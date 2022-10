Po Prazdroji zdraží pivo i Budvar, o deset procent

Drahé energie, špatná úroda a rostoucí ceny vstupů od základních surovin až po obalový materiál i potřeba v prostředí všeobecné inflace zvýšit mzdy zaměstnanců dostaly národní pivovar Budějovický Budvar pod tlak, který vyústil v ohlášené zdražení piva. Budvar není jediný. Plzeňský Prazdroj i další pivovary navýšení cen ohlásily už dříve.

Budějovický Budvar zdraží od 1. listopadu pivo na českém trhu v průměru o deset procent. Půllitr Budvaru tak zdraží o korunu až dvě. Příčinami jsou rostoucí ceny energií i klíčových surovin, jako jsou chmel a slad. Meziročně kvůli tomu národnímu podniku stoupnou náklady o několik set milionů korun, uvedl to ředitel Budvaru Petr Dvořák s tím, že se Budvar chystá zároveň zvýšit mzdy svých zaměstnanců.

Ceny stoupnou u výrobků ve všech obalech, tedy pivo lahvové, sudové i v plechovkách. „Nárůst ceny elektřiny o tři sta procent, to jsou pro nás desítky milionů, to stejné u ceny plechovek, ceny lahví, kartonáže, obalového materiálu a energií. Očekáváme zásadnější růst cen sladu, který je pro nás nejpodstatnější položkou. Podle zpráv z chmelnic to vypadá na katastrofální úrodu. V této chvíli už nemáme jediný vstup, u kterého bych mohl říci, že nám zásadně nepodraží,” dodal Dvořák. Suroviny i obaly zdražily o víc než deset procent, doplnil.

Státní pivovar už své zdražení avizoval v létě. Není překvapivé ani z toho důvodu, že zdražují také další pivovary. A to v čele s lídrem trhu, největším tuzemským pivovarem, Plzeňským Prazdrojem. Ten od 1. října zdražil průměrně o osm procent. „Prazdroj o plánu zdražit pivo informoval už v srpnu. Jakožto lídra trhu jej ve zdražování následovaly i další, menší tuzemské pivovary. Nastává tedy nebývalá vlna zdražování piva. Nyní tedy se do ní zapojuje i Budvar,” uvedl Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank.

Letošní zdražování piv je podle něj nebývalé nejen rozsahem zdražení, neboť se zpravidla pohybuje v nižších jednotkách procent ročně, ale tak šíří sortimentu, jehož se týká. „Pivovary jako Prazdroj nebo právě nyní Budvar zdražují totiž jak svá balená (lahvová či plechovková), tak čepovaná piva. V uplynulých letech tomu mnohdy bylo jinak: v daném roce zdražovala jenom jedna z uvedených kategorií,” dodal Kovanda.

Podle dat ČSÚ stoupla cena světlého lahvového piva v posledních dvanácti měsících zcela zanedbatelně, o necelé procento. Je tedy zřejmé, že pivovary alespoň v případě lahvového piva zatím převážně své navýšené náklady promítaly do snížení vlastních marží. Nyní už je pro ně tento přístup k cenotvorbě ale neudržitelný.

Letošní sklizeň chmele v Česku je z hlediska výnosů jednou z nejslabších v historii. Důvodem je především extrémní sucho a horko. Zatímco loňská úroda byla rekordní, přes 8,3 tuny, což pomáhalo držet cenu piva poměrně nízko, letos je zhruba jen poloviční. Pivovary by však měly být schopny nedostatek letošní úrody alespoň zčásti kompenzovat ze zásob z minulých let.