Impakt Awards 2025: Mají odvahu měnit svět. Newstream ocenil čtyři výjimečné ženy

Impakt Awards 2025: Mají odvahu měnit svět. Newstream ocenil čtyři výjimečné ženy

Impakt Awards 2025: Mají odvahu měnit svět. Newstream ocenil čtyři výjimečné ženy
V druhém ročníku Impakt Awards by newstream byly dnes slavnostně v Nové Spirále vyhlášeny laureátky, které svými příběhy, odvahou i konkrétními činy ukazují, že lidskost s vizí dokáže proměnit společnost. Cenu poroty získaly Gabriela Kabátová, která staví mosty tam, kde doposud byla jen zeď, Alena Votavová, průkopnice hospicové péče v Karlovarském kraji a Kateřina Šédová, která s organizací Loono bojuje proti tabu zdravotní prevence. Cenu partnera ocenění, kterým je společnost JTI, převzala Dana Pavlousková, která skrze Oděvní banku propojuje sociální pomoc s ekologickou odpovědností. V soutěži Impakt Awards hlasovala také veřejnost, u níž zvítězila Alena Votavová.

Síla odpuštění a druhých šancí

Gabriela Kabátová, vítězka Ceny poroty, založila a už více než 15 let stojí v čele Mezinárodní vězeňské společenství, které odvážně otevírá témata vězeňství, důstojnosti a spravedlnosti. Pod jejím vedením vznikly projekty jako Andělský strom, Setkávání obětí a pachatelů nebo kempy pro děti vězňů. Její práce překračuje hranice trestání a staví na principu restorativní justice – proměňuje vztah mezi pachatelem, obětí i komunitou. Pod jejím vedením MVS pomáhá více než 2 500 dětem rodičů ve výkonu trestu ročně.

36 fotografií v galerii

Ve veřejných vystoupeních Kabátová zdůrazňuje, že věznice mohou být také místem důvěry: v rámci projektu APAC její organizace přebírá každodenní péči přímo uvnitř zařízení, s minimem dozorců. Je to krok k tomu, aby skutečná obnova nebyla jen výjimečným pojmem, ale denní praxí.

„Mám velikou radost za toto ocenění, protože se jedná o téma, které je dlouhodobě na okraji společnosti. A najednou díky této ceně dochází k humanizaci lidí, kteří jsou na okraji zájmu a to mne velice těší,“ řekla k udělení ceny Kabátová.

Lukáš Procházka pro Newstream

Věznice bez dozorců. Gabriela Kabátová přepisuje pravidla české justice

Filantropie

Věří, že důvěra může proměnit i místa, kde jsme zvyklí spíše trestat. Gabriela Kabátová, finalistka Impakt Awards, se svým týmem realizuje unikátní projekt přímo uvnitř věznice a mění pohled společnosti na děti odsouzených i na samotné vězně.

Přečíst článek

Smrt jako součást života

Alena Votavová získala ocenění poroty a zároveň i Cenu veřejnosti, kdy pro ní hlasovalo nejvíce čtenářů serveru Newstream. Votavová jako ředitelka a spoluzakladatelka Hospice Sv. Jiří v Chebu proměnila pohled společnosti na paliativní péči. Pod jejím vedením mobilní hospice přinesly možnost zemřít doma v obklopení milujících blízkých i v kraji, kde by jinak nemocnice byla jedinou volbou. Její přístup nezahrnuje pouze péči o umírající – buduje také podporu pro pozůstalé, půjčovnu zdravotních pomůcek či osvětové projekty jako „Hospicové postřižiny“. Hospic pod jejím vedením rozšířil služby i o dětskou a perinatální péči. 

„Cena veřejnosti není ocenění vůbec pro mne, protože nemít takový skvělý tým lidí, nemohla bych to vůbec dělat. A také jsou nutné naše osvětové aktivity a je vidět, že to veřejnost ocenila a za to děkujeme,“ řekla na slavnostní vyhlášení Alena Votavová a následně o pár minut později k ocenění poroty pak dodala: „Dnes už podruhé děkuji tady na podiu za cenu. Jak jste zde v úvodní diskusi mluvili o hodnotách, tak bych se přidala a doplnila k tomu, slova - dělejte všichni něco pro druhé a to s pokorou a s láskou.“

Lukáš Procházka pro Newstream

Důstojně až do konce. Plníme lidem přání zemřít doma, říká ředitelka hospice v Chebu

Filantropie

Za největší úspěch Alena Votavová nepovažuje ocenění ani kariérní milníky, ale možnost změnit tvář umírání v regionu. Díky ní a jejímu týmu mohou lidé v Karlovarském kraji odcházet ze života doma, obklopeni blízkými. V rozhovoru mluví nejen o těžkostech s financováním a systémovou podporou, ale i o osobních hodnotách, inspiracích a vděčnosti za běžné každodenní okamžiky. Alena Votavová, ředitelka Hospice Sv. Jiří v Chebu je jednou z nominovaných na ocenění Impakt Awards by Newstream.

Přečíst článek

Prevence jako osobní poslání

Porota ocenila také Kateřinu Šédovou, lékařku a zakladatelku neziskové organizace Loono, která už více než deset let mění přístup veřejnosti ke zdraví. Šédová, která sama prošla onkologickou diagnózou, vytvořila vzdělávací projekt, jenž dnes ročně oslovuje miliony lidí. Její práce mění, jak společnost vnímá prevenci, a už zachránila mnoho životů. Je autorkou konceptu Koordinátorů onkologické péče a usiluje o to, aby prevence byla přirozenou součástí života každého člověka.

„Kdo Katku zná, ví, že by sem na podium přišla dáma se zrzavými vlasy. Ona však nemohla a já mám tu obrovskou čest tuto cenu převzít za ni. A myslím, že ani sama neuvěří, že dostala tuto skvělou cenu. Ráda bych sem ještě také přinesla i naši hodnotu, která je pro nás důležitá a proto říkám: Dělejte to, pro co vám to srdce hoří, hledejte si parťaka, protože pak společně můžete dělat to, co chcete,“ uzavřela zástupkyně společnosti Loono.

Lukáš Procházka pro Newstream

Mění přístup Čechů k prevenci. A zachraňuje životy. Příběh Kateřiny Šédové

Filantropie

Kateřina Šédová ví, jak křehké je zdraví. Ve dvaadvaceti jí lékaři diagnostikovali zhoubný nádor. Díky tomu, že poslouchala své tělo, přežila – a od té doby inspiruje ostatní, aby prevenci nepodceňovali. Založila organizaci Loono, která už pomohla desítkám lidí zachytit vážnou nemoc včas. „Kdyby naše práce pomohla jen jednomu člověku, stálo to za to,“ říká Kateřina Šédová, která je jednou z desítky osobností nominovaných na ocenění Impakt Awards by newstream.

Přečíst článek

Pomoc srdcem i rozumem

Cenu partnera JTI si odnesla Dana Pavlousková, zakladatelka Klubu svobodných matek a první Oděvní banky v Česku, která svým příběhem dokazuje, že často velké změny začínají u jednotlivců s odholdáním měnit svět k lepšímu. Z vlastní životní zkušenosti matky samoživitelky stvořila systém pomoci, jenž dnes distribuuje více než 46 tun textilu ročně do potřebných domácností. Její organizace spolupracuje s více než 240 partnery – od potravinových bank po azylové domy.

„Pro mne toto ocení je velké překvapení, protože za celých osm let, co v neziskovém sektoru dělám, jsem vždy tleskala jen ostatním a teď tu stojím sama. Je to pro mne obrovská motivace do budoucna. Myslím ale, že ta cena patří úplně všem, které jsme v medailoncích nominovaných viděli,“ shrnula na závěr oceněná Dana Pavlousková.

Pavlousková z Oděvní banky: Každý rok zachráníme tuny oblečení, které by jinak skončilo na skládce

Filantropie

Češi ročně vyhodí kolem 180 tun oblečení jen pro to, že už z něj vyrostli, vyšlo z módy nebo se jim prostě okoukalo. A pak jsou rodiny, které na takovou rozmařilost, jakou je móda, nemají prostředky. Jsou to například svobodné matky, které otáčejí každou korunu, a na každoroční nákup nové zimní bundy pro své rychle rostoucí dítě jednoduše nemají peníze. A právě těm a třeba i seniorům chce životní situaci usnadnit Dana Pavlousková, která svým projektem Oděvní banky propojuje sociální pomoc s principy udržitelnosti. Ročně Oděvní banka zachrání desítky tun oblečení, které rozdá potřebným. „Věřím v sílu propojení lidí, kteří chtějí věci dělat poctivě, efektivně a s chutí. Oděvní banka stojí na synergiích – mezi firmami, neziskem, dobrovolníky i samotnými příjemci pomoci. Každý z nich je součástí toho, co děláme. A i když pracujeme s „obyčejným“ oblečením, věříme, že i to může sehrát neobyčejně důležitou roli,“ říká Dana Pavlousková, která je jednou z nominovaných na ocenění Impakt Award by Newstream.

Přečíst článek

Impakt jako inspirace 

„Často mají lidé pocit, že jsou slyšet v mediálním prostoru ty negativní příběhy, a my chceme podporovat i ty pozitivní. Oceněné ženy dokazují, že odvaha, empatie a profesionalita mohou mít obrovský dopad. Impakt Awards nejsou jen o uznání, ale o sdílení inspirace,“ uvedla Tereza Zavadilová, zakladatelka a CEO Newstream Agency, která cenu založila a předsedá porotě.

V porotě letošního ročníku dále zasedli investorka a zakládající partnerka ESPIRA Investments Andrea Ferancová Bartoňová, zakladatelka & CEO ATAIRU Radka Dohnalová, spoluzakladatelka společnosti Beelong Zuzana Gergeľová, instruktorka moderní sebeobrany Jasmína Houdek, CEO of expats.cz Martin Howlings, ekonom, akademik, hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda, advokátka a partnerka advokátní kanceláře PRK Partners Monika Mašková, manažerka v JTI, partnera ocenění Impakt Awards Eva Prokešová, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza, zvláštní zmocněnec Nadace knížete z Lichtenštejna pro ČR Michal Růžička, předseda výkonné rady Asociace strategické komunikace a vztahů s veřejností Pavel Vlček a filantropka a spolumajitelka sklárny Moser Kateřina Zapletalová.

GCC Awards 2025: Zvítězily Česká televize a Kapka naděje s dokumentem o dětské duši a projekt Click and Feed

GCC Awards 2025: Zvítězily Česká televize a Kapka naděje s dokumentem o dětské duši a projekt Click and Feed
Newstream
Třetí ročník Good Company Circle Awards (GCC Awards) opět ocenil firmy, podnikatele, média i neziskové projekty, které dokazují, že úspěch a odpovědnost mohou jít ruku v ruce. Cílem ocenění je vyzdvihnout ty, kteří svými aktivitami přinášejí skutečnou společenskou změnu. V závěru akce byla předána také cena Grand Prix GCC Awards 2025, kterou získal projekt Elpida & Ambiente: kavárna, kde obsluhují senioři.

Letos vynikly dva projekty, které oslovily veřejnost svou hloubkou, kreativitou a dopadem. V kategorii Nezisk a média zvítězila Česká televize společně s Nadačním fondem Kapka naděje za dokument „Co je ti? Nic.“ o dětské duši. V kategorii Nezisk a byznys si hlavní ocenění odnesl projekt Click and Feed, který ve spolupráci se značkou Brit pomáhá zvířatům v útulcích po celé České republice. 

Silné příběhy dětské duše

Dokument „Co je ti? Nic.“ vznikl ve spolupráci České televize a Kapky naděje a byl poprvé odvysílán na Světový den duševního zdraví, 10. října 2023. Režisér Jiří Podlipný a scenáristka Zuzana Kinclová v něm zkoumají, co se skrývá za větou, kterou děti často používají, když se trápí, ale nedokážou své pocity vyjádřit.

Vendula Pizingerová, prezidentka nadačního fondu Kapka naděje, k ocenění uvedla: „Dětská duše je velmi křehká, stejně jako je křehká duše dospělých. Buďme na sebe hodní.“

Pomocí autentických výpovědí dětí, rodičů, terapeutů a pedagogů film ukazuje zranitelnost mladých lidí a zároveň dává naději – že změna je možná, pokud si dovolíme naslouchat. Vizuální jazyk dokumentu využívá i umělou inteligenci, která pomáhá „zobrazit“ emoce a stavy, jež se slovy popsat nedají. Film tak dokáže přiblížit divákům svět dětské duše s nebývalou empatií.

Podívejte se na fotogalerii z konference

131 fotografií v galerii

Ocenění za společenský dopad

Veřejnost ocenila projekt především pro jeho autenticitu, odvahu a schopnost vyvolat veřejnou diskusi. Dokument se po premiéře stal impulsem k debatám na školách, ve zdravotnických institucích i mezi rodiči. Kapka naděje na něj navázala dalšími aktivitami v oblasti dětské psychiatrie, které zahrnují podporu odborných center i osvětové kampaně.

Podle organizátorů ocenění se film „Co je ti? Nic.“ stal symbolem společenské zodpovědnosti médií – ukázal, že veřejnoprávní televize může nejen informovat, ale i uzdravovat společnost tím, že otevírá citlivá témata s respektem a lidskostí, uvedl moderátor akce Libor Bouček.

Další inspirativní projekty

Mezi desítkou nominovaných se objevila řada iniciativ, které dokazují, že média mohou být silným nástrojem dobra:

  • BurdaMedia Extra a STEM s projektem Pravda proti dezinformacím vzdělávají veřejnost v rozpoznávání lží a manipulací.
  • VLMedia a Nadace Dobrý anděl otevřely veřejnosti oči příběhy rodin, které procházejí těžkými životními zkouškami.
  • Seznam.cz svým programem Seznam Grant každoročně podporuje desítky neziskových organizací reklamním kreditem.
  • TV Nova a Diakonie spojují diváky s projekty Psaní od srdce a Krabice od bot, které pomáhají tisícům dětí a seniorů.
  • Deník N a Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové dávají prostor lidem s hendikepem, kteří inspirují svým příběhem.
  • Aktuálně.cz a Nadace České spořitelny propojují novináře a odborníky v projektu Chytré Česko, který podporuje vzdělávání a mediální gramotnost.
  • Český rozhlas Radiožurnál projektem Dobrý den Radiožurnálu propojil dárce, nadace a veřejnost v unikátním 24hodinovém vysílání.

Spojení byznysu a hodnot

V kategorii Nezisk a byznys si vítězství odnesl projekt Click and Feed, který ve spolupráci s českou značkou Brit pomáhá zvířatům v útulcích po celé zemi. Jeho princip je geniálně jednoduchý – každý uživatel může jediným kliknutím zdarma darovat krmivo zvířatům v nouzi. 

Iniciativu Click and Feed při předávání ceny zastoupila Martina Nováková a za spolupracující značku Brit přišla Elena Hadjieva (Chadzieva). „Jsme strašně mile překvapeni. Pro náš projekt tato cena znamená ohromnou motivaci a motor jít dál, protože často to není jednoduchá cesta. A společnost Brit nám už na této cestě skoro 10 let pomáhá opuštěným a týraným zvířatům dělat jim trošku lepší život. Společně jsme tak už naplnili 32 milionů misek, což je skoro tisíc tun krmení. A strašně moc doufám, že tato spolupráce bude pokračovat a že se zkusíme dostat i do sekce osvěty, která je za mne úplně nejdůležitější,“ poznamenala Martina Nováková a dodala, že by si přála, aby se osvěta dostala, když už ne do každé rodiny, alespoň do každé školy.

„Chceme, aby děti už od malička věděli, že zvířata nejsou otroci lidí, ale naši parťáci. A že v životě je potřeba balanc, aby věci správně fungovaly a když už si od zvířat něco bereme, tak jim to musíme zase také vracet, a to minimálně alespoň tou péčí, kterou si zaslouží,“ poznamenala na závěr svého děkovné řeči Nováková.

Za každé kliknutí se díky partnerství se značkou Brit naplní jedna miska v některém z útulků. Projekt propojuje technologie, empatii a komunitní sílu – a přináší konkrétní, měřitelnou pomoc.

Podle organizátorů GCC Awards je Click and Feed příkladem moderního filantropického modelu: „Spojuje byznys a občanskou společnost způsobem, který je srozumitelný, rychlý a přístupný každému. Každé kliknutí má smysl – a to je poselství, které dnešní doba potřebuje slyšet.“

Projekt již rozdal statisíce porcí krmiva, zapojil tisíce lidí do pomoci zvířatům a dlouhodobě podporuje myšlenku odpovědného chování vůči zvířatům.
Click and Feed zároveň inspiruje další firmy, že i jednoduchý nápad může mít obrovský společenský dopad, pokud je spojen s empatií a důvěryhodným partnerem.

Další nominovaní v kategorii Nezisk a byznys

Vedle vítěze porotu zaujala i celá řada dalších projektů, které ukazují, že firemní úspěch může jít ruku v ruce s odpovědností:

  • L’Oréal – UNESCO – Akademie věd ČR: Věda potřebuje ženy. Dlouhodobý program podporuje české vědkyně finančně i mediálně a inspiruje další generace žen ve vědě.
  • Nadace Tipsport a Sport bez odpadu. Ekologická iniciativa, která pomáhá sportovním klubům omezovat odpad, zavádět vratné kelímky a vzdělávat fanoušky.
  • JRD a Nadace Via: Místa pro život s přírodou. Společný fond podporuje lokální ekologické projekty a rozvíjí komunitní život po celé republice.
  • Quantcom a Cesta z krize. Bezplatná linka psychologické pomoci, která díky technologickému zázemí umožňuje bezpečnou a dostupnou podporu lidem v nouzi.
  • Edenred a Potravinová banka Praha. Spojení firemního dobrovolnictví a boje proti plýtvání potravinami – tisíce balíčků jídla ročně pro potřebné.
  • JTI a Obleč Prahu. Projekt, který motivuje obyvatele metropole k třídění textilu a dává druhou šanci oblečení i lidem v nouzi.
  • Canon – Czech Photo – Světluška: Fotografie, které lze cítit. Díky reliéfnímu tisku umožňuje nevidomým vnímat fotografie hmatem. Umění se stává skutečně inkluzivním.
  • Nadace PPF a Post Bellum: Nezapomeňme 80. Projekt s více než 150 akcemi po celé republice připomněl hrdiny druhé světové války a hodnoty svobody.
  • Elpida a Ambiente: Kavárna, kde obsluhují senioři. Sociální podnik propojuje generace, nabízí práci seniorům a mění pohled na stárnutí.

GCC Awards vznikly s cílem ocenit firmy, podnikatele a média, která prokazují, že úspěch nemusí být v rozporu s empatií. Ocenění letos znovu potvrdilo, že síla byznysu a médií může být nejen ekonomická, ale i společenská a lidská. „Projekty jako Co je ti? Nic. dokazují, že média mají obrovský potenciál ovlivňovat společnost k lepšímu – když dávají hlas těm, které není slyšet,“ uvedli organizátoři ocenění Good Company Circle.

Grand Prix GCC Awards 2025 získal projekt Elpida & Ambiente

Na slavnostním vyhlášení cen Good Company Circle (GCC Awards), které se uskutečnilo v prostorách Nové Spirály v pražských Holešovicích v rámci konference Good Company Circle, byla v závěru akce udělena také cena Grand Prix. Absolutním vítězem se stal projekt Elpida & Ambiente, známý jako kavárna, kde obsluhují senioři.

Vítěz podporuje aktivní seniory

Tanto sociální podnik funguje pod hlavičkou neziskové organizace Elpida, která už více než 20 let podporuje seniory aktivním životem. Kavárna Stará škola na pražském Smíchově zaměstnává výhradně osoby starší 55 let (většinou seniory), kteří pracují v gastronomii. V kavárně připravují kávu, pečou koláče, komunikují s hosty. Projekt tím propojuje lidi ze starší generace, a dává těmto lidem v důchodovém věku smysluplnou činnost a životní náplň a zároveň takto i bourá stereotypy o stáří.

Projekt navzdory všemu pozitivnímu čelil ale už i výzvám spojeným s finanční udržitelností. V květnu 2025 tak média informovala, že kavárně hrozí zánik, pokud se nepodaří vybrat potřebné prostředky. Organizátoři z Elpidy proto spustili veřejnou sbírku na platformě Darujme.cz a během krátkého času pak vybrali 750 tisíc korun na zajištění provozu podniku.

Projekt Elpida nyní funguje jako běžné kavárna s ohledem na své zaměstnance ve starším věku. Senioři tak zde pracují v kratších směnách, berou si třeba jenom jednu nebo dvě směny týdně tak, aby to bylo pro ně zvládnutelné. Snaží se, aby kavárna byla vyvážená mezi posláním (s jasným sociálním dopadem) a běžným byznysem.

Impakt Awards 2025: Mají odvahu měnit svět. Newstream ocenil čtyři výjimečné ženy

Filantropie

V druhém ročníku Impakt Awards by newstream byly dnes slavnostně v Nové Spirále vyhlášeny laureátky, které svými příběhy, odvahou i konkrétními činy ukazují, že lidskost s vizí dokáže proměnit společnost. Cenu poroty získaly Gabriela Kabátová, která staví mosty tam, kde doposud byla jen zeď, Alena Votavová, průkopnice hospicové péče v Karlovarském kraji a Kateřina Šédová, která s organizací Loono bojuje proti tabu zdravotní prevence. Cenu partnera ocenění, kterým je společnost JTI, převzala Dana Pavlousková, která skrze Oděvní banku propojuje sociální pomoc s ekologickou odpovědností. V soutěži Impakt Awards hlasovala také veřejnost, u níž zvítězila Alena Votavová.

Přečíst článek

Zakladatelka konference Good Company Circle Eva Prokešová

Eva Prokešová: Jsme konference pro ty, kteří chtějí investovat do společnosti

Leaders

Konference Good Company Circle již potřetí přivítá stovky účastníků a nabídne pohled na dění v byznysu, neziskovém sektoru a společensky odpovědném přístupu k podnikání. Letos poprvé bude v novém formátu v prostoru Nová Spirála na pražském Výstavišti. „Rozhodli jsme se doslova zbořit stereotypy klasických konferencí na kobercích a propojit je se skutečným zážitkem,“ říká zakladatelka konference Good Company Circle, manažerka JT International Eva Prokešová.

Katarína Krajčovičová

Přečíst článek

Hostem podcastu Dobré společnost byl Libor Bouček
video

Filantropie musí být neviditelná, říká moderátor Libor Bouček

Newstream TV

Moderátorka Sara Polak v aktuálním díle podcastu Dobré společnosti přivítala moderátora Libora Boučka, který moderuje říjnovou konferenci Good Company Circle, jejíž je newstream.cz hlavním mediálním partnerem.   

Michal Nosek

Přečíst článek

Umělá inteligence nás může posouvat, každý tak může mít za učitele Aristotela, říká Andrea Ferancová Bartoňová

Umělá inteligence nás může posouvat, každý tak může mít za učitele Aristotela, říká Andrea Ferancová Bartoňová
Známá investorka Andrea Ferancová Bartoňová se na konferenci Good Company Circle zamýšlela nad tím, co může být nejlepší investice vašeho života. Není to podle ní složité, ale je třeba do sebe smysluplně investovat, pak můžete mít za učitele třeba i Aristotela.

Co je nejlepší investice vašeho života? Vždyť každý z nás to podle proslulé investorky Andrey Ferancové Bartoňové přece opravdu ví. Někdo si kupuje byt na pronájem, někdo jiný zlato a další si schovává peníze pod matraci. „Můj názor ale je, že ty nejlepší investované peníze jsou ty, které utratíte. Ty už vám totiž nikdo nevezme,“ řekla hned v úvodu své odpolední přednášky o přínosech umělé inteligence k vlastnímu seberozvoji Andrea Ferancová Bartoňová. To nejlepší odvětví pro takovou investici do sebe pak podle ní je především vzdělání.

131 fotografií v galerii

Aristoteles a AI

Před více jak třemi lety jela na konferenci do západní Evropy, kde byli ti nejlepší lidé, kteří učí i investují do vzdělávání a pracují i s umělou inteligencí. Byl tam například Bill Gates nebo další hvězdy ze Silicon Valley. „Mohla bych tak klidně říci, že jsem se učila přímo od Billa Gatese. A v tu chvíli mne přišel na mysl Aristoteles, jehož nejznámějším žákem byl Alexandr Veliký.  Není divu, že byl tak úspěšný, když měl takového učitele. Ze studií totiž vím, že i když jsem podprůměrný žák a mám skvělého učitele, mám se kam posouvat a mohu se stát průměrný žákem. A pokud jsem průměrný žák a mám skvělého učitele, mohu se stát excelentním žákem,“ vyprávěla Ferancová Bartoňová a zamýšlela se nad tím, co by Aristoteles říkal na AI.

Někdo by se nad tímto propojením filozofie a AI mohl třeba pohoršovat, ale vývoj a technologický progres společnosti do budoucna nemůžeme podle Ferancové Bartoňové zastavit. Vždyť dnes už minimálně 72 procent žáků jen v České republice běžně používá AI při svém učení a velké firmy, které vytváří velké jazykové modely to vědí a pracují s tím. Vytváří proto velice intenzivně své pedagogické designy, které dále rozvíjejí myšlení uživatelů. Má to ale podle Ferancové Bartoňové háček, protože řada z nich je založená na otevřeném open AI modelu.

„Máme tu ale i jiné modely. Jednou z nich je třeba společnost Khanmigo, což je personalizovaný tutor. Když jsme tento model využili pro našeho syna, který měl dlouhodobě na střední škole problém s matematikou, do půl roku se díky tomu zlepšil na neuvěřitelných 96 procent. A i to může být varianta pro učitele, jak pracovat s umělou inteligencí. AI totiž nemá držet v ruce křídu, ale může dát učitelům křídla,“ poznamenala Ferancová Bartoňová.

Budoucnost a AI

AI tedy nejde do budoucna uniknout a ani to nemá prý smysl. Spíše je lepší se podle Ferancové Bartoňové ptát, jak nám samým může umělá inteligence pomoci najít Aristotela v nás, a tedy i to nejlepší v nás. Jednou z takových platforem, která zajímavým způsobem využívá AI ve vzdělávání, je pak podle ní i známá KHAN academy.

Vzdělání je tedy podle Ferancové Bartoňové základ. Za prosperitou určitého státu není podle ní ani velikost země ani zdejší zdroje, ale vzdělaní lidé, kteří dokáží posouvat vývoj dále dopředu, do budoucna. AI nám tak dává nové možnosti, jak se učit, dává nám možnosti, jak se stát lepší verzí sebe sama. Záleží jen na nás, jak si s tím podle ní poradíme.

„A já tak pevně doufám, že AI nám do budoucna přinese moudrost Aristotela, trpělivost Sokrata a kreativitu Da Vinciho,“ zakončila svou přednášku Ferancová Bartoňová.

Aktualizováno

GCC Awards 2025: Zvítězily Česká televize a Kapka naděje s dokumentem o dětské duši a projekt Click and Feed

Filantropie

Třetí ročník Good Company Circle Awards (GCC Awards) opět ocenil firmy, podnikatele, média i neziskové projekty, které dokazují, že úspěch a odpovědnost mohou jít ruku v ruce. Cílem ocenění je vyzdvihnout ty, kteří svými aktivitami přinášejí skutečnou společenskou změnu. V závěru akce byla předána také cena Grand Prix GCC Awards 2025, kterou získal projekt Elpida & Ambiente: kavárna, kde obsluhují senioři.

Přečíst článek

Vzdělávání - ilustrační foto

Vzdělávání čeká revoluce. Musí se adaptovat na svět umělé inteligence

Filantropie

Vzdělávání čeká největší proměny za desítky let. A nejde jen o vzdělání dětí, ale o proměnu paradigmatu – vzdělávat se totiž bude muset každý, kdo bude chtít zůstat relevantní v rychle se měnícím světě. Vzdělávání se bude věnovat konference Good Company Circle 2025.

Přečíst článek

Zakladatelka konference Good Company Circle Eva Prokešová

Eva Prokešová: Jsme konference pro ty, kteří chtějí investovat do společnosti

Leaders

Konference Good Company Circle již potřetí přivítá stovky účastníků a nabídne pohled na dění v byznysu, neziskovém sektoru a společensky odpovědném přístupu k podnikání. Letos poprvé bude v novém formátu v prostoru Nová Spirála na pražském Výstavišti. „Rozhodli jsme se doslova zbořit stereotypy klasických konferencí na kobercích a propojit je se skutečným zážitkem,“ říká zakladatelka konference Good Company Circle, manažerka JT International Eva Prokešová.

Katarína Krajčovičová

Přečíst článek

