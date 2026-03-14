RECENZE: Velká mexická hostina v Holešovicích. Ceviche, tacos al pastor a chobotnice
Restaurace Mexická v Holešovicích patří mezi největší podniky svého druhu v Praze. V bývalém pivovaru nabízí kombinaci mexického street foodu, grilovaných specialit i ceviche z čerstvých ryb. Na pozdní rodinný oběd jsme proto vyrazili ochutnat, jak funguje kombinace tacos al pastor, chobotnice z grilu nebo ceviche servírovaného na ledové míse.
Tentokrát jsme do Mexické dorazili ve všední den na pozdní oběd. S rodinou jsme si řekli, že děti pro jednou ušetříme školní jídelny a místo toho jim nabídneme malý gastronomický výlet do Latinské Ameriky – alespoň na pár hodin.
Mexická sídlí v bývalém holešovickém pivovaru a už při vstupu je jasné, že nejde o malý podnik. Interiér je velký, otevřený a rozdělený do několika pater. Dominantou prostoru jsou výrazná schodiště a velký centrální bar, který naznačuje, že restaurace není jen o jídle, ale i o koktejlech a večerní atmosféře.
Mořské plody na úvod
Začínáme z nabídky aktuální tematické akce El Mar (Moře), která se zaměřuje na mořské plody. Podle personálu se podobná speciální menu v Mexické objevují pravidelně – přibližně jednou měsíčně – a kuchyně při nich představuje recepty inspirované různými regiony Mexika.
Volba proto padá na ceviche Acapulco pro dva, které dorazí na stůl na velké míse s ledem. Vedle citrusově marinované ryby tu najdete také další malé variace mořských plodů, například ústřici s avokádem nebo marinované kousky ryby s nakládanou cibulí. Celek doplňují tostadas chipsy a čerstvé guacamole, takže si hosté mohou jednotlivé kombinace skládat podle chuti.
Druhým předkrmem je tuňákové tataki s wasabi guacamole a hoblinkami sušeného tuňáka katsuobushi. Na první pohled jde o trochu nečekanou kombinaci japonských a mexických vlivů, ale právě kontrast jemně opečeného tuňáka, výrazného guacamole a aromatických hoblinek sušené ryby funguje překvapivě dobře.
Tacos jako sázka na jistotu
Po studených předkrmech přichází na řadu klasika, bez které by mexická restaurace nemohla existovat – tacos.
Zkoušíme hned několik variant. Na talíři se objevují tacos s trhaným hovězím žebrem, tacos s krevetou a také tacos al pastor, tedy tradiční kombinace marinovaného vepřového masa a ananasu. Právě al pastor patří mezi nejznámější mexické streetfoodové recepty a není divu – sladkost ananasu a kořeněné maso spolu fungují velmi dobře.
Tacos obecně patří mezi jídla, která se v Mexické objednávají nejčastěji. Jsou menší, dají se snadno sdílet a umožňují hostům ochutnat více chutí během jednoho jídla.
Gril hraje hlavní roli
Po sérii menších jídel přicházejí na stůl hlavní chody. Restaurace má silnou grilovací sekci, takže výběr je poměrně pestrý.
Objednáváme grilovanou chobotnici, která je servírovaná v tmavé omáčce s kukuřicí a zeleninou. Vedle ní dorazí také hovězí rumpsteak doplněný chimichurri a grilovanou zeleninou.
Na stole se objeví i fajitas, tedy klasická mexická pánev s masem, paprikami a tortillami, ze kterých si hosté skládají vlastní kombinace.
Sladká tečka
Po poměrně vydatném menu přichází na řadu dezerty.
První z nich je grilovaný ananas s karamelovou omáčkou a vanilkovou zmrzlinou, který přináší jednoduchou, ale velmi funkční kombinaci sladkých a lehce karamelizovaných chutí. Druhým dezertem je krém z papáji s černorybízovým likérem, který působí lehčeji a celé menu příjemně uzavírá.
Nealkoholické koktejly překvapily
Za zmínku stojí také poměrně široká nabídka nealkoholických koktejlů. Nealkoholické Negroni sice v nabídce nebylo, ale nealkoholická variace na margaritu i gin & tonic fungovaly překvapivě dobře a rozhodně nepůsobily jen jako kompromisní alternativa.
Mexiko ve velkém formátu
Mexická není malá taqueria, která by se snažila kopírovat pouliční stánky v Mexico City. Je to velká restaurace, která kombinuje street food, gril a koktejlový bar.
Pokud přijdete s tímto očekáváním, funguje koncept velmi dobře. Jídla jsou pestrá, menu nabízí široký výběr a atmosféra restaurace připomíná spíše živé podniky v amerických metropolích než klidné pražské bistro. A někdy je právě taková energie přesně to, co člověk od restaurace chce.
