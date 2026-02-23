Hospody mizí. Pivo je ale nejlepší v historii
Za pět let zmizelo z mapy téměř čtyři tisíce hospod. Pandemie, ceny energií, drahé suroviny i změna návyků hostů udělaly své. Zní to jako konec jedné éry? Možná. Jenže právě tenhle tlak způsobil to, že pivo v českých hospodách je dnes lepší než kdy dřív.
Česká hospoda přestává být samozřejmostí. Zatímco v roce 2019 fungovalo kolem 25 tisíc tradičních hospod, pivnic a restaurací, dnes je to méně než 20 tisíc podniků. Pandemie covidu, růst nákladů na energie i personál a změna spotřebitelského chování výrazně přepsaly mapu tuzemské gastronomie. Tlak trhu ale současně zvyšuje nároky na kvalitu. A právě u čepovaného piva se rozdíly mezi průměrem a špičkou projevují nejrychleji.
Podle dat společnosti Plzeňský Prazdroj navštíví milovníci piva podnik, který dlouhodobě drží vysokou kvalitu čepování, v průměru o dvě návštěvy měsíčně častěji než jinou hospodu. Během jedné návštěvy si navíc dají o jedno malé pivo nebo šnyt více.
V prostředí, kde se marže pohybují v jednotkách procent a fixní náklady výrazně vzrostly, může právě tato frekvence rozhodovat o ekonomickém přežití provozu. „Klasické hospody jsou ohrožený druh,“ říká obchodní ředitel společnosti Roman Trzaskalik. Podle něj ale právě konkurenční tlak vede provozovatele k systematickým investicím do kvality, od technologií přes servis až po péči o výčepní zařízení.
Řemeslný pivovar s obratem v desítkách milionů přináší na Jiřího z Poděbrad koncept, který kombinuje precizně ošetřené pivo, návrat k prvorepublikovému výčepu a ambiciózní gastronomii.
Uzená zmrzlina k pivu? Automat Matuška dobývá „Jiřák“
Enjoy
Řemeslný pivovar s obratem v desítkách milionů přináší na Jiřího z Poděbrad koncept, který kombinuje precizně ošetřené pivo, návrat k prvorepublikovému výčepu a ambiciózní gastronomii.
907 oceněných podniků ve všech 76 okresech
Ocenění Hvězda sládků, které Plzeňský Prazdroj uděluje od roku 2019, získalo pro rok 2026 celkem 907 podniků. Meziročně jde o nárůst o 15 provozoven.
Z celkových 907 oceněných podniků si 777 hospod dokázalo Hvězdu sládků obhájit a potvrdit tak dlouhodobě vysoký standard péče o pivo. Nově se k nim letos přidalo dalších 130 provozoven. Ocenění se navíc historicky poprvé rozšířilo do všech 76 okresů České republiky, takže dnes má svého držitele skutečně v každém koutě země.
Nejrychleji roste počet oceněných podniků v obcích do pěti tisíc obyvatel. Oproti roku 2019 je jejich počet pětinásobný. Trend tak naznačuje, že důraz na kvalitu už není výsadou center velkých měst.
České pivovary reagují na proměnu spotřebitelských návyků. Stále více z nich uvádí na trh piva s minimem cukru a nižším obsahem alkoholu, která oslovují především mladší ročníky, sportovce či lidi držící dietu. Zatím jde o menší segment, poptávka ale podle výrobců roste.
Pivovary objevují lehčí budoucnost. Slabší piva míří na fitness generaci
Enjoy
České pivovary reagují na proměnu spotřebitelských návyků. Stále více z nich uvádí na trh piva s minimem cukru a nižším obsahem alkoholu, která oslovují především mladší ročníky, sportovce či lidi držící dietu. Zatím jde o menší segment, poptávka ale podle výrobců roste.
Od krajských měst po horské vrcholy
Mezi oceněnými jsou podniky ve velkých městech i malé regionální hospody. Symbolickým příkladem je Bezručova chata na Lysé hoře, která leží ve výšce 1 323 metrů nad mořem a je nejvýše položenou restaurací s tímto oceněním. Hvězdu sládků dnes drží i podniky v malých obcích jako Boží Dar, beskydská Bílá nebo severočeské Mařenice. Ještě před několika lety by podobné rozšíření do nejmenších sídel bylo spíše výjimkou.
Česká gastronomie prochází strukturální změnou. Počet provozoven klesá, ale podniky, které na trhu zůstávají, investují více do kvality a diferenciace. U piva, které je stále jedním z hlavních taháků českých hospod, se tento trend projevuje nejviditelněji.
Z trhu tak postupně mizí nejslabší hráči, zatímco ti, kteří dokážou nabídnout konzistentní kvalitu, si budují stabilnější klientelu i v době ekonomické nejistoty.
Za 25 let nového století se česká pivní kultura posunula od masové spotřeby levného ležáku k rozmanitému trhu, kde hrají roli minipivovary, specializované pivotéky i rostoucí ceny. Pivo zůstává národním symbolem s jasnými trendy, riziky i novými příležitostmi.
Od desítky k pivním speciálům: Čtvrtstoletí cesty proměny chuti, ceny i trhu
Enjoy
Za 25 let nového století se česká pivní kultura posunula od masové spotřeby levného ležáku k rozmanitému trhu, kde hrají roli minipivovary, specializované pivotéky i rostoucí ceny. Pivo zůstává národním symbolem s jasnými trendy, riziky i novými příležitostmi.
Fronty od otevření, plné rezervace a tisíce porcí legendárního trojobalu. Šnycl Jana Punčocháře zažil křest ohněm ve velkém stylu a Praha mu podle prvních čísel doslova propadla.
Praha propadla řízku. Punčochářův Šnycl přivítal 18 tisíc hostů
Enjoy
Fronty od otevření, plné rezervace a tisíce porcí legendárního trojobalu. Šnycl Jana Punčocháře zažil křest ohněm ve velkém stylu a Praha mu podle prvních čísel doslova propadla.
Absence pěti čepic neznamená stagnaci. Naopak. Výsledky prestižního Gault&Millau 2026 ukazují, že se česká gastronomická špička rozšiřuje.
Gault&Millau hodnotí Česko: Největší potenciál gastronomie leží v autorské kuchyni
Enjoy
Absence pěti čepic neznamená stagnaci. Naopak. Výsledky prestižního Gault&Millau 2026 ukazují, že se česká gastronomická špička rozšiřuje.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.