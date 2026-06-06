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newstream.cz Zprávy z firem Upravený Airbus spojí na nejdelší nonstop trase Evropu s Austrálií. Měl létat loni, poletí snad příští rok

Upravený Airbus spojí na nejdelší nonstop trase Evropu s Austrálií. Měl létat loni, poletí snad příští rok

První zkušební let stroje Airbus A350-1000ULR nad francouzským Toulouse.
Airbus, užito se svolením
Josef Tuček
Josef Tuček

Evropský letecký gigant Airbus uskutečnil premiérový zkušební let svého letadla upraveného pro nejdelší komerční linku světa. Stroj má zajistit první nonstop spojení australského Sydney s Londýnem a později i s New Yorkem. Je to příklad toho, že letecké technologie se stále vyvíjejí, ale zase až tak moc při tom nespěchají – toto letadlo bude mít aspoň dva roky zpoždění.

V roztomilé knížce Eduarda Basse z roku 1922 o českém rodinném fotbalovém týmu, Klapzubově jedenáctce, trvá těmto fenomenálním sportovcům cesta na šampionát do Austrálie lodí z italského Brindisi přes Bombaj do Sydney třiatřicet dní. Dnes se do Sydney můžete z Prahy letadlem dostat i za méně než 24 hodin. Ovšem za předpokladu, že vám při mezipřistání (či mezipřistáních) neuletí následující spoj.

Australané mívají obvykle snahu aspoň jednou za život se podívat do Evropy, což je pro ně zejména Británie. A protože přestupy nejsou příjemné, snaží se australská letecká společnost Qantas zajistit spojení přímé. Daří se jí to pouze z Perthu na západě kontinentu, odkud je to do Evropy blíž. Spojení do Londýna (a podle situace také do Paříže a Říma) odtud zajišťují letadla Boeing 787-9 Dreamliner. Ale z mnohem zalidněnějšího východního pobřeží Austrálie nonstop linka zatím neexistuje.

Demonstrační nadzvukový letoun XB-1 společnosti Boom Supersonic patří k těm, na nichž se zkouší „obtisky“ z materiálu inspirovaného žraločí kůží.

Přelepená „žraločí kůže“ má snížit spotřebu letadla. Vydrží i na nadzvukovém stroji

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Letadlo s povrchem, který připomíná žraločí kůži, překonává menší odpor vzduchu, takže ušetří palivo. A není ani nutné čekat s využitím až na nově vyráběné stroje. „Žraločí povrch“ se dá umístit už na současná letadla podobně jako obtisk.

Josef Tuček

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Nad americkým Boeingem zvítězil evropský výrobce

V srpnu 2017 vyhlásily aerolinky Qantas projekt Sunrise, který měl zajistit nonstop spojení australského východního pobřeží, především velkoměsta Sydney, s Londýnem a New Yorkem. Jako vhodné letadlo posuzovali v Qantasu nejdřív Boeing Dreamliner, ale nakonec se rozhodli pro evropský Airbus. Nebylo třeba vyvíjet úplně nový stroj. Zvolený typ A350 měl projít úpravami a dostat označení A350-1000ULR (ULR jako ultra dlouhý dolet). Těchto strojů si Australané objednali dvanáct, aby pak zvládli nonstop lety i do dalších evropských a jihoamerických destinací.

Aby se letadlo udrželo ve vzduchu 22 hodin, a mohlo tedy i s rezervou zvládnout mezikontinentální lety přesahující délku 18 tisíc kilometrů, museli inženýři Airbusu výrazně zasáhnout do konstrukce stroje. Hlavní změnou je přídavná palivová nádrž ve střední části trupu, v níž bude dalších 200 hektolitrů paliva.

Horké počasí vadí i letadlům, prodlužuje vzlet a snižuje nosnost stroje

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Opravdu horké počasí, jaké jsme zažili toto léto, má i nečekané souvislosti. Klade vyšší nároky také na letadla – potřebují o něco delší ranvej pro start, mají vyšší spotřebu paliva a unesou trochu nižší náklad. A to všechno stojí peníze, píše ve svém příspěvku pro Newstream vědecký novinář Josef Tuček.

Josef Tuček

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Šest pasažérů v první třídě, 140 v ekonomické

Doplněná nádrž však zmenší prostor pro cestující a počet sedadel se sníží z obvyklých 400 na 238. Šest z nich může sedět (a ležet) v první třídě, 52 ve třídě business, 40 ve třídě premium economy a 140 v klasických sedadlech ekonomické třídy.

Zmenšení počtu cestujících se prakticky jistě odrazí ve zvýšené ceně letenky, která zatím nebyla oznámena.

Lety trvající téměř celý den jsou náročné pro posádku i pasažéry. Airbus proto vyvinul nový, lehčí a efektivnější chladicí systém pro palubní kuchyně a také vylepšenou ventilaci a regulaci teploty v kabině, což by mělo přispět ke komfortu cestujících.

První lety upraveného letadla měly podle dřívějších informací společnosti Qantas začít koncem loňského roku. Jak to tak u technických novinek bývá, nepovedlo se. Teprve nyní se uskutečnil teprve první zkušební let.

První zkušební let stroje Airbus A350-1000ULR nad francouzským Toulouse. Airbus, užito se svolením

Zakladatel vyhledávače Kiwi.com Oliver Dlouhý

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Zprávy z firem

Český Kiwi.com představil nový „Režim AI“, který má zjednodušit plánování cest. Uživatelé už nemusejí nastavovat složité filtry, stačí popsat, kam a jak chtějí jet. Firma reaguje na průzkum, podle něhož chce umělou inteligenci při plánování cest využívat téměř 60 procent evropských cestovatelů.

nst

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Ve vzduchu jen necelé čtyři hodiny

Úplně první stroj vzlétl v úterý z francouzského Toulouse. Neletěl do Austrálie, strávil ve vzduchu 3 hodiny a 43 minut a pak se zase plánovaně do Toulouse vrátil. Během premiérového letu stroj vystoupal do výšky přes 12 kilometrů, na palubě měl šestičlenný technický personál.

Posádka provedla obecné kontroly výkonu letadla, zkoumala, jestli nový palivový systém pracuje dobře. Po ověření a schválení všech úprav má být stroj definitivně upraven podle požadavků společnosti Qantas. V dubnu příštího roku by měl být do Austrálie dodán i druhý Airbus.

Nejdelší letecká linka na světě by pak mohla snad někdy koncem příštího roku opravdu začít sloužit pasažérům.

Po více než půl století se lidstvo znovu vydalo k Měsíci

Japonské aerolinky chtějí vozit poklady na Měsíc. Má z nich být archa pro budoucí generace

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Japan Airlines plánují od roku 2028 nabízet přepravu nákladu na Měsíc. Ve spolupráci se start-upem ispace chtějí na lunární povrch dopravovat kulturně cenné předměty, kterým na Zemi hrozí zánik kvůli válkám, přírodním katastrofám nebo změnám klimatu.

nst

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Letadlo pro nejdelší linku světa poprvé vzlétlo

Letadlo pro nejdelší linku světa poprvé vzlétlo

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Airbus zahájil testy letounu A350-1000ULR, který má nabídnout nejdelší dolet na světě. Dálkový speciál má zvládnout až 22 hodin letu bez přestávky. Cesta mezi Austrálií a Evropou by se tak mohla zkrátit až o čtyři hodiny. Australský Qantas si už objednal dvanáct strojů, první má převzít příští rok.

ČTK

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VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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Josef Tuček

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Australské aerolinky dostaly rekordní pokutu za nelegální propouštění zaměstnanců během pandemie

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ČTK

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Proč nebyli Trump, Melania a Barron na svatbě Donalda mladšího. A jak to souvisí s mocí a krásou

Donald Trump Jr.
ČTK
Tereza Zavadilová
Tereza Zavadilová

Donald Trump se minulý týden na druhou svatbu svého juniora s ex-modelkou Bettinou neobtěžoval. Ani jeho poslední manželka a syn. A jak to v palácích bývá, kolem nepřítomnosti je spousta interpretací.

Donald Trump junior se podruhé ženil minulý týden na soukromém ostrově na Bahamách. Mezi svatebčany byli jeho sourozenci z otcových předchozích manželství, Ivanka, Eric (děti od Češky Ivany Trumpové) a Tiffany (dcera od prostřední ženy Marly Maples). Chyběl ale otec Donald Trump a jeho poslední rodina, Melania a Barron. Logicky to vzbudilo vlnu spekulací. Zvláště, když otec se ze svatby na sociálních sítích „omluvil“ kvůli státnickým povinnostem a řešení kolem Íránu, a pak byl vidět na UFC a na golfu. Takový výsměch, to je mrzuté. Na snímku níže jsou noví Trumpovi na Bahamách. 

Takže spekulace: Veřejnost se utvrdila v tom, že zkazky, že prezident nemá svého nejstaršího juniora příliš v lásce, jsou pravdivé. A je jich hodně: prý mu na střední jednu vlepil před spolužáky, nebo o něm prohlásil něco ve smyslu, že není nejostřejší tužka v penále apod. Údajně informované zdroje dlouho mluví o tom, že prezident Trump není rád, že jeho jméno nosí ještě někdo jiný - a ještě k tomu někdo, koho považuje za loosera. Plus, zopakovalo se, že Melania nemá děti z prvního manželství s Češkou Ivanou moc v lásce. Tolik vox populi. 

Donald Trump Jr a jeho žena Bettina Trump Instagram/užito se svolením

Může tam být i politický důvod. O tom si zaspekulovala i seriózní média jako Financial Times. Donald Trump mladší si domluvil další řady reality show The Apprentice, která jeho otci přinesla celonárodní známost, a chce tam účinkovat sám. To by mohlo potvrdit teorie, že dynastie Trumpů si chce ponechat lukrativní prezidentování Spojených států v rodině a junior chce v příští volbě kandidovat, když otec už znovu nemůže. A prezident prý tyto ambice těžce nese. Tak, jako mu vadilo, že se po křesle příliš otevřeně sápe viceprezident JD Vance - který nedávno dostal od Bílého domu stopku na předvádění se na sociálních sítích - tak konkurenci nesnese prezident ani od syna. Kdybychom měli sklony k laické psychodiagnostice, řekli bychom, narcis jak vyšitý. Ale to se do slušné společnosti nehodí. 

NYT: Bílý dům řekl Vanceovi, aby si dal pauzu od sociálních sítí

NYT: Bílý dům řekl Vanceovi, aby si dal pauzu od sociálních sítí

Politika

Představitelé Bílého domu včetně jeho personální šéfky Susie Wilesové doporučili americkému viceprezidentu J. D. Vanceovi, aby na čas přestal používat sociální sítě. Vance na nich během schůzek tráví hodně času a má sklon hádat se tam se svými kritiky, což je podle Wilesové a dalších vysokých činitelů pod úroveň jeho funkce viceprezidenta. Napsal o tom v sobotu deník The New York Times (NYT) s odvoláním na zasvěcené zdroje. Bílý dům zprávu popřel.

ČTK

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Čtenáři historických románů dobře vědí, jaká pravidla vládnou palácové politice. Když monarcha něco udělá, anebo neudělá, všichni pátrají po tom, co to znamená. Protože monarchové se rádi pohybují v mlze, aby svou neurčitostí manipulovali nebohými poddanými, nechávali je domýšlet se, intrikovat a drželi je v šachu.  A protože Bílý dům jsou takové Versailles nové doby, není se čemu divit, že se spekulace poddanných rozjely naplno. Protože prezidentova absence na veselce byla vzkaz. Všechno jsou signály, gesta a vzkazy, v jejichž mlze se vládne. Jak se říká v angličtině, kouř a zrcadla. A pokud by byla pravda, že Trump měl státnické povinnosti, tak Melania a Barron je rozhodně neměli. 

Mar-a-Lago tvář

Přitom, podle estetických kritérií, která prezident Trump aplikuje na své okolí, a to materiální i lidskou společnost, by problém být neměl. Tedy, cynicky řečeno, až na to, že Donald Jr. se moc nepotatil, fyzickou podobu zdědil po otci Ivany, dědovi Zelníčkovi ze Zlína. Zato Bettina Trumpová je bývalá modelka - a prezident Trump si na tom, že má kolem sebe hezké lidi, zakládá. Všechny ženy v jeho okolí chtějí vypadat jako bezchybná Ivanka Trumpová či upravená Lara Trumpová. Ač to některým, jako nedávno odvolané ministryni spravedlnosti Pam Bondiové, v politické kariéře nepomůže nadlouho. Bezchybná tvář žen (i mnoha mužů, že) z Trumpova okolí má dokonce přezdívku: Mar-a-Lago face. A trend se z Trumpova kruhu lavinovitě šíří mezi běžné občany i za hranice Ameriky. Plastická a estetická chirurgie je jedním z nejrychleji rostoucích byznysů současnosti. Vyplněné lícní kosti, masité rty, falešné opálení, samozřejmě bezchybný chrup a štíhlá postava jsou jakýmsi nepsaným testem loajality a vstupenkou do nejvyšších pater moci.

Donald Trump

Trumpovy deportace dostanou další miliardy. Senát USA schválil posílení imigračních úřadů

Politika

Americký Senát schválil návrh zákona, který má ministerstvu vnitřní bezpečnosti přidat 70 miliard dolarů na prosazování imigrační politiky. Peníze mají směřovat hlavně k úřadům ICE a CBP, které se podílejí na deportacích migrantů. Návrh nyní čeká na hlasování ve Sněmovně reprezentantů.

nst

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VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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Dalibor Martínek: Babišova Tünde Bartha řeže motorovou pilou

Tünde Bartha
Profimedia
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Odboráři úřadu vlády vstoupili do jednodenní stávky. 58 pracovníků nepřišlo do práce. Protestují proti reorganizaci na úřadu. Je to poprvé v dějinách, kdy pracovníci úřadu vlády protestují touto ostrou formou proti vlastní vládě.

O co v případu jde? Tünde Bartha, vedoucí úřadu vlády a žena, která dlouhá léta pracuje pro Andreje Babiše a o jejíchž názorech premiér nepochybuje, se rozhodla změnit strukturu úřadu. Chce přesunout útvary odpovědné za agendy závislostí, duševního zdraví, lidských práv a rovnosti žen a mužů na jednotlivá ministerstva. Babiš chce všem ukázat, že postupuje pragmaticky, řídí stát jako firmu, efektivně a nekompromisně.

To vyvolalo mezi zaměstnanci úřadu vlády bouři. Na přesunu agend pod jednotlivá ministerstva přitom zdánlivě není nic podivného. V čem se tedy schovává ten detail?

Má se veřejné mínění přiklonit na stranu chudáků pracovníků úřadu vlády, kteří mají být přeřazeni, nebo se pohoršovat nad novým, drsným způsobem managementu, který Bartha na vládu přinesla?

Lukáš Kovanda: Proč Češi nejsou bohatší? Protože nestačí jen déle sedět v práci

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Český zaměstnanec odpracuje proti německému zhruba o měsíc ročně více. Proč, když pracujeme déle, nejsme bohatší než Němci? Odpověď tkví v nízké produktivitě.

Lukáš Kovanda

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Největší změna v historii

Jednoduchá odpověď neexistuje. Nikdo si nedělá iluze o tom, že by snad státní zaměstnanci na úřadu vlády měli trudný život. Na druhé straně je oprávněný jejich argument, že přesunem agend na ministerstva se rozdrobí jejich vliv i dosah a zničí se fungující systémy. Jde o agendy, které jsou nadresortní. Proč má vláda potřebu předělávat něco, co dobře funguje? Bývalá zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková řekla, že kabinet se dopustil nejdramatičtějšího zásahu do lidskoprávní agendy za posledních třicet let. A má pravdu.

Příkladem může být protidrogová politika. Tünde Bartha nechala tuto agendu přesunout pod ministerstvo zdravotnictví, a Pavel Bém skončil ve funkci národního protidrogového koordinátora. Vyhazov prý dostal přes SMS. Nejen, že jde o zcela divoký, devadesátkový způsob řízení, ale také se rozvrací fungování jedné agentury. Takových je mnoho. Jde o průvan v zatuchlých sálech, nebo rozvrat?

„Stávkujeme, protože chceme pokračovat v práci,“ řekla spolumluvčí protestu Pavla Chomynová. Stavět se na stranu odborů je vždy ošidné. Efektivita fungování každé entity by neměla být pod nátlakem líných zaměstnanců. To však v tomto případě pracovníkům podsouváno být nemá.Nicméně, o personální politice má rozhodovat ten, kdo lidi platí. Otázkou pro vedoucí pracovníky je způsob komunikace, argumentace. Tady evidentně Bartha ctí pravidlo moci. Kdo ji má, rozhoduje, neargumentuje.

Dalibor Martínek: Státní firmy ohlídají experti, tvrdil Babiš. Do dozorčích rad dosazuje politické nominanty

Názory

Začátkem roku tvrdil vicepremiér Karel Havlíček v rozhovoru pro Newstream, že ve státních firmách vymění nekompetentní politické nominanty v dozorčích radách za odborníky. „Skončí všichni politruci,“ prohlašoval. „Budeme tam dávat lidi z oborů,“ říkal. Co se v posledních měsících děje? Pravý opak. Vládní koalice obsazuje jednu státní firmu za druhou svými nohsledy.

Dalibor Martínek

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Efektivita, nebo rozvrat

Současná vláda si vzala jako mantru efektivitu. Což je při rozhazovačné politice, která vede ke stále většímu dluhu země, trochu protimluv. Vláda dělá reorganizace, škrtá miliony na prospěšné aktivity. A miliardy mezitím letí komínem. Macinka, Klempíř a spol. začali likvidovat jednu dotaci pro podpůrné organizace za druhou. Ministerstvo pro místní rozvoj například zcela nesmyslně nevyplatilo pětimilionovou dotaci Sdružení nájemníků ČR, čímž likviduje jedinečné poradenské uskupení, které stojí na straně nájemníků.

To není efektivita, to je nesmyslné řezání bez ohledu na důsledky. Bartha teď reorganizuje jako parní válec. Výsledkem bude zhoršení agend, o které se stát nedokáže sám postarat. Babiš možná až časem rozpozná, že jeho „efektivita“ je vlastně rozvratem, který se při nějakých dalších volbách obrátí proti němu.

Další komentáře (ne)korektního Dalibora Martínka

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Lukáš Kovanda

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