Nákupní apetit Čechů ochladl. Maloobchod rostl jen o 1,6 procenta
Po silném březnu přišlo v maloobchodě ochlazení. Dubnové tržby obchodníků rostly jen mírně, zatímco výdaje za potraviny a pohonné hmoty meziročně klesly.
Český maloobchod po silném březnu ztratil tempo. Tržby obchodníků bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel v dubnu meziročně vzrostly o 1,6 procenta. V březnu přitom podle revidovaných údajů rostly o 6,2 procenta. Proti březnu se tržby obchodníků snížily o 0,9 procenta. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu.
Růst pokračuje, ale výrazně pomaleji
„Maloobchodní tržby po očištění o cenové vlivy v dubnu pokračovaly v meziročním růstu, avšak tempo růstu oproti předchozím měsícům zpomalilo,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ Jana Gotvaldová.
Podle statistiků rostly hlavně tržby za nepotravinářské zboží. Naopak prodej pohonných hmot a potravin meziročně klesl. Nižší tržby zaznamenaly také specializované prodejny s počítačovým a komunikačním zařízením.
Česká inflace se v květnu znovu přiblížila dvouprocentnímu cíli České národní banky. Spotřebitelské ceny podle předběžného odhadu Českého statistického úřadu meziročně vzrostly o 2,1 procenta z dubnových 2,5 procenta.
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Potraviny a pohonné hmoty brzdily
Tržby za nepotravinářské zboží v dubnu meziročně vzrostly o 5,1 procenta. Za pohonné hmoty ale obchodníci utržili o 3,1 procenta méně a za potraviny o 1,2 procenta méně než před rokem.
V nespecializovaných prodejnách s převahou potravin tržby klesly o 1,3 procenta. Ve specializovaných prodejnách potravin se snížily o 0,8 procenta.
Naopak nespecializované prodejny s převahou nepotravinářského zboží si polepšily. Jejich tržby se meziročně zvýšily o 4,9 procenta.
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Internet dál táhne nákupy
Nejvýrazněji se dařilo internetovým a zásilkovým obchodům. Jejich tržby v dubnu meziročně vzrostly o 11,8 procenta.
Rostly také tržby ve specializovaných prodejnách s kosmetickými a toaletními výrobky, a to o devět procent. Prodejny s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím si polepšily o 6,2 procenta, obchody s oděvy a obuví o 3,2 procenta a prodejny s výrobky pro domácnost o 1,9 procenta.
Nepatrně vyšší tržby zaznamenali také obchodníci s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci.
Elektronika zůstala slabší
Naopak specializované prodejny s počítačovým a komunikačním zařízením vykázaly meziroční pokles tržeb o 3,7 procenta.
Slabší výsledek v této kategorii ukazuje, že spotřebitelé mohou být u dražšího zboží opatrnější. Celkově ale dubnová data potvrzují, že maloobchod dál roste, jen výrazně pomaleji než v předchozích měsících.
Autům se dařilo lépe
Samostatně sledované tržby za prodej a opravy motorových vozidel v dubnu meziročně vzrostly o 5,3 procenta. Meziměsíčně ale i v tomto segmentu klesly, konkrétně o 0,3 procenta.
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