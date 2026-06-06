Upravený Airbus spojí na nejdelší nonstop trase Evropu s Austrálií. Měl létat loni, poletí snad příští rok
Evropský letecký gigant Airbus uskutečnil premiérový zkušební let svého letadla upraveného pro nejdelší komerční linku světa. Stroj má zajistit první nonstop spojení australského Sydney s Londýnem a později i s New Yorkem. Je to příklad toho, že letecké technologie se stále vyvíjejí, ale zase až tak moc při tom nespěchají – toto letadlo bude mít aspoň dva roky zpoždění.
V roztomilé knížce Eduarda Basse z roku 1922 o českém rodinném fotbalovém týmu, Klapzubově jedenáctce, trvá těmto fenomenálním sportovcům cesta na šampionát do Austrálie lodí z italského Brindisi přes Bombaj do Sydney třiatřicet dní. Dnes se do Sydney můžete z Prahy letadlem dostat i za méně než 24 hodin. Ovšem za předpokladu, že vám při mezipřistání (či mezipřistáních) neuletí následující spoj.
Australané mívají obvykle snahu aspoň jednou za život se podívat do Evropy, což je pro ně zejména Británie. A protože přestupy nejsou příjemné, snaží se australská letecká společnost Qantas zajistit spojení přímé. Daří se jí to pouze z Perthu na západě kontinentu, odkud je to do Evropy blíž. Spojení do Londýna (a podle situace také do Paříže a Říma) odtud zajišťují letadla Boeing 787-9 Dreamliner. Ale z mnohem zalidněnějšího východního pobřeží Austrálie nonstop linka zatím neexistuje.
Letadlo s povrchem, který připomíná žraločí kůži, překonává menší odpor vzduchu, takže ušetří palivo. A není ani nutné čekat s využitím až na nově vyráběné stroje. „Žraločí povrch“ se dá umístit už na současná letadla podobně jako obtisk.
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Letadlo s povrchem, který připomíná žraločí kůži, překonává menší odpor vzduchu, takže ušetří palivo. A není ani nutné čekat s využitím až na nově vyráběné stroje. „Žraločí povrch“ se dá umístit už na současná letadla podobně jako obtisk.
Nad americkým Boeingem zvítězil evropský výrobce
V srpnu 2017 vyhlásily aerolinky Qantas projekt Sunrise, který měl zajistit nonstop spojení australského východního pobřeží, především velkoměsta Sydney, s Londýnem a New Yorkem. Jako vhodné letadlo posuzovali v Qantasu nejdřív Boeing Dreamliner, ale nakonec se rozhodli pro evropský Airbus. Nebylo třeba vyvíjet úplně nový stroj. Zvolený typ A350 měl projít úpravami a dostat označení A350-1000ULR (ULR jako ultra dlouhý dolet). Těchto strojů si Australané objednali dvanáct, aby pak zvládli nonstop lety i do dalších evropských a jihoamerických destinací.
Aby se letadlo udrželo ve vzduchu 22 hodin, a mohlo tedy i s rezervou zvládnout mezikontinentální lety přesahující délku 18 tisíc kilometrů, museli inženýři Airbusu výrazně zasáhnout do konstrukce stroje. Hlavní změnou je přídavná palivová nádrž ve střední části trupu, v níž bude dalších 200 hektolitrů paliva.
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Šest pasažérů v první třídě, 140 v ekonomické
Doplněná nádrž však zmenší prostor pro cestující a počet sedadel se sníží z obvyklých 400 na 238. Šest z nich může sedět (a ležet) v první třídě, 52 ve třídě business, 40 ve třídě premium economy a 140 v klasických sedadlech ekonomické třídy.
Zmenšení počtu cestujících se prakticky jistě odrazí ve zvýšené ceně letenky, která zatím nebyla oznámena.
Lety trvající téměř celý den jsou náročné pro posádku i pasažéry. Airbus proto vyvinul nový, lehčí a efektivnější chladicí systém pro palubní kuchyně a také vylepšenou ventilaci a regulaci teploty v kabině, což by mělo přispět ke komfortu cestujících.
První lety upraveného letadla měly podle dřívějších informací společnosti Qantas začít koncem loňského roku. Jak to tak u technických novinek bývá, nepovedlo se. Teprve nyní se uskutečnil teprve první zkušební let.
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Ve vzduchu jen necelé čtyři hodiny
Úplně první stroj vzlétl v úterý z francouzského Toulouse. Neletěl do Austrálie, strávil ve vzduchu 3 hodiny a 43 minut a pak se zase plánovaně do Toulouse vrátil. Během premiérového letu stroj vystoupal do výšky přes 12 kilometrů, na palubě měl šestičlenný technický personál.
Posádka provedla obecné kontroly výkonu letadla, zkoumala, jestli nový palivový systém pracuje dobře. Po ověření a schválení všech úprav má být stroj definitivně upraven podle požadavků společnosti Qantas. V dubnu příštího roku by měl být do Austrálie dodán i druhý Airbus.
Nejdelší letecká linka na světě by pak mohla snad někdy koncem příštího roku opravdu začít sloužit pasažérům.
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