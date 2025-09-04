Muskovi se rozpadá AI tým, odešel další vrcholový manažer
Finanční ředitel společnosti xAI Mike Liberatore koncem července firmu opustil. Uvedl to deník The Wall Street Journal s odvoláním na informované zdroje. Podle listu se jedná o další z řady odchodů vrcholových manažerů z firmy zaměřené na umělou inteligenci, kterou založil miliardář Elon Musk poté, co se nepohodl s vedením OpenAI.
Liberatore tak funkci opustil po necelých třech měsících. Podílel se na klíčových finančních operacích, včetně červnového prodeje dluhopisů za pět miliard dolarů (104,8 miliardy korun), který zprostředkovala banka Morgan Stanley. Stejnou částku firma získala od investorů i formou kapitálového vstupu, přičemž z toho téměř polovinu poskytla Muskova vesmírná společnost SpaceX.
Klíčový hráč
Liberatore měl rovněž na starosti rozšíření datových center xAI v okolí Memphisu. V polovině července schválil nákup pozemků pro elektrické vedení v blízkosti bývalé elektrárny v severním Mississippi.
Důvody odchodu nejsou známy. „Mike byl klíčovým hráčem v našem finančním týmu, jeho přínos byl zásadní,“ uvedl jeden ze zdrojů WSJ.
Původně fintechový projekt Revolut se za posledních několik let vyšvihl mezi největší finanční startupy světa. Nyní pro zaměstnance chystá možnost prodeje jejich interních akcií s cenovkou 1381 dolarů. Celou banku to přitom naceňuje na 75 miliard dolarů. Tím by se Revolut stal 41. nejhodnotnější bankou světa.
Revolut je hodnotnější než většina evropských bank
Trhy
Původně fintechový projekt Revolut se za posledních několik let vyšvihl mezi největší finanční startupy světa. Nyní pro zaměstnance chystá možnost prodeje jejich interních akcií s cenovkou 1381 dolarů. Celou banku to přitom naceňuje na 75 miliard dolarů. Tím by se Revolut stal 41. nejhodnotnější bankou světa.
Kromě Liberatoreho odešel začátkem srpna i hlavní právník společnosti Robert Keele, který ve svém příspěvku na rozloučenou na síti X napsal, že se chce více věnovat rodině. Přestože ocenil Muskovu vizi, připustil, že mezi jejich světonázory je „určitý odstup“.
Ve stejném období odešel i právník Raghu Rao a spoluzakladatel Igor Babuschkin, který oznámil založení vlastního fondu zaměřeného na bezpečnost AI.
Start-up xAI vznikl v roce 2023 jako konkurent OpenAI. Elon Musk byl jedním ze spoluzakladatelů OpenAI v roce 2015, firmu ale opustil v roce 2018 a od té doby se vůči ní i jejímu šéfovi Samu Altmanovi vymezuje.
Americký miliardář Elon Musk opět Němce vyzval, aby volili stranu Alternativa pro Německo (AfD), kterou civilní tajná služba v květnu označila za prokazatelně pravicově extremistickou. Učinil tak před komunálními volbami v nejlidnatější německé spolkové zemi - Severním Porýní-Vestfálsku. Pokud podle Muska nebudou Němci volit AfD, bude to znamenat konec Německa.
Musk: Německo bude buď volit AfD, nebo to bude konec Německa
Politika
Americký miliardář Elon Musk opět Němce vyzval, aby volili stranu Alternativa pro Německo (AfD), kterou civilní tajná služba v květnu označila za prokazatelně pravicově extremistickou. Učinil tak před komunálními volbami v nejlidnatější německé spolkové zemi - Severním Porýní-Vestfálsku. Pokud podle Muska nebudou Němci volit AfD, bude to znamenat konec Německa.
Letos v březnu Musk oznámil, že kontrolu nad sítí X převzal jeho start-up pro umělou inteligenci xAI, který získal firmu X Corp, tedy provozovatele sítě X. Převzetí sítě X by mu mohlo usnadnit trénování chatbota Grok. Jedním z Muskových projektů bylo integrování chatbota do sítě X, což umožňuje uživatelům jej povolat na pomoc v běžných veřejných konverzacích. Například když chtějí ověřit, zda je výrok jiného uživatele pravdivý nebo když mu chtějí dodat kontext.
V červenci Grok na síti X zveřejnil antisemitské a urážlivé komentáře. Mezi jeho výstupy se objevily například konspirační teorie o židovském vlivu a Grok sám sebe dokonce v některých odpovědích označil za MechaHitlera, robotickou postavu Hitlera, která se poprvé objevila v roce 1992 ve videohře Wolfenstein 3D.
JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.
Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?
Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.
Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.
A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.
Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v červnu.