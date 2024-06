AUTOTEST: Pohodlný hybrid s ekonomickým provozem. Lexus předvedl za málo peněz hodně muziky

Najít automobil s ekonomickým provozem, který by zároveň nabídl i komfort a pohodlí, nemusí být vždy snadné. Výběr na trhu je veliký a někdy se nemusí osvědčit ani zaběhlé značky. Co ale například takový Lexus a jeho hybridní model ES 300h? Jak dopadl? Na to odpoví autotest serveru newstream.cz.

Slovo hybrid obvykle spojuje s dodatkem „plug-in“, protože mnoho automobilových značek se zaměřuje na to, aby se posunuly blíže elektromobilitě právě nabídkou plug-in hybridů, které jsou jakýmsi mostem k plně elektrickým vozům.

Tomuto trendu se Lexus ES 300h brání. Tento hybridní sedan střední třídy totiž není nutno nikam zapojovat a dobíjet jej. Jde o bezzástrčkový hybridní koncept, který byl představen před lety s Toyotou Prius.

Tiché, klidné a pohodlné svezení

Lexus ES 300h pohání motor o objemu 2,5 litru a elektromotor. Celkový výkon soustavy je 218 koní. Na závodní okruh to stačit nebude, ale to také není účelem. Na zrychlení z 0 na 100 si počkáte téměř devět vteřin. Tady jde o tiché, klidné a pohodlné svezení. Lexus dobře pohlcuje hluk z vozovky a na to, že je posazen poměrně nízko u země, působivě zvládá i nerovnosti. A to vše navíc s nízkou spotřebou. Ta se při nájezdu dvou tisíc kilometrů po okrskách i mezinárodních dálnicích ustálila na 6,3 litru na 100 kilometrů.

Uživatelsky přívětivý infotainment

Vůz je vybaven velkým 12,3palcovým dotykovým displejem. A naštěstí tu není trackpack vyskytující se v dřívějších Lexusech. Mezi dotykovou obrazovkou a palubním hlasovým asistentem Hey Lexus nabízí ES uživatelsky přívětivý infotainment.

Vizuální design systému je ve srovnání se systémy v některých konkurenčních luxusních vozech docela jednoduchý, ale ocenil jsem, že důraz byl kladen na užitek, a nejen na honosný vzhled. Při používání systému jsem měl jen velmi málo problémů. Vše působí velmi intuitivně. Ve středové konzoli byla také dobře umístěná bezdrátová nabíječka telefonu.

K dispozici jsou také bezdrátové funkce Apple CarPlay a Android Auto pro zrcadlení telefonu a audio systém s 10 reproduktory.

Díky bezpečnostnímu systému Lexus Safety System+ 2.5, který je vybaven užitečnými technologiemi, jako je předkolizní systém s detekcí chodců a cyklistů, adaptabilní tempomat, asistent pro sledování jízdního pruhu, asistent pro sledování jízdních pruhů, se posádka může cítit v bezpečí. K dispozici je také velmi užitečná a jasná zadní kamera, hlídání mrtvého úhlu.

Ocenil jsem, že model neměl nejnovější technologie jako je hlídání rychlosti a vytrvalé upozorňování na to, že rychloměr na dálnici ukazuje 132 kilometrů v hodině a měli byste tedy šlápnout na brzdu.

Verdikt Lexus ES 300h se vyznačuje atraktivním exteriérem, nízkou spotřebou, elegantním interiérem a skutečně hladkou a příjemnou jízdou. I když ve srovnání s některými evropskými konkurenty postrádá celkovou sportovnost, stále se dokáže rozhýbat, když to potřebujete. Při ceně testovaného vozu 1,53 milionu korun ve výbavě business edition jde s logem Lexusu na přední masce opravdu o hodně muziky za málo peněz.