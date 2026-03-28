Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
Stanislav Šulc: Zdeněk Svěrák už dekády pomáhá smát se podstatným věcem

Zdeněk Svěrák
ČTK
Stanislav Šulc
Ikona, legenda, pan herec i scenárista a dramatik. Ano, čerstvý devadesátník Zdeněk Svěrák je tím vším. A přes všechny nánosy mramoru by se mohlo zapomenout, proč se zrovna tento muž stal tak zásadní figurou tuzemské kultury a veřejného života vůbec, až má část politického spektra potřebu se u příležitosti jeho jubilea vůči němu ostře vymezit. Proč je Zdeněk Svěrák pojem?

Výčet rolí, scénářů, postav, filmů, her, knih, rozhlasových pořadů a nevím čeho všeho ještě, pod nimiž byl Zdeněk Svěrák podepsán nebo jejichž ústřední figurou byl, by vydal na řádně dlouhý článek sám o osobě. A jistě se o to mnozí pokusili. Množství přitom u Svěráka není nepodstatné. Přesto jej nelze označit za „chrliče“, který by neměl záklopku a vydával vše, co mu na mysl či jazyk přišlo.

Spíš to souvisí s neuvěřitelnou délkou, po kterou je činný. Již na počátku šedesátých let nastoupil do rozhlasu, ale už během předchozí učitelské dráhy psával texty písní (ty první podepisoval pseudonymem Emil Synek). V rozhlase se setkal se svým někdejším spolužákem Miloněm Čepelkou, který ostatně devadesátiny oslaví letos v září.

V rozhlase Svěrák působil v mnoha rolích, záhy ale začal psát původní pohádky, což bude žánr, který se ve Svěrákově tvorbě objeví mnohokrát, zároveň jistá forma nadsázky a nadpřirozena se záhy stane jeho dnešním jazykem řečeno „trademarkem“.

nst

Nastupuje Cimrman

Zlom ale přichází v prosinci roku 1965, kdy došlo k prvnímu přímému přenosu z imaginární nealkoholické vinárny U Pavouka. Ty Svěrák připravoval s kolegou Jiřím Šebánkem (představitelem řady rolí ve filmech československé nové vlny) a jazzmanem Karlem Velebným. Právě v tomto pořadu se objevila fiktivní postava zapomenutého českého génia Járy Cimrmana, která se stane Svěrákovi (a mnoha dalším lidem) osudnou.

Samotné Divadlo Járy Cimrmana pak vzniklo v roce 1967 a vedle Svěráka a Šebánka se zakládajícími členy stali také Miloň Čepelka a Ladislav Smoljak. Premiéra první hry Divadla Járy Cimrmana se konala 4. října 1967 v pražské Malostranské besedě a vedle krátké hry z pera Zdeňka Svěráka Akt byl součástí představení seminář „Cimrmanologů“, který se stal následně klíčovou součástí úspěchu divadla. Přitom původně šlo o náhradní program, protože druhá hra, která se měla hrát spolu s Aktem, nebyla ještě dokončená.

Na tvůrčím vrcholu

Následovalo to, co všichni známe. Proslulost divadla rostla, s tím také autorské dovednosti, ustavení neměnného ansámblu. A s úspěchem na divadelních prknech přicházejí větší ambice, které dostanou jasnou podobu v následujících dekádách.

Napsat, že se duu Svěrák-Smoljak v sedmdesátých a osmdesátých dařilo, je hodně slabé. Byli k nezastavení, čemuž odpovídá jen následující výčet:

Jáchyme, hoď ho do stroje, Na samotě u lesa, Marečku, podejte mi pero, Kulový blesk, Trhák, Jára Cimrman ležící, spící, Rozpuštěný a vypuštěný, Vesničko má, středisková, Nejistá sezóna.

A to jsou jen některé filmy, které Svěrák napsal během dvou dekád (další byly třeba pohádky Ať žijí duchové a Tři veteráni nebo komedie Vrchní, prchni), k tomu napsal ještě sedm divadelních her. Většina těchto filmů dodnes patří do zlatého fondu, k nejlepším komediím, které kdy u nás vznikly a Vesničko má, středisková byla nominovaná na Oscara.

Aby to bylo jako ze života

Ve snímku Betlémské světlo, který natočil neméně úspěšný syn Zdeňka Svěráka Jan, stárnoucí spisovatel bojuje se svými postavami, které se mu hromadí v hlavě, postupně se dostávají ven a touží po tom, aby pokračoval v jejich příběhu.

To je metoda, kterou Svěrák zcela jistě aplikuje. Nicméně úspěchu dosáhl tím, že dokáže velmi přesně pozorovat okolí. A co víc, umí syntetizovat, analogizovat, metaforizovat… souhrnně řečeno: umí pojmenovávat. Emoce, vztahy, tužby, nedostatky, problémy. A nikdy na to nerezignoval.

V tom byl po celou dobu recept úspěchu děl, na nichž se podílel, zvláště v tandemu s Ladislavem Smoljakem, jejichž společná díla mají až nezdravě blízko k poezii obyčejnosti. Ostatně ne nadarmo se motivy z právě jejich filmů dnes tak často stávají memy.

A co je zásadní: nikdy nesklouzli k eskapismu. Jejich díla lze v porovnání s ostatními tehdejšími tendenčními komediemi popsat následujícím výjevem. Představte si požár. Tvůrci obyčejných komedií by vás vzali za ruku, odvedli by vás od požáru a pak řekli nějaký trapný vtip. Svěrák se Smoljakem ne. Stáli by u toho a dělali by si legraci z toho, jak jsme všichni neschopní ten požár uhasit.

Český film pro celý svět

Svěrák náš pohled nikdy neodkláněl od podstatných věcí, naopak, vždy k nim naše oči lákal. A právě to je možná ne tak viditelná, ale zásadní zásluha, jíž si vysloužil status žijící legendy. A právě v tom se jeho aktuální političtí kritici historicky mýlí, ačkoli to nechápou.

Kdo chce Svěráka kritizovat pro jeho dílo, není to nemožné, protože samozřejmě má neduhy. Jeho filmy jsou typicky české ve své hořkosladkosti, zároveň nikdy nejsou dostatečně vážné, aby je šlo brát vážně. Takové pokračování a rozšíření švejkovství, které se stává principem. A v některých případech snad i kýčem. Na druhou stranu málokdo tak definoval typicky český film i pro mezinárodní publikum, což ostatně jasně potvrzují tři nominace na Oscara pro jeho tři snímky: vedle Vesničky to byla ještě Obecná škola a následně Kolja, který Oscara získal.

Zdeněk Svěrák slaví devadesátiny v pozici legendy. V pozici, kterou si vysloužil svým dílem i působením v občanské společnosti. Že některé dráždí, je pochopitelné. Ale na jeho slávě a úspěchu a tom, že většinou je v podstatě bezmezně obdivován, to nic nemění.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Od pálení whiskey k lepšímu ukládání elektrické energie

Od pálení whiskey k lepšímu ukládání elektrické energie
iStock
Josef Tuček
Josef Tuček

Alkohol přináší nejen nekonvenční, ale někdy i užitečné nápady. Dva američtí výzkumníci nyní informovali, že ze zbytků po výrobě bourbonu dokážou vytvořit výkonné kondenzátory pro uložení energie. Tím samozřejmě nevyřeší všechny světové energetické problémy. Ale připomínají, že invence se dá uplatnit všude.

Alkoholický nápoj, o němž je řeč, má dvě podoby pravopisu. Když pochází z Irska nebo USA, píše se „whiskey“. Nápoj ze Skotska a z Kanady se označuje jako „whisky“, stejně jako z jiných, méně tradičních regionů (třeba i z Japonska).

Základ výroby je stejný: Zrna obilovin se rozemelou na jemný prášek, smíchají s vodou a s pomocí kvasinek se nechají kvasit. Výsledná kapalina se destiluje a dozrává v sudech. Zatímco klasická skotská whisky bývá z ječmene, který se suší v kouři z rašelinového ohně, americká bourbon whiskey musí být přinejmenším z 51 procent vyráběna z kukuřice, doplňkovými surovinami obvykle bývají žito a ječmen.

Pálenka od prezidenta

Historická odbočka: Pálení alkoholu se věnoval i první americký prezident George Washington. V 18. století provozoval na svém panství velkou, možná úplně největší palírnu té doby. Pracovali v ní černí otroci, stejně jako na jeho plantážích a rybářských lodích. Z palírny pocházela zejména whiskey vyrobená ze 60 procent z žita, 35 procent z kukuřice a pěti procent ze sladovaného ječmene. Dnešní požadavky na bourbon by tedy nesplnila.

I při výrobě takto starého nápoje však chytré hlavy dokážou najít uplatnění pro moderní technologie.

Kondenzátor z odpadu

Protože kukuřice obsahuje víc sacharidů, má bourbon sladší chuť. Stejně však tento nápoj zhořkl v ústech Josielu Barriosu Cossiovi, postgraduálnímu studentovi chemie na Kentucké univerzitě. Všiml si totiž, že na každý vyrobený sud legendárního zlatavého moku připadá šest až deset sudů odpadů z kukuřice a dalších obilovin, které zbyly po vypálení.

Většina tohoto odpadu končí jako krmivo pro dobytek nebo jako hnojivo. Jenže v mokrém stavu se směs špatně převáží a její sušení je energeticky náročné a drahé. Dalo by se s tím něco dělat? Cossio oslovil svého učitele z univerzity Marcela Guzmana. A přišli na myšlenku, že by mohli přeměnit vodnaté výpalky na užitečné uhlíkové materiály pomocí techniky vysokotlakého tepelného zpracování známé jako hydrotermální karbonizace.

Výzkumníci o tom informovali na zasedání Americké chemické společnosti v Atlantě, které se uskutečnilo tento týden. Popsali, že pomocí tepla a tlaku vytvořili z odpadu podle různého postupu buď tvrdý uhlík, nebo pórovité aktivní uhlí. Každou tuto formu použili v jiné elektrodě pro kondenzátor o velikosti mince vhodný pro malou elektroniku.

Tvrdý uhlík umožňuje navázání velkého množství lithiových iontů, aktivní uhlí je velmi porézní, což obojí vylepšuje možnosti ukládání energie. Prototypy jejich kondenzátorů – tedy zařízení, která na rozdíl od běžných baterií dokážou energii uvolnit velmi rychle – uchovají v přepočtu na hmotnost až pětadvacetkrát víc energie než kvalitní klasický kondenzátor.

Budoucnost na dně kádě

Nyní výzkumníci zjišťují, zda půjde jejich nápad uvést do komerční praxe. Chtěli by také vyvinout podstatně větší verzi svých kondenzátorů, které by jednou mohly pomoci stabilizovat elektrickou síť rozkývanou začleněním obnovitelných zdrojů energie.

Příběh z Kentucky připomíná, že cesta k udržitelnější budoucnosti nemusí vést jenom přes nové složité hi-tech materiály. Někdy stačí lépe využít to, co zbylo na dně kádě v palírně.

Genetičtí inženýři naučili bakterie levně vyrábět zřejmě zdravý nízkokalorický cukr

Související

Zisky čínského giganta BYD klesly. Cenová válka drtí elektromobilový trh

Čínské automobilky oslabily
ČTK
nst
nst

Největší čínský výrobce elektromobilů BYD zaznamenal loni první pokles zisku za čtyři roky. Navzdory růstu tržeb firmu zasáhla tvrdá cenová konkurence na domácím trhu, která tlačí marže dolů. Společnost proto zrychluje expanzi do zahraničí, kde už dnes generuje stále větší část svých prodejů.

Čistý zisk společnosti BYD se v loňském roce meziročně snížil o 19 procent na 32,6 miliardy jüanů (zhruba 100 miliard korun). Firma tak vykázala první pokles celoročního zisku za poslední čtyři roky, přičemž propad byl výraznější, než očekávali analytici. Ti podle průzkumu společnosti LSEG předpokládali pokles zhruba o 12 procent.

Tržby automobilky sice vzrostly o 3,5 procenta na 804 miliard jüanů, tempo jejich růstu však bylo nejpomalejší za posledních šest let. Negativně se na výsledcích podepsal především slabší prodej na domácím trhu, kde panuje mimořádně ostrá cenová konkurence mezi výrobci elektromobilů.

Na trhu s čistě elektrickými vozy přitom BYD dlouhodobě soupeří s americkou automobilkou Tesla, kterou vede miliardář Elon Musk. Konkurenční boj v Číně podle předsedy správní rady BYD Wang Čchuan-fu dosahuje vrcholu a celé odvětví prochází „brutální vyřazovací fází“, v níž přežijí jen nejsilnější hráči.

Firma na situaci reaguje výrazným posilováním své přítomnosti v zahraničí. Zatímco dříve prodávala většinu vozů na domácím trhu, podíl zahraničních aktivit na celkovém prodeji se loni více než zdvojnásobil na 22,7 procenta. V prvních dvou měsících letošního roku pak dosáhl už zhruba 50 procent, což naznačuje rychlý posun strategie směrem k globálním trhům, včetně Evropy.

Signálem zpomalování je také vývoj zaměstnanosti. Počet pracovníků společnosti se loni snížil přibližně o desetinu na necelých 870 tisíc. Firma tak zjevně přistupuje k úsporám a optimalizaci nákladů v prostředí rostoucího tlaku na ceny i ziskovost.

Výsledky BYD potvrzují širší trend na čínském trhu elektromobilů, který je sice největší na světě, zároveň však čelí intenzivní cenové válce. Ta nutí výrobce snižovat ceny, což sice podporuje prodeje, ale výrazně omezuje jejich ziskové marže. Pro řadu firem tak může být rozhodující právě schopnost prosadit se na zahraničních trzích.

Související

Doporučujeme