RECENZE: Nový král městských SUV? Lexus LBX cílí na komfort a eleganci v kompaktním formátu

Lexus vstoupil do segmentu kompaktních SUV modelem LBX – nejmenším vozem v historii značky, který má přilákat novou generaci zákazníků. Cílí na mladší, aktivní a často i ženské publikum, jež žije převážně ve městě a chce kompaktní, stylové a komfortní SUV se značkou, která si zachovává pověst luxusu a spolehlivosti. LBX má být vstupní branou do světa Lexusu – pro ty, kteří ocení prémiový charakter, ale nepotřebují velký vůz.

Pod kapotou se ukrývá hybridní soustava 1.5 HSD, kombinující tříválcový benzinový motor s elektromotorem a převodovkou e-CVT. V praxi působí LBX svižně a kultivovaně – zejména v městském provozu, kde naplno využívá okamžitý záběr elektromotoru. Při rozjezdech i popojíždění je jízda tichá, plynulá a příjemně komfortní. Hybridní systém zvládne část cesty absolvovat čistě na elektřinu, což oceníte v kolonách i při ranních rozjezdech. Naopak na dálnici ve vyšších rychlostech už motor o výkonu 136 koní působí poněkud dýchavičně.

Interiér Lexusu LBX působí prémiově hned po usednutí za volant. Materiály kombinují kůži, Alcantaru a měkké výplně – zpracování odpovídá větším modelům značky. Centrální displej s úhlopříčkou 9,8 palce zobrazuje parkovací kameru s 360° náhledem a přehledným rozhraním. Přehlednost i reakce systému patří k silným stránkám vozu. Krátká volicí páka převodovky e-CVT je po ruce, doplňuje ji volba jízdních režimů Eco, Normal a EV Mode. Vše je přehledné a ergonomicky rozmístěné. 13 fotografií v galerii

Podvozek je naladěn spíše na pohodlí než na sportovní ambice. LBX se chová stabilně a jistě, řízení je lehké a přehledné. Přítomnost systému AWD-i (elektrický pohon zadní nápravy) zlepšuje trakci při rozjezdu na mokré vozovce nebo v zimních podmínkách, ale nejde o terénní čtyřkolku. Vůz se cítí nejlépe ve městě a na kratších či středně dlouhých trasách, kde vynikne kombinace hybridní úspornosti, dobrého odhlučnění a malého poloměru otáčení.

Interiér a materiály

Testovaná verze Cool Advanced v odstínu Bílá Sonic s černou střechou (bi-tone), prodávaná za 1,235 milionu korun, potvrzuje, že i kompaktní Lexus může působit výjimečně. Interiér je vyveden v duchu větších modelů značky – měkké povrchy, kvalitní semišové čalounění a precizní zpracování vytvářejí skutečně prémiový dojem. Lexus u LBX sází na decentní eleganci: minimum plastů, důraz na ergonomii a útulnou atmosféru. Přední sedadla jsou pohodlná, dobře tvarovaná a vhodná i pro delší jízdy.

Prostor a praktičnost

Zadní řady však prozrazují rozměrové limity. Pokud za volant usedne někdo vyšší než 180 centimetrů, místa za ním už mnoho nezbývá. Pro děti nebo kratší cesty to nevadí, ale čtyři dospělí se budou cítit stísněněji než v konkurenčních SUV vyšší třídy. Zavazadelník nabízí přiměřených 332 litrů, což na městské použití bohatě stačí.

Verdikt

Lexus tímto modelem poprvé míří k zákazníkům, kteří dosud sahali po menších vozech prémiových konkurentů, jako jsou Audi Q2 nebo Mini Countryman. LBX je odpovědí na poptávku po stylovém, kvalitně zpracovaném a úsporném voze s charakterem. V době, kdy mnoho automobilů působí uniformně, nabízí LBX osobitý design, příjemný komfort a především atmosféru, která z něj dělá opravdový Lexus – jen v menším balení. Komu nevadí menší prostor vzadu a kdo hledá spíše klid než sportovní projev, ten v něm najde elegantní a úsporný vůz s duší značky Lexus.

Šumava bez kompromisů: Rekonstrukce, která obstála i v nejtvrdším režimu ochrany

Chata Borová Lada
Užito se svolením Tomáše Slavíka
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Architekti museli splnit limity, které odrazují většinu investorů. Výsledek ale ukazuje, že trpělivost a pokora mají smysl.

Za vsí, na cestě mizící mezi šumavské lesy a pláně, stojí stavení, které si svou přítomnost vybojovalo téměř půldruhého století. Rekonstrukce, kterou dnes obdivují sousedé i kolemjdoucí, nevznikla jako snaha o efektní proměnu. Zrodila se z respektu k původní stavbě i místní krajině.

19 fotografií v galerii

Borová Lada patří k nejpřísněji chráněným částem Šumavy, takže každá stavba či rekonstrukce musí respektovat krajinný ráz i tradiční charakter místní zástavby. Omezena je jak velikost a výška staveb, tak jejich materiálové a tvarové řešení, aby nové zásahy nerušily citlivé horské prostředí. Právě proto je zde klíčový přístup založený na pokoře, kontinuitě a jemném doplnění toho, co už krajina po generace zná.

Navíc, aby chalupa mohla sloužit dál, museli ji architekti Lenka a Petr Vávrovi (Studio Plyš) očistit ji od nevhodných zásahů minulých dekád. Stavební poruchy se vlastně staly příležitostí.

Stodola jako nové centrum domu

Někdejší hospodářské zázemí, kdysi ve špatném technickém stavu, se proměnilo v centrální obytný prostor. Obývací pokoj otevřený do zahrady je portálem propojený s kuchyní v původní části domu.

Stodola, převýšená až do krovu, zůstává praktickým prostorem, ale zároveň je ideálním místem pro podzimní posezení. Dům je díky nové dispozici připraven i na dvougenerační užívání, přičemž centrální schodiště slouží jako spojnice obou částí.

Proměny doznal i vnějšek chalupy. Silueta zůstala původní, ale nová prosklení otevírají interiér světlu i šumavským výhledům. Velké dřevěné okenice jej naopak chrání před počasím i zvědavými pohledy. Kolejnice okenic jsou přiznané, stejně jako pohledový beton s texturou připomínající starou prkennou fasádu.

Krov chalupy dnes nesou tři mohutné železobetonové sloupy. Byly odlité spolu s novými základy stodoly poté, co se ukázalo, že zásahy z 80. a 90. let konstrukci ohrozily. Díky nim bylo možné zachovat původní tesařské dílo. Těžkou betonovou krytinu nahradily lehké falcované šablony a poškozené prvky krovu byly zesíleny ocelovými příložkami. Vznikl tak prostor pro obytné místnosti v podkroví i pro kompletní zateplení střešního pláště.

Do podkroví a někdejší hospodářské části architekti vložili zcela novou. Obložili ji vláknocementovými deskami a překližkou s přiznaným spojovacím materiálem. Obsahuje hygienické zázemí i technické místnosti a je pečlivě konstrukčně oddělená od historických konstrukcí, aby do nich nepronikala vlhkost.

Podařilo se zachránit část původních dřevěných podlah a také kachlová kamna s labyrintem, která dnes slouží stejně krásně jako kdysi. Běžné vytápění chalupy je řešeno tepelným čerpadlem vzduch–voda, napojeným na chytrý domácí systém, který centrálně řídí topení, osvětlení i elektricky posuvné vnější okenice.

Architekti nezapomněli ani na symbolické gesto. Střecha byla zateplena se stejným detailem lemu, jaký má legendární čepice zmijovka, kterou na Šumavě nosí chalupáři už po generace.

Praha žádá méně zástavby, více zeleně. Radnice posílají připomínky k novému Metropolitnímu plánu

Metropolitní plán
ČTK
ČTK
ČTK

Zastupitelstva městských částí Praha 3, 5, 6 a 10 tento týden schválila připomínky k aktualizované verzi nového pražského územního plánu, takzvaného Metropolitního plánu. Jak vyplývá z vyjádření mluvčích radnic, týkají se především ochrany zeleně a cenných lokalit před nevhodnou zástavbou, zajištění dostatečné veřejné vybavenosti nebo ochrany pozemků určených pro stavbu škol. V třetím kole připomínkování je možné se vyjádřit do středy 3. prosince. Pokud nenastanou nepředpokládaná zdržení, zastupitelé by mohli 12 let připravovaný plán schvalovat v polovině příštího roku.

Současný pražský územní plán platí od roku 1999 a beze změny zákona může platit maximálně do konce roku 2028. Přípravu Metropolitního plánu schválilo zastupitelstvo v roce 2013 za primátora Tomáše Hudečka (tehdy TOP 09), o pět let později městský Institut plánování a rozvoje (IPR) zveřejnil jeho návrh a magistrátní odbor začal s projednáváním. Od té doby se uskutečnila dvě kola připomínkování, třetí začalo letos 20. října a podle plánů města by mělo být poslední.

Co žádají městské části?

Praha 6 schválila klíčové připomínky, mezi které patří zapracování územních rezerv pro pokračování plánovaného obchvatu Dejvic a prodloužení metra A na letiště, umístění tramvajové trati do ulice Dejvická, vymezení nových parků podél ulice Drnovská nebo kategorizace parku u koupaliště Džbán jako metropolitního.

Praha 10 požaduje například vymezení městského parku mezi ulicemi Ruská, Na Míčánkách a Tolstého, zakreslit do plánu náměstí u spojení ulic Kodaňská a 28. pluku, v ulici Bělocerkevská a na spojení ulic Vršovická a Minská nebo zapracovat malešickou průmyslovou zónu jako plochu určenou k postupné přeměně na rezidenční oblast. Radnice požaduje také zpracování územní studie pro brownfield Bohdalec-Slatiny, kterou již magistrát začal připravovat. Chce rovněž zmenšit plochu určenou k zástavbě v lokalitě Trojmezí a doplnit parkové plochy, které mají vzniknout při plánované drážní promenádě na místě zrušené trati do Hostivaře.

Praha 5 žádá mimo jiné lepší ochranu pozemků pro plánované školy, například na Barrandově. Dále chce radnice na plochách určených k výstavbě doplnit minimální úroveň komerčních ploch pro zajištění občanské vybavenosti bytové zástavby a požaduje také ochranu kapacit pro parkování, smíchovského přístaviště a zelených ploch Na Farkáně. Plán by podle městské části měl také chránit území kolem ulice Nad Laurovou s hodnotnými vilami před výškovou zástavbou.

Praha 3 ve svých připomínkách požaduje například zakreslení sociálního a zdravotního zařízení v areálu bývalého žižkovského nákladového nádraží, umožnění průchodu přes Olšanské hřbitovy nebo výškovou regulaci pro výstavbu u Parukářky.

V prvním kole veřejného připomínkování v roce 2018 dorazilo k návrhu plánu kolem 45 tisíc připomínek či námitek, po očištění od duplicit jich zbylo zhruba 15 tisíc. Magistrátní odbor je zapracoval a následovalo další kolo v roce 2022, kdy podle vyjádření ředitele magistrátního odboru územního rozvoje Filipa Foglara podnětů přišlo asi 18 300. Bez duplicit jich zůstalo kolem 11 tisíc a úředníci podle ředitele vyhověli či částečně vyhověli asi třem čtvrtinám z nich.

Nový plán má podle vyjádření IPR zefektivnit územní plánování a urychlit výstavbu. Oproti stávajícímu dokumentu zahrnuje výškovou regulaci či rozdělení na specifikované lokality a jejich ochranu, zároveň počítá se vznikem nových čtvrtí na nynějších brownfieldech. Podle informací institutu je v plánu prostor pro výstavbu 350 tisíc bytů.

