RECENZE: Nový král městských SUV? Lexus LBX cílí na komfort a eleganci v kompaktním formátu
Lexus vstoupil do segmentu kompaktních SUV modelem LBX – nejmenším vozem v historii značky, který má přilákat novou generaci zákazníků. Cílí na mladší, aktivní a často i ženské publikum, jež žije převážně ve městě a chce kompaktní, stylové a komfortní SUV se značkou, která si zachovává pověst luxusu a spolehlivosti. LBX má být vstupní branou do světa Lexusu – pro ty, kteří ocení prémiový charakter, ale nepotřebují velký vůz.
Pod kapotou se ukrývá hybridní soustava 1.5 HSD, kombinující tříválcový benzinový motor s elektromotorem a převodovkou e-CVT. V praxi působí LBX svižně a kultivovaně – zejména v městském provozu, kde naplno využívá okamžitý záběr elektromotoru. Při rozjezdech i popojíždění je jízda tichá, plynulá a příjemně komfortní. Hybridní systém zvládne část cesty absolvovat čistě na elektřinu, což oceníte v kolonách i při ranních rozjezdech. Naopak na dálnici ve vyšších rychlostech už motor o výkonu 136 koní působí poněkud dýchavičně.
FOTOGALERIE: Prohlédněte si model LBX
Podvozek je naladěn spíše na pohodlí než na sportovní ambice. LBX se chová stabilně a jistě, řízení je lehké a přehledné. Přítomnost systému AWD-i (elektrický pohon zadní nápravy) zlepšuje trakci při rozjezdu na mokré vozovce nebo v zimních podmínkách, ale nejde o terénní čtyřkolku. Vůz se cítí nejlépe ve městě a na kratších či středně dlouhých trasách, kde vynikne kombinace hybridní úspornosti, dobrého odhlučnění a malého poloměru otáčení.
Interiér a materiály
Testovaná verze Cool Advanced v odstínu Bílá Sonic s černou střechou (bi-tone), prodávaná za 1,235 milionu korun, potvrzuje, že i kompaktní Lexus může působit výjimečně. Interiér je vyveden v duchu větších modelů značky – měkké povrchy, kvalitní semišové čalounění a precizní zpracování vytvářejí skutečně prémiový dojem. Lexus u LBX sází na decentní eleganci: minimum plastů, důraz na ergonomii a útulnou atmosféru. Přední sedadla jsou pohodlná, dobře tvarovaná a vhodná i pro delší jízdy.
Prostor a praktičnost
Zadní řady však prozrazují rozměrové limity. Pokud za volant usedne někdo vyšší než 180 centimetrů, místa za ním už mnoho nezbývá. Pro děti nebo kratší cesty to nevadí, ale čtyři dospělí se budou cítit stísněněji než v konkurenčních SUV vyšší třídy. Zavazadelník nabízí přiměřených 332 litrů, což na městské použití bohatě stačí.
Verdikt
Lexus tímto modelem poprvé míří k zákazníkům, kteří dosud sahali po menších vozech prémiových konkurentů, jako jsou Audi Q2 nebo Mini Countryman. LBX je odpovědí na poptávku po stylovém, kvalitně zpracovaném a úsporném voze s charakterem. V době, kdy mnoho automobilů působí uniformně, nabízí LBX osobitý design, příjemný komfort a především atmosféru, která z něj dělá opravdový Lexus – jen v menším balení. Komu nevadí menší prostor vzadu a kdo hledá spíše klid než sportovní projev, ten v něm najde elegantní a úsporný vůz s duší značky Lexus.
