Šéf pražských plánovačů: Stavební zákon přinesl jen elektronizaci, nikoli digitalizaci. Obce bude stát územní plánování miliardy

Vedení Prahy čeká perné léto i podzim. Musí totiž k dojít k politické shodě nad novým Metropolitním plánem. Nejobtížnější jsou dohody ohledně infrastruktury. „Všichni chtějí jezdit vysokorychlostní trati, nikdo ji nechce mít u sebe. Všichni chtějí jezdit po dálnici, nikdo ji nechce mít u sebe. To je taková ta klasika,“ říká šéf IPRu Ondřej Boháč v podcastu Realitní Club.

Reklama

Praha žije přípravou Metropolitního plánu. Nový územní plán měli plánovači z IPRu na stole dlouho a mají ho hotový. Stejně jako jsou uzavřená jednání se státem. „Státní správa pustila Metropolitní plán k vydání, a to je velmi podstatné,“ říká šéf IPRu Ondřej Boháč v podcastu Realitní Club.

Aktuálně ještě probíhají velmi důležitá jednání s městskými částmi. „Čeká nás velmi perné léto a podzim,“ říká Boháč. Musí totiž dojít k politické dohodě nejenom s městskými částmi, včetně vlastníků v konkrétních územích. „Věřím tomu, že se to povede. Takže ještě v tomto volebním období by se plán mohl konečně schválit a vydat,“ dodává Boháč.

Radní Hlaváček: Metropolitní plán schválíme do konce volebního období, je příliš podrobný Reality Metropolitní plán neboli územní plán Prahy mají plánovači na stole už několik let. Na svoje schválení jeden z nejstrategičtějších rozvojových dokumentů stále čeká. Kdy by mohl začít platit a proč se jeho projednávání táhne? Petra Jansová Přečíst článek

Principiální spor nad plánem podle něj není. Nicméně vzhledem k rozsahu řešených témat vyvstává i velké množství detailů, jež se musí projednat. „Schvalování je spíš časově náročné. Věcná řešení se nám ale daří velmi dobře nalézat, takže je postupně odbavujeme,“ dodává.

Reklama

Nastávají samozřejmě momenty, kdy městské části musí akceptovat, že Praha má v lokalitě vyšší zájmy. Zpravidla se to týká infrastruktury. „Všichni chtějí jezdit vysokorychlostní trati, nikdo ji nechce mít u sebe. Všichni chtějí jezdit po dálnici, nikdo ji nechce mít u sebe. To je taková ta klasika, která asi je pochopitelná,“ říká Boháč.

Byty budou zdražovat, nájmy budou růst, říká developer Kunovský Reality Investoři v Praze připravují téměř 145 tisíc nových bytů. Nabídka na trhu ale přesto nestačí prudce rostoucí poptávce a ceny bytů opět stoupají, říká nová analýza společnosti Central Group Dušana Kunovského. nst Přečíst článek

A co říká Ondřej Boháč na stavební zákon? „Měli jsme představu, že deklarovaná digitalizace bude daleko víc digitální. Ve skutečnosti stavební zákon přinesl jen elektronizaci dokumentací,“ konstatuje.

Digitalizace, kterou MMR slibovalo, Česko teprve čeká. Aktuální stav považuje Boháč za nešťastný, i protože obce budou muset do územního plánovaní investovat nemalé peníze. Dohromady půjde o miliardy korun, které by se mohly investovat efektivněji.

Aktuální díl podcastu Realitní Club, jehož hostem byl šéf IPRu Ondřej Boháč, si můžete poslechnout v úvodu tohoto článku nebo na vaší oblíbené podcastové platformě. Jsme na Spotify, Google Podcasts i Apple Podcasts.

Primátor Bratislavy: Praha je pro nás inspirací, ze slovenské metropole chci udělat bezpečné město Leaders Architekt, muzikant a politický aktivista Matúš Vallo už téměř šest let jako primátor Bratislavy mění slovenskou metropoli k lepšímu. Tu trápí obdobné problémy jako Prahu, třeba nedostatečná výstavba bytů a jejich ceny. V čem by se mohla bývalá federální metropole vzájemně inspirovat? „Prahou se inspirujeme už dlouho, od přípravy publikace Plán Bratislava, po zkušenosti s přípravou revitalizace velkých brownfieldů, v Praze zejména bývalých nádraží,“ říká Matúš Vallo v rozhovoru. Petra Jansová Přečíst článek

Developeři: Geoportál je odjištěný granát. Pokud bouchne, zasadí českému hospodářství tvrdou ránu Reality Digitální stavební řízení se v první vlně srazilo do prosté elektronizace, obavy vzbuzuje i geoportál. „Dohromady se jedná o odjištěný granát, který, pokud bouchne, může českému hospodářství zasadit bolestivou ránu do nejcitlivějšího místa v nejméně vhodnou dobu,“ píše ve svém komentáři Zdeněk Soudný z Asociace developerů. nst Přečíst článek