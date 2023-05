Vláda zasadí výčepům smrtící ránu, nadobro stáhnou roletu

Navýšení sazby DPH u čepovaného piva položí řadu výčepů, varuje Plzeňský Prazdroj. Desetina hospod zvažuje, že definitivně stáhne roletu.

Zvýšení sazby DPH u čepovaného piva z nynějších 10 na 21 procent, které je součástí vládního konsolidačního balíčku, by představovalo zásadní ránu pro tuzemské hospody. Pro řadu z nich by šlo přímo o smrtící úder. Ukázal to aktuální průzkum Plzeňského Prazdroje, podle kterého kvůli růstu daně desetina hospod zvažuje ukončení provozu a pět procent je rozhodnuto, že po zavedení vyšší sazby definitivně stáhne roletu.

Podle průzkumu největšího českého pivovaru, kterého se účastnilo 1044 restaurací a hospod z celého Česka, se celý gastrosektor třese strachy z naplnění krizového scénáře v podobě zdražování, úbytku hostů a nižších útrat. Velmi podobné obavy přitom vyjádřili hospodští ve velkých městech i v menších obcích a na vesnicích. 84 procent respondentů považuje růst DPH o 11 procent za zásadní zásah do podnikání.

Drtivá většina hostinských (87 %) se shoduje na tom, že bude muset kvůli růstu sazby zásadně zdražit čepované pivo, protože jim situace s ohledem na inflaci, rostoucí náklady a následky covidu neumožňuje jiné řešení. Více než polovina oslovených (53 %) přitom soudí, že se to navíc projeví na nižších útratách hostů a polovina hostinských se obává dalšího odlivu zákazníků.

Úplně nejhůř na tom budou výčepy bez teplé kuchyně

Růst sazby by nejvíce zasáhl podniky, které nevaří vůbec nebo nabízejí jen studenou kuchyni. Ty tvoří podle Českého svazu pivovarů a sladoven zhruba 50 procent ze všech restauračních podniků v Česku. A na prodejích čepovaného piva jsou nejvíce závislé. Ovšem i restaurace s nabídkou teplých jídel musí pečlivě zvažovat, jak na vyšší DPH zareagují.

„Bude nás to bolet, protože není možné, abychom zdražili pivo o celých 11 procent. To bychom určitě přišli o hosty. Hodně lidí si s pivem dává jídlo. Kdybychom je odradili drahým pivem, tratili bychom i na kuchyni. Takže si budeme muset ukousnout velkou část vlastní marže a místo restartu po třech opravdu těžkých letech budeme zase bojovat o přežití,“ uvádí majitel restaurace U Pechtů v Plzni Martin Pejchar.

Jeho slova potvrzuje i Jiří Petrželka, spolumajitel další plzeňské restaurace U Gigantu. „Zvýšení sazeb u čepovaného piva a navíc i dvouprocentní růst u stravovacích služeb bude jen u nás dělat v nákladech v součtu 50 až 60 tisíc korun měsíčně navíc. Určitě si ale nemůžeme dovolit zdražit pivo naráz třeba o pět korun, protože bychom tím odradili hosty. Takže se to výrazně dotkne nás samotných,“ soudí Petrželka.

Vyšší sazba DPH se přitom nejvíce projeví v podnikání restaurací na vesnicích, které mají svůj provoz postaven především na čepovaném pivu. „Aktuální nižší sazba DPH na čepované pivo je spojená se službou, kterou hospodští poskytují svým zákazníkům v hospodě. Byla zavedená proto, aby hospodám pomohla v těžkých časech a ty stále trvají. Po dvou letech covidu, kdy byl 260 dní omezený provoz hospod, nyní čelí rostoucím nákladům a rekordní inflaci. Pivo je navíc pro velkou část podniků zásadním ekonomických hybatelem, především pak pro ty malé vesnické,“ říká obchodní ředitel Plzeňského Prazdroje Tomáš Mráz.

Vyšší zdanění čepovaného piva by bylo další ze série restrikcí, jimž gastronomie v posledních letech čelí. „Nejde jen o covid. Před tím došlo třeba k zákazu kouření, což také způsobilo odliv části hostů z hospod na vlastní zahrádky a do garáží. Zvláště to bylo vidět na venkově. Právě tam jsou hospody důležitým a často jediným společenským centrem. Současný vládní záměr tak dopadne silně nejen na vesnické hospody, ale ovlivní i komunitní život v mnohých obcích,“ komentuje ekonom Petr Havel.

