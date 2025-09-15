Vyberte si z našich newsletterů

Historický den pro Alphabet. Tržní hodnota firmy se přehoupla přes tři biliony dolarů

Tržní hodnota americké společnosti Alphabet, která je majitelem internetového vyhledávače Google, poprvé překonala hranici tří bilionů dolarů (62,1 bilionu korun). Alphabet se připojil k malé skupině společností, které tuto hranici pokořily. Jsou mezi nimi zatím americké firmy Nvidia, Microsoft a Apple, napsala agentura Bloomberg.

Růst ceny akcií je nejnovější známkou zlepšující se nálady vůči firmě. Akcie dnes vzrostly až na rekordních 252,75 dolarů, připisují si tak více než čtyři procenta. Od dubnového minima posílily akcie o více než 70 procent, což znamená, že tržní hodnota firmy se od té doby zvýšila zhruba o 1,2 bilionu dolarů.

Současný růst akcií podpořilo dlouho očekávané antimonopolní rozhodnutí, které se vyhnulo nejtvrdším sankcím požadovaným regulátory, včetně hrozby, že Alphabet bude muset prodat prohlížeč Chrome. Rozhodnutí přišlo po příznivých výsledcích za druhé čtvrtletí, které ukázaly, že tržby společnosti zvyšuje poptávka po produktech umělé inteligence.

Analytik Citigroup Ron Josey dnes zvýšil cílovou cenu akcií společnosti na 280 dolarů z 225 dolarů. Odůvodnil to zrychleným vývojem produktů a rostoucím využitím platformy Gemini v reklamních i cloudových službách. Zdůraznil také větší jasnost ohledně právních a regulačních výzev firmy a relativně zdravý internetový reklamní trh. Přestože Google čelí konkurenci v oblasti vyhledávání, Josey uvádí, že společnost lépe využívá své produkty, roste poptávka a zlepšuje se její ziskovost.

Další spořicí účet míří se sazbou směrem nahoru. Tentokrát je od Trinity Bank

Další spořicí účet míří se sazbou směrem nahoru. Tentokrát je od Trinity Bank
Profimedia
Věra Tůmová
tmv

Na trend zvyšujících se sazeb na bankovních spořicích účtech nyní nastoupila také Trinity Bank se svým novým spořicím účtem bez dalších podmínek.

Mezi bankovní domy, které po letních prázdninách zlepšily úrokovou sazbu svého spořicího účtu a zamířili s ní znovu směrem nahoru, se nyní zařadila také Trinity Bank. Nově uvádí na trh novou edici spořicího účtu Skvělý účet HIT. Úspory na tomto spořicím účtu aktuálně zhodnocuje roční sazbou 3,58 procent, a to jak pro nové, tak i pro stávající klienty bez jakýchkoliv dalších podmínek a bez limitu výše vkladu.

„Jediné, co musí tak klienti udělat, je založit si v bance nový spořicí účet snadno a rychle online na stránkách banky nebo na některé z našich poboček,“ shrnuje mluvčí banky Eva Muchnová a dodává, že nová edice spořicího účtu je uvedená na trh u příležitosti partnerství ankety Český slavík, kterou Trinity Bank podporuje jako generální partner už pátým rokem.

Vedle generálního partnerství se banka stane i patronem kategorie Trinity Bank Objev roku. Tato kategorie má za cíl ocenit a vyzdvihnout umělce, kteří za sebou mají v uplynulém roce zajímavý hudební počin a kteří přispívají k rozvoji české scény i moderní populární hudby. „Pevně věříme, že mladé talenty si zaslouží podporu a pomoc na cestě k úspěchu. I proto jsme se v letošním ročníku Českého slavíka opět rozhodli podpořit kategorii Trinity Bank Objev roku a jejího vítěze odměnit částkou 200 000 Kč,“ uvádí Radomír Lapčík.

Další zářijové změny

Zářijový trh vylepšených spořicích účtů tak letos vedle Trinity Bank rozšířil ještě nový mSpořicí účet Plus od mBank, který je ale bez podmínek jen dočasně, a to jen na tři nadcházející měsíce. Poté i pro tento spořicí účet banka zavádí podmínky minimálního příjmu na běžný účet ve výši alespoň 15 tisíc korun a také pěti plateb kartou za měsíc. Dále na svém spořicím účtu zvedla ještě mírně sazbu směrem nahoru také Air Bank. Očekává se, že se však ještě objeví přinejmenším novinka i od ČSOB.

Nejlépe úročené spořicí účty tuzemských bank bez podmínek (k 15.září 2025)

  • mBank 4,01 % (mSpořicí účet Plus, bez limitu vkladu, na 3 měsíce bez podmínek)
  • Trinity Bank 3,58 % (pro nové i stávající klienty bez podmínek i omezení vkladu)
  • Fio banka 3,25 % (Fio konto pro vklady do 200 tisíc Kč)
  • Partners Banka 3,06 % (pro účty Pro dva či Pro rodinu – bez omezení vkladu)
  • Trinity Bank 3,03 % (bez dalších podmínek a bez omezení vkladu)
  • mBank 3,01 % (mSpořicí účet, bez limitu vkladu a bez podmínek)
  • Banka Creditas 3,0 % (do 500 tisíc Kč)
  • MAX spořicí účet 3,0 % (vklady do 500 tisíc Kč)
  • Moneta Money Bank 2,6 % (vklady do 1 milionu Kč – garance do 31.12.2025
  • Fio banka 2,25 % (Fio spořicí účet – bez omezení výše vkladu)

Zdroj: Banky

Většinový majitel Trinity Bank Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz.

spoření, bohatství

Češi spoří o sto šest. Některé banky tak znovu vylepšují sazby spořicích účtů

Money

Úspory tuzemských střadatelů na spořicích účtech rostou. Lidé spoří o sto šest, migrují mezi bankami a vyhledávají ty nejlepší možnosti na trhu a banky to jasně vidí, takže si hrají znovu se sazbami směrem nahoru. Momentálně je tak znovu reálné i bez speciálních podmínek získat na spořicím účtu zase i čtyřprocentní zhodnocení. V nejbližších dnech se navíc čeká úprava sazeb i spořicích účtů i u dalších bank.

Věra Tůmová

Přečíst článek

Mobilní platby - ilustrační foto

Mladí Češi už peněženku nepotřebují. Stačí jim mobil

Money

Mobilní platby u mladých Čechů dominují. Plastové karty jsou pro ně jen záloha, když to jinak nejde. Sice je lákají investice, příliš se v nich ale nevyznají, a navíc dost naslouchají finfluencerům. Stále tedy mají, co zlepšovat. Vyplývá to z průzkumu o Generaci Z, který realizovala Moneta Money Bank spolu se společností Visa a organizací Nekrachni.                                                                             

Věra Tůmová

Přečíst článek

Češi spoří dětem ve stavebku miliardy, někteří o chlup výhodněji. Tady je přehled nabídek

Money

V jakých životních obdobích dítěte se nejčastěji sjednává stavební spoření? Co motivuje rodinu spořit dítěti právě do stavebka. A podle čeho si vybrat pro dítě stavební spoření? Přinášíme porovnání poplatků i bonusů.

Věra Tůmová

Přečíst článek

Podle Švédské národní rady pro prevenci zločinu (BRA), bylo ve Švédsku v roce 2024 zaznamenáno 92 případů vražd a zabití, což je nejnižší úroveň od roku 2014.

Podle AFP je Maďarsko už řadu let terčem kritiky ze strany Evropské unie kvůli problémům s dodržováním principů právního státu. Evropská komise ve své šesté výroční zprávě uvedla, že Maďarsko v oblasti transparentnosti soudnictví, nezávislosti médií a ochrany občanské společnosti neprokázalo žádný pokrok.

