Australský zákaz sociálních sítí moc nefunguje. Vláda je na technologické giganty krátká. Zatím
Austrálie byla první zemí, která přistoupila k zákazu sociálních sítí pro mladší 16 let. Po pár měsících však opatření moc nefunguje. Není to však argument pro opuštění regulace, ale pro její důslednější vymáhání a tvrdší přístup vůči technologickým firmám, které vynikají tendencemi dělat si, co chtějí.
Kolem technologických gigantů provozujících sociální sítě se toho poslední dobou děje hodně. Stále více je patrné, že jejich vliv na děti a dospívající není bez rizika. Nedávno dokonce provozovatelé sítí dostali obří pokuty za to, že záměrně servírovali návykový obsah. Nálada ve společnosti na to reaguje.
Řada států po celém světě uvažuje, že mladým lidem omezí přístup na sociální sítě. Z toho důvodu se zraky upínají na Austrálii, která jako první už v závěru minulého roku zákonem zamezila lidem mladším 16 let vstup na sítě. Austrálie proto může posloužit jako laboratoř toho, jak může toto pro někoho drsné opatření fungovat.
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V první řadě ale z australského příkladu vyplývá, že se zákazem to není vůbec jednoduché. Nelze očekávat, že parlament zákon odklepne a mladí lidé zmizí z této části virtuální ho světa. V Austrálii platí takřka pravý opak. Deník The Times situaci rozebral a upozornil na studii University of Newcastle v Novém Jižním Walesu, podle které se ještě měsíce po zákazu na sítích pohybovalo na 85 procent mladých.
Znamená to, že státní regulace online prostoru je neefektivní? Možná. Ale znamená to však, že by do něj stát neměl zasahovat? Vůbec ne. Jen je třeba počítat s tím, že regulátoři přicházejí do ne úplně přátelského prostředí. Kulantně řečeno.
Jednoduše nedělají dost
Australský premiér Anthony Albanese má jasno. „Je zřejmé, že velké technologické společnosti nedělají dost pro to, aby dodržovaly zákon, a na sociálních sítích je stále příliš mnoho dětí,“ uvedl při tiskové konferenci. Jeho vláda plánuje přitvrdit. Technologickým firmám hrozí, že budou platit masivní pokuty. Dosavadní možné výše vláda zdvojnásobí (na v přepočtu bezmála miliardu a půl). „Musíme být kurážnější,“ zní premiérův závěr.
Šéf společnosti Everpure Charles Giancarlo patří k veteránům technologického světa. V minulosti působil v Cisku, byl u rozvoje internetové infrastruktury a dnes vede firmu Everpure, která se snaží proměnit způsob, jakým podniky pracují s daty. A jedno ze tří vývojových center má v Praze. Proč? „Praha má řadu výhod. Vedle bezpečnosti a vstřícného pracovního práva to je především schopnost přitahovat talenty z celé Evropy,“ říká Charlie Giancarlo v rozhovoru pro magazín Newstream CLUB.
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Šéf společnosti Everpure Charles Giancarlo patří k veteránům technologického světa. V minulosti působil v Cisku, byl u rozvoje internetové infrastruktury a dnes vede firmu Everpure, která se snaží proměnit způsob, jakým podniky pracují s daty. A jedno ze tří vývojových center má v Praze. Proč? „Praha má řadu výhod. Vedle bezpečnosti a vstřícného pracovního práva to je především schopnost přitahovat talenty z celé Evropy,“ říká Charlie Giancarlo v rozhovoru pro magazín Newstream CLUB.
Australané si stěžují na jistou kulturu technologického světa. Jednotlivé vlády nejsou vůči globálním společnostem kdovíjak silné. „Jde o velké technologické firmy, které používají klasické taktiky velkých technologických firem, dělají jen to nejnutnější a domnívají se, že stojí nad vnitrostátním právem,“ popsala ministryně komunikace Annika Wellsová.
Technologické firmy nová pravidla vzaly na vědomí takřka jen formálně. Ministryně popisuje příklad teenagerky, která si chtěla vytvořit profil na blíže nespecifikované sociální síti, aniž by se byť jedinkrát v průběhu procesu objevila otázka na věk. Mladí lidé zákaz často obcházejí, ale pokud regulace budou pouze formální, ani je obcházet nemusejí.
Pro australskou praxi je součinnost firem klíčová. Zákaz totiž mají „obstarat“ právě provozovatelé sítí, mladiství ani jejich rodiče za něj odpovědnost nenesou.
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Zcela po dobrém to asi nepůjde
O úplném zákazu sociálních sítí pro mladé nyní uvažuje například britská vláda. Odcházející premiér Keir Starmer delší dobu firmy varoval a v polovině června přišel s návrhem podobným tomu australskému.
Australská praxe Britům i dalším zemím uvažujícím o regulacích a zákazech ukazuje, že zásah musí být skutečně důsledný. Jen dohoda s firmami, jak se zdá, nefunguje. Pravidla mohou být jakkoli dobrá, ale pokud selhává vymahatelnost, jako by nebyla.
Vlády to ale vzhledem k síle technologických gigantů nebudou mít jednoduché. Zvláště když mají politickou podporu z Bílého domu, který se nyní staví na ochranu amerického technologické sektoru před evropskou digitální daní.
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Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.