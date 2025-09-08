Když léčba nestačí. Lékařka Kateřina Rusinová mění způsob, jakým mluvíme o konci života
Lékařka, která vrací lidskost do medicíny. Kateřina Rusinová je jednou z klíčových osobností české paliativní péče – oboru, který nestaví na technologiích, ale na porozumění, komunikaci a důstojnosti. Svým přístupem otevírá společenskou debatu o smrti a umírání, školí zdravotníky, pracuje s rodinami pacientů a ukazuje, že i konec života může být provázený úctou a klidem. Letos se stala finalistkou Impakt Awards.
Co považujete za svůj největší osobní úspěch a naopak, co byly nejobtížnější chvíle a jak jste je překonali?
Úspěch? To, že jsem dokázala zůstat člověkem i uprostřed intenzivní a paliativní medicíny. Že jsem se naučila naslouchat, ne jen mluvit. Nejobtížnější chvíle byly ty, kdy jsem musela stát vedle rodiny a říct, že už máme jen velmi málo času. Překonat se to nedá – dá se jen projít tím okamžikem s nimi a neuhýbat pohledem.
Jakými hodnotami se řídíte?
Pokorou vůči životu, který nemohu ovládat. Odvahou říkat pravdu. Laskavostí, i když stojí čas a sílu.
Je nějaká osobnost nebo příběh, který vás inspiruje?
Inspiroval mě můj kolega – lékař ze Spojených států, který sám onemocněl závažnou nemocí. Sdílela jsem s ním nějakou frustrující situaci a on mi dal radu, kterou se řídím: „keep up the good work – eventually the thruth and good will win!!!
Co vás v nejbližší době čeká? A jaké jsou dlouhodobé plány?
Čeká mě období práce na velkých mezinárodních výzkumných projektech, které mohou změnit podobu péče nejen v Česku. Chci pomoci vychovat generaci zdravotníků, kteří se výzkumu a posouvání paliativní medicíny kupředu budou věnovat. Dlouhodobě chci, aby paliativní medicína nebyla výjimkou, ale součástí každé nemocnice, proto se tak intenzivně věnuji výuce mediků na 1. LF UK.
Na jaké bariéry nejčastěji narážíte, co by vám pomohlo?
Na přetrvávající představu, že paliativní péče patří až do chvíle, kdy už nic jiného nezabírá. Přitom je to přesně naopak – čím dřív přijde, tím víc může pomoci. Naštěstí o tom stále častěji mluví nejen pacienti a jejich blízcí, ale máme k dispozici i data z klinických studií, která to potvrzují.
Kdo je váš největší fanoušek, podporovatel? Odkud přichází největší pomoc?
Můj muž. Jeho schopnost vidět věci jasně a stát za mnou, i když jsem unavená nebo na pochybách.