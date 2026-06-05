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newstream.cz Enjoy V Austrálii zabavili armádu švábů. Přes 100 tisíc kusů skončí utracením

V Austrálii zabavili armádu švábů. Přes 100 tisíc kusů skončí utracením

Šváb madagaskarský
Profimedia.cz
ČTK
ČTK

Australské úřady oznámily největší záchyt exotického hmyzu v historii země. U chovatele ve městě Bathurst v Novém Jižním Walesu objevily více než 100 tisíc živých švábů madagaskarských a argentinských, jejichž dovoz, chov i prodej jsou v Austrálii zakázané. Hmyz měl podle odborníků pravděpodobně sloužit jako levné krmivo pro plazy.

Australské úřady zabavily více než 100 tisíc živých švábů, které není v zemi dovoleno chovat ani prodávat. Podle ministerstva životního prostředí jde o největší záchyt exotického hmyzu v historii Austrálie.

Hmyz pocházel od jediného chovatele z města Bathurst v Novém Jižním Walesu. Úřady zasáhly už v květnu, případ ale ministerstvo oznámilo nyní. Hodnota zabavených švábů byla vyčíslena na 200 tisíc australských dolarů, tedy zhruba tři miliony korun.

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Švábi madagaskarští patří k největším na světě

Mezi zabavenými druhy byli švábi madagaskarští a švábi argentinští. První z nich, známý také jako šváb syčivý, patří mezi největší druhy švábů na světě. Dorůstá délky pěti až osmi centimetrů, a je tak výrazně větší než běžný šváb australský, který mívá zhruba dva až tři a půl centimetru.

Právě velikost exotických druhů mohla podle odborníků vysvětlovat jejich oblibu mezi chovateli plazů. Specialistka na chov plazů Stefanie Lesserová uvedla, že větší švábi se pravděpodobně prodávali jako levné krmivo. Majitelé plazů jich totiž potřebují méně než menších druhů hmyzu.

Australské úřady však doporučují chovatelům, aby pro krmení plazů používali legálně dostupné cvrčky.

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Austrálie se obává rizik pro přírodu

Dovoz obou druhů švábů je v Austrálii zakázán. Nelegální je také jejich chov, množení či prodej, a to bez ohledu na to, jakým způsobem se k nim majitel dostal.

Ministerstvo životního prostředí upozornilo, že u těchto exotických druhů nebylo provedeno posouzení environmentálních rizik. Úřady se proto obávají, že by švábi mohli šířit nemoci nebo ohrozit původní australskou faunu.

Austrálie patří k zemím s mimořádně přísnými pravidly biologické bezpečnosti. Kontroly na hranicích mají zabránit zavlékání škůdců, kteří by mohli poškodit zemědělství, zahradnictví i původní živočišné druhy.

Chovatel zatím obviněn nebyl

Lidé, kteří do Austrálie dovezou nedeklarovaný nebo nelegální materiál živočišného, rostlinného či hmyzího původu, mohou dostat vysoké pokuty. Úřady zároveň varovaly, že osoby přistižené s nelegálně drženými druhy hmyzu mohou čelit i trestnímu stíhání.

Mluvčí ministerstva uvedl, že proti chovateli z Bathurstu zatím nebyla vznesena obžaloba. Zabavení švábi budou utraceni.

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„Krásné čisté uhlí.“ Trump chce obnovit americký uhelný průmysl

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ČTK
nst
nst

Americký prezident Donald Trump chce vrátit uhlí do centra americké energetiky. V Oválné pracovně oznámil, že na obnovu uhelného průmyslu vyčlení 700 milionů dolarů, tedy zhruba 14,6 miliardy korun. Peníze mají jít mimo jiné na výstavbu dvou nových uhelných elektráren.

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Dánové chtějí bránit Grónsko a snižovat životní náklady. V čem může být nová vláda inspirací?

Mette Frederiksenová
ČTK
Karel Pučelík
Karel Pučelík

V Kodani se na tamější standardy dlouho nedařilo sestavit vládní koalici. Výsledný kabinet má ale poměrně ambiciózní program. Zatímco většina evropských vlád si v době rostoucích nákladů a ropného šoku kvůli krizi v Íránu neví příliš rady, Dánové chtějí k problémům přistoupit o poznání aktivněji.

Dánsko má novou vládu. Její skládání trvalo rekordně dlouho, protože sice opět vyhráli Sociální demokraté staronové premiérky Mette Frederiksenové, ale kvůli poklesu podpory neměli dostatek křesel pro složení většiny ani ve spolupráci s menšími levicovými stranami.

Jazýčkem na vahách se stalo středopravé uskupení Moderates. Šéf strany Lars Løkke Rasmussen, někdejší premiér a dosavadní ministr zahraničí, se po delším rozhodování nakonec přiklonil k Frederiksenové – ostatně spolupráce jim poslední roky šla docela hladce. Společně si vysloužili uznání za sebevědomý postoj vůči Donaldu Trumpovi a americkým snahám o převzetí Grónska.

Asertivní zahraniční politika bude jedním z důležitých bodů programu i jejich nového kabinetu. „Vláda bude nekompromisně hájit suverenitu království, jeho územní celistvost a právo na sebeurčení,“ stojí v programovém prohlášení. Frederiksenová dlouhodobě prosazuje, aby o osudu Grónska rozhodli sami jeho obyvatelé, nikoliv Washington – a ideálně ani Kodaň.

„Zlepšovat každodenní život“

Jinak ale program nese stopy po kompromisech. To je patrně dílem Rasmussena, který měl rozhodující pozici a v jednu fázi vyjednávání hrozil, že podpoří konkurenční pravicový blok. Vláda tak bude více levicová a zelená než ta předchozí, zasednou v ní kromě Sociálních demokratů a Moderates také Zelená levice a středolevé a sociálně liberální Radikale Venstre, nejradikálnější Rudo-zelená aliance ale zůstane mimo a menšinovému kabinetu bude pouze dodávat hlasy.

Z programu zmizel i jeden z nejvíce kontroverzních návrhů, se kterým před volbami přišli Sociální demokraté, a to (poměrně mírná) daň z bohatství, jež měla přinést peníze například do školství. Minimálně v jednom ohledu však může být Kodaň vzorem pro další evropské státy. K problému rostoucích životních nákladů, které nyní navíc zesilují i důsledky krize v Íránu, se vláda staví mimořádně aktivně. Zatímco třeba česká vláda jen opatrně sleduje ceny paliv, v Dánsku se chystají pomáhat ohroženým skupinám ráznějším způsobem.

Drahé potraviny chce vláda řešit mimo jiné tím, že oseká spotřební daň na jídlo na polovinu, v případě ovoce a zeleniny dokonce úplně. Chudším důchodcům bude měsíčně posílat v přepočtu přes tři tisíce korun. Pro mladé do 22 let zase plánuje zavést hromadnou dopravu zdarma. V dlouhodobějším horizontu by pak měla zajistit zcela bezplatnou zubařskou péči.

A z trochu jiného soudku. Na evropské poměry, kde se řeší války a krize, mají v Dánsku jedno specifické téma. V politických diskusích se hovoří o podmínkách prasat ve velkochovech. To se ovšem řeší dlouhodobě, dokonce se téma stalo náplní jednoho z dílů populárního seriálu Borgen.

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