RECENZE: Limitovaný Land Rover Defender je kolos za tři miliony, který zvládne město i divočinu

RECENZE: Limitovaný Land Rover Defender je kolos za tři miliony, který zvládne město i divočinu

Land Rover Defender 110 D300
Zdeněk Pečený/Newstream
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Land Rover Defender 110 D300 je vůz, který spojuje zdánlivě neslučitelné. Luxusní komfort na dálnici i v městském provozu kombinuje s nekompromisními schopnostmi v terénu. S cenovkou přes tři miliony korun a hmotností dva a půl tuny ukazuje, že jde o kolos z vyšší ligy – nejen velikostí, ale i charakterem.

Defender 110 ve verzi D300 na první pohled působí majestátně. Délka přes pět metrů a šířka dva metry mu dávají skutečně masivní postoj, přesto zůstává věrný tradici. Krátké převisy a hranatá silueta odkazují na původní modely, zatímco moderní detaily – LED světlomety, čisté linie a zakomponovaná rezervní pneumatika na zádi – dokazují, že jde o auto, které ctí dědictví, ale zároveň míří kupředu. V terénu navíc proporce fungují prakticky: nájezdové a přechodové úhly patří k nejlepším ve třídě.

FOTOGALERIE: Prohlédněte si Defender 110 ve verzi D300

Land Rover Defender 110 D300 v limitované Sedona Edition – majestátní vzhled a typická robustní maska. Zadní partie Defenderu se zakomponovanou rezervou na zádi a charakteristickými světly. Praktický zavazadlový prostor, který nabídne dost místa pro rodinu i výbavu na dobrodružství. 16 fotografií v galerii

Interiér: robustnost i komfort

Uvnitř vládne směsice praktičnosti a luxusu. Palubní deska má robustní vzhled s odkrytými šrouby a masivními madly, přesto nabízí moderní infotainment Pivi Pro s rychlou odezvou, ostrým obrazem a plnou konektivitou. Sedadla jsou pohodlná i na dlouhé cesty a prostoru je dostatek pro celou posádku. Defender dokáže pojmout rodinu i spoustu zavazadel a nabídnout jí dostatečné pohodlí.

Materiály jsou voleny tak, aby vydržely – ať už jde o textilie odolné vůči špíně, nebo kombinaci kůže a gumových povrchů.

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid

RECENZE: Toyota RAV4 Plug-in Hybrid je SUV, které šetří – ale jen když víte, kde dobíjet

Enjoy

Plug-in hybridní Toyota RAV4 ukazuje, že levná jízda na elektřinu je super – levná a čistá. První ale platí je při rozumné ceně za kilowatthodinu elektrické energie. Rozdíly jsou šokující: zatímco doma nabijete tak levně, že kilometr vyjde skoro na polovinu benzinu, u drahých rychlonabíječek vás to stojí tolik, jako by litr benzinu někdo prodával za stovku.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Motor a jízdní projev

Pod kapotou pracuje třílitrový řadový šestiválec o výkonu 300 koní a točivém momentu 650 Nm. V kombinaci s osmistupňovým automatem a mild-hybridní podporou působí motor hladce a pružně. V nízkých otáčkách zabírá rychle, na dálnici nabízí – na třílitrový diesel – tichý a kultivovaný chod.

Zrychlení z nuly na stovku zvládá kolem sedmi sekund, což je u více než dvouapůltunového kolosu působivé číslo. Převodovka řadí hladce, i když při prudkém sešlápnutí plynu chvíli váhá, než pošle plný výkon na všechna čtyři kola.

Na silnici i mimo ni

Na asfaltu překvapí Defender komfortem. Vzduchový podvozek, který umožňuje nastavit výšku pro jízdu v náročném terénu, dokáže odfiltrovat i rozbité české okresky a přitom držet stabilitu. V zatáčkách je samozřejmě cítit vyšší těžiště, ale řízení je přesné a auto působí jistě.

Během testu se ukázalo, že reálná spotřeba činila 10,1 litru na 100 kilometrů, což je na vůz této velikosti a schopností velmi slušná hodnota. Díky velké palivové nádrži o objemu 89 litrů přitom není nutné zastavovat na čerpacích stanicích nijak často – dojezd se pohybuje kolem 850 kilometrů, což je na dálkových cestách velké plus. Jen je třeba počítat s tím, že plná nádrž bude atakovat třítisícovou cenovku.

V terénu se pak Defender cítí jako doma. Elektronicky řízené diferenciály, redukční převodovka a adaptivní podvozek dávají řidiči jistotu i v situacích, kde by se jiná SUV už dávno vzdala. Brodivost přes 90 cm, světlá výška až 293 mm a inteligentní off-road režimy znamenají, že Defender zvládne víc, než si troufne jeho majitel.

Elektromobil Lexus RZ 300e

RECENZE: Elektrický Lexus RZ 300e nabízí pohodlné svezení, ale daleko nedojedete

Enjoy

Lexus vstupuje do světa elektromobility se stále větší rozhodností a model RZ 300e je důkazem, že i elektrický pohon může nést typické znaky značky – elegantní design, špičkové zpracování a důraz na komfort. Perfektní ale není.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Silné a slabé stránky

Defender 110 D300 potěší především kultivovaným a silným dieselem, který má dost výkonu pro každodenní cestování i náročný terén. Auto zaujme nekompromisními schopnostmi mimo asfalt, ale zároveň překvapí komfortem na běžných silnicích. Interiér působí robustně a zároveň moderně a celé auto má charisma, které se na trhu hledá jen těžko.

Na druhou stranu je třeba počítat s vyšší spotřebou a s tím, že provozní náklady nebudou patřit k nejnižším. Někomu může vadit boční otevírání zadních dveří, které není praktické v garážích nebo stísněných prostorech, a výhled vzad komplikuje velká rezerva na zádi. Tyto nedostatky ale na celkovém dojmu z auta příliš neubírají.

Verdikt

Testovaný Defender 110 D300 ve speciální Sedona Edition s bohatou výbavou vychází na 3 062 707 korun. Land Rover Defender 110 D300 je auto, které spojuje zdánlivě neslučitelné: luxusní komfort, moderní technologie a ryzí off-road schopnosti. Je to vůz pro ty, kteří chtějí víc než jen další SUV – chtějí charakter, historii a pocit, že mohou vyrazit prakticky kamkoli.

Pokud hledáte kompromis mezi dobrodružstvím a každodenním životem, Defender 110 D300 je jedna z nejlepších voleb na trhu. Jen se připravte na to, že jeho schopnosti a image si žádají nejen vyšší pořizovací cenu.

Zaměříme na elektroauta, říká Miškovský z E.ON

Jakub Miškovský ze společnosti E.ON
E.ON - použito se svolením
Newstream & Partner Advertorial, Klára Sýkora (Sudová)

Slunce svítí a desítky tisíc domácích fotovoltaických elektráren jedou na plné obrátky. Pro majitele skvělá zpráva, dodavatelům a distributorům energií ovšem může pár takových slunečných dnů pořádně zavařit. Zvlášť ve dnech, kdy spotřeba zase tak vysoká není. Tehdy je totiž vyrovnávání sítě nejtěžší. Teď s ním ovšem pomůže takzvaná flexibilita, kterou přinesla novela energetického zákona. „Po technické stránce se nic nemění, zato po té legislativní je to obrovský přínos,“ vysvětluje Jakub Miškovský ze společnosti E.ON.

V čem spočívá rovnováha sítě a proč je tak důležitá?

Pro nás jako pro obchodníka s energiemi je důležité, abychom v každém patnáctiminutovém intervalu – dříve to byla hodina – měli v portfoliu stejné množství vyrobené a spotřebované elektřiny. Když si výrobu a spotřebu představíme jako plus a minus, potřebujeme držet úroveň na nule. V praxi je potřeba, aby to dohromady dalo padesát hertzů. Není to něco, co by si někdo vymyslel na papíře. Je to skutečně dané technologiemi a má to fyzikální důvody. Když se bilance výrazně vychýlí na jednu nebo druhou stranu, může to způsobit velké problémy. Historicky to bylo jednodušší, protože tady nebylo tolik obnovitelných zdrojů a současně ani spotřeba zákazníků nebyla tak složitá jako dnes. Jak roste množství fotovoltaických elektráren na střechách rodinných domů, které se pojí s vlastním bateriovým úložištěm, mění se chování zákazníků i z pohledu spotřeby. To s sebou přináší větší komplexitu a pro nás to znamená obrovskou výzvu.

Jak rovnováhu ovlivňuje právě to velké množství obnovitelných zdrojů?

To je téma především pro kolegy z distribuce. Nicméně obnovitelné zdroje síť ovlivňují skutečně výrazně, a i technologicky je tam proto strop. Třeba poslední dva roky už v distribuční soustavě vidíme stále více oblastí, kde už vůbec není možné fotovoltaiku do sítě připojit. V rámci E.ON Energie jako dodavatele energií tam sice zákazníkovi fotovoltaiku naprojektujeme, takže si může vyrábět nebo nabíjet baterie, ale z kapacitních důvodů už nemůže dodávat přebytečnou energii do sítě.

Rozhovor poprvé vyšel v magazínu Newstream CLUB

Newstream CLUB 9 Newstream

Jak vám s řízením sítě a zajištěním rovnováhy pomůže možnost flexibility, kterou přináší novela lex OZE III?

Po technické stránce se nic nemění, zato po té legislativní je to obrovský přínos. Před účinností novely energetického zákona v energetice takové výrazy jako flexibilita právně vůbec neexistovaly. V odborných kruzích se sice tento výraz běžně používal, v rámci konstrukce smlouvy se zákazníkem – ať už firmou, nebo domácností – jsme s ním ovšem pracovat nemohli. Teď přichází velké zjednodušení. Troufnu si říct, že bez legislativní změny bychom vůbec nebyli schopni s touto problematikou dál pracovat.

Co přesně se novelou změnilo a umožnilo?

Nově můžeme vystupovat jako takzvaný agregátor flexibility. To znamená, že můžeme nabízet zákazníkům nový produkt, respektive službu, na jejímž základě pak lze lépe vyrovnávat bilanci výroby a spotřeby elektřiny. Díky tomu, jak u nás byly postavené dotace na obnovitelné zdroje, mají téměř všechny domácnosti s fotovoltaikou také fyzické baterie. A právě ty dnes můžeme ve výjimečných situacích využít k vyrovnávání sítě. Někdy si z baterie trochu energie vezmeme, jindy tam zase trochu energie pošleme. A když pak přijdou extrémně slunečné dny, kdy výroba výrazně převyšuje spotřebu, umíme fotovoltaikám na dálku říct, aby chvíli do sítě nic nedodávaly, protože už je tam příliš mnoho energie. Umíme tedy posílat tři typy pokynů – nabíjení baterie, vybíjení baterie a zákaz dodávky přebytečné energie do sítě.

To pak znamená, že elektrárna úplně vypne? Jak dlouho to může trvat?

Z pohledu sítě ano, střídač v takovém případě přebytečnou energii uzemní a do sítě nic nedodá. Fotovoltaika ale pořád bude dodávat elektřinu do domácnosti, případně i do baterií. Průměrná délka pokynu se pohybuje kolem patnácti minut. Ve výjimečných případech to může být třeba hodina, ale to už by se dělo jen z důvodu zásadního problému v síti. Běžně se jedná pouze o několikaminutové záležitosti.

Jak to ovlivní chod domácnosti? Může se stát, že v některých chvílích nebude mít dostatek energie?

To se nestane. Nikdy nedojde k tomu, že bychom zákazníka jakkoli „odpojili“, to ani není technicky možné. Elektřina je v domácnosti vždy, jen se může měnit její zdroj. Když fotovoltaika vyrábí, primárně se vyrobená elektřina využívá na pokrytí potřeb domácnosti, ve druhé prioritě pak nabíjí fyzickou baterii. Až když je baterie plná, zbytek odchází do sítě. My postupujeme tak, že v případě potřeby nejdřív na krátký časový úsek omezíme dodávku do sítě. Když ani to nestačí a v baterii ještě nějaké místo zbývá, můžeme si přilepšit tím, že ji začneme nabíjet. Když jsou baterie plné, tak samozřejmě není co nabíjet.

Kterých domácností se flexibilita týká?

Důležité je jen to, aby domácnost měla fyzickou baterii. Dále jsou tam především legislativní podmínky. Zákazník u nás musí mít uzavřenou smlouvu jak na dodávku elektrické energie, tak i na výkup elektřiny z fotovoltaiky. Potom je tam ještě pár technických podmínek, které se týkají typu střídače a podobně. Pokud zákazník tyto podmínky splňuje, služba se mu vyplatí. Každý měsíc mu zaplatíme fixní odměnu a současně garantujeme, že žádným způsobem nenarušíme chod jeho domácnosti.

Šárka Fialová, vedoucí obslužných procesů ve společnosti E.ON.
video

Sdílením elektřiny ze solárů lze vydělat tisíce, zároveň energie nevyjde vniveč

Money

Lidé, kteří vyrábějí elektřinu, ať už především pomocí fotovoltaických panelů, nebo díky jiným technologiím, mohou vyrobenou elektřinu sdílet. Je to nový trend. Když se za slunečného dne vyrobí dost elektřiny, a vy jste zrovna v práci, můžete elektřinu nasdílet smluvenému partnerovi, třeba příbuznému nebo sousedovi. A vydělají na tom všichni.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Jsou tam ještě nějaké další výhody? Ovlivní to třeba cenu energie?

Tam jsme částečně trochu svázáni legislativou, protože jsme povinni proúčtovat zákazníkovi vše, co přeteče přes distribuční elektroměr. V první fázi jsme se proto i na základě zákaznických průzkumů rozhodli pro fixní odměnu a flexibilitu jsme postavili zcela mimo služby klasického odběru a výkupu elektřiny. To má velký benefit v tom, že je tam pouze měsíční výpovědní lhůta. Takže si zákazník může službu bez větších závazků vyzkoušet, a pokud by mu nevyhovovala, zase kdykoli odstoupit. Kdybychom to navázali na odběr a výkup elektřiny, musely by se držet smluvní lhůty, tedy například dvouletá fixace. Nicméně v rámci dalšího vývoje služby řešíme právě i to, jestli bychom zákazníkovi mohli nějak přilepšit, i co se ceny silové energie týče.

Jaké máte s flexibilitou další plány?

Bavíme se o produktu pro zákazníky, kteří se o to zajímají více a chtějí z flexibility vytěžit maximum. Třeba že bychom je v případě zájmu aktivovali více a férově jim za to nabídli vyšší odměny. Řešíme ale také možné zapojení dalších zařízení. Kromě fotovoltaiky se díváme třeba i na elektroauta. V zemích západní Evropy už to dnes běžně funguje.

Kterých dalších spotřebičů a zařízení by to se do budoucna mohlo týkat?

Pro flexibilitu potřebujeme vždy zdroj, který má kromě výkonu také schopnost akumulace. To můžou být jednak baterie, které umějí odložit spotřebu a výrobu v čase, ale teoreticky také další zařízení jako tepelná čerpadla. Tam bychom mohli předtopit domácnost, respektive nahřát vodu o stupeň nebo dva víc. Domácnost to na svém komfortu nepozná, nám by to ale zase pomohlo. Zjednodušeně řečeno jakékoli zdroje, které umějí odložit svou spotřebu v čase, jsou pro nás atraktivní a vhodné.

Místopředseda představenstva společnosti E.ON Energie Jan Zápotočný

Jan Zápotočný: Fotovoltaika se vyplatí každému. Jen se musí smysluplně navrhnout

Zprávy z firem

Vysoké ceny energií a s nimi související zájem o fotovoltaiku a obnovitelné zdroje jako takové se staly tématem posledních let. Jaká je situace dnes, když už největší energetická krize pominula a ceny se vrátily na hodnoty, které dále nevyžadují vládní zastropování? A co nás čeká do budoucna? Zeptali jsme se Jana Zápotočného, místopředsedy představenstva společnosti E.ON Energie.

Klára Sýkora (Sudová)

Přečíst článek

Co je ještě třeba změnit, aby flexibilita mohla fungovat i tímto způsobem? Je tam nějaká legislativní překážka?

Legislativně tam žádná překážka není, obecně ale bude třeba instalovat více chytrých elektroměrů, takzvaných smart meterů. Ty dnes ze zákona mají jen zákazníci s fotovoltaikou. Jedná se o elektroměry, které umějí odečítat výrobu a spotřebu na úrovni patnáctiminutových intervalů. To je pro flexibilitu klíčové, bez toho ji nejsme schopni vyhodnotit, a tím pádem ani poskytovat. Ale třeba naši kolegové z distribuce už mají vlastní kampaň a budou elektroměry vyměňovat i na dalších odběrných místech nad rámec legislativní povinnosti. Kromě toho potom budeme potřebovat další technologický vývoj na naší straně. Každé zařízení je něčím specifické, takže to bude nejen o dořešení technických detailů, ale také o konstrukci produktu jako takového. Zase budeme muset vyřešit i to, jestli nabídnout fixní odměnu nebo zvolit jiný model.

Jakub Miškovský

Vystudoval obor procesní a zpracovatelská technika na Fakultě strojní čvuT v Praze. Jeho kariéra je od začátku spojená se společností E.ON, kde začínal jako výzkumník a analytik trhu, následně se přes pozici projektového manažera dostal až k roli seniorního manažera produktů v oddělení inovací. Stojí za vývojem projektu E.ON Rovnováha, který zapojuje majitele solárních elektráren do takzvané energetické flexibility.

Radomír Lapčík

SAB Finance vyplatí na dividendě 81 milionů korun, je oporou v těžké době

Zprávy z firem

SAB Finance vyplatí ze zisku dividendu 80,8 milionu korun, tedy 26,50 korun na akcii. SAB Finance vyplácí dividendy dvakrát ročně. Zhodnocení akcie SAB Finance za celý rok 2025 je plánováno na 8,84 procenta.

nst

Přečíst článek

