Podcast dobré společnosti: Snahy o dobré věci provází i neúspěchy, říká zakladatelka Kapky naděje

Zakladatelka nadačního fondu Kapka naděje Vendula Pizingerová a jeho ředitelka Dita Loudilová byly dalšími z hostů podcastové série rozhovorů, které představují hlavní tváře konference Good Company Circle (GCC). V rozhovoru s projektovou šéfkou Newstreamu Katarínou Krajčovičovou. Vendula Pizingerová v rozhovoru uvedla, že její nadace nevyužívá dotací. „Stát může dávat peníze do zdravotnictví rovnou, proto jsem o využívání veřejných peněz nikdy neuvažovala,“ říká.

Reklama

Nadační fond Kapka naděje, který Vendula Pizingerová založila v roce 2000, pomáhá ve více než 50 nemocnicích po celé České republice. Za dobu svého působení fond financoval nákup více než pěti set lékařských přístrojů, realizoval více než dvě stovky projektů v oblasti psychosociální péče a podpořil tři vědecké výzkumy v oboru hematologie a onkologie. Celkově tak pomohl částkou více než 200 milionů korun.

„Nikdy jsme navyužívaly žádné dotační programy. Fungujeme pouze na bázi soukromých dárců a spoluráce s velkými společnostmi, zejména koncernem Shell. Stát může dávat peníze do zdravotnictví přímo a nemusí je drobit. To je jen takové přesypávání hromádek, ne prostředky pro fungování nadace,“ popisuje své dárce Vendula.

I v prostředí nadací a charity existuje konkurence, ale dle ředitelky Kapky naděje Dity Loudilové je hlavní, aby se každá z nadací věnovala svému konkrétnímu programu a netříštily své možnosti a zdroje. „Otázkou ale je, zda se v případě charity dá uvažovat o konkurenci,“ zamýšlí se v rozhovoru ředitelka.

video Podcast dobré společnosti: Legislativa je brutální a žene nás do finanční nejistoty, říká šéf neziskovky Život 90 Filantropie Další ze série rozhovorů, které představují hlavní tváře konference Good Company Circle (GCC), přivítala projektová šéfka Newstreamu Katarína Krajčovičová šéfa organizace Život 90 Jaroslava Reichl Lormana. Kongres Good Company Circle, který proběhne 10. října, je největší akcí na téma sociální udržitelnosti a filantropie v České republice. nos Přečíst článek

Reklama

Mravenčí práce

Za téměř čtvrt století co Kapka naděje pomáhá se náhled na pomoc druhým mění k lepšímu. Mladší generace si důležitost filantropie a pomoci uvědomuje více, než předchozí. „Stále ale platí, že nic nedostanete zadarmo, ani peníze na charitu. Stále musíme vymýšlet nové projekty. Je to mravenčí práce a mnohdy se setkáme i s neúspěchem. My jsme ale naštěstí celkově úspěšní,“ popisuje svou práci Vendula. „Neúspěch bych srovnala s nepochopením. Máte třeba projekt, který by pomohl mnoha lidem, ale setká se právě s nepochopením a to pak hodně bolí,“ doplňuje Dita.

Podcast dobré společnosti nabízí sérii rozhovorů, jež poskytnou pohled neziskových organizací na spolupráci s byznysovým sektorem a státní správou. Byznysový portál Newstream je hlavním mediálním partnerem konference Good Company Circle i stejnojmenné výstavy, která se uskutečnila letos v únoru ve Štrasburku v Evropském parlamentu pod záštitou bývalé europoslankyně Radky Maxové. V současné době probíhá i hlasování o nejlepší projekt spolupráce mezi neziskovým sektorem a byznysem.

video Podcast dobré společnosti: Základem úspěšné spolupráce je důvěra, říká Lenka Šťastná Filantropie V prvním ze série rozhovorů, které představují hlavní tváře konference Good Company Circle (GCC), přivítala projektová šéfka Newstreamu Katarína Krajčovičová ředitelku ženské organizace BPWCR Lenku Šťastnou a Helenu Dreiseitlovou, projektovou manažerku Equal Pay Day. nos Přečíst článek