Pivní maraton. Nový projekt ukazuje téměř roční cestu od pole až do půllitru

Michal Nosek

Výroba piva v Česku nezačíná v pivovaru, ale na polích a chmelnicích. Nový projekt mapuje celý proces – od jarního setí až po stáčení – v přímém přenosu trvajícím zhruba 280 dní. Zapojeni jsou zemědělci i pivovarníci, kteří přibližují jednotlivé fáze vzniku piva i širší souvislosti oboru.

Češi se často považují za znalce piva, přesto jen málokdo dokáže odhadnout, jak dlouho jeho výroba skutečně trvá. Nejde o týdny, ale přibližně tři čtvrtě roku. Projekt, který nyní sleduje celý proces v reálném čase, ukazuje, že cesta k výslednému nápoji začíná výrazně dříve než ve varně pivovaru.

Dle emeritního vrchního sládka společnosti Plzeňský Prazdroj Václava Berky je výroba piva dlouhodobý proces závislý na přírodních podmínkách. „Výroba českého národního nápoje je složitý a dlouhodobý proces. Nezačíná v pivovaru, ale mnohem dříve na polích s ječmenem a na chmelnicích,“ uvedl. Dodal, že od zasetí ječmene po hotové pivo uplyne zhruba tři čtvrtě roku a proces nelze zásadně urychlit.

Od setí po sklizeň

První část projektu se odehrává na polích a chmelnicích, kde jsou instalovány kamery sledující růst plodin i práci zemědělců. Záběry zachycují například zavádění chmele, péči o rostliny i sklizeň, která u ječmene probíhá obvykle v červenci a u chmele od druhé poloviny srpna do září.

Podle Aleše Mašanského z farmy Loužek Obora ovlivňuje úrodu především počasí. „V posledních letech se potýkáme s vyššími teplotami, bouřkami i delšími obdobími sucha, což chmelu nesvědčí,“ uvedl. Upozornil také na aktuální nedostatek vláhy již na začátku sezony.

Česko patří mezi významné producenty chmele. Se svou produkcí se řadí na třetí místo na světě. Chmel se pěstuje na ploše necelých pět tisíc hektarů, především na Žatecku, Úštěcku a Tršicku. V loňském roce se sklidilo 6 909 tun, což je mírně nadprůměrný výsledek. Dominantní odrůdou zůstává Žatecký poloraný červeňák.

Podstatnou surovinou je i sladovnický ječmen. Ten se v Česku pěstuje přibližně na 185 tisících hektarů, tedy na více než sedm procent orné půdy, a roční sklizeň dosahuje kolem jednoho milionu tun. Agronom Tomáš Sojka upozorňuje, že klíčové je správné načasování setí: „Zásadní je ječmen ‚nezamazat‘, ale zároveň ho nesít příliš pozdě.“

Výroba v pivovaru

Na podzim se sledování přesouvá do pivovaru, kde se z ječmene vyrábí slad a následně pivo. Proces začíná ve sladovně, pokračuje ve varně výrobou sladiny a mladiny a následně kvašením a zráním.

„Poté přidáme kvasinky, díky nimž pivo kvasí, a následně zraje. Svou pouť zakončuje na stáčírně,“ popsal jednotlivé fáze Berka. Teprve po týdnech zrání se pivo plní do sudů, lahví či plechovek a míří do distribuce.

Význam oboru

Projekt zároveň připomíná širší roli pivovarnictví v české ekonomice. V odvětví a navazujících oborech pracuje přibližně 65 tisíc lidí. Pivovarnictví je propojeno s řadou dalších sektorů, od zemědělství po gastronomii. Do státního rozpočtu přináší podle dostupných údajů téměř 30 miliard korun ročně na daních. Domácí produkce navíc dominuje i spotřebě, když zhruba 96 procent piva vypitého v Česku pochází z místních pivovarů.

Válka Spojených států a Izraele proti Íránu může výrazně zasáhnout ekonomiku Blízkého východu. Podle zprávy Organizace spojených národů, na kterou upozornila agentura Bloomberg, by region mohl přijít až o 200 miliard dolarů ekonomického růstu.

Analýza Rozvojového programu OSN (UNDP), kterou cituje Bloomberg, odhaduje, že arabské státy by v důsledku konfliktu mohly ztratit mezi 120 a 194 miliardami dolarů hrubého domácího produktu. Studie přitom pracuje s několika scénáři vývoje a upozorňuje, že dopady mohou být výrazné i v případě, že by válka skončila relativně rychle.

Růst nezaměstnanosti a další dopady

Podle autorů zprávy může i krátkodobá eskalace vyvolat hluboké a plošné socioekonomické dopady napříč regionem. Konflikt by se mohl promítnout nejen do výkonu ekonomik, ale i na trhu práce a sociální situaci obyvatel.

Odhady naznačují, že míra nezaměstnanosti by mohla vzrůst až o čtyři procentní body. To by znamenalo ztrátu zhruba 3,6 milionu pracovních míst a pád až čtyř milionů lidí do chudoby.

Nejtvrdší dopady by podle OSN pocítily státy Perského zálivu sdružené v Radě pro spolupráci v Perském zálivu a také oblast Levanty. V obou případech by ztráty mohly přesáhnout 5,2 procenta HDP.

Donald Trump

Trump tvrdě k Íráncům: Pokud neuzavřete dohodu, zničíme vaše elektrárny i ropné vrty

Politika

Pokud nebude brzy dosaženo dohody o ukončení války a otevření Hormuzského průlivu, Spojené státy zcela zničí íránské elektrárny, ropné vrty, ostrov Charg a možná i odsolovací zařízení, napsal dnes na sociální síti americký prezident Donald Trump. Washington podle šéfa Bílého domu vede jednání s "novým a rozumnějším režimem" v Teheránu, během nichž došlo k významnému pokroku.

ČTK

Přečíst článek

Konflikt, který vstupuje do druhého měsíce, už nyní výrazně ovlivňuje globální trhy. Růst cen energií zvyšuje nejistotu investorů a dopadá na světovou ekonomiku. Uzavření Hormuzského průlivu navíc podle dřívějších analýz OSN tlačí vzhůru ceny potravin a hnojiv, což může nejvíce zasáhnout chudší země.

Vývoj na Blízkém východě tak podle expertů představuje nejen geopolitické, ale i významné ekonomické riziko s globálními dopady.

Kapacita virtuálních baterií se snižuje, dodavatelé směřují zákazníky ke sdílení nebo flexibilitě

Kateřina Stehlíková ze společnosti E.ON
E.ON - použito se svolením
Klára Sýkora (Sudová), Newstream & Partner

Sdílení elektřiny je zatím podle Kateřiny Stehlíkové ze společnosti E.ON tématem primárně pro nadšence, boom ale podle ní přijde. Přispěje k němu uvolnění podmínek Elektroenergetického datového centra a také zavedení dynamického alokačního klíče. Odběratelé pak mohou ušetřit přibližně deset procent nákladů ročně.

Jak v praxi funguje sdílení elektřiny? Co je potřeba kromě chytrých elektroměrů u všech zúčastněných a fotovoltaiky na straně výrobce?

Nemusí to být jen fotovoltaika, můžeme využít i další výrobní zdroje jako vítr nebo vodu, často dnes sdílí také „bioplynky“. V režimu aktivního zákazníka je potom nutná pouze registrace u EDC, tedy Elektroenergetického datového centra. Registrují se tam jak výrobní, tak i spotřební odběrná místa.

Kolují v souvislosti se sdílením elektřiny nějaké mýty, které zákazníky odrazují? 

Mnozí si představují, že si přes den vyrobí na chatě elektřinu a večer ji spotřebují v pražském bytě. To bohužel nejde, výroba a spotřeba musí vždy proběhnout ve stejném patnáctiminutovém okně. Spousta lidí si pak sdílení představuje jako fyzický přenos energie do daného odběrného místa, ve skutečnosti se ale jedná pouze o účetní operaci. Sbírají se data o výrobě a spotřebě, která se na konci měsíce porovnají a kde se výroba se spotřebou v daném okně protnou, tam dojde k přepočtu ceny. V neposlední řadě jsou tam i cenové nejasnosti. V případě sdílení se bavíme pouze o úspoře na silové složce elektřiny. Poplatky za distribuci zůstávají stejné.

Když se pracuje s režimem „čtvrthodin“, možná tolik nedává smysl sdílet s jinými domácnostmi. Jak vypadá ideální skupina odběratelů?

Určitě bych nezavrhovala ani domácnosti, jen je třeba vybrat takové, které mají spotřebu během dne. Mohou to být rodiny s malými dětmi nebo lidé, kteří pracují z domova. Navíc díky chytrému řízení domácností lze se spotřebou lépe pracovat. Kromě domácností potom ve skupině aktivního zákazníka mohou být například podnikatelé nebo provozovny. Ideální je nakombinovat různé profily, aby bylo sdílení co nejefektivnější.

S kolika odběrnými místy může výrobce sdílet?

Když se bavíme o sdílení v režimu aktivního zákazníka, skupina může mít maximálně jedenáct členů. Jednoho výrobce a deset odběratelů, optimální počet je sedm nebo osm.

Může být odběratel ve vícero skupinách?

To bohužel ne, odebírá vždy jen od jednoho výrobce. Více výrobců můžete mít až v energetickém společenství. Tam se sloučí klidně tisíc subjektů a každý odběratel může mít až pět výrobců.

Máte přehled, jak se v praxi obvykle nastavují ceny za sdílení?

Trh se v tomto ohledu teprve tvoří. Někteří výrobci jsou velmi ambiciózní, jejich sazby mnohdy převyšují současnou nabídku dodavatelů. To se pak projevuje na poptávce ze strany odběratelů, tito výrobci a jejich skupiny zpravidla leží ladem. Zlatý střed se dnes pohybuje kolem patnácti set až dvou tisíc za nasdílenou megawatthodinu.

Dokázala byste říct, jaká je při sdílení průměrná úspora?

To závisí na odběru jednotlivých stran. I proto se v rámci platformy Propojeno snažíme stavět co nejrozmanitější skupiny. Co se průměrné úspory klasických odběratelů týče, jde zhruba o deset procent nákladů. Možná to není ohromující číslo, na druhou stranu zákazník díky sdílení získá jednak chytrý elektroměr, ale také velmi detailní přehled o své měsíční spotřebě. Když to pak dokáže promítnout do svého chování, může ušetřit ještě víc.

Jak vytváření skupin funguje? Lidé si v aplikaci sami vyberou, nebo je propojujete podle určitých parametrů?

Aplikací je na trhu celá řada, každá může fungovat trochu jinak. U nás v první řadě každého zákazníka oskórujeme. Odběratele podle roční spotřeby, výrobce podle kapacity výroby, lokality a dalších parametrů. Odběratelé si pak vybírají výrobce. Aktuálně se rozhodují primárně podle ceny, nicméně věřím, že do budoucna pomůže i skóre.

Jak se v Česku vyvíjí zájem o sdílení elektřiny?

Řekla bych, že roste. Sice ne dramaticky, ale patrné to je. Zatím je to téma pro nadšence, ale věřím, že boom ještě přijde. Přispěje k tomu mimo jiné uvolnění pravidel EDC, zejména zavedení dynamického alokačního klíče.

V čem tato změna spočívá? 

Dnes se pracuje se statickým klíčem a jeho opakováním. Výrobce si nastaví poměr, kterým výrobu alokuje mezi jednotlivé odběratele ve své skupině sdílení. Jakmile si pak odběratel vyčerpá svůj podíl, víc už vzít nemůže. I kdyby ve skupině zůstaly přebytky. Dynamický alokační klíč umožní odběr i nad rámec alokovaného podílu.

Kolik domácností dnes v Česku sdílí?

V celém Česku zatím vzniklo 21 tisíc skupin a zapojilo se 36 tisíc účastníků. Přímo v E.ONu máme 6500 účastníků ve 1200 skupinách. Z celkového množství retailových zákazníků je to stále zanedbatelné číslo, ani ne jedno procento.

Řada dodavatelů postupně omezuje kapacity virtuálních baterií. Proč se to děje?

Virtuální baterie jsou pro zákazníky jedním z nejlepších způsobů, jak přetoky optimalizovat, ale pro dodavatele je to velmi náročné řešení a musíme řešit rentabilitu tohoto produktu. Proto se na trh dostávají další alternativy, kromě sdílení například i flexibilita, která pomáhá zachovávat rentabilitu virtuální baterie i pro dodavatele. Je pravda, že zákazníkům, kteří fotovoltaiku stavěli v době největšího boomu, se nyní prodloužila návratnost. Výkupní ceny za přetoky odeslané do sítě nejsou tak vysoké. Sdílení tedy může být zajímavou alternativou.

Je možné, že se kapacity virtuálních baterií budou dál omezovat?

Možné to je. Potřebujeme lépe predikovat chování zákazníků a také mít nástroje, jak fotovoltaiky i jejich baterie ovlivňovat. Ze zkušeností ale víme, že zákazníci ani nad určitý limit nebyli schopni spotřebovat vše, co si do virtuální baterie uložili. Proto jsem přesvědčená, že omezení kapacity na její využívání až tak zásadní dopad nemá.

V některých lokalitách už distributoři vůbec neumožňují připojení fotovoltaiky do sítě.

Potom žádná cesta ke sdílení neexistuje?

V roli výrobce bohužel ne, jedině jako odběratel. Z pohledu výstavby fotovoltaiky je v takových oblastech jedinou možností bezpřetoková elektrárna. Do flexibility se ale zapojit lze.

Jak to pak funguje?

Baterii využijeme pouze na dobíjení ze sítě, nikoli naopak. Je to otázka distributorů a kapacit sítě, nicméně problém je i to, že zejména v minulosti se stavěly extrémně předimenzované fotovoltaiky. Přitom když si postavíte systém vybalancovaný se spotřebou a nastavíte si správně fyzickou baterii, může to vycházet velmi dobře. Je to hlavně o tom nemít velké oči a nečekat, že na přetocích z elektrárny extrémně vydělám. Směřovat bychom měli především k pokrytí vlastní potřeby. A ještě je třeba zdůraznit, že to není rentabilní pro každou domácnost, je nutné dobře počítat.

Kateřina Stehlíková

Má více než dvacet let zkušeností v oblasti produktového řízení a inovací v energetice a finančních službách. Ve společnosti E.ON působí jako Head of Product Innovations a zaměřuje se na rozvoj zákaznicky orientovaných produktů a služeb v regulovaném prostředí.

