Fotogalerie: Kanceláře jako hotely. České firmy pochopily, že lidé se do práce musí chtít vracet
České kanceláře za poslední dekádu výrazně proměnily. Vítězové jubilejního ročníku soutěže Kanceláře roku ukazují, že firmy dnes berou pracovní prostředí jako nástroj pro udržení lidí, firemní kulturu i výkon.
Kancelář už dávno není jen místo, kam zaměstnanci chodí odsedět osm hodin. V době hybridní práce, tlaku na talenty a nástupu umělé inteligence se z ní stává součást firemní strategie. Má lidi přitáhnout, udržet, podpořit spolupráci a zároveň obstát ve světě, kde se způsob práce mění rychleji než dřív.
Právě tento posun potvrdil jubilejní desátý ročník soutěže Kanceláře roku, kterou pořádá poradenská společnost Prochazka & Partners. Do letošního ročníku se přihlásilo více než osmdesát kancelářských realizací z celé České republiky. Odborná porota ocenila vítěze v deseti kategoriích.
Kancelář jako investice do lidí
Za deset let se český kancelářský design posunul z disciplíny, která často řešila hlavně vzhled recepce a zasedaček, k mnohem širšímu tématu. Firmy dnes řeší akustiku, světlo, materiály, ergonomii, komunitní zóny, soukromí i to, jak prostor podporuje firemní kulturu. Letos to bylo vidět i na nových soutěžních kategoriích. Zdravé kanceláře roku se zaměřily na wellbeing, kvalitu prostředí a odpovědný výběr materiálů. Rekonstrukce roku zase reflektuje rostoucí význam přestaveb starších budov a kancelářských prostor.
To je důležitý trend. Místo automatického stěhování do nových budov se stále častěji řeší, jak znovu využít existující prostory a proměnit je v moderní pracovní prostředí.
Hotelizace, flexibilita a méně okázalosti
Mezi hlavními trendy letošního ročníku zaznívala takzvaná hotelifikace kanceláří. Firmy se inspirují hotely, klubovými lounge nebo kavárnami a snaží se vytvářet prostředí, do kterého se lidem vyplatí přijít i v době, kdy část práce mohou dělat z domova.
Hybridní kancelář se zároveň stala standardem. Už nejde o experiment, ale o běžný provozní model. O to důležitější je flexibilita: prostory musí zvládnout soustředěnou práci, týmová setkání, neformální komunikaci i rychlé změny ve velikosti týmů. S nástupem AI se navíc dá čekat, že se požadavky firem na kanceláře budou dál měnit. Méně rutinní práce, více spolupráce, kreativního řešení problémů a projektového fungování. Kancelář na to musí umět reagovat.
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Mezi vítězi zůstává silně zastoupená Praha, ale letošní výsledky zároveň ukazují, že kvalitní kancelářský design už není jen pražské téma. Oceněné realizace vznikly také v Brně nebo Ústí nad Labem. Regionální firmy čím dál častěji používají kvalitní pracovní prostředí jako konkurenční výhodu při náboru. Dobrá kancelář už není výsada technologických firem nebo centrál velkých korporací.
Kdo letos vyhrál
V kategorii Employee Friendly kanceláře zvítězila Sekyra Group v Praze s návrhem od Atelier Kunc architects. Mezi huby a coworkingy uspěl Scott.Weber Workspace v Praze, za jehož realizací stojí Chapman Taylor a Scott.Weber Workspace.
V kategorii Inovativní kanceláře porota ocenila pražské kanceláře JT International od Prochazka & Partners Studio. Nejlepší IT kanceláře má podle poroty ABUGO Group v Brně, za návrhem stojí Studio Concept.a.
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Mezi malými kancelářemi zvítězila Teta v Ústí nad Labem od Ateliéru tečka. V regionální kategorii uspěla Soukromá klinika Logo v Brně od Šenekel Architekti. Cenu za Rekonstrukci roku získala pražská realizace Obermeyer od studia FADW. Mezi velkými kancelářemi zvítězila Direct pojišťovna v Brně, kterou navrhlo U1 Space Design.
V nové kategorii Zdravé kanceláře uspěla pražská společnost Czech Games Edition s návrhem od Horalík Ateliéru. Cenu poroty získala Škoda Auto v Praze, za projektem stojí Komplits a Škoda Auto.
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