newstream.cz Politika Írán poslal vlastní plán míru. Trumpova reakce? Absolutně nepřijatelné

ČTK
Írán odmítá americký návrh mírové dohody a přichází s vlastními podmínkami: konec války na všech frontách, zrušení sankcí a náhradu válečných škod. Donald Trump označil reakci Teheránu za absolutně nepřijatelnou, zatímco Írán dává najevo, že dohody nepřipravuje podle představ Bílého domu. Příměří sice dál platí, spor se ale zostřuje kolem Hormuzského průlivu, klíčové trasy pro světovou přepravu ropy a plynu.

Íránský návrh na ukončení konfliktu s USA zdůrazňuje nezbytnost ukončení války na všech frontách a zrušení sankcí uvalených na Teherán, informovala podle agentury Reuters íránská agentura Tasním. Teherán svým protinávrhem reagoval na původní americký návrh mírové dohody. Americký prezident Donald Trump uvedl, že reakci četl a je podle něj absolutně nepřijatelná, napsaly světové agentury.

„Na Trumpově reakci na íránský návrh vůbec nezáleží,“ citovala agentura Tasním vlastní zdroj, podle kterého nikdo v Íránu nepřipravuje dohody tak, aby amerického prezidenta uspokojily.

„Přehnané Trumpovy požadavky“

Teherán zaslal odpověď na návrh USA prostřednictvím Pákistánu, která mezi znepřátelenými zeměmi zastává roli prostředníka. Dosavadní jednání o ukončení války, kterou zahájily USA a Izrael 28. února, byla neúspěšná a ztroskotala podle médií například kvůli sporům o Hormuzský průliv či obohacování uranu. V současnosti panuje mezi Íránem a Spojenými státy příměří.

Podle íránské státní televize Press TV by přijetí amerického návrhu pro Teherán znamenalo podřídit se „přehnaným Trumpovým požadavkům“. Íránský protinávrh naopak zdůrazňoval, že USA musejí zaplatit náhradu za válečné škody, a zároveň potvrzoval íránskou suverenitu nad Hormuzským průlivem, dodala íránská stanice podle Reuters.

Americký prezident Donald Trump dal Íránu 48hodinové ultimatum na otevření Hormuzského průlivu.

Příměří, které začalo platit v dubnu, nemá jasné časové omezení. Prezident Trump ale v uplynulých dnech dával najevo, že rozsáhlé údery by mohly znovu začít, pokud by jednání s Íránem nikam nevedla. Írán tvrdí, že by na to odpověděl vojenskou odvetou.

Střet mezi Íránem a Spojenými státy se mezitím přesunul na moře, do Hormuzského průlivu. Plavba na této námořní trase klíčové pro přepravu ropy a plynu je výrazně omezena kvůli pohrůžkám, které přichází z Washingtonu i Teheránu, i počínání obou těchto zemí.

V Česku se masivně rozjíždí sdílení elektřiny. Lze tím ušetřit tisíce korun

Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Energetické společnosti vymýšlejí způsoby, jak by malí producenti elektrické energie, typicky vlastníci solárních elektráren na střechách, mohli přebytky vytvořené elektřiny lépe využít. Například je nabídnout na trhu někomu dalšímu.

Sdílení energie je nový model, který výrobcům elektřiny přináší peníze a spotřebitelům snižuje náklady. Sdílení se stává velmi efektivním způsobem nakládání s elektřinou, kterou vyrábějí malé jednotky.

Například společnost E.ON už díky svému projektu sdílení elektřiny propojila víc než dvanáct set účastníků sdílení. Princip je jednoduchý. Výrobce nabídne své kapacity. A na druhé straně se přihlásí spotřebitel, který má zájem o levnější elektřinu. Propojení může být napříč republikou, výrobce a spotřebitel se nikdy nepotkají.

E.ON, který na tomto modelu pracuje nejintenzivněji ze všech tuzemských energetických společností, podle svého algoritmu vyhodnotí nejlepší možné varianty. Zkombinuje, kdy je pro výrobce nejvýhodnější elektřinu dodávat a kdy je pro odběratele nejvýhodnější ji odebírat.

Když například v poledne praží slunce, majitel soláru je v práci, přetoky energie využije pračka jiného odběratele. Algoritmus E.ON přesně vyhodnotí, který spotřebitel se hodí k tomu či onomu výrobci elektřiny. Podle dat E.ON dokázali výrobci v projektu Propojeno, který se zaměřil na efektivnější využití přetoků energie, sdílet 29 procent přetoků. Pro porovnání, volně sestavené skupiny dosáhly pouze čtrnácti procent. Je jasné, že algoritmus dokáže zařídit vyšší efektivitu.

„Nabízíme platformu E.ON Propojeno, kdy veškerou administrativu kolem sdílení energie přebíráme,“ říká Kateřina Stehlíková, vedoucí týmu, který má ve firmě na starost inovativní produkty. Jedním z nich je právě projekt Propojeno.

Jaké to má háčky?

Sdílení elektřiny má ovšem i své háčky. Odběratel musí přebytkovou energii využít pouze v konkrétním čase. Když si chce vyprat, musí si nastavit pračku časově do slotu, kdy se energie sdílí. E.ON právě kvůli tomu vyvinul algoritmus, který časy sladí. A to tak, aby se potřeby výrobců a spotřebitelů sešly.

Co je zajímavé, odběratel nebo dodavatel, který chce využít systému sdílené elektřiny, nemusí být klientem společnosti E.ON. Sdílet energii může každý. „Připravili jsme propracovaný projekt E.ON Propojeno, platformu, která pomocí algoritmů vybírá vhodné dvojice výrobců a odběratelů a optimalizuje sdílení v čase i podle spotřebních vzorců,“ říká Stehlíková.

Americká kina ovládají známá jména. O končícím víkendu skončilo na čele žebříčku pokračování 20 let starého hitu Ďábel nosí Pradu. Z první příčky je nesundala ani nová adaptace herního hitu Mortal Kombat. Nadále se daří také biografickému snímku Michael, který v amerických kinech již utržil přes 240 milionů dolarů a stal se nejvýnosnější hudební biografií všech dob.

Solidní recenze, neuvěřitelně široká fanouškovská základna, virální úspěch na sociálních sítích. To vše pomáhá aktuálnímu hitu Michael stát se superhitem amerických kin. A nic na tom nemění ani skutečnost, že se snímek vyhýbá kontroverzním událostem života „Krále popu“ Michaela Jacksona a zcela vynechává linku s údajným obtěžováním dětí.

Snímek nadále vydělává a aktuálně po třetím víkendu v kinech je na jeho kontě přes 240 milionů dolarů jen v USA, po celém světě pak 577 milionů.

„Díky tomu Michael aktuálně překonal americké tržby filmu Bohemian Rhapsody z roku 2018 a stal se historicky nejvýnosnější hudební biografií v Severní Americe,“ uvádí Rebecca Rubin ze serveru Variety.com. „Biografický film o skupině Queen sice celosvětově zůstává se svými 911 miliony dolarů výrazně úspěšnější, ale při současném tempu by se Michael mohl brzy přiblížit globálním výšinám Freddieho Mercuryho,“ dodává reportérka Variety.

Diváci většinou biografie ignorují

Hudební biografie v kinech většinou nesklízejí částky srovnatelné s komiksovými superhrdiny. Například v severoamerických kinech se přes sto milionů dolarů dostalo jen sedm snímků z tohoto žánru, kromě dvou zmíněných ještě například drama Straight Outta Compton, Elvis nebo biografie Boba Marleyho Bob Marley: One Love z roku 2024. Na globální úrovni se dařilo také biografii Eltona Johna (snímek Rocketman), ale jinak snímky o životech slavných muzikantů většinou nepatří k superhitům kin.

U Michaela jde však o výjimku. Důvodem je podle kritiků jednak orientace snímku na pozitivní stránku Jacksona, dále představitel hlavní role, Michaelův synovec Jaafar Jackson.

„Jeho podoba se zesnulým zpěvákem je místy až zarážející – stejně jako jeho celkové ztvárnění, ať už jde o způsob, jakým mluví, zpívá, tančí nebo se usmívá (Jaafarův zpěv je ve filmu namixován s Jacksonovými původními nahrávkami). Ale emoce jsou zde vzácností a režisér Antoine Fuqua natáčí hudební vystoupení z takové vzdálenosti, že je nemožné pochopit, co Jackson cítí nebo si myslí, a to po polovinu filmu.“ píše v recenzi pro The Independent Clarisse Loughrey, která jinak snímku dala jednu hvězdičku z pěti.

