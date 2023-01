Vendula Pizingerová: Pro část lidí budu pořád zlatokopka

„Nezáleží na tom, co všechno jsem za roky práce pro Kapku naděje dokázala, pro některé budu pořád jen první česká zlatokopka. A s tím nic nezmůžu,“ říká v rozhovoru pro Newstream TV Vendula Pizingerová, zakladatelka nadačního fondu Kapka Naděje a bývalá manželka zesnulého skladatele Karla Svobody. „Vím, že mě lidé buď nenávidí, nebo milují,“ prozradila v pořadu Značka: Osobně Kataríny Krajčovičové.

S Vendulinou osobní značkou se pojí otevřenost v komunikaci. Médiím nemá problém odpovídat i na otázky, které jiné osobnosti odmítají. „Kdybych neměla vlastní názor a nebyla taková, jaká jsem, byla bych každému jedno!“ říká.

Právě nastavení hranic sdílení je v komunikaci jedna z nejtěžších disciplín. Tyto hranice jsou ale podle Venduly jen imaginární, důležitá je pravda. „Proč bych měla lhát nebo se jako vosa vyhýbat odpovědi. Lež nás vždy doběhne,“ dodává.

Pravdivost, otevřenost, životaschopnost

Za vlastnost, která ji vystihuje, považuje Vendula „životaschopnost“. „Ano, jsem životaschopná. Navzdory všemu, co mě v životě potkalo. V někom to možná vyvolává vztek či závist, ale to už je každého věc.“ Za bojovnici v sobě podle ní vděčí genetice. Její matka i babička, obě velmi silné ženy, měly na ní velký vliv.

Vendula založila nadační fond Kapka Naděje, který pomáhá nemocným dětem, v roce 2000, po smrti své dcery Klárky, která podlehla leukémii. I po více než dvaceti letech přiznává, že když má na nějaké nadační akci proslov, dojímá se. Neubrání se slzám. „Emoce jsou. Pozitivní i negativní. A není třeba se za ně stydět, jsou projevem lidskosti,“ říká.

Chci být autentická

O emocích se podle Venduly ve společnosti příliš nemluví, některá témata jsou přímo tabuizována, například narušená psychika.

„Projektů Kapky je mnoho, v Česku obsluhujeme 50 nemocnic. Čím dál víc se ale činnost nadace zaměřuje na psychickou podporu, oblast, která byla dlouhou dobu opomíjena,“ říká.

V rámci osobního marketingu a komunikace navenek některé osobnosti využívají služeb PR agentury. „Kromě některých oficiálních aktivit Kapky naděje, jsem PR, nebo stylisty nikdy nevyužívala. Dá se tím pomoci, ale nelze to dělat tak, že někdo vám bude říkat, co máte dělat. To už potom přece nejste vy.“

Je přesvědčená, že vše, co máme v sobě i na sobě, je unikátní a je výrazem naší osobnosti. „S mým jménem se v převážné většině spojuje pomoc. A budu ráda, když to tak zůstane.“

V Česku je podle ní výrazem silné osobní značky Tomáš Garrigue Masaryk, Václav Havel a Karel Gott. „U lidí si vážím pravdy, úcty a obětavosti. To jsou hodnoty, které se z dnešní společnosti bohužel vytrácejí,“ uzavřela Vendula Pizingerová.

Na celý rozhovor si ní se můžete podívat v úvodu článku. Dozvíte se také, jaký drink pro ni na míru připravili jako výraz její osobní značky v The Monkey Bar Prague.

