiny, které na takovou rozmařilost, jakou je móda, nemají prostředky. Jsou to například svobodné matky, které otáčejí každou korunu, a na každoroční nákup nové zimní bundy pro své rychle rostoucí dítě jednoduše nemají peníze. A právě těm a třeba i seniorům chce životní situaci usnadnit Dana Pavlousková, která svým projektem Oděvní banky propojuje sociální pomoc s principy udržitelnosti. Ročně Oděvní banka zachrání desítky tun oblečení, které rozdá potřebným. „Věřím v sílu propojení lidí, kteří chtějí věci dělat poctivě, efektivně a s chutí. Oděvní banka stojí na synergiích – mezi firmami, neziskem, dobrovolníky i samotnými příjemci pomoci. Každý z nich je součástí toho, co děláme. A i když pracujeme s „obyčejným“ oblečením, věříme, že i to může sehrát neobyčejně důležitou roli,“ říká Dana Pavlousková, která je jednou z nominovaných na ocenění Impakt Award by Newstream.

nst

Přečíst článek

Na jaké bariéry nejčastěji narážíte? Co by vám pomohlo? 

Bariéry – nebo lépe řečeno výzvy – jsou normální součástí jakékoliv činnosti. Jsou to okamžiky, na které si uchováte vzpomínku. A jsou důvodem, proč pak na konci, když vše zvládnete, máte tak skvělý pocit. Bez výzev bychom se ochudili o pocit zadostiučinění. Pomohlo by nám, kdyby každý z nás byl ochoten obětovat více ze svého času ve veřejný prospěch. To se ale netýká jen Maxova. Stačilo by každý den pět minut. Kdyby každý dospělý občan ČR obětoval ve veřejný prospěch pět minut denně, odpracovali bychom společně ve veřejném prostoru 122 milionu hodin za rok. A pokud by tomu tak bylo, žilo by se nám tu lépe. 

Kdo je Váš největší fanoušek, podporovatel? Odkud přichází největší pomoc? 

Mým největším fanouškem je má rodina a všichni mí kamarádi a spolupracovníci. Můj přínos je přinejlepším roven jejich. 

Desítka osobností, které soutěží o cenu veřejnosti v ocenění Impakt Awards by newstream. Podpořte svého favorita!

Související

Mění přístup Čechů k prevenci. A zachraňuje životy. Příběh Kateřiny Šédové

Mění přístup Čechů k prevenci. A zachraňuje životy. Příběh Kateřiny Šédové
Kateřina Šédová, užito se svolením
nst
nst

Kateřina Šédová ví, jak křehké je zdraví. Ve dvaadvaceti jí lékaři diagnostikovali zhoubný nádor. Díky tomu, že poslouchala své tělo, přežila – a od té doby inspiruje ostatní, aby nepodceňovali prevenci nepodceňovali. Založila organizaci Loono, která už pomohla desítkám lidí zachytit vážnou nemoc včas. „Kdyby naše práce pomohla jen jednomu člověku, stálo to za to,“ říká Kateřina Šédová, která je jednou z desítky osobností nominovaných na ocenění Impakt Award by newstream.

Co považujete za svůj největší osobní úspěch a naopak, co byly nejobtížnější chvíle a jak jste je překonali? 

Za svůj největší osobní úspěch považuji každý zachráněný život, ke kterému jsme díky Loono přispěli. Často říkám, že i kdyby naše práce pomohla jen jednomu jedinému člověku, mělo to smysl. A dnes už víme o desítkách takových případů! Více než 90 lidí se nám ozvalo s tím, že si díky našim aktivitám včas odhalilo závažné onemocnění. Přes 80 uživatelů objevilo závažný nález díky naší aplikace Preventivka. Další čtyři desítky nálezů pak odhalili odborníci na našich Dnech zdraví, které pořádáme ve firmách. 

Účastníci našich workshopů nám dávají třeba vědět, že jim byla diagnostikována rakovina v časném stadiu díky tomu, že si nahmatali bulku nebo zašli na preventivní prohlídku, kterou do té doby zanedbávali. 

Obrovským úspěchem je to, že jsme téma prevence dostali více do povědomí veřejnosti. Píše se o ní v médiích, více se řeší jak mezi odbornou tak laickou veřejností a je to i téma zaměstnávající politiky. 

Velmi těžké pro nás bylo období covidu a následná finanční krize. To nás málem položilo. Přišli jsme o řadu grantů, dotací i partnerů a museli jsme se hodně snažit, abychom zajistili efektivní financování. Na tom pracujeme doteď. 

Důstojně až do konce. Plníme lidem přání zemřít doma, říká ředitelka hospice v Chebu

Filantropie

Za největší úspěch Alena Votavová nepovažuje ocenění ani kariérní milníky, ale možnost změnit tvář umírání v regionu. Díky ní a jejímu týmu mohou lidé v Karlovarském kraji odcházet ze života doma, obklopeni blízkými. V rozhovoru mluví nejen o těžkostech s financováním a systémovou podporou, ale i o osobních hodnotách, inspiracích a vděčnosti za běžné každodenní okamžiky. Alena Votavová, ředitelka Hospice Sv. Jiří v Chebu je jednou z nominovaných na ocenění Impakt Awards by Newstream.

nst

Přečíst článek

Jakými hodnotami se řídíte? 

 V Loono dodržujeme několik hodnot, na nichž naše organizace stojí a rezonují vším, co v Loono děláme. Čerpáme z ověřených zdrojů, úzce spolupracujeme s odbornými garanty, získáváme nejnovější poznatky z oblastí, o kterých mluvíme. Jsme zastánci evidence-based medicine, tedy medicíny založené na důkazech. 

Věříme v pozitivitu a srozumitelnost. Zastáváme názor, že prevence může lidi i bavit. Proto místo strašení raději s lehkostí boříme tabu, vyvracíme škodlivé mýty a dezinformace a přinášíme informace o zdraví laickým jazykem srozumitelným všem. 

Neustále hledáme nástroje pro zvýšení efektivity a dopadů naší práce. Při výběru partnerů se řídíme interním etickým kodexem. Nespolupracujeme s firmami, které svými produkty přímo poškozují lidské zdraví. A zejména žijeme tím, co hlásáme. Dodržujeme zásady zdravého životního stylu, pravidelně sportujeme, dbáme na spánek, stravu i duševní zdraví. 

Je nějaká osobnost nebo příběh, který vás inspiruje? 

Přímo k založení Loono mě inspiroval můj vlastní životní příběh. Když mi bylo 22 let, objevili lékaři zhoubný nádor na mém vaječníku. Díky tomu, že jsem poslouchala varovné signály svého těla, byl zachycen v časném stádiu a já se vyléčila. Prvotní šok z diagnózy vystřídala touha pomáhat lidem a inspirovat je, aby nepodceňovali prevenci. Když jsem totiž o svých zkušenostech mluvila s kamarádkami, které neměly medicínský background jako já, zjistila jsem, že by příznaky ignorovaly a k lékaři by nešly. Což by je v konečném důsledku mohlo stát i život.  

Jinak osobností a příběhů je spousta. Každý rok se setkávám s mnoha inspirativními lidmi z nejrůznějších oborů, ráda s nimi debatuji, vyměňuji si zkušenosti, zůstávám v kontaktu. I to mě posouvá dál. Vypíchnout jen jednoho z nich by bylo velmi náročné.  

Pavlousková z Oděvní banky: Každý rok zachráníme tuny oblečení, které by jinak skončilo na skládce

Filantropie

Češi ročně vyhodí kolem 180 tun oblečení jen pro to, že už z něj vyrostli, vyšlo z módy nebo se jim prostě okoukalo. A pak jsou rodiny, které na takovou rozmařilost, jakou je móda, nemají prostředky. Jsou to například svobodné matky, které otáčejí každou korunu, a na každoroční nákup nové zimní bundy pro své rychle rostoucí dítě jednoduše nemají peníze. A právě těm a třeba i seniorům chce životní situaci usnadnit Dana Pavlousková, která svým projektem Oděvní banky propojuje sociální pomoc s principy udržitelnosti. Ročně Oděvní banka zachrání desítky tun oblečení, které rozdá potřebným. „Věřím v sílu propojení lidí, kteří chtějí věci dělat poctivě, efektivně a s chutí. Oděvní banka stojí na synergiích – mezi firmami, neziskem, dobrovolníky i samotnými příjemci pomoci. Každý z nich je součástí toho, co děláme. A i když pracujeme s „obyčejným“ oblečením, věříme, že i to může sehrát neobyčejně důležitou roli,“ říká Dana Pavlousková, která je jednou z nominovaných na ocenění Impakt Award by Newstream.

nst

Přečíst článek

Co Vás v nejbližší době čeká? A jaké jsou dlouhodobé plány? 

Máme s Loono velké plány, řešíme vývoj nových produktů, strategií, fundraising. Vzděláváme tým, zaměřujeme se na možnosti AI, abychom zefektivnili naší práci. Chystáme velké obsahové spolupráce. Jedna z nich, která se zaměřuje na obezitu, je již v plném proudu. Na těchto kampaních spolupracujeme již několik let s velkými a menšími firmami a skvěle to funguje. 

V osobní rovině je pak mým dlouhodobým cílem sladit práci nejen v Loono s péčí o svou několikaměsíční dceru. 

Na jaké bariéry nejčastěji narážíte?

Jednou z největších bariér je stále nízké povědomí společnosti o důležitosti prevence. Lidé často přijdou k lékaři až ve chvíli, kdy je problém. Přitom by mnoha nemocem šlo předejít. Další překážkou je pak financování – zdravotní osvěta není něco, co by náš systém dlouhodobě a udržitelně podporoval, přestože má prokazatelně obrovský dopad. 

Situace s financováním neziskovek v Česku je opravdu tristní. Nyní nejhorší za celou dobu, co fungujeme. Proto chceme najít produkt, který ufinancuje i neziskové osvětové aktivity. 

Co by pomohlo?

Kdyby se prevence opravdu stala součástí veřejné politiky. Kdybychom měli jistotu, že dlouhodobá a efektivní edukace má místo v rozpočtech, ať už státních nebo soukromých. 

Kdo je váš největší fanoušek, podporovatel? Odkud přichází největší pomoc? 

Mám velké štěstí na lidi kolem sebe. Moji největší podporovatelé jsou určitě moji blízcí – manžel, rodina a přátelé, kteří mě drží nad vodou, i když věci nejdou podle plánu. A pak určitě celý Loono tým. To jsou neskutečně odhodlaní a motivovaní lidé, kteří věří ve stejnou vizi jako já. 

Kateřina Šédová je jednou z desítky nominovaných osobností v soutěži Impakt Awards by newstream. Podpořte ji či jiného vašeho favorita v boji o cenu veřejnosti. 

Impakt Awards 2025. Hlasujte pro svého favorita 

Související

Nové genetické testy prozrazují stále přesněji, kdo je vystaven vyššímu riziku dědičného onemocnění.

Věda už umí včas člověka varovat před hrozícími nemocemi. Ale také ho tím dokáže vyděsit

Enjoy

Josef Tuček

Přečíst článek
Doporučujeme