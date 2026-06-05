V Austrálii zabavili armádu švábů. Přes 100 tisíc kusů skončí utracením
Australské úřady oznámily největší záchyt exotického hmyzu v historii země. U chovatele ve městě Bathurst v Novém Jižním Walesu objevily více než 100 tisíc živých švábů madagaskarských a argentinských, jejichž dovoz, chov i prodej jsou v Austrálii zakázané. Hmyz měl podle odborníků pravděpodobně sloužit jako levné krmivo pro plazy.
Australské úřady zabavily více než 100 tisíc živých švábů, které není v zemi dovoleno chovat ani prodávat. Podle ministerstva životního prostředí jde o největší záchyt exotického hmyzu v historii Austrálie.
Hmyz pocházel od jediného chovatele z města Bathurst v Novém Jižním Walesu. Úřady zasáhly už v květnu, případ ale ministerstvo oznámilo nyní. Hodnota zabavených švábů byla vyčíslena na 200 tisíc australských dolarů, tedy zhruba tři miliony korun.
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Švábi madagaskarští patří k největším na světě
Mezi zabavenými druhy byli švábi madagaskarští a švábi argentinští. První z nich, známý také jako šváb syčivý, patří mezi největší druhy švábů na světě. Dorůstá délky pěti až osmi centimetrů, a je tak výrazně větší než běžný šváb australský, který mívá zhruba dva až tři a půl centimetru.
Právě velikost exotických druhů mohla podle odborníků vysvětlovat jejich oblibu mezi chovateli plazů. Specialistka na chov plazů Stefanie Lesserová uvedla, že větší švábi se pravděpodobně prodávali jako levné krmivo. Majitelé plazů jich totiž potřebují méně než menších druhů hmyzu.
Australské úřady však doporučují chovatelům, aby pro krmení plazů používali legálně dostupné cvrčky.
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Austrálie se obává rizik pro přírodu
Dovoz obou druhů švábů je v Austrálii zakázán. Nelegální je také jejich chov, množení či prodej, a to bez ohledu na to, jakým způsobem se k nim majitel dostal.
Ministerstvo životního prostředí upozornilo, že u těchto exotických druhů nebylo provedeno posouzení environmentálních rizik. Úřady se proto obávají, že by švábi mohli šířit nemoci nebo ohrozit původní australskou faunu.
Austrálie patří k zemím s mimořádně přísnými pravidly biologické bezpečnosti. Kontroly na hranicích mají zabránit zavlékání škůdců, kteří by mohli poškodit zemědělství, zahradnictví i původní živočišné druhy.
Chovatel zatím obviněn nebyl
Lidé, kteří do Austrálie dovezou nedeklarovaný nebo nelegální materiál živočišného, rostlinného či hmyzího původu, mohou dostat vysoké pokuty. Úřady zároveň varovaly, že osoby přistižené s nelegálně drženými druhy hmyzu mohou čelit i trestnímu stíhání.
Mluvčí ministerstva uvedl, že proti chovateli z Bathurstu zatím nebyla vznesena obžaloba. Zabavení švábi budou utraceni.
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