Impakt Awards 2025: Mají odvahu měnit svět. Newstream ocenil čtyři výjimečné ženy
V druhém ročníku Impakt Awards by newstream byly dnes slavnostně v Nové Spirále vyhlášeny laureátky, které svými příběhy, odvahou i konkrétními činy ukazují, že lidskost s vizí dokáže proměnit společnost. Cenu poroty získaly Gabriela Kabátová, která staví mosty tam, kde doposud byla jen zeď, Alena Votavová, průkopnice hospicové péče v Karlovarském kraji a Kateřina Šédová, která s organizací Loono bojuje proti tabu zdravotní prevence. Cenu partnera ocenění, kterým je společnost JTI, převzala Dana Pavlousková, která skrze Oděvní banku propojuje sociální pomoc s ekologickou odpovědností. V soutěži Impakt Awards hlasovala také veřejnost, u níž zvítězila Alena Votavová.
Síla odpuštění a druhých šancí
Gabriela Kabátová, vítězka Ceny poroty, založila a už více než 15 let stojí v čele Mezinárodní vězeňské společenství, které odvážně otevírá témata vězeňství, důstojnosti a spravedlnosti. Pod jejím vedením vznikly projekty jako Andělský strom, Setkávání obětí a pachatelů nebo kempy pro děti vězňů. Její práce překračuje hranice trestání a staví na principu restorativní justice – proměňuje vztah mezi pachatelem, obětí i komunitou. Pod jejím vedením MVS pomáhá více než 2 500 dětem rodičů ve výkonu trestu ročně.
Ve veřejných vystoupeních Kabátová zdůrazňuje, že věznice mohou být také místem důvěry: v rámci projektu APAC její organizace přebírá každodenní péči přímo uvnitř zařízení, s minimem dozorců. Je to krok k tomu, aby skutečná obnova nebyla jen výjimečným pojmem, ale denní praxí.
„Mám velikou radost za toto ocenění, protože se jedná o téma, které je dlouhodobě na okraji společnosti. A najednou díky této ceně dochází k humanizaci lidí, kteří jsou na okraji zájmu a to mne velice těší,“ řekla k udělení ceny Kabátová.
Věří, že důvěra může proměnit i místa, kde jsme zvyklí spíše trestat. Gabriela Kabátová, finalistka Impakt Awards, se svým týmem realizuje unikátní projekt přímo uvnitř věznice a mění pohled společnosti na děti odsouzených i na samotné vězně.
Věznice bez dozorců. Gabriela Kabátová přepisuje pravidla české justice
Filantropie
Věří, že důvěra může proměnit i místa, kde jsme zvyklí spíše trestat. Gabriela Kabátová, finalistka Impakt Awards, se svým týmem realizuje unikátní projekt přímo uvnitř věznice a mění pohled společnosti na děti odsouzených i na samotné vězně.
Smrt jako součást života
Alena Votavová získala ocenění poroty a zároveň i Cenu veřejnosti, kdy pro ní hlasovalo nejvíce čtenářů serveru Newstream. Votavová jako ředitelka a spoluzakladatelka Hospice Sv. Jiří v Chebu proměnila pohled společnosti na paliativní péči. Pod jejím vedením mobilní hospice přinesly možnost zemřít doma v obklopení milujících blízkých i v kraji, kde by jinak nemocnice byla jedinou volbou. Její přístup nezahrnuje pouze péči o umírající – buduje také podporu pro pozůstalé, půjčovnu zdravotních pomůcek či osvětové projekty jako „Hospicové postřižiny“. Hospic pod jejím vedením rozšířil služby i o dětskou a perinatální péči.
„Cena veřejnosti není ocenění vůbec pro mne, protože nemít takový skvělý tým lidí, nemohla bych to vůbec dělat. A také jsou nutné naše osvětové aktivity a je vidět, že to veřejnost ocenila a za to děkujeme,“ řekla na slavnostní vyhlášení Alena Votavová a následně o pár minut později k ocenění poroty pak dodala: „Dnes už podruhé děkuji tady na podiu za cenu. Jak jste zde v úvodní diskusi mluvili o hodnotách, tak bych se přidala a doplnila k tomu, slova - dělejte všichni něco pro druhé a to s pokorou a s láskou.“
Za největší úspěch Alena Votavová nepovažuje ocenění ani kariérní milníky, ale možnost změnit tvář umírání v regionu. Díky ní a jejímu týmu mohou lidé v Karlovarském kraji odcházet ze života doma, obklopeni blízkými. V rozhovoru mluví nejen o těžkostech s financováním a systémovou podporou, ale i o osobních hodnotách, inspiracích a vděčnosti za běžné každodenní okamžiky. Alena Votavová, ředitelka Hospice Sv. Jiří v Chebu je jednou z nominovaných na ocenění Impakt Awards by Newstream.
Důstojně až do konce. Plníme lidem přání zemřít doma, říká ředitelka hospice v Chebu
Filantropie
Za největší úspěch Alena Votavová nepovažuje ocenění ani kariérní milníky, ale možnost změnit tvář umírání v regionu. Díky ní a jejímu týmu mohou lidé v Karlovarském kraji odcházet ze života doma, obklopeni blízkými. V rozhovoru mluví nejen o těžkostech s financováním a systémovou podporou, ale i o osobních hodnotách, inspiracích a vděčnosti za běžné každodenní okamžiky. Alena Votavová, ředitelka Hospice Sv. Jiří v Chebu je jednou z nominovaných na ocenění Impakt Awards by Newstream.
Prevence jako osobní poslání
Porota ocenila také Kateřinu Šédovou, lékařku a zakladatelku neziskové organizace Loono, která už více než deset let mění přístup veřejnosti ke zdraví. Šédová, která sama prošla onkologickou diagnózou, vytvořila vzdělávací projekt, jenž dnes ročně oslovuje miliony lidí. Její práce mění, jak společnost vnímá prevenci, a už zachránila mnoho životů. Je autorkou konceptu Koordinátorů onkologické péče a usiluje o to, aby prevence byla přirozenou součástí života každého člověka.
„Kdo Katku zná, ví, že by sem na podium přišla dáma se zrzavými vlasy. Ona však nemohla a já mám tu obrovskou čest tuto cenu převzít za ni. A myslím, že ani sama neuvěří, že dostala tuto skvělou cenu. Ráda bych sem ještě také přinesla i naši hodnotu, která je pro nás důležitá a proto říkám: Dělejte to, pro co vám to srdce hoří, hledejte si parťaka, protože pak společně můžete dělat to, co chcete,“ uzavřela zástupkyně společnosti Loono.
Kateřina Šédová ví, jak křehké je zdraví. Ve dvaadvaceti jí lékaři diagnostikovali zhoubný nádor. Díky tomu, že poslouchala své tělo, přežila – a od té doby inspiruje ostatní, aby prevenci nepodceňovali. Založila organizaci Loono, která už pomohla desítkám lidí zachytit vážnou nemoc včas. „Kdyby naše práce pomohla jen jednomu člověku, stálo to za to,“ říká Kateřina Šédová, která je jednou z desítky osobností nominovaných na ocenění Impakt Awards by newstream.
Mění přístup Čechů k prevenci. A zachraňuje životy. Příběh Kateřiny Šédové
Filantropie
Kateřina Šédová ví, jak křehké je zdraví. Ve dvaadvaceti jí lékaři diagnostikovali zhoubný nádor. Díky tomu, že poslouchala své tělo, přežila – a od té doby inspiruje ostatní, aby prevenci nepodceňovali. Založila organizaci Loono, která už pomohla desítkám lidí zachytit vážnou nemoc včas. „Kdyby naše práce pomohla jen jednomu člověku, stálo to za to,“ říká Kateřina Šédová, která je jednou z desítky osobností nominovaných na ocenění Impakt Awards by newstream.
Pomoc srdcem i rozumem
Cenu partnera JTI si odnesla Dana Pavlousková, zakladatelka Klubu svobodných matek a první Oděvní banky v Česku, která svým příběhem dokazuje, že často velké změny začínají u jednotlivců s odholdáním měnit svět k lepšímu. Z vlastní životní zkušenosti matky samoživitelky stvořila systém pomoci, jenž dnes distribuuje více než 46 tun textilu ročně do potřebných domácností. Její organizace spolupracuje s více než 240 partnery – od potravinových bank po azylové domy.
„Pro mne toto ocení je velké překvapení, protože za celých osm let, co v neziskovém sektoru dělám, jsem vždy tleskala jen ostatním a teď tu stojím sama. Je to pro mne obrovská motivace do budoucna. Myslím ale, že ta cena patří úplně všem, které jsme v medailoncích nominovaných viděli,“ shrnula na závěr oceněná Dana Pavlousková.
Češi ročně vyhodí kolem 180 tun oblečení jen pro to, že už z něj vyrostli, vyšlo z módy nebo se jim prostě okoukalo. A pak jsou rodiny, které na takovou rozmařilost, jakou je móda, nemají prostředky. Jsou to například svobodné matky, které otáčejí každou korunu, a na každoroční nákup nové zimní bundy pro své rychle rostoucí dítě jednoduše nemají peníze. A právě těm a třeba i seniorům chce životní situaci usnadnit Dana Pavlousková, která svým projektem Oděvní banky propojuje sociální pomoc s principy udržitelnosti. Ročně Oděvní banka zachrání desítky tun oblečení, které rozdá potřebným. „Věřím v sílu propojení lidí, kteří chtějí věci dělat poctivě, efektivně a s chutí. Oděvní banka stojí na synergiích – mezi firmami, neziskem, dobrovolníky i samotnými příjemci pomoci. Každý z nich je součástí toho, co děláme. A i když pracujeme s „obyčejným“ oblečením, věříme, že i to může sehrát neobyčejně důležitou roli,“ říká Dana Pavlousková, která je jednou z nominovaných na ocenění Impakt Award by Newstream.
Pavlousková z Oděvní banky: Každý rok zachráníme tuny oblečení, které by jinak skončilo na skládce
Filantropie
Češi ročně vyhodí kolem 180 tun oblečení jen pro to, že už z něj vyrostli, vyšlo z módy nebo se jim prostě okoukalo. A pak jsou rodiny, které na takovou rozmařilost, jakou je móda, nemají prostředky. Jsou to například svobodné matky, které otáčejí každou korunu, a na každoroční nákup nové zimní bundy pro své rychle rostoucí dítě jednoduše nemají peníze. A právě těm a třeba i seniorům chce životní situaci usnadnit Dana Pavlousková, která svým projektem Oděvní banky propojuje sociální pomoc s principy udržitelnosti. Ročně Oděvní banka zachrání desítky tun oblečení, které rozdá potřebným. „Věřím v sílu propojení lidí, kteří chtějí věci dělat poctivě, efektivně a s chutí. Oděvní banka stojí na synergiích – mezi firmami, neziskem, dobrovolníky i samotnými příjemci pomoci. Každý z nich je součástí toho, co děláme. A i když pracujeme s „obyčejným“ oblečením, věříme, že i to může sehrát neobyčejně důležitou roli,“ říká Dana Pavlousková, která je jednou z nominovaných na ocenění Impakt Award by Newstream.
Impakt jako inspirace
„Často mají lidé pocit, že jsou slyšet v mediálním prostoru ty negativní příběhy, a my chceme podporovat i ty pozitivní. Oceněné ženy dokazují, že odvaha, empatie a profesionalita mohou mít obrovský dopad. Impakt Awards nejsou jen o uznání, ale o sdílení inspirace,“ uvedla Tereza Zavadilová, zakladatelka a CEO Newstream Agency, která cenu založila a předsedá porotě.
V porotě letošního ročníku dále zasedli investorka a zakládající partnerka ESPIRA Investments Andrea Ferancová Bartoňová, zakladatelka & CEO ATAIRU Radka Dohnalová, spoluzakladatelka společnosti Beelong Zuzana Gergeľová, instruktorka moderní sebeobrany Jasmína Houdek, CEO of expats.cz Martin Howlings, ekonom, akademik, hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda, advokátka a partnerka advokátní kanceláře PRK Partners Monika Mašková, manažerka v JTI, partnera ocenění Impakt Awards Eva Prokešová, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza, zvláštní zmocněnec Nadace knížete z Lichtenštejna pro ČR Michal Růžička, předseda výkonné rady Asociace strategické komunikace a vztahů s veřejností Pavel Vlček a filantropka a spolumajitelka sklárny Moser Kateřina Zapletalová.