RECENZE: Limitovaný Land Rover Defender je kolos za tři miliony, který zvládne město i divočinu
Land Rover Defender 110 D300 je vůz, který spojuje zdánlivě neslučitelné. Luxusní komfort na dálnici i v městském provozu kombinuje s nekompromisními schopnostmi v terénu. S cenovkou přes tři miliony korun a hmotností dva a půl tuny ukazuje, že jde o kolos z vyšší ligy – nejen velikostí, ale i charakterem.
Defender 110 ve verzi D300 na první pohled působí majestátně. Délka přes pět metrů a šířka dva metry mu dávají skutečně masivní postoj, přesto zůstává věrný tradici. Krátké převisy a hranatá silueta odkazují na původní modely, zatímco moderní detaily – LED světlomety, čisté linie a zakomponovaná rezervní pneumatika na zádi – dokazují, že jde o auto, které ctí dědictví, ale zároveň míří kupředu. V terénu navíc proporce fungují prakticky: nájezdové a přechodové úhly patří k nejlepším ve třídě.
FOTOGALERIE: Prohlédněte si Defender 110 ve verzi D300
Interiér: robustnost i komfort
Uvnitř vládne směsice praktičnosti a luxusu. Palubní deska má robustní vzhled s odkrytými šrouby a masivními madly, přesto nabízí moderní infotainment Pivi Pro s rychlou odezvou, ostrým obrazem a plnou konektivitou. Sedadla jsou pohodlná i na dlouhé cesty a prostoru je dostatek pro celou posádku. Defender dokáže pojmout rodinu i spoustu zavazadel a nabídnout jí dostatečné pohodlí.
Materiály jsou voleny tak, aby vydržely – ať už jde o textilie odolné vůči špíně, nebo kombinaci kůže a gumových povrchů.
Plug-in hybridní Toyota RAV4 ukazuje, že levná jízda na elektřinu je super – levná a čistá. První ale platí je při rozumné ceně za kilowatthodinu elektrické energie. Rozdíly jsou šokující: zatímco doma nabijete tak levně, že kilometr vyjde skoro na polovinu benzinu, u drahých rychlonabíječek vás to stojí tolik, jako by litr benzinu někdo prodával za stovku.
RECENZE: Toyota RAV4 Plug-in Hybrid je SUV, které šetří – ale jen když víte, kde dobíjet
Enjoy
Plug-in hybridní Toyota RAV4 ukazuje, že levná jízda na elektřinu je super – levná a čistá. První ale platí je při rozumné ceně za kilowatthodinu elektrické energie. Rozdíly jsou šokující: zatímco doma nabijete tak levně, že kilometr vyjde skoro na polovinu benzinu, u drahých rychlonabíječek vás to stojí tolik, jako by litr benzinu někdo prodával za stovku.
Motor a jízdní projev
Pod kapotou pracuje třílitrový řadový šestiválec o výkonu 300 koní a točivém momentu 650 Nm. V kombinaci s osmistupňovým automatem a mild-hybridní podporou působí motor hladce a pružně. V nízkých otáčkách zabírá rychle, na dálnici nabízí – na třílitrový diesel – tichý a kultivovaný chod.
Zrychlení z nuly na stovku zvládá kolem sedmi sekund, což je u více než dvouapůltunového kolosu působivé číslo. Převodovka řadí hladce, i když při prudkém sešlápnutí plynu chvíli váhá, než pošle plný výkon na všechna čtyři kola.
Na silnici i mimo ni
Na asfaltu překvapí Defender komfortem. Vzduchový podvozek, který umožňuje nastavit výšku pro jízdu v náročném terénu, dokáže odfiltrovat i rozbité české okresky a přitom držet stabilitu. V zatáčkách je samozřejmě cítit vyšší těžiště, ale řízení je přesné a auto působí jistě.
Během testu se ukázalo, že reálná spotřeba činila 10,1 litru na 100 kilometrů, což je na vůz této velikosti a schopností velmi slušná hodnota. Díky velké palivové nádrži o objemu 89 litrů přitom není nutné zastavovat na čerpacích stanicích nijak často – dojezd se pohybuje kolem 850 kilometrů, což je na dálkových cestách velké plus. Jen je třeba počítat s tím, že plná nádrž bude atakovat třítisícovou cenovku.
V terénu se pak Defender cítí jako doma. Elektronicky řízené diferenciály, redukční převodovka a adaptivní podvozek dávají řidiči jistotu i v situacích, kde by se jiná SUV už dávno vzdala. Brodivost přes 90 cm, světlá výška až 293 mm a inteligentní off-road režimy znamenají, že Defender zvládne víc, než si troufne jeho majitel.
Lexus vstupuje do světa elektromobility se stále větší rozhodností a model RZ 300e je důkazem, že i elektrický pohon může nést typické znaky značky – elegantní design, špičkové zpracování a důraz na komfort. Perfektní ale není.
RECENZE: Elektrický Lexus RZ 300e nabízí pohodlné svezení, ale daleko nedojedete
Enjoy
Lexus vstupuje do světa elektromobility se stále větší rozhodností a model RZ 300e je důkazem, že i elektrický pohon může nést typické znaky značky – elegantní design, špičkové zpracování a důraz na komfort. Perfektní ale není.
Silné a slabé stránky
Defender 110 D300 potěší především kultivovaným a silným dieselem, který má dost výkonu pro každodenní cestování i náročný terén. Auto zaujme nekompromisními schopnostmi mimo asfalt, ale zároveň překvapí komfortem na běžných silnicích. Interiér působí robustně a zároveň moderně a celé auto má charisma, které se na trhu hledá jen těžko.
Na druhou stranu je třeba počítat s vyšší spotřebou a s tím, že provozní náklady nebudou patřit k nejnižším. Někomu může vadit boční otevírání zadních dveří, které není praktické v garážích nebo stísněných prostorech, a výhled vzad komplikuje velká rezerva na zádi. Tyto nedostatky ale na celkovém dojmu z auta příliš neubírají.
Verdikt
Testovaný Defender 110 D300 ve speciální Sedona Edition s bohatou výbavou vychází na 3 062 707 korun. Land Rover Defender 110 D300 je auto, které spojuje zdánlivě neslučitelné: luxusní komfort, moderní technologie a ryzí off-road schopnosti. Je to vůz pro ty, kteří chtějí víc než jen další SUV – chtějí charakter, historii a pocit, že mohou vyrazit prakticky kamkoli.
Pokud hledáte kompromis mezi dobrodružstvím a každodenním životem, Defender 110 D300 je jedna z nejlepších voleb na trhu. Jen se připravte na to, že jeho schopnosti a image si žádají nejen vyšší pořizovací cenu.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.