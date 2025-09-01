Vyberte si z našich newsletterů

Nesoudíme, pomáháme, říkají zakladatelky Fandi mámám

Nesoudíme, pomáháme, říkají zakladatelky Fandi mámám
Petra Květová Pšeničná a Žaneta Slámová, užito se svolením
Petra Květová Pšeničná a Žaneta Slámová, finalistky Impakt Awards 2025, vedou projekt Fandi mámám, který už od roku 2016 pomáhá stovkám samoživitelek a jejich dětem. Z nápadu dvou kamarádek vznikla funkční nezisková organizace, která dnes provozuje i udržitelnou aplikaci FandiMat na darování věcí. Obě finalistky otevřeně mluví o těžkých začátcích, předsudcích i rostoucím tlaku na tým – a zároveň dokazují, že když za prací stojí skutečné odhodlání a lidskost, může mít pomoc obrovský dopad. „Nesoudíme, pomáháme,“ říkají. A inspirují další.

Co považujete za svůj největší osobní úspěch a naopak, co byly nejobtížnější chvíle a jak jste je překonaly? 

P: Za největší osobní úspěch považujeme to, že se nám podařilo udržet projekt Fandi mámám. Za devět let jsme pomohly stovkám maminek a jejich dětem. A další stovkám až tisícům lidí pomáhá naše aplikace materiální pomoci FandiMat, přes kterou je možné darovat věci i z druhé ruky, takže šetří i životní prostředí a myslí na udržitelnost. Náš projekt vznikl z přirozené potřeby pomáhat, ale postupně se stal organizací, což jsme na začátku vůbec neplánovaly. Díky projektu jsme se navíc staly s Žanetou blízkými kamarádkami – naše spolupráce nás spojila i lidsky. Navzájem se skvěle doplňujeme. A kamarádství se nám daří budovat i s ostatními členkami našeho týmu – ať už jsou to dobrovolnice, nebo dnes už i naše kolegyně, často samoživitelky, kterým původně náš projekt pomáhal. 

Ž: Kromě těžkých chvil, kdy se setkáváme s příběhy samoživitelek, které jsou někdy bohužel velmi smutné, nebo i tragické, jsme s projektem jako takovým prožívaly a stále prožíváme náročné chvíle při jeho růstu a profesionalizaci. Přichází čím dál víc žádostí o pomoc, zvyšuje se tlak na tým a také roste množství administrativy. Z počátku jsme neměly žádné zkušenosti s řízením neziskové organizace, a občas jsme si říkaly, jestli to vůbec zvládneme. Ale vždycky se objevil někdo, kdo nám pomohl – někdo, kdo nám poskytl finance, odborné poradenství nebo třeba jen povzbuzení a energii jít dál. Učily a učíme se za pochodu a postupně projekt profesionalizujeme a nabízíme větší a rozsáhlejší pomoc samoživitelkám a jejich dětem. 

P: Setkáváme se tu s lidmi, kteří mají chuť pomáhat, něco měnit – a právě tahle vnitřní motivace nás drží nad vodou. Je to práce, která má velký smysl, a zároveň nám dává možnost růst a realizovat se. 

Jakými hodnotami se řídíte? 

P: Celý projekt stojí od začátku na důvěře, kamarádství, snaze pomáhat a taky na respektu. Snažíme se bořit předsudky společnosti, protože nic není černobílé. Snažíme se dělat věci tak, jak se dělat mají, podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí. Věříme, že právě i díky tomu stále fungujeme i přesto, že řadu let celý projekt běžel jen na dobrovolnické bázi. 

Ž: Za námi stojí opravdu schopný tým lidí, bez kterého bychom to dnes už samy nezvládly. Moc si vážíme toho, že s námi posouvají projekt dál – pomáhají maminkám, vkládají do Fandi mámám své úsilí, čas, energii i nadšení. Z našeho týmu se stala parta žen, které nejsou jen kolegyněmi, ale i kamarádkami. Už to nejsme jen my dvě, Petra a Žaneta – je to celý tým skvělých, empatických a inspirativních žen, bez kterých by dnešní Fandi mámám nebylo tím, čím je. A od začátku se ve Fandi mámám řídíme stále stejnými třemi pravidly, jak pomáháme: transparentně, materiálně a konkrétně.

Je nějaká osobnost nebo příběh, který vás inspiruje? 

Ž: Největší inspirací jsou pro nás samotné maminky samoživitelky. Každý příběh je jiný, a přesto mají společné to, že nesou obrovské břemeno zodpovědnosti. Starají se o děti, často čelí existenční nejistotě, zvládají všechno samy – a přesto to nevzdávají. Mnohé z nich se i přes vlastní složitou situaci snaží pomáhat dál. A především – dokáží si říct o pomoc. I to považujeme za velkou odvahu. 

P: Uvědomujeme si, že společnost má často tendenci hodnotit, nálepkovat, hledat chyby. Ale jak říkáme – nic není černobílé. Tyto ženy si zaslouží respekt, uznání a podporu, ne odsouzení. Proto jsou pro nás samoživitelky hrdinkami. Jsou to ony a jejich příběhy, jejich reakce, kdo nám každý den připomíná, proč má naše práce smysl. 

Co vás v nejbližší době čeká? A jaké jsou vaše dlouhodobé plány? 

P: Plánů máme opravdu hodně – někdy si musíme zakazovat říkat je nahlas, protože za každým z nápadů je spousta práce, energie a často i nejistoty, jestli na to budeme mít dost času, kapacit, financí. 

Ž: V nejbližší době nás čeká náročné podzimní období, kdy se tradičně soustředíme na pomoc s výbavou pro školáky a na vánoční kampaň v rámci aplikace FandiMat, která umožňuje snadno darovat věci lidem v nouzi. Možnost darování vánočních dárků spouštíme už v listopadu, ale příprava na to se rozbíhá už v říjnu. 

P: V aplikaci FandiMat spouštíme také pilotní projekt samolepek na kontejnery – chceme motivovat lidi, aby místo vyhazování věcí zvolili jejich darování. Do projektu zapojujeme i obce ve středočeském kraji, plánujeme postupné rozšíření napříč Českem. Věříme, že to může mít velký dopad. 

Ž: Vedle toho i nadále každý týden zveřejňujeme dva nové příběhy maminek samoživitelek a plníme jejich seznamy přání a také se intenzivně věnujeme rozvoji komunity Hrdinky samoživitelky Fandi mámám, což je prostor, kde si maminky můžou sdílet informace, zkušenosti, radit si a vzájemně se podpořit a taky získat pomoc od našich partnerů. I to totiž bývá klíčová forma pomoci – vědomí, že na to samoživitelky nejsou samy, často jim to pomůže odrazit se ode dna. Také pokračuje i naše spolupráce s první dámou Evou Pavlovou, která nám i letos udělila záštitu nad akcí Den samoživitelek, který jsme ve Fandi mámám loni stanovily na 15. června, abychom na samoživitelství ještě víc upozornily. A nyní připravujeme ve spolupráci s týmem první dámy a jejím nadačním fondem další projekt, který nabídne pomoc samoživitelkám. 

P: A do toho všeho se snažíme stabilizovat organizaci jako celek. Dlouhodobě hledáme udržitelný model financování, který nám umožní pokrýt náklady na zaměstnávání, provozní náklady, zkrátka fungování naší organizace. V rámci Fandi mámám také některé samoživitelky, které prošly naším projektem, zaměstnáváme. Rozvíjíme Fandi mámám tak, aby fungovala jako profesionální organizace, která má jasnou vizi, stabilní tým a může se dál rozvíjet a pomáhat tam, kde je to nejvíc potřeba. 

Na jaké bariéry nejčastěji narážíte? 

P: Jedna z největších bariér, na kterou narážíme opakovaně, jsou předsudky – ať už vůči samotným samoživitelkám, nebo obecně vůči lidem, kteří potřebují pomoc. 

Ž: Často slýcháme věty typu „chci pomoci někomu, kdo si to zaslouží“. My ale věříme, že pomoc má směřovat tam, kde je potřeba – ne podle toho, jak ten člověk vypadá nebo jaký má příběh, ale podle toho, že je právě teď v těžké situaci a potřebuje se odrazit ode dna. My ve Fandi mámám „nesoudíme, pomáháme!“ 

P: A jako častou bariéru vnímáme i to, že se často zapomíná na provoz a chod samotné organizace. Lidé rádi darují konkrétní věci – třeba školní batoh nebo oblečení – konkrétním lidem, ale už méně si uvědomují, že někdo tu pomoc musí zorganizovat, ověřit, zajistit, vykomunikovat atd. A na to potřebujeme lidi, čas i prostředky. 

Ž: Nezisková organizace funguje jako firma, která potřebuje pokrýt výdaje spojené s jejím fungováním. 

Co by Vám pomohlo? 

Ž: Určitě osvícení partneři, kteří rozumí tomu, že udržitelná pomoc není jen o materiálních darech, ale i o tom, že organizace musí mít z čeho žít – musí mít stabilní tým, peníze na mzdy, účetnictví, marketing, PR atd. 

P: Pomohlo by nám, kdyby se podařilo najít několik dlouhodobých stabilních podporovatelů, kteří chápou náš dopad a jsou ochotní investovat do jeho rozvoje. Abychom mohly plánovat s jistotou a posouvat se dál. 

Kdo je váš největší fanoušek, podporovatel? Odkud přichází největší pomoc? 

Ž: Naši největší fanoušci jsou často lidé, kteří nás znají – naše rodiny, přátelé, ale i dárci a dárkyně, kteří s námi pomáhají už od začátku. A taky partnerské organizace a firmy, se kterými jsme během let navázaly spolupráci. Někteří z nich s námi spolupracují už několik let, vrací se k nám a důvěřují nám – to považujeme za obrovské ocenění. 

P: Velkou oporou je i náš tým. Nedávno nám jedna z kolegyň řekla, že pro ni Fandi mámám není práce, ale něco, co ji naplňuje a baví, že je to vlastně koníček. A přesně tohle je pro nás potvrzením, že to, co děláme, má smysl. Že jsme vytvořili prostředí, kde lidé chtějí být a pomáhat. 

Ž: Spolu s námi pomáhají i maminky samoživitelky, které to mají samotné velmi těžké, ale pocit, že mnohou i tak podat jiné samoživitelce pomocnou ruku, je pro důležitý. A v té pomoci je pak velká síla! 

P: Co se týče veřejnosti, největší pomoc přichází často od žen – jsou to ženy, které dokážou pochopit, co to znamená být samoživitelkou, a mají potřebu pomáhat. Ale v poslední době nás mile překvapuje i rostoucí zájem mužů. Jsou to třeba muži, kteří vidí kolem sebe, jak jejich kolegové nepodporují své děti, neplatí alimenty – a o to víc si uvědomují, jak důležité je zastat se žen, které na všechno zůstaly samy. A to je pro nás obrovská naděje. Znamená to, že se daří bořit stereotypy a otevírat oči i tam, kde bychom to možná nečekaly. 

Doporučujeme