Hospody mizí. Pivo je ale nejlepší v historii

Za pět let zmizelo z mapy téměř čtyři tisíce hospod. Pandemie, ceny energií, drahé suroviny i změna návyků hostů udělaly své. Zní to jako konec jedné éry? Možná. Jenže právě tenhle tlak způsobil to, že pivo v českých hospodách je dnes lepší než kdy dřív.

Česká hospoda přestává být samozřejmostí. Zatímco v roce 2019 fungovalo kolem 25 tisíc tradičních hospod, pivnic a restaurací, dnes je to méně než 20 tisíc podniků. Pandemie covidu, růst nákladů na energie i personál a změna spotřebitelského chování výrazně přepsaly mapu tuzemské gastronomie. Tlak trhu ale současně zvyšuje nároky na kvalitu. A právě u čepovaného piva se rozdíly mezi průměrem a špičkou projevují nejrychleji.

Podle dat společnosti Plzeňský Prazdroj navštíví milovníci piva podnik, který dlouhodobě drží vysokou kvalitu čepování, v průměru o dvě návštěvy měsíčně častěji než jinou hospodu. Během jedné návštěvy si navíc dají o jedno malé pivo nebo šnyt více.

V prostředí, kde se marže pohybují v jednotkách procent a fixní náklady výrazně vzrostly, může právě tato frekvence rozhodovat o ekonomickém přežití provozu. „Klasické hospody jsou ohrožený druh,“ říká obchodní ředitel společnosti Roman Trzaskalik. Podle něj ale právě konkurenční tlak vede provozovatele k systematickým investicím do kvality, od technologií přes servis až po péči o výčepní zařízení.

907 oceněných podniků ve všech 76 okresech

Ocenění Hvězda sládků, které Plzeňský Prazdroj uděluje od roku 2019, získalo pro rok 2026 celkem 907 podniků. Meziročně jde o nárůst o 15 provozoven.

Z celkových 907 oceněných podniků si 777 hospod dokázalo Hvězdu sládků obhájit a potvrdit tak dlouhodobě vysoký standard péče o pivo. Nově se k nim letos přidalo dalších 130 provozoven. Ocenění se navíc historicky poprvé rozšířilo do všech 76 okresů České republiky, takže dnes má svého držitele skutečně v každém koutě země.

Nejrychleji roste počet oceněných podniků v obcích do pěti tisíc obyvatel. Oproti roku 2019 je jejich počet pětinásobný. Trend tak naznačuje, že důraz na kvalitu už není výsadou center velkých měst.

Od krajských měst po horské vrcholy

Mezi oceněnými jsou podniky ve velkých městech i malé regionální hospody. Symbolickým příkladem je Bezručova chata na Lysé hoře, která leží ve výšce 1 323 metrů nad mořem a je nejvýše položenou restaurací s tímto oceněním. Hvězdu sládků dnes drží i podniky v malých obcích jako Boží Dar, beskydská Bílá nebo severočeské Mařenice. Ještě před několika lety by podobné rozšíření do nejmenších sídel bylo spíše výjimkou.

Česká gastronomie prochází strukturální změnou. Počet provozoven klesá, ale podniky, které na trhu zůstávají, investují více do kvality a diferenciace. U piva, které je stále jedním z hlavních taháků českých hospod, se tento trend projevuje nejviditelněji.

Z trhu tak postupně mizí nejslabší hráči, zatímco ti, kteří dokážou nabídnout konzistentní kvalitu, si budují stabilnější klientelu i v době ekonomické nejistoty.

Glosa Zdeňka Pečeného: Lipno? To jsou pořád devadesátky. I nastavením podnikatelů

Glosa Zdeňka Pečeného: Lipno? To jsou pořád devadesátky. I nastavením podnikatelů
Profimedia
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

České, rakouské a holandské prázdniny se letos potkaly na Šumavě. Lipno je plné. V uplynulém týdnu jsem ale v některých podnicích nabyl dojmu, jako by stále platilo, že cizinec je lepší zákazník než Čech.

Zimní Lipno v polovině února připomíná menší evropský sjezd. Němčina, nizozemština, pražská čeština v jedné frontě na polévku. Parkoviště bez šance, restaurace vybookované, ceny sebevědomé.

A mezi tím vším lehký pocit déjà vu. V řadě podniků na mě tento týden dýchlo, že zahraniční host je tak trochu preferovaná kategorie. Ochotnější úsměv, větší trpělivost, větší snaha. Možná je to jen dojem. Možná únava ze sezony. Ale ten pocit tam byl.

Jako by stále přežívala devadesátková rovnice: Čech šetří, cizinec utrácí.

Časy se mění

Jenže realita je jiná. Rakušan ani Holanďan sem nejezdí za luxusem bez limitu. Jezdí sem proto, že je to levnější než Alpy. A česká klientela? Ta dávno není chudší příbuzný. Rodiny z Prahy nebo Brna tu nechají částky, které rozhodně nejsou symbolické.

Symbolický byl spíš jiný moment. Skupina českých lyžařů si chtěla koupit pět pizz s sebou – téměř 1500 korun tržby bez jediného obsazeného stolu. Odpověď personálu? „Máme moc práce v restauraci.“

Jinými slovy: zákazník, který si nic nesedne a zaplatí hned, nestojí za námahu. Anebo by stálo, kdyby nemluvil česky?

Lipno je silné jako dostupnější alternativa Alp. Ale pokud část místního byznysu stále věří, že zahraniční SPZ znamená automaticky vyšší hodnotu zákazníka, může narazit.

Dlouhodobě ale rozhoduje něco jiného – jestli se host, ať mluví česky, německy nebo nizozemsky, necítí jako zákazník druhé kategorie.

Související

Rekonstrukce byla komplexní a zasáhla prakticky všechny klíčové konstrukce objektu. V první fázi bylo sanováno vlhké zdivo, které dlouhodobě degradovalo stav domu. Následovala kompletní výměna skladeb podlah, jež už nevyhovovaly ani staticky, ani tepelně-technicky.

Zcela byla vyměněna také střecha, doplněná o vikýř, který přivedl světlo do nově obytného podkroví. Součástí stavebních úprav byla i přístavba hygienického zázemí odpovídajícího současným standardům a osazení nových výplní otvorů. Ty respektují původní architektonický výraz chalupy, ale zároveň splňují dnešní nároky na komfort i energetickou úspornost.

Interiér je pojat jednoduše, s převahou dřevěných prvků a přírodních materiálů. Architekt vsadil na střídmost, která nechává vyniknout původní charakter domu. Dominantou světnice jsou kachlová kamna. Ta fungují nejen jako zdroj tepla, ale jsou i symbolem venkovského bydlení.

