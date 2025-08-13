Fotovoltaika u Borovan je v insolvenci. Dluží přes půl miliardy
FVE Petrovice, provozovatel solární elektrárny u Borovan, má přes půl miliardy korun dluhů. Do kritické situace se elektrárna dostala kvůli podvodům s termínem dokončení její stavby, v jehož důsledku přišla o zvýhodněnou výkupní cenu elektřiny. Situaci chce management řešit reorganizací.
Společnost FVE Petrovice, která vlastní velkou fotovoltaickou elektrárnu u Borovan na Českobudějovicku, je v insolvenčním řízení. To ve středu na návrh podniku zahájil Městský soud v Praze. Cílem společnosti je vlastní reorganizace. Firma dluží celkem 529 milionů korun, mezi největší věřitele patří i stát. Upozornil na to dnes Ekonomický deník, podle něhož má firma problémy kvůli podvodům s termínem dokončení elektrárny, po nichž přišla o zvýhodněnou výkupní cenu elektřiny.
FVE Petrovice, kterou vlastní Daniel Exner a Vlastimil Damašek, postavila v závěru roku 2010 fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 3,3 megawattu. Podle tehdejších pravidel přitom bylo podmínkou pro získání vysoké odkupní ceny elektřiny dokončení solárního parku do konce roku 2010. Elektrárna ovšem začala fungovat až v únoru roku 2011. Revizní technik podle soudu tehdy sepsal nepravdivou zprávu, podle níž začala elektrárna fungovat dříve.
Nad solárníky se smráká
Soud definitivně v kauze rozhodl v roce 2021. Hlavní majitel fotovoltaické elektrárny u Borovan Daniel Exner dostal trest 5,5 roku ve vězení. Pětiletý trest a milionovou pokutu dostal také zástupce stavební firmy Marek Klimeš, jednání revizního technika Tomáše Goldmanna potrestal soud tříletým podmíněným trestem a zákazem činnosti na sedm let.
Firma následně ztratila nárok na pobírání provozních dotací na zelenou elektřinu. Na to později reagovala leasingová společnost skupiny Bawag, která v lednu vypověděla smlouvu o financování elektrárny. O peníze se podle deníku začalo hlásit také ministerstvo průmyslu a obchodu, které s pomocí exekutora vymáhá nazpět vyplacenou provozní podporu přes 243 milionů korun. Právě Bawag a stát jsou největšími věřiteli firmy.
„V důsledku výše popsaných skutečností má dlužník za to, že se nyní nachází v úpadku ve formě platební neschopnosti, kdy nedokáže hradit svoje závazky,“ uvedla firma v insolvenčním návrhu.
Původní výkupní cena podle deníku dosahovala 16 362 korun za megawatthodinu (MWh). Nově už musí prodávat vyrobenou elektřinu jen za tržní cenu ve výši okolo 550 korun za MWh.
FVE Petrovice je další z řady firem z oboru obnovitelných zdrojů, které v nedávné době zamířily do insolvence. V minulých měsících šlo například o firmy Solek, Hydropol, Woltair, nanosun nebo Geen Holding. Nejznámějším případem je krach Energetického holdingu Malina z roku 2023, který u tisíců zákazníků instalace ani nedokončil.
Zadlužená solární skupina Solek Holding se s většinou věřitelů dohodla, že že úpadek zkusí vyřešit reorganizací. Plán počítá se snížením hodnoty dluhopisů až o 84,5 procenta, restrukturalizaci má přitom zaplatit energetický fond kvalifikovaných investorů ENPO Group. Firma o tom informovala v tiskové zprávě.
Solek čeká reorganizace. Držitelé dluhopisů ostrouhají
